Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?

Сборная России по футболу завершила год серией из шести матчей без побед, которая закончилась разгромным выездным поражением от Сербии со счетом 0:5, не позволившим россиянам выйти в дивизион А Лиги наций. На фоне этого все громче звучат голоса, призывающие главного тренера национальной команды Станислава Черчесова уйти со своего поста.

Черчесов отказывается признавать, что сборная давно «плывет»

Автор Sport24 Леонид Волотко считает, что наставник сборной России потерял контакт с реальностью и не видит собственных просчетов и неудач.

«Когда в Стамбуле рамки расширились до удаления в первом тайме и поражения, Черчесов рассказывал, что турки не знали, как играть. И утверждал, что серии из пяти матчей без побед как будто не существует: "Мы обращаем внимание не на серии, а только на свою работу: какие задания даем, как футболисты их выполняют. Главное, что внутри команды есть понимание, куда мы идем, что хотим, и к чему это нас приведет".

Понимание, куда идет сборная, привело к крупнейшему поражению за 16 лет и провалу обеих задач на 2020-й: команда завершила год вылетом в третью корзину и усложнила отбор на ЧМ-2022, осталась в Лиге B и продлила серию до шести матчей без побед.

Признал ли тренер, что "понимание, куда мы идем", окончательно рассеялось? Что сборная в кризисе, а его штаб провалился примерно по всем направлениям: от формирования состава на ключевые матчи до тактики на ту же Сербию, которая вырубила Россию за тайм, и гейм-менеджмента? Может, хотя бы извинился за разгром? Конечно, нет.

Любимая рубрика: за кадром.

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Черчесов фоном после пресс-конференции:

"А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14?"

"5:0? И что? 5:0 нам даст больше" pic.twitter.com/SaQVjxeaBH — Александр Занфиров (@Zanfi25) November 19, 2020

Ну, то есть виноват вратарь, реализация и "14 отсутствующих". 0:5 от Сербии — не позор, а просто "неважное окончание турнира". Но к тренеру, конечно, должно быть ровно ноль вопросов.

Уточнять у Черчесова, что в сборной делает Заболотный (еще и под 10-м номером), сильно ли помог выход Джанаева при 0:4 и точно ли потери России серьезнее, чем потери Сербии, где только в день матча из-за ковида вылетели трое, просто бесполезно.

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После ЧМ-2018 сборная настолько поверила в собственное величие и класс, что не заметила, как начала возвращаться туда, с чего начинала».

Константин Генич Комментатор По большому счету сборная провалила отрезок октябрь–ноябрь в группе Лиги наций. Мы получили то, что заслуживаем. Что тому причина? Только ли отсутствие Фернандеса, Головина и Дзюбы? Наверное, осинки не родятся апельсинки — если уж у нас в клубном футболе дела складываются не лучшим образом, то откуда взяться нормальным результатам у сборной? Что будет дальше? Вряд ли Станислав Саламович готов сейчас бросить сборную — это не в его характере. Сомневаюсь также, что руководители РФС пойдут на кардинальные меры. Наверное, будет как раньше в Советском Союзе: «Возьмем на заметку, а люди на местах разберутся, проанализируют и избавятся от ошибок».

Оценивать работу Черчесова надо по Евро-2020 и квалификации ЧМ-2022

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой не считает неудачи сборной России в Лиге наций серьезной причиной для тренерской отставки и верит, что на крупных турнирах команда проявит себя.

«В целом, вопросов к работе Станислава Черчесова быть не должно. Надо рассматривать общую картину, а не частности. Под руководством Черчесова сборная вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, пробилась на Евро-2020, дважды заняла в Лиге Европы второе место из четырёх возможных. Разве можно говорить об отсутствии результатов?

В то же время есть и проблемы. Непонятно, почему сборная в таких тяжёлых условиях проводит товарищеские матчи. Зачем были нужны игры со Швецией и Молдавией, учитывая, что игрокам не хватает физики?

Расстраивает и отсутствие тактической гибкости. Сборная привыкла играть по лекалам Черчесова, от которых не отходит, даже если для этого нет соответствующих футболистов. Плана Б у Черчесова просто нет. Нет Дзюбы? Поставим Заболотного. Нет Фернандеса? Заменим Караваевым и попытаемся превратить его в Марио.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Эксперимент с появлением в составе Соболева провалился. Форвард "Спартака" выпадал из игры, а Заболотный со всеми своими промахами смотрелся более органично в ДАННОЙ системе. И это проблема. Сборная слишком сильно зависит от Дзюбы и других ключевых футболистов. Если у них не пойдёт игра, команда обречена на провал.

