Погба выстрелил в нужный момент. «МЮ» забрался на вершину таблицы АПЛ

Когда в августе 2016 года Поль Погба подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», и был установлен мировой трансферный рекорд (89,1 миллиона фунтов стерлингов), это делалось именно для таких матчей, как против «Бернли». «МЮ» подписывал Погба, чтобы французский полузащитник выигрывал важные матчи, как в этом случае, ведь эта победа подняла клуб на вершину таблицы Премьер-лиги.

К сожалению для «Юнайтед» и Погба, такие моменты случаются слишком редко. Но в конце концов, после стольких лет разочарований, «МЮ» снова оказался на вершине турнирной таблицы, а их самый известный и самый разочаровывающий игрок стал тем человеком, благодаря которому это стало возможным.

Гола Погба на 71-й минуте матча с «Бернли» — это был залп после кросса Маркуса Рашфорда — хватило команде Уле-Гуннара Сульшера, чтобы увезти победу со счетом 1:0. Но этот удар значил гораздо больше, чем просто набранные очки.

Гол Поля Погба twitter.com/manutd

Эта победа продлила беспроигрышную серию «МЮ» в гостях в Премьер-лиге до 15 игр. Она началась после январского поражения со счетом 0:2 в матче против «Ливерпуля». А теперь они вернутся на «Энфилд» в это воскресенье в качестве лидеров лиги с тремя очками перевеса над действующими чемпионами.

«Мы знаем, что едем к чемпионам, — сказал Сульшер, — У них были невероятные три сезона, но мы готовы к этому противостоянию. Мы жаждем этого, это будет проверкой характера и нашего уровня. Мы находимся в хорошей позиции для этого».

Уле-Гуннар Сульшер twitter.com/manutd

Всего 12 месяцев назад «МЮ» отставал от «Ливерпуля» на 27 очков, когда они отправлялись на «Энфилд». Победа над «Бернли» совершила невероятный разворот на 33 очка в пользу «МЮ». Если манкунианцы выиграют на выходных, они опередят «Ливерпуль» на 6 очков и подтвердить свои намерения в борьбе за титул.

«МЮ» не лидировал в таблице на этой стадии сезона с 2013 года, когда они в последний раз выиграли чемпионат. «Ливерпуль» и «Ман Сити», возможно, по-прежнему имеют большую глубину состава и более высокий уровень, чем команда Сульшера. Однако победа над «Бернли» подчеркнула стойкость «МЮ» и готовность манкунианцев бороться за титул.

После поражения от «Арсенала» в начале ноября «Ман Юнайтед» набрал 29 очков из 33 возможных. И с каждой игрой они становятся все более убедительны в оборонительных действиях. Матч против «Бернли» был первым для «МЮ» в сезоне, когда они не пропустили на выезде. Против напористого соперника сделать это было непросто, однако команда Сульшера вытерпела и нанесла решающий удар ближе к концу матча.

К этому моменту «МЮ» уже должен был вести в счете — гол Гарри Магуайра в первом тайме не был засчитан из-за толчка соперника со стороны защитника «МЮ». Арбитр Кевин Френд не стал использовать VAR, так что «МЮ» пришлось жаловаться на отмену гола, который мог вывести их вперед.

До этого VAR вмешивался в игру, но решение было правильным. Люк Шоу получил желтую карточку за свой фол. Позже на другом конце поля VAR рассмотрел ситуацию с фолом Робби Брэди на Эдинсоне Кавани, за который защитник мог получить красную карточку. Но из-за того, что инцидент с Шоу произошел первым, Брэди сняли с крючка. Он тоже получил желтую карточку.

«Юнайтед» доминировал во владении мячом, но не мог добиться прорыва. И разногласия по поводу VAR казались главной темой для разговоров. Но гол Погба изменил эту историю для «МЮ».

В прошлом месяце агент Погба Мино Райола заявил, что полузащитник хочет покинуть «МЮ». Сейчас же 27-летний футболист обрел форму и демонстрирует свой едва ли не лучший футбол с момента перехода из «Ювентуса». Является ли это совпадением, или же слова Райолы дали Погба некую свободу, но «МЮ» точно не будет возражать, если француз будет и дальше играть такую же важную роль.

Игроки «МЮ» twitter.com/manutd

Погба забил 27 голов за «МЮ» в АПЛ, но это был лишь третий раз, когда разница в счете составляла один мяч, и гол был решающим. Именно такое влияние игрок уровня и репутации Погба должен оказывать на более регулярной основе. Если это действительно начало чего-то подобного, то это может сыграть свою роль и сделать разницу между «МЮ», претендующим на титул, и командой, которая действительно может его выиграть.

Сульшер точно знает, что Погба может делать разницу:

«Я всегда говорил, что Поль — очень важный игрок для нас. Он хороший партнер в раздевалке, на него равняются парни, он чемпион мира. И в настоящий момент мы видим лучшеее от него».

Но сейчас задача для «МЮ» и Погба — развить этот успех и показать, что они серьезно настроены на завоевание титула. Несмотря на то, что у «Юнайтед» есть талант, остается вопрос, есть ли у них глубина.

«Мы знали, что если выиграем, то будем лидерами лиги, когда будем играть с "Ливерпулем". Мы должны сохранять спокойствие, ведь наступил важный момент. Это будет большая игра, так что нужно готовиться», — сказал Погба.