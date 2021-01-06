Манчестер — синий. «Сити» уложил «Юнайтед» даже вторым составом

«Манчестер Сити» в четвертый раз кряду вышел в финал Кубка лиги

«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка английской лиги. В полуфинале команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0). Ну а мы решили узнать, что написать об очередном дерби Манчестера английские СМИ.

Боксерская схватка на «Олд Траффорд»

«Сити начал матч в своей излюбленной манере, контролируя мяч благодаря Филу Фодену, Александру Зинченко, Фернандиньо и Джону Стоунзу.

Уже в самом начале мяч оказался в воротах "МЮ", но гол был справедливо отменен из-за офсайда.

На этот раз темп в игре был гораздо выше, чем в предыдущем дерби Манчестера, которое завершилось вничью 0:0.

Впрочем, кое-что повторилось: в некоторых моментах "Манчестер Сити" был крайне небрежен в обороне. После неудачного паса Стоунза и потери Рахима Стерлинга Бруну Фернандеш едва не открыл счет.

Гвардиола на этот раз перевел Жоау Конселу с правого фланга защиты в среднюю линию. Уловка, которую он периодически использует, но для "МЮ" это не стало сюрпризом. Поль Погба, как правило, всегда успевал грамотно обороняться против португальца.

Это был матч, похожий на боксерский поединок, в котором противники по очереди наносили друг другу удары. Правда, ближе к перерыву игра совсем успокоилась и проходила в основном в центре поля. Лишь изредка кто-то создавал видимость возможной угрозы.

Каким образом "МЮ" мог отреагировать на угрозу очередного поражения под руководством Сульшера в полуфинале? Нужно было найти баланс между прессингом и попытками атаковать, чтобы не пропустить второй мяч.

Но в итоге команда Сульшера снова вспомнила неприятное чувство падения», — пишет обозреватель The Guardian Джейми Джексон.

Relive last night's action, as @ManCity booked their place in the Final for the fourth consecutive season!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/ynmdgfoCIj — Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 7, 2021

«Сити» показал класс даже без основных игроков

«В отличие от соперника, "МЮ" вышел играть основным составом и в хорошей форме, благодаря чему поднялся практически на вершину в таблице АПЛ. Между тем, у "Сити" не было ключевых игроков, в том числе без Эдерсона и номинального центрфорварда, но это не помешало команде Гвардиолы выйти в четвертый подряд финал Кубка лиги. Прошло 1533 дня с тех пор, как они проиграли здесь же "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Сити" выиграл без Эдерсона, Уокера, Ляпорта, Родри, Бернарду Силвы, Торреса, Жезуса и Агуэро. Несмотря на это, Стеффену за весь матч пришлось иметь дело лишь с двуся по-настоящему опасными ударами.

"МЮ" же, напротив, пропустил два небрежных гола после стандартов.

В этот холодный вечер "Юнайтед" столкнулись с мрачной реальностью перед, возможно, решающей неделей их многообещающей борьбы за титул в АПЛ. Впереди поездки в Бернли и Ливерпуль.

Между тем, для "Манчестер Сити" прошедшая неделя стала напоминанием о том, насколько у них качественный состав. Вопреки кадровым проблемам, в том числе из-за коронавируса, за последние четыре дня им удалось выиграть сначала на "Стэмфорд Бридж", а теперь и на "Олд Траффорд". Похоже, "Сити" переключается на самую быструю передачу в нужный момент», — пишет корреспондент ESPN Роб Доусон.

Манчестер по-прежнему синий

«Распространите эту информацию: "Манчестер Сити" вернулся.

Команда Гвардиолы напомнила, что она по-прежнему готова к покорению Англии. Ну и еще раз подтвердила, что Манчестер — синий.

В первые пять минут азарта и зрелищности было больше, чем за все 90 минут предыдущего матча между "Сити" и "Юнайтед", что свидетельствует о существенном прогрессе в игре обеих команд за последний месяц. Каждая пыталась вырваться из под прессинга, искала пространство для атак.

"Манчестер Сити" продемонстрировал выдающуюся реакцию на несколько неудачных результатов в конце прошлого месяца, а также не дрогнул из-за свалившихся кадровых проблем. Победить команду Сульшера на "Олд Траффорд" и выйти в финал — это вишенка на торте.

Команда Гвардиолы по-прежнему безраздельно правит в Манчестере. С такой игрой она может выиграть далеко не один трофей в этом сезоне», — отмечает обозреватель Manchester Evening News Саймон Байковски.

Прогресс Стоунза

«После невероятно сложного периода Джон Стоунз был так же великолепен, как и новичок "Сити" Рубен Диаш.

Стоунз, чья игра излучала уверенность, хладнокровно владел мячом и превосходно читал игру.

Стоунз не только забил свой первый гол за "Сити" с ноября 2017 года, но еще и выиграл 80 процентов единоборств, а также продемонстрировал запредельную точность передач — 95 процентов», — пишет Питер Томпсон из Goal.com.

0