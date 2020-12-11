Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы

ЦСКА сгорел в Загребе и установил российский антирекорд в Лиге Европы
«В этих еврокубках российские команды огорчали нас не только в престижной ЛЧ. "Ростов" и "Динамо" обидно вылетели еще в квалификации Лиги Европы, а попавший напрямую в турнир ЦСКА к последнему туру группового этапа лишился шансов на попадание в плей-офф.
На бессмысленный матч с хорватским "Динамо" ЦСКА прилетел в усеченном составе. Из ключевых игроков красно-синих в Москве остались Марио Фернандес, Магнуссон и Влашич. Впервые за полтора месяца в старте появился Васин, а единственным нападающим стал Шкурин, забивший в предыдущем туре РПЛ "Химкам".
Результат ЦСКА стал худшим для российских клубов на групповом этапе Лиги Европы — москвичи набрали только три очка. До этого сомнительное достижение среди наших команд принадлежало "Спартаку", который в сезоне-2018/2019 набрал пять очков в группе с "Вильярреалом", "Рейнджерсом" и "Рапидом".
Состав армейцев на финальный европейский матч сезона #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/TA2lJUqtsF— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2020
ЦСКА подвел итоги не только своим выступлениям в Европе в этом году, но и всех российских команд. На групповом этапе еврокубков в этом сезоне наши в 24 матчах одержали всего одну победу», — автор Sport24 Григорий Каленов отметил антирекорд «армейцев» в ЛЕ.
ЦСКА закончил выступление в Лиге Европы без побед
«Пусть ЦСКА установил в этом розыгрыше несколько антирекордов для себя и российских команд в ЛЕ, именно армейцы лишили хорватов возможности завершить групповой этап вообще без пропущенных мячей.
А на 82-й минуте в матч едва не вернулась интрига. Защитник "Динамо" рукой отбил дальний удар Чалова, и Бистрович очень неплохо исполнил штрафной. Ливакович отразил удар, но прямо на Чалова, который прошивал на добивании в угол в касание с пяти метров.
Однако чудесный хорватский голкипер умудрился отчаянно прыгнуть и отставит ногу, в которую и прилетел мяч!
Тем не менее армейцы после этого момента встрепенулись и по-настоящему забегали, подарив хотя бы яркую и интересную концовку. Правда, в оставшиеся минуты к голу все равно были ближе хозяева — Марио Чуже бил головой с угла вратарской без сопротивления и на сантиметры пустил мяч мимо створа», — корреспондент «Газета.ру» Александр Седов выделил активность москвичей в концовке матча.
На прощание ЦСКА размазали в Загребе
«Оба мяча игроки "Динамо" забили головой. Второй — после атаки с фланга, а первый — после углового. Все очень логично: в первом тайме хозяева подали 6 угловых (ЦСКА — 2) и переиграли по всем другим показателям — удары 10:7, владение 55%, успешные обводки 5:1, точность передач 84%:73%.
Важно уточнить: опасно ЦСКА не бил, в створ не долетел ни один выстрел. А вот игроки "Динамо" дважды тревожили штангу. На 45-й минуте это случилось после наглой издевки над защитой: сделали две передачи друг другу в воздухе, скинули под удар Оршичу, который метров с 11 с лету зарядил в стойку. Могло быть очень красиво.
📹 Гол Йошко Гвардиола в ворота ЦСКА— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020
📺 Смотрите Лигу Европы в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/6hSRnu3wfN
Второй тайм тоже контролировал "Загреб". Разве что, пускал ЦСКА на свою половину и полагался на контратаки. Предпосылок, что гостям удастся вернуться в игру, не было совсем. Команды обменялись голами и разошлись: "Динамо" — в плей-офф, ЦСКА — домой», — резюмирует закономерность победы «Динамо» редакция Sports.
Забили один — уже неплохо
«Гончаренко оставил дома часть лидеров, но все-таки "армейцы" играли не дублем, а футболистами основной обоймы. Тем больнее было наблюдать за беззубостью москвичей на фоне чемпиона Хорватии. "Динамо" за первые полчаса потеряло из-за травм двух игроков основы, но это нисколько не помешало хозяевам открыть счет в середине тайма. Гвардиол после подачи Майера с углового в высоком прыжке вколотил мяч в сетку.
