Сезон подарков. Десять январских трансферных целей для клубов АПЛ

Нормальные люди смотрят на 1 января как на первый день Нового года — время, когда можно отправиться навстречу новым приключениям или заняться улучшением своей жизни. Но для футбольного мира все немного иначе.

1 января — это также день, когда открывается трансферное окно, и команды начать могут планировать свои собственные улучшения, как мгновенные, так и в долгосрочной перспективе.

Одно из различий между летним и зимним трансферным окнами заключается в том, что последнее позволяет клубам Премьер-лиги заключать предварительные контракты с игроками иностранных лиг, официальные сделки с которыми будут заключены летом, обеспечивая их бесплатный переход.

Автор Squawka Гарри Эвардс рассказывает, с кем клубы Премьер-лиги могут заключить предварительные контракты в следующем месяце.

Лионель Месси

«Барселона»

Начнем с самого громкого имени.

Новости тесно связывали Лионеля Месси с уходом из «Барселоны» прошлым летом, полагая, что в его контракте есть пункт, позволяющий ему это сделать.

Аргентинец был недоволен тем, как управляется клуб, и непохоже, что эти чувства изменились спустя шесть месяцев.

Но, что куда важнее для команд АПЛ, он не подписал новый контракт в январе, и до сих пор неясно, планирует ли он это сделать или все еще хочет уйти следующим летом.

Наиболее вероятным местом перехода Месси назывался «Манчестер Сити», где он может воссоединиться с бывшим тренером «Барселоны» Пепом Гвардиолой, хотя испанец хочет, чтобы тот закончил свою карьеру в «Блаугране».

Лионель Месси globallookpress.com

«Лео Месси — игрок "Барселоны"!», — сказал он в ноябре. «И если вы спрашиваете мое мнение, то как человек, который очень благодарен "Барселоне" за то, что она сделала для меня в академии в качестве футболиста, и, после, как тренера, которая дала мне абсолютно все — я хочу, чтобы Месси завершил свою карьеру там», — сказал Гвардиола.

«Это то, что я хочу. Я хотел бы — как я уже сказал, я не знаю, сколько раз, может быть, тысячу раз — как фанат "Барселоны", я бы хотел, чтобы Лео закончил карьеру там».

Серхио Рамос

«Реал»

Слухи уже некоторое время связывают Серхио Рамоса с уходом из «Реала», но неужели в январе 2021 года он, наконец, планирует положить конец своей карьере на «Сантьяго Бернабеу»?

Испанец — один из самых уникальных центральных защитников в мировом футболе, он отлично умеет останавливать соперника, но не менее эффективен у чужих ворот, будь то угловые или пенальти.

Сейчас на счету Рамоса более 100 голов за «Лос-Бланкос», и некоторые из них были забиты тогда, когда «Реал» нуждался в них больше всего — в финалах Лиги чемпионов и решающих матчах Ла Лиги.

Серхио Рамос globallookpress.com

В отличие от Месси, Рамос выглядит счастливым в «Реале», но в прошлом ходили слухи об уходе центрального защитника, который не прочь попробовать что-то новое.

Несмотря на то, что ему 34 года, кажется, что Рамос проведет еще несколько лет на высшем уровне, и он найдет свое место практически в любой линии защиты клубов АПЛ. Но смогут ли они позволить себе его зарплату?

Анхель ди Мария

«Пари Сен-Жермен»

Анхель Ди Мария — один из игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге, который может вернуться в высший дивизион Англии.

Аргентинец провел один сезон в «Манчестер Юнайтед» под руководством Луи ван Гала. Он блестяще начал в стане манкунианцев, но сильно сдал, так как клуб продолжало штормить в годы после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Несмотря на то, что ему приходилось конкурировать с такими звездами, как Неймар и Килиан Мбаппе, за место в атаке ПСЖ, Ди Мария всегда был включен в состав и стал ключевым звеном в их доминировании во французском футболе в последние несколько лет.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Однако, одна проблема, с которой клубы Премьер-лиги могут столкнуться при этом трансфере, заключается в том, что всего год назад Ди Мария заявил, что хотел бы, чтобы ПСЖ стал его последним европейским клубом.

«На данный момент нет обсуждений (о продлении) соглашения», — сказал он журналистам в январе 2020 года. «У меня есть еще 1,5 года на моем текущем контракте, я сохраняю спокойствие».

«Я говорю это с первого дня. Я надеюсь, что ПСЖ будет моим последним клубом в Европе, а затем я вернусь, чтобы играть в Аргентине ».

Изменились ли эти намерения игрока, еще неизвестно.

Хакан Чалханоглу

«Милан»

На данный момент Хакан Чалханоглу уже какое-то время является самым креативным игроком в Серии А, создавав 46 опасных моментов в этом сезоне, что по крайней мере на 14 шансов больше, чем у любого другого игрока.

Этот разрыв увеличивается до 30, если учитывать только его товарищей по составу «Милана», но есть все основания считать, что это может быть его последний сезон на «Сан-Сиро».

Выступления 26-летнего футболиста за последние 18 месяцев заставили заговорить о его скором уходе из «Милана», поскольку им, как сообщается, заинтересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», и его нынешний контракт с миланским клубом истекает следующим летом.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

Учитывая его возраст, турецкий футболист, вероятно, еще не достиг своего пика, и, учитывая тот уровень, на котором он сейчас выступает, это было бы хорошей инвестицией для многих клубов Премьер-лиги, которые хотят решить свои проблемы с креативом в атаке.

