Манчестер — синий. «Сити» уложил «Юнайтед» даже вторым составом

«Сити начал матч в своей излюбленной манере, контролируя мяч благодаря Филу Фодену, Александру Зинченко, Фернандиньо и Джону Стоунзу.

Уже в самом начале мяч оказался в воротах "МЮ", но гол был справедливо отменен из-за офсайда.

На этот раз темп в игре был гораздо выше, чем в предыдущем дерби Манчестера, которое завершилось вничью 0:0.

Впрочем, кое-что повторилось: в некоторых моментах "Манчестер Сити" был крайне небрежен в обороне. После неудачного паса Стоунза и потери Рахима Стерлинга Бруну Фернандеш едва не открыл счет.

Гвардиола на этот раз перевел Жоау Конселу с правого фланга защиты в среднюю линию. Уловка, которую он периодически использует, но для "МЮ" это не стало сюрпризом. Поль Погба, как правило, всегда успевал грамотно обороняться против португальца.

Это был матч, похожий на боксерский поединок, в котором противники по очереди наносили друг другу удары. Правда, ближе к перерыву игра совсем успокоилась и проходила в основном в центре поля. Лишь изредка кто-то создавал видимость возможной угрозы.

Каким образом "МЮ" мог отреагировать на угрозу очередного поражения под руководством Сульшера в полуфинале? Нужно было найти баланс между прессингом и попытками атаковать, чтобы не пропустить второй мяч.

Но в итоге команда Сульшера снова вспомнила неприятное чувство падения», — пишет обозреватель The Guardian Джейми Джексон.

