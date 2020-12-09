Не развалились в концовке. «Краснодар» не уступил на «Стэмфорд Бридж»

Ничего не значащий матч
Редакция Sport24 рассказывает о турнирных и социально-политических обстоятельствах вокруг матча в Лондоне.
«Заключительный матч группы для "Краснодара" и "Челси" ничего не решал: Лондон гарантировал себе плей-офф, а команда Мусаева — Лигу Европы. Но для российского клуба, впервые в своей истории попавшего в Лигу чемпионов, игра на легендарном "Стэмфорд Бридж", естественно, была важна, и Мусаев выставил основу (в заявку не попал только вратарь Сафонов).
Было слегка обидно — из-за серии травм сильнейший состав "Краснодара" собрался только к ничего не значащей с турнирной точки зрения встрече. Из россиян в старте "Краснодара" вышло двое — защитник Игорь Смольников и вратарь Евгений Городов. Это избавило всех нас от очередного скандала в британских медиа и социальных сетях.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Легионеры "Краснодара" почти в полном составе поддержали жест в поддержку движения Black Lives Matter и вызвали одобрительную реакцию публики, которая только второй раз появилась на домашней арене "Челси" с марта. Воздержались от преклонения лишь Рамирес, белорус Мартынович и Смольников (Городова камера не показала). Еще — главный тренер Мурад Мусаев».
Обмен голами
Автор «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов радуется активному началу встрече, в котором команды обменялись забитыми мячами.
«Начав матч без ворот, клубы Романа Абрамовича и Сергея Галицкого обменялись голами в середине первого тайма. Самый острый полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла традиционно внезапно ввинтился в штрафную и катнул мяч под руку Кепе после прекрасного скрытого паса Виктора Классона.
Классно, что фирменный стиль "быков" увидели даже на "Стэмфорд Бридж", куда на этот раз было разрешено допустить болельщиков. Правда, в Лондоне увидели и традиционную результативную ошибку Кайо. В этот раз "фаталити" от бразильского центрального защитника было даже двойным.
За один эпизод в штрафной Кайо позволил развернуться Тэмми Абрахаму, а затем еще и сделал подножку, хотя форвард "Челси" мог и не успеть к мячу. Жоржиньо с прыжком реализовал пенальти настолько технично, что Евгений Городов (в этот раз он играл вместо Матвея Сафонова) остался на месте».
Второй состав «Челси»
Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер признает, что Фрэнк Лэмпард выпустил против «Краснодара» почти полностью дублирующий состав.
«И уже в первом тайме случилось всё, чего стоило ожидать. Кепа пропустил в ближний угол (первый же удар в створ от "Краснодара"). Ну а Кайо сфолил в штрафной, хотя Абрахама вроде бы успевал накрыть Рамирес. Впрочем, наверное, даже больше вопросов в этом эпизоде не к Кайо, а к Вильене.
Мощному полузащитнику "Краснодара" корпус поставил 19-летний Билли Гилмор (60 кг, 170 см). Причём голландец потерял мяч в метре от своей штрафной. С другой стороны, за собственный гол "Краснодар" хочется похвалить — отличная комбинация на скорости. Не часто наши клубы забивают такие красивые мячи на "Стэмфорд Бридж" (да простит меня великий Никита Баженов).
Отдельно стоит сказать про состав "Челси". Иногда говорят "второй состав", когда тренер оставил на скамейки лишь несколько футболистов основы. Однако этот состав "Челси" точно можно назвать вторым. По сравнению с последним матчем АПЛ на поле оказались 10 (!) других футболистов и Хавертс.
В основе нашлось место сразу двум 19-летним воспитанникам Билли Гилмору и Фаустино Анджорину. Оно и понятно, скоро Boxing day — нужна ротация. С другой стороны, у нынешнего "Челси" такая обойма, что Ковачич и Жоржинью не всегда выходят с первых минут. Теперь вышли».
«Челси» забрал инициативу
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев признает преимущество лондонского клуба во втором тайме.
«После перерыва "Краснодар" переключился на более контратакующую игру. "Быки" хорошо бежали, порой разыгрывая зрелищные комбинации на скорости. Запомнилась атака, в которой на удар вывели Вандерсона — Кепа потащил. Как и в первой половине, "Челси" постепенно забрал инициативу
"Краснодар" начал уставать, и давление "синих" нарастало. В одном из эпизодов в Рамиреса вселился Кайо, и только Городов не дал потере в штрафной стать роковым "привозом": вратарь ногой отразил удар Абрахама. Через пять минут Городов вновь выручил "быков", в последний момент забрав мяч в ногах Хаверца.
А когда вышедший на замену Тимо Вернер запустил мяч вдоль вратарской, краснодарцев не мог выручить даже вратарь: Абрахам просто не замкнул дальнюю штангу. "Челси" усилил атаку, выпустив, в частности, пребывающего в отличной форме Жиру, но "Краснодар" в итоге выстоял». 0