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В любом случае, оценивать результаты работы Черчесова будем по Евро-2020 и отбору на ЧМ-2022. Лига наций — полутоварищеский турнир, который не должен и не может быть мерилом. Расстраивает и тенденция: игра сборной становится всё хуже и хуже. Радует, что теперь команда соберётся уже весной. Возможно, к тому времени лидеры наберут нужные кондиции».

Гаджи Гаджиев Бывший главный тренер «Анжи» Думаю, Черчесова не стоит увольнять. В целом его штаб неплохо выполняет свои обязанности. Если вспомнить, то перед тем же домашним чемпионатом мира была проведена огромная работа. Да, сейчас неудачный отрезок, но главная задача решена — сборная России квалифицировалась на Евро-2020. Поражения случаются у всех.

Почему Черчесов должен уйти

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак находит аргументы как за, так и против отставки главного тренера сборной.

«Сборная России не развивается. Это факт, с которым сложно спорить. После чемпионата мира национальная команда не выиграла ни одного официального матча против соперников категории топ. Даже на собственном уровне второго-третьего эшелона европейского футбола побеждала со скрипом, тогда как у Швеции (0:0, 0:2) и Бельгии (1:3, 1:4) отобрала только одно очко. А остальные оппоненты были откровенно слабее — если не по составу, то по качеству игры.

Фиаско в Белграде. Так крупно сборная России не проигрывала с 2004 года, после "ночного позора" 1:7 в Португалии. Тогда в ворота Вячеслава Малафеева тоже влетело все, что можно, но кому от этого легче? Столь громкий провал — всегда итог работы тренерского штаба. Когда говорят: "Несу ответственность за результат", как раз и имеется в виду: "Проигрываем — ухожу". Иначе в чем ответственность?

Станислав Черчесов globallookpress.com

Сомнительная кадровая политика Черчесова. Тут много всего. Из свежего — невызов Артема Дзюбы, два подряд появления в старте Антона Заболотного, запоровшего пять (!) моментов, ставка на Гилерме, регулярные выходы на поле Андрея Мостового, "насилие" над Юрием Жирковым и так далее по длинному списку.

Зависимость от Дзюбы. Наладив во время ЧМ-2018 эффективную модель с навесами на зенитовца, Черчесов прекратил поиски других атакующих вариантов. С командами ниже уровнем (Казахстаном, Кипром, Шотландией) этого хватало для стабильных побед, а уже против Венгрии, Сербии и Турции начались проблемы. Особенно когда Дзюба оказался хуже готов физически. А с другими исполнителями такая тактика не работает . Александр Соболев и Николай Комличенко, несмотря на габариты, лучше внизу, Заболотный же — вообще какая-то прихоть Черчесова, не имеющая рационального объяснения».

Вячеслав Малафеев Бывший вратарь «Зенита» Мне кажется, просить Черчесова уйти в отставку — слишком преждевременно. В принципе, он показал, что может приносить положительный результат. Понятно, что команда иногда проваливается, если продолжается череда неудач. Не думаю, что смена тренера даст положительный эффект. Я бы все же поддержал Черчесова и дал время разобраться, сделать правильные выводы. В этом случае результат не заставит себя долго ждать

Черчесову неудача в Белграде только пригодится

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов считает, что главный тренер сборной России сумеет обернуть разгром в Сербии на пользу себе и команде.

«Да, самое крупное поражение с 2004-го потерпел в сборной именно Станислав Черчесов. Но он в нем не особо-то и виноват. Представляете себе.

Не секрет, что футбол Станислава Саламовича построен на хорошей физической готовности. В условиях, когда даже футболисты "Реала" жалуются на чрезмерную интенсивность матчей из-за пандемии, условный Магомед Оздоев не может принести национальной команде столько же пользы, сколько мог бы в оптимальных кондициях.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Актуален вопрос, почему безальтернативно Антон Заболотный, и зачем Александр Соболев. Актуален вопрос, зачем принимать импульсивные решения и менять в перерыве вратаря, который хоть и "ни разу не выручил", но и не привез. Вряд ли это аналог с хоккейной заменой вратаря — чтобы завести команду и не портить психику голкиперу. Тем более, что и на пресс-конференции после матча Станислав Саламович был явно очень раздражен результатом.

И очень хорошо. Черчесову неудача в Белграде только пригодится. Во-первых, он достаточно неглупый специалист чтобы проанализировать ситуацию и сделать выводы. Во-вторых, теперь в его мотивационной корзинке есть еще один прием.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Вот будем лететь Дании 0:1 после первого тайма в решающем матче чемпионата Европы, а Черчесов скажет в раздевалке: "Помните Сербию, идите и извиняйтесь за тогда и за сейчас". И ведь пойдут. В хороших физических кондициях после трехнедельного сбора в Австрии и с посвежевшим Дзюбой в атаке».