По сообщениям СМИ, Чалханоглу близок к подписанию нового контракта с «Миланом», но каждый день, который проходит без новостей, приближает полузащитника к возможному уходу.

Джанлуиджи Доннарумма

«Милан»

Джанлуиджи Доннарумма уже становится синонимом «Милана», и, несмотря на то, что его контракт истекает этим летом, вратарь открыто заявлял о своем желании остаться в клубе.

Однако январь приближается, и, учитывая Мино Райолу в роли агента Доннаруммы, нет никаких гарантий продления контракта.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Райола известен как жесткий переговорщик, агент некоторых крупнейших звезд мирового футбола, который предпочтет скорее прекратить переговоры с клубом, чем не получить все, что он и его клиент желают.

Может ли потенциальный жесткий подход Райолы привести Доннарумму к роли свободного агента?

Мемфис Депай

«Лион»

Согласно последним сообщениям, Мемфис Депай может быть доступен для клубов в январе всего за 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

Нет, это не потому, что у голландского форварда возникли какие-то проблемы с «Лионом», а скорее из-за того, что его контракт истекает летом.

«Лион» надеется, что низкая цена позволит им хоть что-то получить от продажи Депая, но если они этого не сделают и клубы решат подождать, он может стать хорошим бесплатным трансфером для Премьер-лиги.

Мемфис Депай globallookpress.com

26-летний футболист имеет опыт выступлений в Премьер-лиге: он перешел в «Манчестер Юнайтед» из «ПСВ Эйндховен» в 2015 году, но ему не удалось закрепиться на «Олд Траффорд», и он уехал в Лион 18 месяцев спустя.

Слухи связывали Депая с возвращением в Премьер-лигу в последние годы, поскольку он повзрослел и улучшил свою игру, но заинтересует ли его этот переход?

Давид Алаба

«Бавария»

Трудно говорить о Дэвиде Алабе, учитывая только одну его роль или позицию, потому что он блестящий универсальный игрок, способный показать высший класс, где бы его ни ставили.

Австриец может играть на позиции левого защитника, центрального защитника и даже в полузащите, что сделало бы его абсолютным сокровищем практически для каждого клуба Премьер-лиги.

А учитывая его контракт с «Баварией», истекающий этим летом, и без всяких признаков его продления, Алаба может отправиться в Англию.

Давид Алаба globallookpress.com

Его уже связали с переходом в «Челси» в этом сезоне, чтобы укрепить их ряды на позиции центрального и левого защитников (что позволит уйти Маркосу Алонсо и Эмерсону), обеспечивая опытную поддержку и конкуренцию Бену Чилвеллу.

И, несмотря на то, что он провел в основной команде «Баварии» девять лет, ему все еще только 28, так что у него осталось еще несколько лет, которые он сможет играть на высшем уровне.

Жером Боатенг

«Бавария»

Еще один защитник мюнхенской «Баварии», чей контракт истекает следующим летом, — Жером Боатенг, и, судя по всему, решение о его продлении еще не принято.

Немец в большей степени ветеран, чем Алаба, но в этом сезоне в составе мюнхенской «Баварии» Ханси Флика показал, что остается одним из самых надежных центральных защитников в Европе, преодолев тяжелый период несколько сезонов назад.

В ноябре спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич настаивал на отсутствии проблем с продлением контракта Боатенга и надеялся, что в какой-то момент он подпишет новое соглашение.

Жером Боатенг globallookpress.com

«Все мы знаем, что у Жерома есть контракт до 30 июня 2021 года, и мы поговорим с ним и с руководством в разумные сроки, и примем справедливое решение для всех», — сказал Салихамиджич. «На данный момент это не проблема для нас».

Но, как и в случае со всеми остальными в этом списке, как только наступит 1 января, «Бавария» будет иметь немного меньшее влияние на будущее Боатенга.

Флорьян Товен

«Марсель»

Похоже, есть тенденция с истекающими этим летом контрактами бывших звезд Премьер-лиги, и еще один человек, который может вернуться, — Флорьян Товен.

27-летний футболист присоединился к «Ньюкасл Юнайтед» в 2015 году, когда они стремились собрать когорту французских суперзвезд, но сыграл всего 16 раз, прежде чем был отдан в аренду обратно в «Марсель» в январе 2016 года, наблюдая издалека за тем, как «сороки» вылетают.

Флорьян Товен globallookpress.com

Но это уже иной Товен, чем тот, который не смог зажечь «Сент-Джеймс Парк». Сейчас Товен является одним из самых впечатляющих нападающих в Лиге 1, принося «Марселю» множество голов и передач.

Уже в этом сезоне он принял участие в 12 голах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Но с его контрактом, истекающим этим летом, он может вернуться в Премьер-лигу.

Юлиан Дракслер

«Пари Сен-Жермен»

Учитывая количество звезд в составе ПСЖ, некоторых игроков обязательно забудут, и Юлиан Дракслер был одним из них.

Тем не менее, недавно он нашел в команде роль полузащитника, играющего глубже, в отличие от более атакующей роли, которой он был ранее известен.

Юлиан Дракслер globallookpress.com

Но это не повлияло на его шансы на подписание нового контракта при нынешних обстоятельствах, и немец может уйти этим летом.

В прошлом Дракслера связывали с переходом в Премьер-лигу, поэтому не удивляйтесь, если он рано или поздно появится в Англии. 0