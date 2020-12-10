Жизнь или смерть. Зидан вновь не подвел в решающий момент

Мадридский «Реал» одержал победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Героем встречи стал Карим Бензема, чей дубль вывел «сливочных» в 1/8 финала турнира. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Лучший матч в сезоне для «Реала»

Корреспондент газеты Marca Хосе Мария Родригес похвалил за хорошую игру «Реал», а также главного тренера Зинедина Зидана, которого в этом сезоне часто критикуют.

«Мадридский "Реал" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, став победителем своей группы, хотя перед заключительным туром он рисковал вообще остаться без еврокубков весной. Сделал он это в монументальном стиле, как будто играла та команда, которая трижды подряд становилась чемпионом турнира.

"Сливочные" забили не так много голов, но сыграли гораздо лучше. Те, кто смотрел игру, могут это подтвердить. Мы увидели, безусловно, лучший матч в сезоне, в котором "Реал" заслужил более крупную победу. 19 ударов, семь в створ ворот и три штанги — настоящий фестиваль, которого не было ни на "Камп Ноу", ни на "Сан-Сиро", ни на "Рамон Санчес Писхуан".

Встреча должна окончательно развеять сомнения относительно Зинедина Зидана. Французу будет чем заняться, чтобы получить лучшую версию своей команды в самой критической ситуации. Да, его критикуют за поражения и недопонимание, но будет справедливо отдать ему должное за приятные моменты. Он — лучший тренер для "Реала".

Особенно впечатляющим получился первый тайм, полный контроля, дисциплины и блеска. Конечно, он не был идеален, но все недостатки остались на втором плане. Если Каземиро и допускал слишком много потерь, то вместе с Винисиусом сразу же вступал в отбор», — подчеркивает Родригес.

Зидан — мадридский Синатра

Колумнист AS Томас Ронсеро восхитился Зинедином Зиданом, который в своем отличительном стиле преодолевает все препятствия.

«Лига Европы? Спасибо, но нет. В то время как многие предсказатели радовались возможному вылету "Реала" из Лиги чемпионов, подопечные Зидана отреагировали величием, полным футбола, решимости и неуступчивости.

Если бы не Ян Зоммер и три попадания в каркас ворот, Гладбах был бы разгромлен. В любом случае "Реал" финишировал первым в группе и теперь до понедельника спокойно ждет жеребьевку. Мадридцы никогда не сдаются, тем более в Европе и даже в своем втором доме.

Зинедин Зидан и его невероятная историю напоминают мне мифическую песню My Way (»Мой путь«). Это популярное произведение было адаптировано Полом Анкой в 1969 году и исполнено Фрэнком Синатрой.

На самом деле основой послужила французская песня "Comme d'habitude", музыку к которой написали два соотечественника Зизу: Клод Франсуа и Жак Рево. В английской версии сохранилась только мелодия, тогда как текст полностью переписан.

Впервые песня My Way появилась в альбоме Синатры в 1969 году, когда Мадрид уже завоевал шесть европейских кубков. Но интересно то, что песня кажется автобиографичной, написанной почерком самого Зидана: "Теперь уже конец близок, и я стою у финального занавеса. Друзья, я обо всем расскажу вам, расскажу о том, в чем абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира. И, что гораздо важнее, я сделал это по-своему. Сожалею ли я о чем? Да, но не о многом. Я делал то, что должен был делать, и, честно, выполнил все. Я тщательно планировал каждое движение, каждый шаг на своем пути. И, что гораздо важнее, я делал это по-своему".

Солировал во время исполнения песни Зидана Карим Бензема, забив два отличных гола головой в тот день, когда сравнялся с Роберто Карлосом по числу матчей в составе "Реала" среди иностранцев. Мы все любим Карима за его преданность клубу на протяжении 12 сезонов, но отдать должное нужно не только ему.

Также выделялись Лука Модрич и Лукас Васкес. Хорват в стиле Герберта фон Караяна дирижировал мадридским оркестром. Испанец же заменил Карвахаля и Асенсио, став основным игроком на всем правом фланге.

Контракт Модрича с "Реалом" истекает в июне, а с 1 января любой европейский клуб может начать с ним переговоры. Надеюсь, что этот неоправданный недочет будет устранен, ведь он — настоящее… и будущее команды», — считает Ронсеро.

Чудесное спасение

Обозреватель Mundo Deportivo Пепе Хиль-Вернет особо не хвалил «Реал», а лишь заметил, что мадридцам повезло стать лидерами группы.

«Мадридский "Реал" в последний момент прорвался в 1/8 финала Лиги чемпионов, став победителем своей группы в мучительной борьбе. Опять же, это произошло, когда спрос был максимальным, потому что фактически подопечные Зинедина Зидана увернулись от серебряной пули.

В случае вылета из Лиги чемпионов мы увидели бы катастрофу, которая вызывает кризис с непредсказуемыми последствиями. Возможно, она даже уничтожила бы французского тренера, который снова благополучно выбрался из ситуации "жизни или смерти".

Победа над "Боруссией" значительно улучшила перспективы "Реала" перед плей-офф. На горизонте мадридцев ждут "Лацио", "Аталанта", "Порту" или "РБ Лейпциг" — опасные соперники, но не имеющие ничего общего с теми, кто стал победителями групп.

Теперь неудачи в матчах с "Шахтером" (2:3) и "Боруссией" (2:2) в стартовых двух турах кажутся далекими и забытыми. Кто знает, что произошло бы, если бы Рамос и Каземиро не спасли бы "Реал" от поражения в Германии на последних минутах. Или где был бы сейчас Мадрид, если бы Родриго не забил победный гол в ворота "Интера" на 80-й минуте», — отмечает Хиль-Вернет.

Напряженные минуты Гладбаха

Журналист Süddeutsche Zeitung Ульрих Хартман заметил, что для «Боруссии» самыми важными стали последние минуты матча между «Интером» и «Шахтером».

«Опять все пахло поздним голом, и на этот раз уже после финального свистка. Когда футболисты "Боруссии" проиграли свой заключительный матч группового этапа в Мадриде, то обратили свой взор на Милан, где решалась их дальнейшая судьба.

Им нужна была ничья в параллельном матче между миланским "Интером" и донецким "Шахтером", и они буквально умоляли своих недавних соперников поделить очки, собравшись вокруг мониторов в кулуарах стадиона в Мадриде. Но тот момент в Милане оставалось сыграть еще пять из восьми минут добавленного времени. И "Интер" продолжал давить.

В предыдущих матчах группового этапа "Боруссия" на последних минутах пропустила от "Интера" (2:2), а в игре с "Реалом" вела 2:0, но не удержала преимущество. И вот ей предстояло пережить ужас компенсированного времени вновь. Трагический апогей всей этой истории наступил бы в том случае, если бы одна из двух команд в Милане забила победный гол, погрузив Гладбах в море слез. Но голов там не было.

В невероятном эпизоде нападающий "Интера" Ромелу Лукаку даже головой заблокировал удар своего партнера по команде Алексиса Санчесая, предотвратив гол, который вывел бы "нерадзурри" в 1/8 финала и отбросил бы Гладбах в Лигу Европы. Но в итоге Гладбах финишировал вторым, опередив "Шахтер" по личным встречам (10:0). Донецкая команда сыграет в Лиге Европы, тогда как "Интер" прекратил выступления в еврокубках», — пишет Хартман. 0