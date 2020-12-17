Устал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3) сообщил, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца текущего сезона (то есть до мая) — и покинет московский клуб.

Что могло повлиять на решение Тедеско?

Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов гадает о том, что могло подтолкнуть главного тренера «Спартака» к уходу из клуба.

«За год работы немецкого специалиста из "Спартака" ушло два генеральных директора, а итогом работы в два трансферных окна (зимой и летом 2020 года) стало то, что команда завершала 2020 год с нехваткой исполнителей даже для стартового состава и необходимостью использовать в атаке защитника Илью Кутепова.

Хуже того, в России Тедеско нашел симпатии если только от болельщиков "Спартака". В остальном же ему пришлось пережить неприятие общественностью его поведения во время матчей, судейские скандалы и регулярные желтые карточки. Скорее всего, Тедеско доконали события в матче с "Сочи" 12 декабря, когда неудобный соперник остановил "Спартак" в борьбе с "Зенитом", а по итогам разборок в подтрибунных помещениях его выставили виноватым самого.

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Поддержки клуба тренер так и не дождался. Он словно остался предоставлен самому себе. Его мог бы поддержать ближайший помощник Андреас Хинкель, но после матча с "Сочи" как раз главному пришлось защищать ассистента».

Тедеско устал от «Спартака» и бардака

Автор «Чемпионата» Максим Пахомов считает, что усталость от «Спартака» и России — истинная причина ухода Тедеско из клуба.

«Доменико попал в "Спартак" благодаря экс-гендиректору клуба Томасу Цорну. Летом, не дожидаясь окончания сезона, Цорна уволили, оставив Тедеско совсем одного. Уволить могли и Доменико — мы бы вряд ли обсуждали отъезд тренера именно сейчас, если бы "Спартак" не обыграл "Рубин" в последнем матче прошлого сезона. Но тренеру доверились, и он стал давать результат. "Спартак" набрал ход, казалось, что впереди у союза тренера, руководства и команды светлое будущее. Может, так бы оно и случилось, если бы речь не шла о "Спартаке".

Сначала у Тедеско не заладились отношения с Газизовым. Да, на словах в СМИ всё было хорошо. Только в начале сезона была поставлена задача "взять титул", а нужное тренеру усиление он получил только через пару месяцев. Просил Тедеско и конкретного игрока — Гугу из "Атлетико Минейро", но и тут не был услышан.

По Тедеско ударили судьи и российская действительность. Речь не о конкретном ударе, правильнее будет представить лёгкие, но постоянные пинки под зад. Это не про судейские ошибки, арбитры у нас в принципе ошибаются достаточно часто, в том числе и в пользу "Спартака".

Доменико Тедеско globallookpress.com

Просто Тедеско искренне не нравился судьям, те этого не скрывали, а это в свою очередь не нравилось Тедеско. Не нравился Тедеско и многим коллегам и ветеранам "Спартака" — может, его манера поведения оказалась чужой для России, а может ему просто завидовали. РПЛ очень редко принимает "чужаков". Впрочем, эту тему мы уже обсуждали. Главное, что и эти пинки Тедеско начали бесить».

Антон Фетисов Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта, после матча с «Сочи». Тедеско принял решение, мы благодарны ему за все, и [за то] что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста.

Соскучился по семье

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рисует идиллическую картину отношений тренера с руководством клуба и считает, что Тедеско просто не смог жить в разлуке с родными.

«В московском клубе Доменико чувствовал себя, как дома. По моим данным, за него горой стояли не только Леонид Федун, но и его супруга Зарема Салихова. Тедеско наладил отличный контакт с персоналом и футболистами. А недавно красно-белых покинул единственный раздражавший тренера фактор — гендиректор Шамиль Газизов, с которым доверительных и теплых отношений не получилось.

Казалось бы, проводи селекцию с Дмитрием Поповым, первый разговор с которым оказался абсолютно конструктивным, бросайся весной с утроенной энергией в погоню за "Зенитом", а потом готовь "Спартак" к новому сезону — возможно, с отличным результатом в качестве багажа. Но Тедеско принял иное решение. Самое сложное в жизни, как он сам сказал. Решение, которое озвучивал со слезами на глазах — покинуть "Спартак".

