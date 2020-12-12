Семак выиграл в тактической битве. «Зенит» уходит в отрыв от «Спартака»

Дзюба нарушил планы Шварца
Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заметил, что наставник «Динамо» Сандро Шварц избрал интересную тактику на матч с «Зенитом», но она не сработала из-за быстрого дубля Артема Дзюбы.
«Шварц рассказывал, что внимательно посмотрел игру "Зенита" с дортмундской "Боруссией". И главный вывод, который он сделал, неготовность сине-бело-голубых к интенсивному прессингу. Соответственно, это стало главным оружием гостей, активно прессинговавших хозяев. Вячеслав Грулев и Даниил Лесовой вдвоем накрывали центральных защитников "Зенита", разбивая таким образом выход из обороны. Приходилось или быстро отправлять мяч на фланг, но за Суторминым и Дугласом Сантосом присматривали Гильермо Варела и Сергей Паршивлюк, или дожидаться возвращения Барриоса.
План был хорош, но его сломало индивидуальное мастерство хозяев и ошибка Романа Евгеньева. Сначала Дриусси (он и должен был наводить шороху в чужой опорной зоне) классно зацепился за мяч перед чужой штрафной и быстро перевел мяч партнеру. Его доставили на фланг, откуда последовала передача на Дзюбу. Евгеньев ее прервал, но крайне неудачно — набежавший Сутормин повторил пас на Дзюбу, и тот из центра штрафной пробил Антона Шунина.
План был отличный, но гол его сломал. Если бы Лесовой в самом дебюте сумел открыть счет ударом с нескольких метров, игра могла бы сложиться иначе. А так "Зенит" захватил инициативу и вскоре удвоил преимущество. Вандел, Барриос и Сантос разыграли классную комбинацию. Прострел защитника на Дзюбу динамовцы прервали, но уже после расставания бразильца с мячом в него въехал Паршивлюк. Арбитр Сергей Иванов не сразу обратил внимание на этот эпизод, но VAR настоял — сходив посмотреть повтор, он указал на 11 метров. Решение как минимум обидное для гостей — эпизод-то уже был завершен, и они успешно отбились», — подчеркивает Зибрак.
«Динамо» не сдалось
Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов похвалил «Динамо», которое во втором тайме навязало борьбу, несмотря на дефицит в два мяча.
«Тем не менее динамовцы не опустили рук и после перерыва вернулись в игру во всех смыслах. Несмотря на разрывы в линиях, вызванные в том числе тактикой "бело-голубых", команда Шварца создавала моменты. Николай Комличенко, едва выйдя на замену, сократил счёт. Правда, форвард, от которого ждут голов с игры, забил с пенальти. Этот одиннадцатиметровый был назначен за то, что Магомед Оздоев неаккуратно сыграл в штрафной против Вячеслава Грулёва.
"Зенит" заканчивал матч с тремя центральными защитниками (Семак выпустил Дмитрия Чистякова), а Шварц, напротив, добавлял игроков в атаку. До последних минут не покидало ощущение, что кто-то забьёт: либо "Динамо" спасётся в концовке, либо Дзюба со свежим Азмуном завершат один из контрвыпадов "сине-бело-голубых" забитым мячом.
Так и получилось. Гол хозяевам подарил своей ошибкой Варела. Поразительно, что Алексей Сутормин, здорово раскрывающийся на позиции правого защитника, сделал четвёртую голевую передачу в трёх матчах», — отмечает Романов.
Отрыв от «Спартака»
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов выделил Сергея Семака, который при счете 1:2 пошел на интересный тактический ход, позволивший «Зениту» набрать три очка и оторваться от «Спартака» в турнирной таблице.
«Сразу после пропущенного мяча Семак сделал неожиданно любопытный ход. Неожиданно, потому что тренерский штаб "Зенита" в соцсетях беспощадно критикуют за неповоротливость при перестановках по ходу матчей. А тут — замена Оздоева на Чистякова, после которой хозяева отразили расстановку "Динамо". А в три центральных защитника чемпионы России, как известно, выстраиваются крайне редко.
Смена схемы оппонента сломала планы Шварца, хотя ближе к концу матча и он перестроился — выход Нжи вместо Евгеньева превратил расстановку "Динамо" в 4-3-3. Но вряд ли это реакция на смену тактики "Зенита" — гостям просто требовалась активность впереди.
Однако они не забили, а пропустили. Вышедший на замену Азмун установил окончательный счет и подтвердил преимущество чемпионов над "Спартаком" перед очной встречей. В Петербурге — +3», — подчеркивает Чернов.
Неуверенная защита от «Динамо»
Обозреватель rusfootball.info Иван Долинин акцентировал внимание не на хорошей игре «Зенита», а на том, что петербуржцам помогли неуверенные действия защитников «Динамо».
«Однако я бы делал акцент не на успешности игры "Зенита", а на качестве футбола "динамовцев". Подопечные Шварца очень плохо действовали в защите. Если Нойштедтер еще держал более-менее приемлемый уровень, то Евгеньев и Паршивлюк просто проваливали матч.
В частности, Роман очень неудачно сыграл в первом голевом эпизоде, а Паршивлюк совершил тот фол, который арбитры зафиксировали с помощью ВАР, назначив пенальти в ворота Шунина. Сложно сказать, что мешало игрокам, но они демонстрировали далеко не лучшие свои качества.
Беседа в перерыве и замены в начале второго тайма помогли "Динамо" обрести себя. Шварц убрал оказавшихся сегодня бесполезными Фомина и Лесового, дав игровое время Каборе и Комличенко. И через пару минут после этого Каборе начал атаку, которая завершилась назначением пенальти за фол Оздоева на Грулеве, а Комличенко отыграл один мяч, реализовав 11-метровый. Почему при смене игровой схемы Шварц сразу не поставил в основу Шарля и Николая — вот в чем вопрос. Возможно, Сандро просто не хотел сильно менять победивший "Арсенал" состав.
Итог встречи и ход ее развития ярко свидетельствуют о том, что в сегодняшней гонке тактических задумок выиграл Семак. Сергей Богданович не выдумывал ничего лишнего перед игрой и своевременно отреагировал на неудачное начало второго тайма. Шварц же не лучшим образом подготовил свою команду к переходу на новую схему, следствием чего стал провальный первый тайм, после которого очень сложно было рассчитывать на успех», — убежден Долинин.
Судейские скандалы
Вадим Багров в своем блоге для soccer.ru пожаловался на судей, которые плохо отработали не только в Санкт-Петербурге, но и в Сочи.
«Вот "Динамо" десять минут шикарно прессинговало "Зенит" в схеме с пятью в линию — Семак признался, что его удивили. Чемпион действовал плохо, а потом забил, воспользовавшись отскоками. Но дальше судья поставил пенальти. Паршивлюк стелился в подкате, соперник уже успел отдать пас, случился контракт.
Но решение Иванова указать на "точку" — спорное. Паршивлюк пытался остановиться, не сыграл агрессивно (минус "безрассудность") и не нанес травму (отсеиваем "чрезмерную силу"). Другими словами, чтобы в рядовом игровом эпизоде, в котором Сантос не получил травму, указать на "точку", надо проявить инициативу. Судья Иванов так и поступил. "Зенит" получил преимущество в два мяча, что упростило задачу чемпиону.
Качество судейства часто настолько плохое, что уже сложно сказать, где арбитры боятся фаворитов до свистковой диареи, где они предвзятые, а где — некомпетентные? Такое ощущение, что идеально рефери РПЛ может отработать только случайно. Как только вмешиваются интересы клубов, как только растет вес одного эпизода — начинается вакханалия», — пишет Багров. 0