В раздевалку хозяева забили и второй. Кастрати теперь уже с игры выдал хорошую подачу на дальнюю штангу, где Оршич расстрелял Акинфеева. А ведь должны были все пять забить хозяева — дважды удары Оршича из убойных позиций принимала на себя ближняя штанга, а выстрел Гаврановича в упор потащил Акинфеев. Во втором тайме ЦСКА чуть подравнял игру, особенно с выходом Чалова и Тикнизяна, но в контратаке после неудачно разыгранного корнера Майер шикарным пасом со своей половины поля отправил Кастрати на рандеву с Акинфеевым, и тот выиграл дуэль.
📹 Мислав Оршич удвоил преимущество хорватской команды в первом тайме— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020
📺 Смотрите Лигу Европы в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/4QUpNzQoTs
От полного позора ЦСКА спас Бистрович, который укротил непростой мяч на углу штрафной и мощным ударом вогнал его в угол, заодно не позволив "Динамо" установить рекорд — 15 минут не хватило хорватам, чтобы стать первой командой, не пропустившей на групповом этапе. Вполне мог и вернуть интригу ЦСКА — Бистрович классно пробил со штрафного, однако Ливакович потащил и его удар, и добивание Чалова с пяти метров. Вратарь, конечно, красавец, но такие форвард сборной России забивать обязан. Не забил, а Загреб еще пару раз мог довести дело до разгрома, но пожалел гостей», — передал ход встречи автор ФНК Александр Карамышев.
Понять и простить? Как ЦСКА проиграл в Загребе
«Выступление ЦСКА в текущем розыгрыше Лиги Европы — боль. Ни одной победы, слабая игра лидеров, а еще — проблемы, с которыми армейская команда не сталкивается в РПЛ. Во-первых, красно-синих подводит реализация: моменты создаются, но завершение не удается. Во-вторых, они не привыкли к интенсивному прессингу соперника, что было особенно заметно в матчах с "Вольфсбергом".
Шансы на плей-офф Лиги Европы ЦСКА потерял. Поэтому все силы брошены на чемпионат России, где армейцы участвуют в чемпионской гонке наравне с "Зенитом" и "Спартаком". Дома и везение не подводит, и прессинг требуется редко.
Потому тренеры выпустили такой состав на заключительный еврокубковый матч с "Динамо" из Загреба: с Васиным в центре обороны, Бистровичем — в полузащите, Шкуриным — в нападении.
📹 Гол Лирима Кастрати в ворота армейцев#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/b93Aq3AczA— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020
Стоил ли простить армейцев за этот матч? Может быть, учитывая борьбу в чемпионате России. А за всю европейскую кампанию? Вряд ли. Гончаренко был прав. Это — катастрофа», — разочарована выступлением ЦСКА в ЛЕ корреспондент «СЭ» Наталья Юрина.
Ужасный конец в Загребе
«Только при счёте 3:0 хозяева потеряли концентрацию и стали допускать ошибки в обороне. Это был день хорватов, поэтому неудивительно, что сухую серию динамовцев прервал их соотечественник Кристиян Бистрович.
Полузащитник умно открылся и решил эпизод в два касания. Более того, затем после удара Бистровича со штрафного сумасшедший момент получил на добивании Чалов! Фёдор снова не забил в ситуации, когда промахнуться было сложнее, чем попасть, но, похоже, ноги у голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича (с ним мы ещё встретимся в отборе ЧМ-2022) такие же волшебные, как у Акинфеева.
📹 'Динамо' Загреб пропустило свой первый гол в этом групповом этапе Лиги Европы. Кристиян Бистрович забил в ворота хорватской команды в концовке встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/3yl42kkabP— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020
'Армейцы' даже перебили 'Динамо' после перерыва: нанесли девять ударов против пяти (в створ — 5:1). Чалов успел пробить четыре раза. Фёдор не забил, но хотя бы мог это сделать в отличие от запомнившегося только неуместными фолами Гайча», — говорится в материале «Чемпионата».