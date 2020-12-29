Лучший тренер 2020 года. Самый справедливый выбор

LiveSport.Ru продолжает подводить итоги уходящего года. На очереди — выбор лучшего тренера.

Третье место — Жозе Моуринью («Тоттенхэм»)

Даже не сомневаемся, что вы уже держитесь за голову и одновременно кричите «как?! почему?!», а все пространство вокруг заполнено искрами несправедливости. Понимаем. Но, давайте будем честны, время идет, а харизма Жозе Моуринью, как говорится, только крепчает. Да, в этом году «Особенный» вообще ничего не выиграл, но, с другой стороны, он снова продемонстрировал свою непотопляемость.

Назачение Моуринью главным тренером «Тоттенхэма» поначалу было похоже на авантюру. Во-первых, даже сейчас остаются сомнения в правильности увольнения Маурисио Почеттино, с которым попрощались чуть ли не через пару месяцев после финала Лиги чемпионов, а во-вторых — сам выбор в пользу Жозе действительно было трудно объяснить. Нужен ли «Тоттенхэму» настолько специфический футбол?

Но в клубе решили рискнуть, и сейчас, через год, можно смело сказать — в плане результата хуже точно не стало.

Более того, в новом чемпионате Англии «Тоттенхэм» до недавних пор был в топ-3. Несколько неудачных матчей, правда, отбросили команду Моуринью в таблице на несколько позиций, но нет сомнений, что благодаря опыту португальца «шпоры» еще вернутся в гонку за медалями. Этой осенью «Тоттенхэм» громил «Манчестер Юнайтед», обыгрывал «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» — согласитесь, список довольно внушительный.

И да, не будем забывать, что Моуринью спас Гарета Бейла от окончательного перехода из футбола в гольф. По крайней мере, в «Тоттенхэме» валлиец пусть и не так уж часто, но все-таки продолжает играть.

Второе место — Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Не так давно Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру мира по версии ФИФА. Невероятно престижная штука, но, откровенно говоря, эксперты слегка погорячились, отдав награду главному тренеру «Ливерпуля». Не самое справедливое решение.

Но факт попадания Клоппа в топ-3 не может вызывать сомнений. Этот год для Клоппа можно разделить на две части. В первой его «Ливерпуль» выдал сумасшедший отрезок, по итогам которого наконец-то стал чемпионом Англии. Долгие годы ожидания остались в прошлом, «Ливерпуль» снова номер один в английском футболе. Сверхуверенная победа, по сути, все было ясно уже в начале марта, когда «мерсисайдцы» оторвались от конкурентов на неприличное расстояние.

Но об этом уже мало кто вспоминает. Теперь «Ливерпуль» пытается защитить титул. И получается, надо сказать, очень даже неплохо, несмотря на колоссальные кадровые проблемы. С другой стороны, травмы чуть ли не половины игроков основного состава показали, что Клопп способен «вырулить» практически из любой ситуации. Текущую можно сравнить со знаменитым матчем против «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов, когда «Ливерпулю» пришлось играть без Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Тогда Клопп не дрогнул — и «вынес» «Барсу» с Шакири и Ориги в составе. То же самое происходит и сейчас, только кадровые проблемы ударили, в первую очередь, по обороне. Плюс Алиссон очень часто пропускает матчи из-за травм. Но Клопп все равно справляется, его «Ливерпуль» по-прежнему первый.

Но мы все-таки не можем поставить Клоппа на первое место. Не отрицая его гениальность, не будем забывать, что Лигу чемпионов «Ливерпуль» провалил.

Первое место — Ханс-Дитер Флик («Бавария»)

«Кто это вообще такой, а?!», — наверняка подумали многие, когда осенью 2019-го узнали имя нового главного тренера «Баварии». На самом деле, в руководстве мюнхенского клуба изначально даже не скрывали, что Флик временная фигура на этом посту, на два-три матча, не более. Однако после этих двух-трех матчей, когда «Бавария» буквально разорвала своих соперников, стало ясно, что в поиске нового тренера нет смысла.

Все, что было дальше, похоже на футбольную сказку. Под руководством Флика «Бавария» выиграла Бундеслигу, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Германии, а также стала обладателем Суперкубка УЕФА. Флик менее чем за год сделал то, что многие не успевают за всю тренерскую карьеру. И все это на фоне максимально брутальной игры, которую продемонстрировала «Бавария» абсолютно во всех турнирах.

Прямо сейчас Флик номер один среди тренеров. Двух мнений здесь не может быть. Остается только догадываться, как в ФИФА пришли к выводу, что Клопп в сумасшедшем 2020-м был лучше Флика. Это было так же несправедливо, как и отмена вручения «Золотого мяча», который должен был получить нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. 0