Семак выиграл в тактической битве. «Зенит» уходит в отрыв от «Спартака»

Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура российской Премьер-лиги. На дубль Артема Дзюбы и гол Сердара Азмуна гости сумели ответить единственным точным ударом Николая Комличенко. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Дзюба нарушил планы Шварца

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заметил, что наставник «Динамо» Сандро Шварц избрал интересную тактику на матч с «Зенитом», но она не сработала из-за быстрого дубля Артема Дзюбы.

«Шварц рассказывал, что внимательно посмотрел игру "Зенита" с дортмундской "Боруссией". И главный вывод, который он сделал, неготовность сине-бело-голубых к интенсивному прессингу. Соответственно, это стало главным оружием гостей, активно прессинговавших хозяев. Вячеслав Грулев и Даниил Лесовой вдвоем накрывали центральных защитников "Зенита", разбивая таким образом выход из обороны. Приходилось или быстро отправлять мяч на фланг, но за Суторминым и Дугласом Сантосом присматривали Гильермо Варела и Сергей Паршивлюк, или дожидаться возвращения Барриоса.

План был хорош, но его сломало индивидуальное мастерство хозяев и ошибка Романа Евгеньева. Сначала Дриусси (он и должен был наводить шороху в чужой опорной зоне) классно зацепился за мяч перед чужой штрафной и быстро перевел мяч партнеру. Его доставили на фланг, откуда последовала передача на Дзюбу. Евгеньев ее прервал, но крайне неудачно — набежавший Сутормин повторил пас на Дзюбу, и тот из центра штрафной пробил Антона Шунина.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Сложная, тяжелая игра. Начало матча осталось за «Динамо», позволили создать момент в самом дебюте. Дальше смотрелись лучше, могли забить еще после второго гола. После пенальти «Динамо» игра стала идти иногда на встречных курсах, стала нервозной. У нас были хорошие моменты в быстрых атаках, но не реализовали, дотянули практически до конца. Хорошо, что забили третий и довели матч до заслуженной победы. График тяжелый, эмоций потрачено много, но эмоционально, по количеству голов, созданных моментов смотрелись неплохо.

План был отличный, но гол его сломал. Если бы Лесовой в самом дебюте сумел открыть счет ударом с нескольких метров, игра могла бы сложиться иначе. А так "Зенит" захватил инициативу и вскоре удвоил преимущество. Вандел, Барриос и Сантос разыграли классную комбинацию. Прострел защитника на Дзюбу динамовцы прервали, но уже после расставания бразильца с мячом в него въехал Паршивлюк. Арбитр Сергей Иванов не сразу обратил внимание на этот эпизод, но VAR настоял — сходив посмотреть повтор, он указал на 11 метров. Решение как минимум обидное для гостей — эпизод-то уже был завершен, и они успешно отбились», — подчеркивает Зибрак.

«Динамо» не сдалось

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов похвалил «Динамо», которое во втором тайме навязало борьбу, несмотря на дефицит в два мяча.

«Тем не менее динамовцы не опустили рук и после перерыва вернулись в игру во всех смыслах. Несмотря на разрывы в линиях, вызванные в том числе тактикой "бело-голубых", команда Шварца создавала моменты. Николай Комличенко, едва выйдя на замену, сократил счёт. Правда, форвард, от которого ждут голов с игры, забил с пенальти. Этот одиннадцатиметровый был назначен за то, что Магомед Оздоев неаккуратно сыграл в штрафной против Вячеслава Грулёва.

"Зенит" заканчивал матч с тремя центральными защитниками (Семак выпустил Дмитрия Чистякова), а Шварц, напротив, добавлял игроков в атаку. До последних минут не покидало ощущение, что кто-то забьёт: либо "Динамо" спасётся в концовке, либо Дзюба со свежим Азмуном завершат один из контрвыпадов "сине-бело-голубых" забитым мячом.

Сандро Шварц Главный тренер «Динамо» Мы хорошо вошли в игру, первые 15 минут хорошо сыграли, могли забить. После этого мы пропустили, за короткое время «Зенит» забил второй. У нас были не особенно хорошие моменты при переходе из обороны в атаку и наоборот, допускали ошибки. Во втором тайме хорошо начали, забили, были моменты сравнять счет. После была вязкая игра. Мы расстроены, были моменты, но играть против такого хорошего соперника достаточно сложно. Тем не менее, мы остаемся в порядке.

Так и получилось. Гол хозяевам подарил своей ошибкой Варела. Поразительно, что Алексей Сутормин, здорово раскрывающийся на позиции правого защитника, сделал четвёртую голевую передачу в трёх матчах», — отмечает Романов.

