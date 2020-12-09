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    Не развалились в концовке. «Краснодар» не уступил на «Стэмфорд Бридж»

    Реакция спортивных СМИ на ничью «Челси» и «Краснодара» в Лиге чемпионов

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    «Челси» — «Краснодар»
    «Челси» — «Краснодар»
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    «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Челси» (1:1) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. В составе российской команды единственный гол забил хавбек Реми Кабелла. За лондонцев отличился полузащитник Жоржинью с пенальти. Команда Мурада Мусаева вышла в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

    Ничего не значащий матч

    Редакция Sport24 рассказывает о турнирных и социально-политических обстоятельствах вокруг матча в Лондоне.

    «Заключительный матч группы для "Краснодара" и "Челси" ничего не решал: Лондон гарантировал себе плей-офф, а команда Мусаева — Лигу Европы. Но для российского клуба, впервые в своей истории попавшего в Лигу чемпионов, игра на легендарном "Стэмфорд Бридж", естественно, была важна, и Мусаев выставил основу (в заявку не попал только вратарь Сафонов).

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    • Было слегка обидно — из-за серии травм сильнейший состав "Краснодара" собрался только к ничего не значащей с турнирной точки зрения встрече. Из россиян в старте "Краснодара" вышло двое — защитник Игорь Смольников и вратарь Евгений Городов. Это избавило всех нас от очередного скандала в британских медиа и социальных сетях.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Легионеры "Краснодара" почти в полном составе поддержали жест в поддержку движения Black Lives Matter и вызвали одобрительную реакцию публики, которая только второй раз появилась на домашней арене "Челси" с марта. Воздержались от преклонения лишь Рамирес, белорус Мартынович и Смольников (Городова камера не показала). Еще — главный тренер Мурад Мусаев».

  • Мурад Мусаев
  • Главный тренер «Краснодара»
  • Мне понравилась игра в первом тайме. Мы были хороши в переходных фазах, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». — Когда отбирали мяч, шли в контратаки. Во втором отдали инициативу, наверное, это связано с тем, что Вандерсон не до конца готов, Классон не до конца готов. Плюс мы играли третий матч за шесть дней. Но в целом я доволен результатом. Доволен, что мы вышли в Лигу Европы. Ряд матчей был ровных, с «Севильей» мы могли набрать больше очков, с «Ренном» меньше, все справедливо. Это был самый сложный отрезок. Не было сборов, были травмы, болезни. Думаешь, что хуже быть не может, а оно происходило. Было сложно для меня и всей команды.

    • Обмен голами

    Автор «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов радуется активному началу встрече, в котором команды обменялись забитыми мячами.

    «Начав матч без ворот, клубы Романа Абрамовича и Сергея Галицкого обменялись голами в середине первого тайма. Самый острый полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла традиционно внезапно ввинтился в штрафную и катнул мяч под руку Кепе после прекрасного скрытого паса Виктора Классона.

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    • Классно, что фирменный стиль "быков" увидели даже на "Стэмфорд Бридж", куда на этот раз было разрешено допустить болельщиков. Правда, в Лондоне увидели и традиционную результативную ошибку Кайо. В этот раз "фаталити" от бразильского центрального защитника было даже двойным.

    «Челси» — «Краснодар»
    uefa.com

    За один эпизод в штрафной Кайо позволил развернуться Тэмми Абрахаму, а затем еще и сделал подножку, хотя форвард "Челси" мог и не успеть к мячу. Жоржиньо с прыжком реализовал пенальти настолько технично, что Евгений Городов (в этот раз он играл вместо Матвея Сафонова) остался на месте».

  • Фрэнк Лэмпард
  • Главный тренер «Челси»
  • Надеюсь, все игроки скоро будут в строю, несмотря на травмы. Не знаешь, чего можно ждать, когда есть травмы. С «Краснодаром» для нас была тяжелая игра, я доволен, что мы сделали на поле и что не было травм. Билли Гилмор проявил себя великолепно. Я в нем уверен. И в том, что он вернется к своей форме на 100 процентов.

    • Второй состав «Челси»

    Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер признает, что Фрэнк Лэмпард выпустил против «Краснодара» почти полностью дублирующий состав.

    «И уже в первом тайме случилось всё, чего стоило ожидать. Кепа пропустил в ближний угол (первый же удар в створ от "Краснодара"). Ну а Кайо сфолил в штрафной, хотя Абрахама вроде бы успевал накрыть Рамирес. Впрочем, наверное, даже больше вопросов в этом эпизоде не к Кайо, а к Вильене.

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    • Мощному полузащитнику "Краснодара" корпус поставил 19-летний Билли Гилмор (60 кг, 170 см). Причём голландец потерял мяч в метре от своей штрафной. С другой стороны, за собственный гол "Краснодар" хочется похвалить — отличная комбинация на скорости. Не часто наши клубы забивают такие красивые мячи на "Стэмфорд Бридж" (да простит меня великий Никита Баженов).

    «Челси» — «Краснодар»
    uefa.com

    Отдельно стоит сказать про состав "Челси". Иногда говорят "второй состав", когда тренер оставил на скамейки лишь несколько футболистов основы. Однако этот состав "Челси" точно можно назвать вторым. По сравнению с последним матчем АПЛ на поле оказались 10 (!) других футболистов и Хавертс.

    В основе нашлось место сразу двум 19-летним воспитанникам Билли Гилмору и Фаустино Анджорину. Оно и понятно, скоро Boxing day — нужна ротация. С другой стороны, у нынешнего "Челси" такая обойма, что Ковачич и Жоржинью не всегда выходят с первых минут. Теперь вышли».

  • Игорь Смольников
  • Защитник «Краснодара»
  • В первом тайме действовали лучше. Забили, думаю, сами в это не поверили, тут же пропустили, расслабились. Во втором тайме уже играли на результат. Ничьей в целом довольны. Если мы заняли третье место, значит мы достойны только третьего места. Если бы матчи с «Севильей» получше сложились, мы бы могли зацепиться и выйти из группы. Но сейчас уже нет смысла что-то вспоминать. В целом у нас команда хорошая, молодая, и нам есть куда расти. Здорово, что попали в Лигу Европы, обыграли прямого конкурента. Конечно, хотим пройти и выиграть ее. Почему нет?

    • «Челси» забрал инициативу

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев признает преимущество лондонского клуба во втором тайме.

    «После перерыва "Краснодар" переключился на более контратакующую игру. "Быки" хорошо бежали, порой разыгрывая зрелищные комбинации на скорости. Запомнилась атака, в которой на удар вывели Вандерсона — Кепа потащил. Как и в первой половине, "Челси" постепенно забрал инициативу

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    • "Краснодар" начал уставать, и давление "синих" нарастало. В одном из эпизодов в Рамиреса вселился Кайо, и только Городов не дал потере в штрафной стать роковым "привозом": вратарь ногой отразил удар Абрахама. Через пять минут Городов вновь выручил "быков", в последний момент забрав мяч в ногах Хаверца.

    «Челси» — «Краснодар»
    uefa.com

    А когда вышедший на замену Тимо Вернер запустил мяч вдоль вратарской, краснодарцев не мог выручить даже вратарь: Абрахам просто не замкнул дальнюю штангу. "Челси" усилил атаку, выпустив, в частности, пребывающего в отличной форме Жиру, но "Краснодар" в итоге выстоял». 0

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