Доменико Тедеско globallookpress.com

Потому что есть в жизни кое-что важнее футбола и работы. Это семья. Которую Тедеско практически не видит. У него сохранялась надежда, что ограничения из-за коронавируса довольно быстро снимут, но распространению пандемии нет конца. А у 35-летнего специалиста подрастает четырехлетняя дочка. И Доменико ее видит только на экране смартфона, когда они общаются по скайпу. В своем первом интервью "СЭ", отвечая на вопрос, что ему в жизни поднимает настроение, Тедеско замечал: "Семья. Что, скажем, может быть лучше момента, когда дочка смеется?" Этих мгновений Доменико сейчас практически лишен. И он сделал свой выбор».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Это решение Тедеско. Слава богу, что моя семья рядом. Я его прекрасно понимаю, достаточно сложно работать в другой стране, вдалеке от родных и близких. Он имеет полное право на это решение. Хочется пожелать ему удачи, вне зависимости от того, где он будет работать.

Логичный и ожидаемый уход Тедеско

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов считает, что такой молодой и неопытный тренер как Доменико Тедеско не мог выдержать особенности российского футбола и работать вдали от семьи.

«Что такое нынешний "Спартак". Постоянные качели, которые ходят не только вперед-назад, но и могут неожиданно описать самую неожиданную амплитуду. Пришла на матч жена президента — получила серьезное влияние в клубе и привела в советники итальянского друга-агента. Пришел суперфорвард — получил три травмы за четыре месяца и по непонятным причинам пропустил матчи с бывшими командами. Пришел гендиректор — ушел гендиректор.

И это мы еще не берем в расчет постоянные скандалы с участием судей и Федуна, резкие высказывания последнего по поводу и без, и по итогу слабую закупку в летнее трансферное окно. Ломается один Соболев, и Тедеско приходится рождать мем, вылепляя форварда-столба из Ильи Кутепова. Нет альтернативы Зелимхану Бакаеву, да и сам он хоть и старается, но остается игроком бровки, а не десяткой или восьмеркой. Не зря по ходу матча "Зенит" — "Спартак" телекомментаторы раз в несколько минут брались сравнивать скамейки запасных команд. Тедеско действительно работал в очень скованных условиях. Это очень давит.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Выдерживать же такое давление не учат в академии. Теоретические занятия не заменят полноценный опыт, полученный, например, во время карьеры профессионального игрока. Одна из важных проблем так называемых лэптоп-тренеров — нехватка именно психологической подготовки. Они не всегда знают, что сказать футболистам в раздевалке. Не всегда готовы отгородиться от всего лишнего и сосредоточиться только на предстоящем матче. Не всегда могут перетерпеть долгую разлуку с родными. Со временем и эта каста специалистов набивает шишки и становится вполне способна решать и вышеупомянутые проблемы.

Календарь и таблица РПЛ

Однако Тедеско — это 35-летний тренер, у которого на взрослом уровне и 150 матчей не наберется. Всего три с половиной года в этой роли на подобном уровне. Карьеры игрока у Доменико, можно сказать, не было как таковой, а за границей он работает в первый раз в жизни. Что еще следовало ожидать?»

Илья Геркус Бывший генеральный директор «Локомотива» Вот положа руку на сердце, как говорится, казалось вам, что «Зенит» прямо точно выиграет 3:1 до ошибки Гапонова? Ну, признаемся честно, нет, мог и вничью закончить и даже проиграть. При всех проблемах, при всей слабости «Спартака». Так что поражение это спартаковское — это момент оценить себя против сильнейшей команды Премьер-лиги, но не катастрофа. А вот уход Тедеско — это катастрофа.

Первая за четыре года борьба за чемпионство

Редакция Sport24 вспоминает, чем запомнился Доменико Тедеско в «Спартаке» и находит за что похвалить немца.

«Не стоит обращать внимание на сектантский эффект Манделы — последний чемпионский "Спартак" закончился еще до отъезда Карреры: уже после чемпионата 2016/2017 это была совсем другая команда. Сменивший итальянца Олег Кононов окончательно утащил красно-белых на дно.