Отрыв от «Спартака»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов выделил Сергея Семака, который при счете 1:2 пошел на интересный тактический ход, позволивший «Зениту» набрать три очка и оторваться от «Спартака» в турнирной таблице.

«Сразу после пропущенного мяча Семак сделал неожиданно любопытный ход. Неожиданно, потому что тренерский штаб "Зенита" в соцсетях беспощадно критикуют за неповоротливость при перестановках по ходу матчей. А тут — замена Оздоева на Чистякова, после которой хозяева отразили расстановку "Динамо". А в три центральных защитника чемпионы России, как известно, выстраиваются крайне редко.

Смена схемы оппонента сломала планы Шварца, хотя ближе к концу матча и он перестроился — выход Нжи вместо Евгеньева превратил расстановку "Динамо" в 4-3-3. Но вряд ли это реакция на смену тактики "Зенита" — гостям просто требовалась активность впереди.

Алексей Сутормин Полузащитник «Зенита» Пока все складывается удачно, надеюсь, дальше будет так же. Осталось только победить «Спартак», а дальше после паузы посмотрим, как и что. Главное — приносить пользу команде. Считаю, сегодня мы были сильнее и по игре, и по многим другим показателям. Да, в начале и первого, и второго таймов немного потеряли концентрацию, но хорошо, что «Динамо» не воспользовалось своими шансами. Все по делу — мы забили хорошие мячи, поэтому всех с победой!

Однако они не забили, а пропустили. Вышедший на замену Азмун установил окончательный счет и подтвердил преимущество чемпионов над "Спартаком" перед очной встречей. В Петербурге — +3», — подчеркивает Чернов.

Неуверенная защита от «Динамо»

Обозреватель rusfootball.info Иван Долинин акцентировал внимание не на хорошей игре «Зенита», а на том, что петербуржцам помогли неуверенные действия защитников «Динамо».

«Однако я бы делал акцент не на успешности игры "Зенита", а на качестве футбола "динамовцев". Подопечные Шварца очень плохо действовали в защите. Если Нойштедтер еще держал более-менее приемлемый уровень, то Евгеньев и Паршивлюк просто проваливали матч.

В частности, Роман очень неудачно сыграл в первом голевом эпизоде, а Паршивлюк совершил тот фол, который арбитры зафиксировали с помощью ВАР, назначив пенальти в ворота Шунина. Сложно сказать, что мешало игрокам, но они демонстрировали далеко не лучшие свои качества.

Беседа в перерыве и замены в начале второго тайма помогли "Динамо" обрести себя. Шварц убрал оказавшихся сегодня бесполезными Фомина и Лесового, дав игровое время Каборе и Комличенко. И через пару минут после этого Каборе начал атаку, которая завершилась назначением пенальти за фол Оздоева на Грулеве, а Комличенко отыграл один мяч, реализовав 11-метровый. Почему при смене игровой схемы Шварц сразу не поставил в основу Шарля и Николая — вот в чем вопрос. Возможно, Сандро просто не хотел сильно менять победивший "Арсенал" состав.

Итог встречи и ход ее развития ярко свидетельствуют о том, что в сегодняшней гонке тактических задумок выиграл Семак. Сергей Богданович не выдумывал ничего лишнего перед игрой и своевременно отреагировал на неудачное начало второго тайма. Шварц же не лучшим образом подготовил свою команду к переходу на новую схему, следствием чего стал провальный первый тайм, после которого очень сложно было рассчитывать на успех», — убежден Долинин.

Судейские скандалы

Вадим Багров в своем блоге для soccer.ru пожаловался на судей, которые плохо отработали не только в Санкт-Петербурге, но и в Сочи.

«Вот "Динамо" десять минут шикарно прессинговало "Зенит" в схеме с пятью в линию — Семак признался, что его удивили. Чемпион действовал плохо, а потом забил, воспользовавшись отскоками. Но дальше судья поставил пенальти. Паршивлюк стелился в подкате, соперник уже успел отдать пас, случился контракт.

Но решение Иванова указать на "точку" — спорное. Паршивлюк пытался остановиться, не сыграл агрессивно (минус "безрассудность") и не нанес травму (отсеиваем "чрезмерную силу"). Другими словами, чтобы в рядовом игровом эпизоде, в котором Сантос не получил травму, указать на "точку", надо проявить инициативу. Судья Иванов так и поступил. "Зенит" получил преимущество в два мяча, что упростило задачу чемпиону.

Качество судейства часто настолько плохое, что уже сложно сказать, где арбитры боятся фаворитов до свистковой диареи, где они предвзятые, а где — некомпетентные? Такое ощущение, что идеально рефери РПЛ может отработать только случайно. Как только вмешиваются интересы клубов, как только растет вес одного эпизода — начинается вакханалия», — пишет Багров. 0