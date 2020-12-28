Герой года-2020. Победитель ЛЧ, чемпион АПЛ и российский прорыв в теннисе

До завершения 2020 года остаются считанные дни, а это значит, что пришло время подвести его итоги. Открываем наше саммари номинацией «герой года», куда вошли не только отдельные личности, но и команды.

1. «Бавария»

Первое место в нашем списке ожидаемо занимает мюнхенская «Бавария», оформившая континентальный требл в 2020 году.

Для немецкой команды этот требл стал вторым в истории, и по этому показателю она сравнялась с «Барселоной».

Начнем с воспоминаний о Бундеслиге. В национальном первенстве к началу 2020 года «Бавария» шла лишь третьей, и мало кто из экспертов верил в то, что она защитит чемпионское звание.

Однако, начиная с января, мюнхенцы не потерпели ни одного поражения, одержав 16 побед в 17 оставшихся турах. Более того, подопечные Ханса-Дитера Флика не потеряли ни одного очка после рестарта сезона!

Столь уверенные результаты позволили «Баварии» не просто финишировать первой, но и опередить ближайшего преследователя на целых 13 очков.

Столь же уверенно «Бавария» выступила и в национальном Кубке, в финале которого расправилась с «Байером» со счетом 4:2.

Ну и на закуску осталась Лига чемпионов. В 2020 году мюнхенцы уверенно переиграли «Челси» (3:0 и 4:1), «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).

В финальном матче «Бавария» одолела «Пари Сен-Жермен» 1:0, хотя нужно признать, что могла рассчитывать и на более комфортное преимущество.

2020 год показал, что руководство «Баварии» не ошиблось, сменив Нико Ковача на Ханса-Дитера Флика. Новый тренер завоевал все значимые трофеи, сделал из Роберта Левандовски лучшего футболиста года, вернул уверенность Мануэлю Нойеру, заново раскрыл Сержа Гнабри, Тьяго Алькантару и Томаса Мюллера. Браво!

2. «Ливерпуль»

В 2020 году «Ливерпуль» не выиграл Лигу чемпионов, не оформил треблов или даже даблов. Фактически клуб взял лишь один трофей, зато какой!

«Красные» мечтали о чемпионстве в Англии 30 лет, ровно с того момента, как команда подняла заветный трофей над головой в конце сезона 1989/90.

После этого у мерсисайдцев случались взлеты и падения, им не единожды удавалось побеждать в Лиге чемпионов, но Премьер-лига оставалась непокоренной.

И вот в начале сезона 2019/20 подопечные Юргена Клоппа выдали такой старт, который позволил всерьез говорить о больших шансах на титул. Однако вмешался коронавирус. В чемпионате Англии образовалась пауза, во время которой даже звучали идеи о том, что нужно отменить национальное первенство без определения победителя. Конечно, подобные разговоры давили тяжелым грузом на «Ливерпуль» и болельщиков клуба.

И все же сезон возобновился в 2020 году, и «красные» довели его до логического завершения, опередив «Манчестер Сити» на 18 очков.

Кто-то скажет, что «Ливерпуль» завершал сезон нестабильно и даже не набрал 100 очков, но рекордов все равно хватало: наибольшее количество домашних побед подряд (24), наибольший отрыв от второго места (25), наибольшее количество побед (32), наибольшее количество домашних побед (18).

«Ливерпуль» добился своего и отпраздновал в 2020 году долгожданное чемпионство. Жаль лишь, что в команде уже не было многолетнего капитана и лидера Стивена Джеррарда.

3. Даниил Медведев

Даниил Медведев globallookpress.com

Включение в тройку героев Даниила Медведева тоже может вызвать определенные вопросы. Что здесь делает неудачник Australian Open и «Ролан Гаррос»? Почему сезон можно считать успешным без титулов на «Больших шлемов»?

Да, первая ракетка России выступал на турнирах с переменным успехом вплоть до ноября 2020 года, но затем включился с такой силой, что заставил о себе говорить, как о первой суперзвезде страны после Марата Сафина или Николая Давыденко.

Именно в ноябре Даниил стал триумфатором «Мастерса» в Париже, где по ходу турнира обыграл Кевина Андерсона, Алекса Де Минаура, Диего Шварцмана, Милоша Раонича и Александра Зверева.

Как оказалось, это был лишь разогрев. Приехав на Итоговый турнир в Лондон, Медведев стал первым теннисистом в истории, кто обыграл там всех представителей топ-3. На пути к трофею Даниил победил Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

В итоге Медведев завершил сезон на четвертом месте в мировом рейтинге. В 2020 году он стал героем, но можно рассчитывать на то, что 2021-й будет для него еще успешнее. 0