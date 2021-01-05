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    Нехватка защитников может стоить титула уставшему «Ливерпулю»

    Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

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    Накануне в 17-м туре АПЛ «Саутгемптон» победил «Ливерпуль» (1:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» показывает неготовность держать удар

    «Как только Англия усилила локдаун, началась гонка за титул. Если "Манчестер Юнайтед" выиграет свой матч на выезде у "Бернли" на следующей неделе, они впервые с сезона 2012/13 выйдут на первое место, когда сэр Алекс Фергюсон все еще был у руля команды и выигрывал чемпионат.

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    • Следующий матч после игры с "кларетовыми" "МЮ" проведет на "Энфилде" против "Ливерпуля" — крупнейший матч между клубами за последние годы», — отмечает в материале Daily Mail Мартин Сэмюэл на страницах.

    «Только во второй раз за время работы Юргена Клоппа "Ливерпуль" не может забить в двух матчах кряду, и вид членов его персонала, а также Милнера, ругающихся с коллегами из "Саутгемптона" по поводу использования поля для разминки, предполагает, что клуб не привык к таким неудачам.

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    И ведь это хорошо, правда? На этом этапе в прошлом сезоне титул уже был выигран, а "Красные" уже начали праздничную процессию, в то время как теперь конкуренция жива и более важна, чем когда-либо, пока страна закрывается».

    Хазенхюттль победил Клоппа его же оружием

    «У нас чемпионская гонка в АПЛ, и Клопп предупреждал, что эта странная кампания будет проходить по лезвию ножа, и "Ливерпуль" поставил себя в непростое положение, упустив шанс оторваться на три очка на вершине.

    После финального свистка наставник хозяев Ральф Хазенхюттль, празднуя, упал на колени — были даже слезы — как будто он выиграл титул, Лигу чемпионов или чемпионат мира. Его команда в стиле Клоппа переиграла Клоппа», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

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    • «И хотя только дурак спишет мерсисайдцев со счетов, их нужно реорганизовать и перефокусировать. Один эксперимент, который не сработал, заключался в выходе [номинального полузащитника] Джордана Хендерсона в пару к Фабиньо в центре обороны.

    "Ливерпуль" не хочет выходить на трансферный рынок в этом месяце, но, учитывая травмы ключевых игроков, это может быть неизбежно, если в клубе проанализируют пропущенный мяч».

    «Ливерпуль» ожидает сезон страданий

    «С точки зрения борющегося за титул "Ливерпуля" медлительность становится чем-то вроде повторяющейся проблемы. Случившаяся в последнее время метаморфоза Алиссона в резкого вратаря, устремляющегося за мячом, который он почти наверняка парировал бы в прошлом сезоне, стала красноречивым свидетельством.

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    • Говорят, что последние метры преодолеваются в голове, но сейчас воспоминания мерсисайдцев выписывают чеки, которые их уставшие тела больше не могут обналичить», — рассуждает в своей колонке для The Guardian Джонатан Лью.

    «Что касается Клоппа, он может возмущаться — не без основания — по поводу времени начала матчей и промежутков отдыха. Но не телевещатели приняли решение выпустить Диогу Жоту в уже ничего не значащей игре Лиги чемпионов [против "Мидтьюлланна"], которая обернулась для португальца травмой колена.

    Хорошая новость для "Ливерпуля" заключается в том, что борьба за титул остается открытой, плохая — в том, что если они хотят победить, им придется страдать как никогда раньше».

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    • «Ливерпуль» рискует не выиграть титул без усиления обороны

    «На скамейке запасных у рулевого гостей на самом деле было двое молодых исполнителей, способных играть в центре обороны, которым он уже доверял в этом сезоне.

    Рис Уильямс и Натаниэль Филлипс были зрителями, поскольку их капитан, центральный полузащитник, занимал ту позицию, на которой обычно действуют они», — считает ошибкой в материале The Mirror решение Клоппа выпустить Хендерсона в центр обороны вместо номинальных центрбеков Сэм Мид.

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    • «Хотя нехватка центрбеков у "Ливерпуля" почти наверняка не является основной причиной его горькой неудачи, теперь это долгосрочная проблема, которая в конечном итоге может решить, останется ли кубок АПЛ в трофейном кабинете "Энфилда" после мая.

    Но с учетом того, что Жоэль Матип, Джо Гомес и Вирджил ван Дейк находятся в лазарете, клубу нужно выйти на трансферный рынок раньше. Ужасно многое может от этого зависеть», — резюмирует на страницах Liverpool Echo Пол Горст. 0

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