Роналду вовремя ушел из «Реала», а Месси допустил ошибку

Лионель Месси долго терпел, но в конце концов не выдержал. Его терпение закончилось в Лиссабоне после того, как «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» в четвертьфинале с унизительным счетом 2:8.

Месси наконец-то все надоело. Он захотел уйти — как и Криштиану Роналду двумя годами ранее — в 33-летнем возрасте.

Несмотря на все его разногласия с на тот момент президентом «Барсы» Жозепом Марией Бартомеу, несмотря на то, как команда разваливалась в плей-офф Лиги чемпионов сперва в Риме, а затем на «Энфилде», Месси оставался в клубе, за который выступает с детства, надеясь вновь выиграть с ним Лигу чемпионов.

Идея сбежать от товарищей по команде, комфортных условий жизни и города, который стал для него домом, казалась слишком нереальной до того унижения от «Баварии».

Но теперь Месси сделал все возможное, чтобы покинуть «Барселону», потребовав от клуба соблюдения пункта в контракте, который позволял ему уйти бесплатно в конце сезона. Это был смелый публичный ход для столь застенчивой фигуры, как Месси.

Однако пандемия коронавируса задержала окончание сезона. В связи с этим дата, до которой Месси мог покинуть клуб бесплатно, давно миновала, и Бартомеу удалось удержать нападающего в клубе. Пойти в суд против своего любимого клуба для Месси было немыслимо, а потому он остался еще на сезон.

8 декабря Роналду вернется в Испанию уже с «Ювентусом» и будучи двукратным победителем Серии А. И Месси наверняка будет задавать себе вопрос — что было бы, если бы ему удалось уйти из «Барсы».

Месси и Роналду почти десять лет олицетворяли Ла Лигу. Они были лидерами «Барселоны» и «Реала» и ежегодно соревновались друг с другом за «Золотую бутсу» и «Золотой мяч».

Когда вы думали об испанском футболе, то в первую очередь вам на ум приходило противостояние Месси и Роналду. Теперь лига уже не та. Как впрочем и Месси уже не тот.

Он все еще выглядит потрясенным тем, что произошло в матче с «Баварией», и тем, что произошло за пределами поля. В этом сезоне мы видим лишь вспышки истинных способностей Месси, а «Барселона» в чемпионате Испании занимает восьмое место, на 12 очков отставая от «Атлетико».

Роналду знал, что хорошие времена в «Реале» подходят к концу, и решил уйти. Он подчеркнул, что президент клуба Флорентино Перес больше не считал его «незаменимым» и был уверен в собственной ценности.

Португальский форвард, который выиграл с «Реалом» четыре трофея Лиги чемпионов и забил за клуб 450 голов, решил провести последние годы карьеры в другом месте. По ряду причин он выбрал Италию и «Ювентус».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Благоприятное налоговое законодательство означало, что Роналду мог сохранить большую часть своей зарплаты, нежели в Испании или Англии. Стиль игры в этом чемпионате подходит футболистам в возрасте. И плюс Роналду все еще мог соревноваться за главные трофей в составе одной из лучших команд мира.

Месси отмечал, что «Барселона» принимала неверные решения на трансферном рынке, тратя деньги, полученные за Неймара, на Филиппе Коутиньо, Усмана Дембеле или Антуана Гризманна. Но он все же не терял надежды на успех.

В итоге это стало ошибкой. Империя «Барселоны» быстро рушилась вокруг Месси. А когда он в конце концов решил уйти, Бартомеу не позволил ему сделать.

«Правда в том, что на протяжении долгого времени у клуба не было стратегии или какого-то проекта. Они просто жонглируют всем и затыкают дыры по мере необходимости», — сказал Месси Goal в эксклюзивном интервью после того, как ему не позволили уйти из «Барсы».

«Ювентус» строит игру вокруг Роналду, который остается ключевой фигурой даже в 35 лет. Он сыграл важную роль в их двух победах в чемпионате под руководством Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри, а в текущем сезоне забил 8 голов в 6 матчах в Серии А.

Роналду улыбался во весь рот в прошлую субботу, когда ему вручили футболку, ознаменовавшую его 750-й гол в карьере. В то же время в Испании Месси был раздосадован после печального поражения от «Кадиса», который повысился в классе.

Лионель Месси в матче против «Кадиса» globallookpress.com

В десяти матчах Ла Лиги Месси забил всего два раза с игры и четыре — с пенальти. Он выглядит несколько инородным элементом в запутанной головоломке Рональда Кумана. То, что эта команда полагается на Месси, заложено в ее мышечной памяти, но тащить на себе нынешнюю невероятно проблемную «Барселону» — непосильная задача, похоже, даже для аргентинца.

Насколько по-другому все могло бы быть для Месси сейчас, если бы он все же перешел в «Манчестер Сити» летом? Он, должно быть, забивал бы те голы и создавал бы те голевые моменты, которых команде Гвардиолы временами не хватает в этом сезоне.

Видя ситуацию, в которой оказался Месси, Роналду все больше будет уверен в том, что сбежал из «Реала» в нужный момент. И хотя в прошлом году подопечные Зинедина Зидана смогли выиграть Ла Лигу, им все же удалось сделать это во многом благодаря серии побед за счет пенальти. В то же время Лиге чемпионов их легко выбил «Ман Сити», а сезоном ранее они вылетели от «Аякса».

Для Месси было небольшой победой забить с пенальти «Ювентусу», когда «Барселона» выиграла в Турине со счетом 2:0 (Роналду тот матч пропускал из-за коронавируса). Но сейчас нет никаких сомнений, что португалец находится в лучшей ситуации, чем аргентинец.

Когда вечные соперники встретятся на «Камп Ноу» во вторник, чтобы решить, кто выиграет группу G, и кто, возможно, скажет последнее слово в их долгом соперничестве, Месси будет трудно не задаться вопросом, что могло бы быть, покинь он «Барселону». 0