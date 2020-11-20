Чемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера»

Вдохновленный«Милан» занимает первое место с 17 очками, а сам шведский форвард возглавляет гонку бомбардиров с восемью точными ударами в пяти проведенных встречах.

«Сассуоло» — сенсация первенства, идущая второй после великолепно проведенного начала сезона. «Ювентус» и «Аталанта» осели на пятом и шестом местах соответственно. Туринская команда одержала всего три победы, одна из которых досталась после того, как «Наполи» нарушил протокол COVID-19 и не явился на игру.

Несмотря на вычтенные очки, «Наполи» и «Рома» пока впечатляют, занимая третье и четвертое места соответственно.

Ожидалось, что миланский «Интер» в этом сезоне станет главным конкурентом «Ювентусу», но он идет лишь седьмым после нестабильного старта. Зато «Верона» поднялась на высокую для себя восьмую строчку. Что касается «Лацио», который лидировал в таблице в прошлом сезоне до вспышки коронавируса, то сейчас он расположился на девятой позиции.

Поскольку в эти выходные Серия А выйдет из паузы, связанной с матчами сборных, предлагаем узнать, что же происходит в гонке за Скудетто.

Что происходит с «Ювентусом»?

Андреа Пирло экспериментировал в своем первом сезоне в качестве главного тренера, часто будучи виноватым в том, что слишком много возился с командой, пытаясь подобрать оптимальный стартовый состав.

Туринцы действительно хорошо выглядели в своем первом матче, в котором победили «Сампдорию» 3:0. Новичок Уэстон Маккенни привнес в полузащиту немного энергии, которой так не хватало, а Аарон Рэмзи показал признаки возрождения.

Однако Пирло мешало отсутствие нескольких ключевых игроков, в том числе Джорджо Кьеллини, Маттейса ди Лигта, а также Криштиану Роналду, пропустившего три недели из-за положительного теста на COVID-19.

Среди положительных моментов — адаптация Альваро Мораты, который летом вернулся из мадридского «Атлетико». Несмотря на то, что VAR отнял у него несколько голов, он может быть доволен своими шестью точными ударами во всех турнирах. Кроме того, он отлично сыгрался в атаке с Роналду.

В отсутствие Роналду «Юве» не смог победить «Кротоне» и «Верону», сыграв с ними вничью, а до этого еще и потерял очки во встрече с «Ромой» (2:2), когда португальский форвард оформил дубль. «Ювентус» продолжает опираться на CR7, но сможет ли 35-летний футболист продолжить так пристально заботиться о своей команде?

Сможет ли «Милан» пройти весь путь?

С тех пор, как в июне состоялся рестарт сезона, «россонери» не проигрывают в Серии А. Их первое поражение во всех турнирах случилось 5 ноября, когда дома со счетом 0:3 они уступили «Лиллю» в Лиге Европы.

После этой неудачи их выступления ухудшились, и им пришлось хорошо постараться, чтобы отыграться со счета 0:2 в игре с «Вероной». Хотя, имея в своем составе столь воодушевляющего Ибрагимовича, «Милан» выглядит так, будто будет бороться за титул до самого конца.

Только «Ювентус» завоевал больше титулов в Серии А, чем «Милан». И хотя «россонери» будут отчаянно стремиться выиграть первое Скудетто с 2011 года, возвращение в Лигу чемпионов после семи лет отсутствия остается главной целью на сезон.

А что с «Интером»?

Несмотря на лучшую защиту Серии А в прошлом сезоне, в новой кампании подопечные Антонио Конте пропускают слишком много голов (11 в семи матчах). На другом конце поля Лаутаро Мартинес никак не найдет свою игру, поэтому едва ли не еженедельно приходится полагаться на Ромелу Лукаку.

Решение Конте сделать ставку на опыт и подписать Александра Коларова и Артуро Видаля, возможно, было не самым мудрым, особенно когда от игроков он требует такого энергозатратного стиля на фоне плотного календаря.

С начала сезона «Интер» лишь раз одержал две победы подряд. Крайне важно, чтобы Конте и компания в ближайшее время обрели некоторую стабильность, иначе они рискуют остаться позади.

Кто еще способен бороться за титул?

«Сассуоло» блестяще начал сезон под руководством захватывающего тренера Роберто Де Дзерби, но многие полагают, что в этом клубе будут довольны тому, что по окончании кампании получат путевку в еврокубки.

«Наполи» блестяще смотрелся под руководством Дженнаро Гаттуза, у которого снова заблистал игрок сборной Мексики Ирвинг Лосано. Единственное поражение неаполитанцы дома потерпели от «Сассуоло», хотя не забываем, что им было присвоено техническое поражение за неявку на игру с «Ювентусом». Несмотря на все это, они занимают третье место в Серии А.

Сразу за ними следует «Рома». Свое единственное поражение она потерпела после матча с «Вероной», с которой по факту сыграла 0:0. К техническому поражению привела ошибка клуба, который выпустил на поле незаявленного на чемпионат футболиста. В трех из последних четырех игр «волки» победили с большим преимуществом, а в еще одной встрече сыграли вничью 3:3 с «Миланом», трижды отыгрываясь на «Сан-Сиро». И всего этого они достигли без юного Николо Дзаньоло, который получил еще одну серьезную травму колена в начале сезона.

«Аталанта» стартовала мощно, но затем поочередно проиграла «Наполи» и «Сампдории» в Серии А, а также «Ливерпулю» в Лиге чемпионов со счетом 0:5. Еще неизвестно, когда бергамцы придут в себе, но после того, как в прошлом сезоне они финишировали третьими, их, конечно, нельзя не учитывать.

«Лацио» пережил нестабильный старт сезона, но показал свою стойкость. Для примера возьмите их ошеломляющую победу над «Торино», когда к пятой компенсированной минуте второго тайма они все еще уступали 2:3, или их последующую ничью с «Юве» 1:1. Чиро Иммобиле, завоевавший «Золотую бутсу» в прошлом сезоне, пока забил всего три гола, зато несколько важных мячей забил Фелипе Кайседо.

Команда Симоне Индзаги не выглядит такой же сильной, как в прошлом сезоне, но определенно остается среди лидеров.

Как устроился Маккенни?

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни начал хорошо с впечатляющего дебюта против «Сампдории», но уже в следующем матче с «Ромой» ему пришлось несладко, особенно ему не удавались передачи.

Тем не менее, он показал, что у него есть все, что нужно, чтобы потенциально стать важным винтиком в этом «Ювентусе». Его энергия и навыки работы с мячом слишком долго отсутствовали в «Ювентусе», и даже если все будут в хорошей форме, экс-хавбек «Шальке», скорее всего, снова окажется в стартовом составе.

Как Ибра и Роналду остаются на высоте?

Имея общий возраст в 74 года, эти двое нападающих сейчас возглавляют список лучших бомбардиров чемпионата Италии.

39-летний Златан Ибрагимович стал сенсацией с тех пор, как вернулся в «Милан» из «Лос-Анджелес Гэлакси» (20 голов в 29 матчах), в то время как важность 35-летнего Криштиану Роналду лучше всего подтверждается тем, как сильно «Юве» страдал в его отсутствие.

Обоим пришлось оказаться вне игры из-за положительного теста на коронавирус, но оба вернулись и заставили говорить о себе. Ибрагимович вернулся, когда оформил победный дубль в игре с «Интером», а Роналду вышел на замену в матче со «Специей», когда счет был 1:1. Забив дважды, он вдохновил свою команду на победу 4:1.

Многие говорят, что время победить невозможно, но, учитывая то, как эти двое доминируют, это высказывание, возможно, уже устарело. 0