Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы

У «армейцев» еще одно поражение: 1:3 от «Динамо» в заключительном матче Лиги Европы.

ЦСКА сгорел в Загребе и установил российский антирекорд в Лиге Европы

«В этих еврокубках российские команды огорчали нас не только в престижной ЛЧ. "Ростов" и "Динамо" обидно вылетели еще в квалификации Лиги Европы, а попавший напрямую в турнир ЦСКА к последнему туру группового этапа лишился шансов на попадание в плей-офф.

На бессмысленный матч с хорватским "Динамо" ЦСКА прилетел в усеченном составе. Из ключевых игроков красно-синих в Москве остались Марио Фернандес, Магнуссон и Влашич. Впервые за полтора месяца в старте появился Васин, а единственным нападающим стал Шкурин, забивший в предыдущем туре РПЛ "Химкам".

Результат ЦСКА стал худшим для российских клубов на групповом этапе Лиги Европы — москвичи набрали только три очка. До этого сомнительное достижение среди наших команд принадлежало "Спартаку", который в сезоне-2018/2019 набрал пять очков в группе с "Вильярреалом", "Рейнджерсом" и "Рапидом".

Состав армейцев на финальный европейский матч сезона #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/TA2lJUqtsF — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2020

ЦСКА подвел итоги не только своим выступлениям в Европе в этом году, но и всех российских команд. На групповом этапе еврокубков в этом сезоне наши в 24 матчах одержали всего одну победу», — автор Sport24 Григорий Каленов отметил антирекорд «армейцев» в ЛЕ.

ЦСКА закончил выступление в Лиге Европы без побед

«Пусть ЦСКА установил в этом розыгрыше несколько антирекордов для себя и российских команд в ЛЕ, именно армейцы лишили хорватов возможности завершить групповой этап вообще без пропущенных мячей.

А на 82-й минуте в матч едва не вернулась интрига. Защитник "Динамо" рукой отбил дальний удар Чалова, и Бистрович очень неплохо исполнил штрафной. Ливакович отразил удар, но прямо на Чалова, который прошивал на добивании в угол в касание с пяти метров.

Однако чудесный хорватский голкипер умудрился отчаянно прыгнуть и отставит ногу, в которую и прилетел мяч!

Тем не менее армейцы после этого момента встрепенулись и по-настоящему забегали, подарив хотя бы яркую и интересную концовку. Правда, в оставшиеся минуты к голу все равно были ближе хозяева — Марио Чуже бил головой с угла вратарской без сопротивления и на сантиметры пустил мяч мимо створа», — корреспондент «Газета.ру» Александр Седов выделил активность москвичей в концовке матча.

На прощание ЦСКА размазали в Загребе

«Оба мяча игроки "Динамо" забили головой. Второй — после атаки с фланга, а первый — после углового. Все очень логично: в первом тайме хозяева подали 6 угловых (ЦСКА — 2) и переиграли по всем другим показателям — удары 10:7, владение 55%, успешные обводки 5:1, точность передач 84%:73%.

Фрагмент матча pfc-cska.com

Важно уточнить: опасно ЦСКА не бил, в створ не долетел ни один выстрел. А вот игроки "Динамо" дважды тревожили штангу. На 45-й минуте это случилось после наглой издевки над защитой: сделали две передачи друг другу в воздухе, скинули под удар Оршичу, который метров с 11 с лету зарядил в стойку. Могло быть очень красиво.

📹 Гол Йошко Гвардиола в ворота ЦСКА

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📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/6hSRnu3wfN — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020

Второй тайм тоже контролировал "Загреб". Разве что, пускал ЦСКА на свою половину и полагался на контратаки. Предпосылок, что гостям удастся вернуться в игру, не было совсем. Команды обменялись голами и разошлись: "Динамо" — в плей-офф, ЦСКА — домой», — резюмирует закономерность победы «Динамо» редакция Sports.

Забили один — уже неплохо

«Гончаренко оставил дома часть лидеров, но все-таки "армейцы" играли не дублем, а футболистами основной обоймы. Тем больнее было наблюдать за беззубостью москвичей на фоне чемпиона Хорватии. "Динамо" за первые полчаса потеряло из-за травм двух игроков основы, но это нисколько не помешало хозяевам открыть счет в середине тайма. Гвардиол после подачи Майера с углового в высоком прыжке вколотил мяч в сетку.