Несмотря на старт в тяжелейших условиях, Тедеско достойно смотрелся в прошлом сезоне (за исключением отдельных матчей), а уже в этом году он подтянул "Спартак" с Кокориным и Уруновым до борьбы с "Зенитом" за чемпионство. Да, это произошло благодаря расшатанной форме Петербурга, да и перед зимним перерывом отрыв составляет уже шесть очков — но в условиях такого "Спартака" (летом в очередной раз перестроенного) это было уже достижение.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Забавно, но после унылого футбола Олега Кононова находились эксперты, которые критиковали Тедеско за привязанность к оборонительной модели. Тренер упорно не отходил от схемы с тремя центральными защитниками, а ведь это противоречит легендарному спартаковскому стилю! Первые месяцы это было объектом оживленной дискуссии в медиапространстве, но когда стало ясно, что Тедеско не передумает, говорить об этом стали меньше. Но не перестали совсем — например, перед матчем с "Зенитом" по поводу уклона "Спартака" в оборону/атаку высказывался Андрей Аршавин».

Вячеслав Малафеев Бывший голкипер «Зенита» Сложно сказать, почему Тедеско принял такое решение. Возможно, игроки не выполняют требования тренера, возможно, есть проблемы с руководством по комплектованию команды. Плюс тренер сам может быть недоволен своей работой. Его решение может быть и эмоциональным, но в целом это не похоже на провокацию. Мне кажется, это обдуманное решение и обдуманные слова. В моем понимании если решение уже принято, то руководство «Спартака» задумается о том, чтобы поменять тренера уже зимой. Когда игроки знают, что тренер уйдет, это демотивирует. Клуб на полгода остановится в развитии. Лучше пожертвовать это время, чтобы дать раскачаться новому тренеру, чтобы с нового сезона пришедший тренер уже был ко всему готов. Как футболист точно знаю, что такие моменты демотивируют команду

Дисквалификации, Гулиев и мошенники

У автора «Чемпионата» Салавата Муртазина более неоднозначные воспоминания о работе Доменико Тедеско в «Спартаке».

«Тедеско стал первым тренером в РПЛ, дисквалифицированным за жёлтые карточки. Напомним, с сезона-2019/2020 тренерам стали показывать жёлтые и красные карточки. Немецкий специалист собрал четыре предупреждения за 10 матчей! Экспрессивность даёт о себе знать.

В мае этого года полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев был переведён в "Спартак-2" за нарушение командной дисциплины. Футболист неподобающе вёл себя на собрании команды. Во время встречи полузащитник несколько раз высказал недовольство в адрес одного из тренеров команды. С тех пор Гулиев ни разу не попал в заявку основного состава.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Доменико стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками клуба. По сообщению телеграм-канала Baza, инцидент произошёл в июле этого года в отеле "Рэдиссон" в Сочи. Специалисту пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был не знаком Тедеско, но на аватаре было фото одного из сотрудников клуба. У специалиста попросили денежную помощь. В итоге тренер перевёл мошенникам порядка 250 тыс. рублей».

Роман Павлюченко Бывший нападающий «Спартака» Если Тедеско сообщил, что он хочет покинуть «Спартак» и не будет продлевать контракт и хочет уехать в Германию, тогда смысл его держать, если у него заканчивается контракт? Лучше с ним попрощаться завтра или послезавтра, потому что я как футболист понимаю: а чего я буду доказывать этому тренеру, если он через полгода уйдет? Это, наверное, неправильно. Это то же самое, как если футболист скажет, что я не хочу играть за «Спартак», а меня ставят в состав, я результат не буду давать. Поэтому Тедеско надо уже сейчас отпускать, нужно разговаривать с руководством и на совете директоров принять решение. Мое мнение, что если человек не хочет работать, смысл его удерживать? Сейчас будет перерыв, поэтому нужно постараться взять тренера, который уже на сборах сможет поставить свою игру и у него будет время познакомится с командой. Сейчас оставлять Тедеско будет неправильно.

«Спартак» при Тедеско стал сильнее

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что нельзя одним провальным матчем против «Зенита» перечеркивать все наследие немецкого специалиста.

«Но о чем вы думали, например, 22 июля, когда заканчивался прошлый сезон? Вы ждали, что в конце октября красно-белые единолично возглавят таблицу и вплоть до зимней паузы будут в чемпионской гонке? Полагаю, что на это рассчитывали только самые отъявленные оптимисты и фанатики. Все смеялись, когда "Спартак" в августе вырвался наверх.