Константин Генич Комментатор «Матч ТВ» К Евро будет время подготовиться, но глупо отрицать, что вера в потенциал этой сборной чуть-чуть поугасла. Плюс Станислав Саламович очень требовательный тренер, но то, как он общается с журналистами и показывает себя на публике, многих немного отталкивает от национальной команды. Это лично мое впечатление, хотя, может быть, оно обманчиво.

Начало конца эпохи Черчесова

Редакция Rusfootball.info считает, что разгром в Белграде — первый шаг по направлению к отставке забронзовевшего главного тренера сборной России.

«Пока Черчесов заставлял игроков давать максимум, его поведение в медиа и внутри сборной выглядело органичным и легитимным. После игры против Сербии, когда он провалился именно с тем, что в нем ценили больше всего, Черчесов выглядит как обычный самодур.

Он не сумел замотивировать игроков на решающий матч осени, провалился за два месяца во всем, в чем только смог, сделал максимально странные замены, но продолжает быковать на пресс-конференции и делает вид, что в команде все в порядке: подумаешь, два месяца сборная ни разу не встала на ноги, находясь в перманентном нокдауне, откуда могут пойти разговоры об отставке?

Станислав Черчесов globallookpress.com

Конечно, даже профильный провал в решающем матче это не повод увольнять Черчесова прямо сейчас. Хотя бы потому, что явных кандидатов на его место нет. Да и на Евро, наверное, должен ехать тот тренер, при котором мы туда попали.

Календарь и таблица РПЛ

Но есть ощущение, что этот провал может стать началом конца эпохи Черчесова: такими футболисты при нем еще не выходили на поле ни разу. В истории сборной России никто из тренеров не держался дольше четырех лет. Черчесов наверняка продержится дольше, но кажется, что рад этому уже не будет».

Николай Писарев Бывший спортивный директор РФС Это матчи, которые подводят итог тому, куда мы движемся. Да, есть позитив от того, что мы вышли на чемпионат Европы. Но на Евро вышли еще 23 команды, а это полконтинента. Поэтому не надо приукрашивать это значение. Тот факт, что мы конец года завершаем так, — предвестник того, что назрели какие-то перемены и в РФС, и в РПЛ, и в судействе, и в формате чемпионата, и в формате легионеров. Не горячусь ли я? Нет. Тогда надо просто сказать, что это случайность и такой пандемийный год

Черчесов заслужил право сыграть на Евро

Автор «Чемпионата» Андрей Панков поет осанну тренеру сборной России, и ждет от национальной команды подвигов на Евро — под руководством Станислава Черчесова.

«Важно понимать, что сборная России с Сербией провела свой худший матч при Черчесове, который бывает у любой сборной. Но нельзя забывать о том, что нынешняя сборная — максимально тренерская команда, которая довольно неплохо слушается своего тренера. Черчесов управляет своими игроками.

Вам нужно удивить сборную Турцию, чтобы она до того, как остаться в большинстве, не знала, как играть — пожалуйста, получите схему в пять защитников. Надо закрыть лучшего защитника "Ливерпуля" и Шотландии — Робертсона? Заставьте его бегать за Ионовым. Я уж не буду говорить о том, что на чемпионате мира сборная Черчесова была одной из самых тактически разносторонних команд.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Ещё один довод в защиту Черчесова — травмы. В этой Лиге наций мы ни разу не собрали состав, в котором были бы все ключевые футболисты. Дважды выпадал Фернандес, без которого команда теряет процентов 30% своего атакующего потенциала, ни разу не доехал до сборной Головин — вообще ключевой игрок в построениях Черчесова, дважды не было Алексея Миранчука, выпадал Джикия и даже Дзюба. Минус нынешней сборной в том, что она может играть круто, уверенно обыгрывать равных себе соперников, но это возможно только при условии, что все лидеры здоровы. К сожалению, разрыв между ними и заменой велик.

Календарь и таблица Лиги наций

Да, Черчесов неидеален. Да, к его решениям по составу могут возникать логичные вопросы. Да, при нём команда упала в третью корзину при жеребьёвке (это, кстати, главный провал, за который Черчесову действительно нужно предъявлять претензии). Но важнее то, что с чемпионата мира он давал результат. И дело даже не в том, что мы обыграли испанцев.