Надо остыть после игры, чтобы подводить в целом европейскую кампанию. Ноль побед — не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться. Не хватает нам сил пока играть в таком графике — играть в четверг и воскресенье. После 0:2 раскрепостились, больше шли вперед. Могли добыть второй гол. В первом тайме не хватало движения. Перед игрой говорили, что должны быть профессионалами. Ребята настраивались на победу, но так бывает. Проспали первые минут 20, потом уже не могли ничего сделать Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА

В раздевалку хозяева забили и второй. Кастрати теперь уже с игры выдал хорошую подачу на дальнюю штангу, где Оршич расстрелял Акинфеева. А ведь должны были все пять забить хозяева — дважды удары Оршича из убойных позиций принимала на себя ближняя штанга, а выстрел Гаврановича в упор потащил Акинфеев. Во втором тайме ЦСКА чуть подравнял игру, особенно с выходом Чалова и Тикнизяна, но в контратаке после неудачно разыгранного корнера Майер шикарным пасом со своей половины поля отправил Кастрати на рандеву с Акинфеевым, и тот выиграл дуэль.

📹 Мислав Оршич удвоил преимущество хорватской команды в первом тайме

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📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/4QUpNzQoTs — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020

От полного позора ЦСКА спас Бистрович, который укротил непростой мяч на углу штрафной и мощным ударом вогнал его в угол, заодно не позволив "Динамо" установить рекорд — 15 минут не хватило хорватам, чтобы стать первой командой, не пропустившей на групповом этапе. Вполне мог и вернуть интригу ЦСКА — Бистрович классно пробил со штрафного, однако Ливакович потащил и его удар, и добивание Чалова с пяти метров. Вратарь, конечно, красавец, но такие форвард сборной России забивать обязан. Не забил, а Загреб еще пару раз мог довести дело до разгрома, но пожалел гостей», — передал ход встречи автор ФНК Александр Карамышев.

Понять и простить? Как ЦСКА проиграл в Загребе

«Выступление ЦСКА в текущем розыгрыше Лиги Европы — боль. Ни одной победы, слабая игра лидеров, а еще — проблемы, с которыми армейская команда не сталкивается в РПЛ. Во-первых, красно-синих подводит реализация: моменты создаются, но завершение не удается. Во-вторых, они не привыкли к интенсивному прессингу соперника, что было особенно заметно в матчах с "Вольфсбергом".

Выходим на каждую игру побеждать, но сейчас такая серия. Где-то не получается, надо прервать ее в следующем матче. Надо выиграть и все. Где-то что-то не получается, и такой неудачный результат.Было много моментов, такой нефарт не помогал забить, попасть по воротам. Не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но в целом неудачная Лига Европы получилась. Иван Обляков, полузащитник ЦСКА

Шансы на плей-офф Лиги Европы ЦСКА потерял. Поэтому все силы брошены на чемпионат России, где армейцы участвуют в чемпионской гонке наравне с "Зенитом" и "Спартаком". Дома и везение не подводит, и прессинг требуется редко.

Потому тренеры выпустили такой состав на заключительный еврокубковый матч с "Динамо" из Загреба: с Васиным в центре обороны, Бистровичем — в полузащите, Шкуриным — в нападении.

📹 Гол Лирима Кастрати в ворота армейцев#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/b93Aq3AczA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020

Стоил ли простить армейцев за этот матч? Может быть, учитывая борьбу в чемпионате России. А за всю европейскую кампанию? Вряд ли. Гончаренко был прав. Это — катастрофа», — разочарована выступлением ЦСКА в ЛЕ корреспондент «СЭ» Наталья Юрина.

Ужасный конец в Загребе

«Только при счёте 3:0 хозяева потеряли концентрацию и стали допускать ошибки в обороне. Это был день хорватов, поэтому неудивительно, что сухую серию динамовцев прервал их соотечественник Кристиян Бистрович.

Фрагмент матча pfc-cska.com

Полузащитник умно открылся и решил эпизод в два касания. Более того, затем после удара Бистровича со штрафного сумасшедший момент получил на добивании Чалов! Фёдор снова не забил в ситуации, когда промахнуться было сложнее, чем попасть, но, похоже, ноги у голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича (с ним мы ещё встретимся в отборе ЧМ-2022) такие же волшебные, как у Акинфеева.

📹 'Динамо' Загреб пропустило свой первый гол в этом групповом этапе Лиги Европы. Кристиян Бистрович забил в ворота хорватской команды в концовке встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/3yl42kkabP — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020

'Армейцы' даже перебили 'Динамо' после перерыва: нанесли девять ударов против пяти (в створ — 5:1). Чалов успел пробить четыре раза. Фёдор не забил, но хотя бы мог это сделать в отличие от запомнившегося только неуместными фолами Гайча», — говорится в материале «Чемпионата».

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