А помните, каким был "Спартак", когда Тедеско возглавил его чуть более года назад? Это была разрозненная, плохо управляемая и морально пришибленная группа людей. Форменные руины, на которые больно было смотреть. И за это время немец слепил вполне себе играющую команду, у который есть более-менее четкий и узнаваемый рисунок. Было видно, чего Доменико хочет и как к этому идет. Безусловно, многое еще нужно было оттачивать, все еще было хрупко. Да, не идеал для тех, кто видел вживую команды Бескова и Романцева. Но "Спартак" перестал быть аморфным нечто, как при Олеге Кононове.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Смотрите, при Тедеско твердым первым номером стал Максименко, и многие уже ждут голкипера в сборной, пусть с "Зенитом" был и не лучший матч. Даже дико вспоминать, что когда-то Кононов хотел поменять его на Левашова. Заиграл в основе Маслов. Заблистал Бакаев, и кто знает, что было бы, если бы не перенесенный весной коронавирус. Вовсю забивают Понсе и Ларссон. Великолепный год провел Зобнин. Появился Соболев — Тедеско хотел большого нападающего, — который может стать важной фигурой в команде на долгие годы».

Олег Романцев Бывший тренер «Спартака» Признаюсь, для меня, как и для большинства, заявление Тедеско о том, что он не собирается продлевать контракт со «Спартаком», стало неожиданностью. При нем команда изменилась, стала мобильнее, интереснее, хотя и не все игровые проблемы еще решены. Но в данном случае Доменико принял решение, на которое имеет полное право, поскольку никаких обязательств, кроме сроков окончания соглашения с клубом, у него нет. Это выбор тренера, который делал свое дело честно как настоящий профессионал. За что ему только можно сказать большое спасибо. Приятно, что он трудился не как приехавший на заработки футбольный гастарбайтер, что, увы, порой бывает, а как человек, искренне полюбивший «Спартак» и нашу страну, язык которой с удовольствием изучал. А потому искренне объяснил, что заставило сделать его этот нелегкий для шаг. Удачи тебе, Доменико.

Доменико — суперчестный или он грамотно стелет себе солому?

Автор Soccer.ru Александр Чистяков не впечатлен работой Тедеско в «Спартака» и считает, что расставание со специалистом и так бы назрело.

«Не будем кривить душой: Тедеско провалил последние недели работы в "Спартаке". После победы над обескровленным "Краснодаром" "Спартак" в 7 матчах потерпел 3 поражения, дважды сыграл вничью и одержал только две победы над командами со дна таблицы, "Ротором" и "Тамбовом". Да и с ними пришлось помучиться.

Где-то по ходу осени "Спартак" перестал совершенствоваться и стал двигаться от матча к матчу по инерции. Да, ускорение команде придал сам Тедеско, но в какой-то момент он перестал толкать "Спартак" вперед в полную силу. Вероятно, дело в том, что бытовые проблемы победили, тоска по семье стала невыносимой.

Например, в каждую из пауз на матчи сборных Доменико устраивал 10-дневные выходные, чтобы полететь к своей семье. В идеале это время могло быть использовано для того, чтобы внедрить в состав молодых футболистов, подстраховать "провисающие" позиции и поработать над тактикой, но Тедеско вышел на финишную прямую осенней части сезона с резервным форвардом Кутеповым.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Во всех последних матчах "Спартак" допускал однотипные ошибки, зона 14 (квадрат в атакующей трети поля по центру ворот перед штрафной) был брошен на произвол судьбы, что особенно бросалось в глаза в матче с "Зенитом". Но и против "Сочи", и против "Урала" с "Динамо" защитники "красно-белых" вжимались в ворота, а опорники притягивались к ним, а зона подбора оставалась для соперников. Сложно не заметить и не исправить такое, когда полностью погружен в свою работу.

На словах Тедеско собирается тренировать команду до мая, но на деле он бросил это делать еще в ноябре. Проверкой на честность будет расторжение контракта зимой, которое тренеру предложит "Спартак": если он откажется от неустойки и уедет, останется только сказать ему спасибо за все и отпустить к семье».