С момента чемпионата мира сборная России стала сильнее, увереннее в себе и разнообразнее. Черчесов построил команду, на которую снова начали ходить и болеть, он в великолепном стиле вышел на Евро, создал коллектив, в который многие игроки приезжают с большим удовольствием, чем в свои клубы. И он заслужил право сыграть на Евро, чтобы снова попробовать справиться с хейтом и заставить страну "переобуться"!».

Ольга Смородская Бывший президент «Локомотива» Я не думаю, что эта неудача приведет к отставке Черчесова. Ни к чему она не приведет. Играть со сложными соперниками — таковы правила УЕФА. Кто в какой корзине, тот с таким соперником и играет. А то, что мы еще не заслужили более привлекательной корзины — это факт на лицо. Проблема в другом. Развитие футбола — не только игра, а еще и происходящее вокруг. У нас проблема с тренерами, проблема с игроками — нехватка среды, где произрастают талантливая молодежь и талантливые тренеры. Продолжается ситуация, когда только клубы воспитывают смену. То, что наши футболисты не уезжают зарубеж — показатель уровня.

Подавать в отставку — для слабаков

Автор Sportbox.ru Андрей Колесников считает, что белградский позор стант отличной проверкой напрочность для главного тренера сборной России.

«Когда на послематчевой пресс-конференции Станислава Черчесова спрашивали про отставку, про то, не хотелось ли ему во время игры уйти со скамьи, это выглядело как предложение вариантов малодушных — и потому здесь абсолютно неуместных.

Для всякого, кто хотя бы чуть наблюдает нашего тренера, очевидно, что уж чего-чего, но слабости духа среди свойств его натуры нет. Он, конечно, не идеален: умеет дерзить, заноситься, бронзоветь, но вот сопливничать — нет, этот жанр ему совершенно чужд.

Выскочить вон и пустить себе пулю в висок — это чьё-то другое понимание чести, не его. Его — это почистить оружие, смазать, наладить, не спеша зарядить и при следующей встрече выпустить в цель всю обойму. Его понимание чести — не падать, а подниматься.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Если болезненная неудача и может быть в каком-то смысле хороша, то разве что в смысле проверки. Всякая такая ситуация — это строгое и непредвзятое испытание. На прочность, на самообладание, на адекватность, на верность. Только в таких ситуациях и становится ясно, на кого можно положиться в лихие времена.

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Вот почему Черчесов держится за команду ЧМ-2018? Почему не кидается с головой в омут обновления, куда его изо всех сил подталкивают натуры пылкие и прекраснодушные? Да потому в том числе, что чемпионат мира тоже людей проверил. Кто не спёкся на той сковородке, выживет и на любой другой».

Григорий Иванов Президент «Урала» Сейчас всех собак на сборную вешать не нужно. Перед ЧМ-18 тоже играли не очень хорошо. Тренер посмотрел молодежь, в команде было много травмированных. Сейчас кричат все: «В отставку!» В какую отставку? Два года назад все носили Стаса на руках, а теперь отправляют в отставку... Считаю, что он должен работать. Команда заиграет, и все будет у нас нормально. Проиграли — да, больно, все понятно. Я посмотрел бы, как кто-то за 10 дней три игры проведет. Матч за матчем усталость накапливается.

Дюков не подготовил Черчесову замену

Автор Soccer.ru Вадим Багров объясняет, почему РФС не пойдет на замену тренера сборной России после провала в Лиге наций.

«Отставки Станислава Саламовича не будет. Дюков не привык к подобным самостоятельным ходам. В "Зените", как бы высоко ни забирался, еще выше находился Миллер. А те, кто могут одним звонком убрать Черчесова, его поддержат до последнего, поскольку "на ЧМ-18 объединили страну".

Также нет сменщика из россиян. А вот по иностранцам выбор шире, но есть одна существенная проблема. Российские футболисты времен лимита крайне редко уважают тренеров-легионеров. Возьмите того же Спаллетти. Пауза в карьере и возраст позволяют ему рассмотреть жирное предложение из России.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Знает стиль и особенности футболистов. Вот только помните, почему итальянец больше не работает в Санкт-Петербурге? В фазе расставания его на камеру игроки посылали нехорошими словами, как позже Луческу. Если у объективно жесткого Черчесов не получилось настроить, то каковы шансы, что мягкий справится?

Всё о футболе России

У Хиддинка и Капелло был опыт, а справлялись в Мариборе и Бразилии скверно. Впрочем, есть еще один иностранец — Бердыев. В национальной команде может собрать новый штаб из крепких аналитиков. Быть может, даже кого-то из старой гвардии подтянет. Вот только Бердыев захочет перемен, а нужны ли они РФС?»

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