Александр Мостовой Бывший полузащитник «Спартака» Тедеско год в команде. Если бы о непродлении объявил человек, который в клубе уже четыре года, было бы сожаление. А тут ничего такого: был, есть, уйдет. Я бы не стал заострять на этом внимание. У меня вызывает подозрение, что сначала убирают Цорна, потом Газизова, а теперь Тедеско говорит вот такое. Уходят все те люди, которых призвали. Новые люди только вступили в свои должности, а они уже ищут новых людей. Ясно, что никакой логики нет. Но не в логике Тедеско — его можно понять. Не хочет — не надо. Попов вернулся. Откуда он вылез, как залез? Непонятно. Кошмар. «Спартак» окутан какими-то мистическими явлениями: люди то появляются, то исчезают. Я уже ничему не удивлюсь и предполагать даже ничего не хочу. Главное, что стадион есть, болельщики есть — значит, и «Спартак» будет

Тедеско всех подставил

Автор Sport24 Леонид Волотко считает, что наставник «Спартака» поступил некрасиво, решив покинуть клуб по итогам сезона, но объявив об этом так рано.

«Потрясающая развязка — Тедеско снова жертва, о его провале (как и после 'Сочи') опять не говорят. Как-то неловко сочувствовать Леониду Федуну, но просто представьте, каково за сутки до важнейшей игры узнать от тренера такое? А после увидеть, как команду пинают мощнее, чем Жоаозиньо — Андреаса Хинкеля. Только теперь Тедеско реагирует на все умиротворенно, потому что в 'Спартаке' он больше ни за что не отвечает. От этого слова про мотивацию и январь звучат как издевательство. Ну, что ему сделает Федун? Уволит?

Доменико не волнует, что у клуба подвисло трансферное окно — брать игроков под Тедеско нет никакого смысла, а нового тренера надо успеть найти. А заодно выплатить нынешнему коучу неустойку. Хотя, судя по компенсации Газизову, с этим точно не возникнет трудностей. Глобальная проблема только в том, что в клубе, где за полгода пару раз перетрясли весь менеджерский состав, теперь нужно закрывать исторически самую сложную позицию. А это риск не просто выпасть из чемпионской гонки, но и подписаться на переходный сезон, в котором сходу вряд ли получится решать топ-задачи.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Скандалом в Сочи, трансформировавшимся в публичный отказ пролонгировать контракт, Тедеско просто всех подставил. 'Спартак' возвращается в Москву избитым главным конкурентом и на эту секунду совершенно не знает, что делать дальше. Очевидно одно: Тедеско нужно убирать прямо сейчас, и лучше, чтобы Доменико сделал это сам. В идеале отказавшись от компенсации. И передав в музей те самые видеорегистрации. С такого ракурса фильм-катастрофу еще никто не снимал».

Геннадий Орлов Комментатор Если руководство «Спартака» немного соображает, то они должны сейчас назначить нового главного тренера, за две недели до Нового года. И чтобы новый тренер уже был в команде. Если Тедеско в мае уходит, как он будет работать?

Тедеско «слил» свою команду

Редакция «Плеймейкер» уверена, что главный тренер «Спартака» не хотел продлевать контракт еще в октябре.

«Когда команда выдает серию поражений, подчеркнуто демонстрируя нежелание выкладываться на поле на все сто процентов, мы сразу вспоминаем фразу: идет "слив" неугодного ей тренера. Наблюдение за происходившим на газоне "Газпром Арены" наводит на противоположную мысль: Тедеско "слил" свою команду.

При этом злого умысла у немецкого специалиста не было — не подумайте ничего дурного! Просто он, судя по всему, не вчера и не позавчера принял для себя решение уйти из "Спартака" — о чем, кстати, могли возникнуть подозрения еще в октябре, когда Доменико отмахивался от предложений руководства клуба о продлении контракта. Тогда ему удавалось замаскировать свои намерения фразами о том, что, мол, сейчас матчи идут один за другим, и голова занята текущими проблемами. Вот наступит зимняя пауза в сезоне, тогда и вернемся к этому вопросу.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Но тут случился скандальный матч в Сочи — и Тедеско "прокололся". Ну, то есть, это сейчас стало понятно, что все эти сказки про расизм и национализм по отношению к нему со стороны тренера вратарей южан — всего лишь неуклюжая попытка подвести базу под свое бегство из "Спартака". И, судя по всему, команда именно в эти дни между играми в Сочи и Петербурге поняла: после зимнего отпуска Доменико в команде уже не будет».

Евгений Кафельников Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Я не удивлен, что Тедеско решил не продлевать контракт со «Спартаком». Почему я должен удивляться? Во-первых, человек ценит свой труд и свое рабочее время. Если он понимает, что его время и его профессиональные качества не нужны клубу, то зачем ему оставаться. Во-вторых, Тедеско в «Спартаке» не ценили. Он выжимал максимум из возможностей, которые ему были предоставлены, это факт. Выше головы с таким подбором игроков и его уровнем не прыгнешь. Он реально выжимал максимум, лучше по определению не могло быть. Поэтому это абсолютно логичное решение для него.

«Спартак» чувствовал, что Тедеско их бросает

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер также считает, что наставник «Спартака» давно принял решение покинуть чемпионат России.

«Доменико Тедеско после игры объявил, что не будет следующим летом продлевать контракт со "Спартаком". Кстати, заметьте, вопреки многочисленным сообщениям, что уход Газизова распахивает к этому продлению широкую и прямую дорогу. И после этого объявления все разом стало понятно. Команда такова, каков ее тренер. Когда тренер рубился в каждом матче и не искал оправданий, "Спартак" мог не показывать феерического футбола, но вытягивал даже матчи, в которых был плох.

В какой-то момент тренер решил, что с этой командой ему не по пути. Это произошло явно до "Сочи". Все эти расизмы были тем, что Доменико никогда прежде не делал, — поиском отмазок. Почему меня эта ситуация очень и удивила. Она была на него непохожа. Просто он все уже решил. И если вспомнить его взгляд во время матча с "Зенитом", то он был таким же странным и необычным, как и поведение после игры с "Сочи".

Доменико Тедеско globallookpress.com

И команда не могла всего этого не почувствовать, даже если он сказал ей о своем решении уже после матча в Санкт-Петербурге. Потому что нужно быть слишком большим актером, чтобы изобразить то, чего нет, чтобы твоим игрокам не передалось твое эмоциональное состояние, твоя опустошенность. Чем бы она ни была вызвана. "Спартак" не имел права в этом матче играть так, как он... стоял. Но теперь ясна причина».

Тедеско поступил честно и по-мужски

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев хвалит наставника «Спартака» за решение сообщить о своем уходе из клуба заранее.

«Доменико Тедеско устроил сенсацию, сделав заявление о непродлении контракта со "Спартаком" после поражения от "Зенита". Это было по-мужски и честно перед журналистами, болельщиками и клубов. Ключевая цель заявления Тедеско — дать руководителю время на то, чтобы найти ему замену, чтобы переход от одного тренера к другому получился плавным и безболезненным.

Однако для того, чтобы это случилось, у "Спартака" должен быть другой руководитель. Леонид Федун перед началом сезона рассчитывал, что команда будет бороться за чемпионство. Но после успешного старта потерял генерального директора, главного тренера и первое место. Здесь есть большая доля вины самого Федуна.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Но не будем разбирать прошлые ошибки владельца "Спартака". Доменико Тедеско сделал большое одолжение, не устроив из своего ухода скандал. Он надеется, что команда станет сильнее. Он верит, что эти футболисты смогут бороться за чемпионство с "Зенитом" и завоевывать титулы. Нельзя винить Тедеско в том, что он решил поехать к семье — мы все оказались в сложной ситуации, ничего нельзя предсказать, поэтому действительно лучше быть ближе к родным и близким. Однако тренер дал шанс "Спартаку" на то, чтобы стать сильнее, ничего не разрушив.

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Вот тут важно, чтобы Леонид Федун принял правильное решение насчет нового главного тренера. Здорово, что у владельца клуба есть время. Не нужно спешить».

Расстаться с Тедеско летом или зимой?

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассуждает о выборе, который стоит перед руководством «Спартака» — когда именно им стоит поменять тренера команды.

« Летом у нового рулевого будет меньше времени для знакомства с коллективом и подготовки к сезону. На время чемпионата Европы часть футболистов разъедется, да и пауза зимой у нас традиционно больше. Проще будет заложить фундамент на год. Однако стоит также учитывать, что зимнее трансферное окно намного менее активное, чем летнее, и не факт, что у "Спартака" есть деньги на приобретение новых футболистов. А это значит, что новому тренеру вне зависимости от своих желаний придется ехать на багаже Тедеско. И если не получится, это станет приговором — потерей места в еврокубках, скудным финансированием и, вполне вероятно, очередной отставкой. И тогда красно-белым в который раз придется начинать все заново.

И последнее. Большинство достойных кандидатов на должность освободится по завершении сезона. Те, кто свободен сейчас, не случайно сидят без работы (если это не Маурисио Почеттино, конечно), а те, кто занят, вряд ли захотят бросать свои проекты. К тому же за них наверняка придется платить неустойку, как уже было с Олегом Кононовым. И что из этого вышло? Деньги на ветер.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Так что самое разумное сейчас — сесть и обсудить с Тедеско, готов ли он лично довести начатое до конца. Его мнение и должно стать определяющим. Важно помочь тренеру услышать свое внутреннее "я". Если немец все-таки готов выкладываться в оставшейся части сезона, можно спокойно искать ему преемника, договариваться по зарплате без спешки и аврала (а это позволит сэкономить миллион-другой), заблаговременно планировать под него летнюю трансферную кампанию и постепенно передавать ему дела. Это и есть системный подход, которого так катастрофически не хватает "Спартаку" на протяжении последних почти 20 лет.

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Если Тедеско все же чувствует, что не сможет больше принести команде пользу, то куда разумнее отпустить его и не мучить ни тренера, ни игроков, ни болельщиков. Но тогда придется приложить троекратные усилия по комплектованию команды здесь и сейчас, чтобы весной не упустить то, что было достигнуто в первой части сезона».

Тедеско уже сыграл свой последний матч в РПЛ

Автор «Чемпионата» Роман Вагин считает, что «Спартаку» надо расставаться с немецким специалистом не дожидаясь завершения контракта.

«А я ведь ещё летом, в концовке прошлого чемпионата, предупреждал: после домашнего поражения от "Тамбова" написал колонку с заголовком-вопросом: "Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ". Немножко промахнулся — всего на полсезона.

Уже тогда бросились в глаза эти перепады в настроении немца: "Вы заметили, что Тедеско в последних матчах не такой эмоциональный? Жара? Надоело карточки получать? Понял, что не получается у него в России? Неинтересно? Не его? Домой захотел? Он весь матч просидел в повязке и во втором тайме казалось, что тренер 'Спартака' готов натянуть её на глаза — лишь бы всего этого не видеть".

Доменико Тедеско globallookpress.com

Получается — терпел человек. Сколько мог терпел. Зачем? У него остается ещё полгода контракта. Но я не могу представить, чтобы Тедеско вывел "Спартак" на игру с "Рубином" в феврале. Поражение от "Зенита" — это должен быть его последний матч в РПЛ. А как по-другому, если человек не хочет? Не хочет — и не надо. Главное, что самому "Спартаку" это не надо. Джокером для красно-белых он так и не стал».

Тедеско должен уйти прямо сейчас

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров также считает, что «Спартаку» не стоит затягивать с расставанием с немецким тренером.

«В первую очередь руководители должны определиться, нужен ли им Тедеско без каких-либо гарантий продления. Логично уже с января передать команду человеку, которому предстоит работать с ней в следующем сезоне. Времени для поиска тренера практически нет, но на российском и европейском рынке все-таки есть люди, которые могли бы принять "Спартак". Если вновь будет избрана стратегия, ориентированная на иностранные кадры, то красно-белым можно присмотреться к Лучано Спаллетти. Из россиян возглавить команду здесь и сейчас мог бы разве что Курбан Бердыев.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Лично я поддерживал Тедеско с его первого дня в России, но последний поступок по отношению к клубу, коллективу и болельщикам принять не могу. Да, возможно, ситуации, которые пережил Доменико у нас в стране за последний год, позволяют ему уйти вот так. Но, честно говоря, меня не покидает ощущение предательства. Вдвойне возмутительным станет вариант, если в Германии Тедеско быстро подпишет договор с новым клубом, который его уже ждал. Гораздо благороднее было бы закончить нынешний чемпионат, добиться со своими парнями хорошего результата и вот тогда уйти.

Если через несколько дней немец передумает и захочет продлить контракт со "Спартаком", это будет смотреться смешно и нелепо. Своими словами Тедеско сжег мосты, а, значит, должен уйти прямо сейчас».

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