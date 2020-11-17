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    Кризис обороны. Как «Ливерпулю» добиться успеха без Ван Дейка и Гомеса?

    Как Юрген Клопп может вывести «Ливерпуль» из кризиса в обороне

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    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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    Из-за травм «Ливерпуль» столкнулся с кризисом в линии обороны, который ставит под угрозу защиту их титула в Премьер-лиге. Автор Squawka Феликс Кит рассказывает, как мерсисадйцам не выпасть из гонки за чемпионство.
    Травма связок колена Вирджила ван Дейка, полученная в мерсисайдском дерби в октябре, была достаточно тревожной, но последующая травма Джо Гомеса в расположении сборной Англии оказалась ударом для действующих чемпионов.

    Гомес перенес операцию по восстановлению сухожилия в левом колене, и, хотя пока нет окончательного прогноза, он, по мнению его клуба, «вероятно» пропустит «значительную часть» оставшейся части сезона.

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    • Если добавить к этому более краткосрочные проблемы Фабиньо (подколенное сухожилие) и Трента Александера-Арнольда (икроножная мышца), становится ясно, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп попал в сложную ситуацию.

    Наряду с другими тренерами, такими как Пеп Гвардиола и Гарет Саутгейт, Клопп сетовал на плотный игровой график, который подвергает игроков повышенному риску травм.

    Календарь и таблица АПЛ

    Но учитывая потери, которые уже понес состав «Ливерпуля», теперь ему нужно сосредоточиться на латании дыр в обороне.

    Варианты Клоппа

    Несмотря на потерю своей основной пары центральных защитников, у Клоппа все еще осталось пять подходящих игроков на этой позиции.

    Жоэль Матип — единственный опытный левый защитник, что делает его жизненно важным для Клоппа.

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    • 29-летний футболист вернулся после травмы, чтобы отыграть полные 90 минут в матче «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» на прошлых выходных, который закончился со счетом 1:1, и, вероятно, станет основой защиты «красных» этой зимой.

    Проблема в том, что Матип на протяжении всего своего времени в клубе испытывает проблемы с поддержанием конкурентоспособной формы. Он всего восемь раз отыграл полные 90 минут в матчах АПЛ с начала прошлого сезона.

    Если ему удастся оставаться в форме, то самым очевидным партнером Матипа, если не считать быстрого возвращения Фабиньо, станет Натаниэль Филлипс, который произвел на Клоппа впечатление в выигранном со счетом 2:1 матче с «Вест Хэмом» 31 октября.

    Натаниэль Филлипс

    «Он блестящий парень, умный парень, у него есть футбольный интеллект и все нужные качества», — сказал Клопп. «Его игра не слишком зрелищна, он не Месси, но кого это волнует? В воздухе он настоящий монстр».

    19-летний Рис Уильямс уже сыграл пять матчей в этом сезоне, и его тренер назвал «исключительной» его игру в выигранном со счетом 5:0 матче с «Аталантой».

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    • Кроме того, есть еще необстрелянная молодежь в лице Билли Куметьо и Сеппа ван ден Берга, обоим по 18 лет. Раньше на них смотрели как на будущее команды, но тяжелые обстоятельства, в которые попал «Ливерпуль», означают, что их карьера может резко ускориться.

    Помимо специализированных центральных защитников, есть альтернативы. Фабиньо уже зарекомендовал себя более чем способным игроком на замену, в то время как Клопп выделил Энди Робертсона, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера в качестве потенциальных вариантов.

    Все футбольные трансферы

    «Все они не меньше по габаритам, чем, например, Хавьер Маскерано, и он неплохо играл на этой позиции», — сказал он. «Так что да, у нас еще есть один или два варианта, и мы выберем один из них».

    Жажда скорости

    Сейчас настал подходящий момент для Клоппа доказать, что он не зря получает свою немалую зарплату.

    Теперь ему придется не только управлять, мотивировать и тренировать игроков мирового уровня, но и вселять уверенность в молодых непроверенных игроков, заставляя их расти.

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    • Начиная с матча с «Лестером» 21 ноября, «Ливерпуль» проведет 12 игр за 43 дня, в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

    Это примерно по матчу в каждые три с половиной дня, пока январское трансферное окно не будет в полном разгаре, и не даст потенциальное утешение в виде усиления состава.

    Это будет нелегко. Мало того, что число игроков сократилось, им также придется столкнуться с серьезными травмами и проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

    У Клоппа есть время поработать с Филлипсом

    Возможно, сейчас это ему и не заметно, но у Клоппа есть один положительный момент в происходящем.

    Нынешний перерыв на матчи сборных дал ему, по крайней мере, время для интенсивной работы с Милнером, Матипом и Филлипсом перед игрой Премьер-лиги против «лисов» на «Энфилде» в следующие выходные.

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    Хотя у него нет Робертсона, вызванного в сборную Шотландии, Алиссона из сборной Бразилии и Константиноса Цимикаса из команды Греции, он все равно сможет тренироваться с теми, кто у него есть.

    Одна очевидная проблема, на которую следует обратить внимание, — это отсутствие скорости у пары Матипа и Филлипса.

    Радар Жоэля Матипа за последние три сезона АПЛ
    squawka.com

    Встреча с набравшим отличную форму «Лестером», который выиграл свои последние шесть игр во всех соревнованиях, забив при этом 15 голов, — тяжелый дебют, особенно с учетом скорости Джейми Варди и Харви Барнса.

    Клоппу нужно будет разработать схему, которая не допускала бы забросов за спину Матипу и Филлипсу.

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    • Он может сделать ставку на свой интенсивный прессинг, благодаря которому они возвращали мяч на чужой половине поля 5,3 раза за матч в этом сезоне.

    Или, если он беспокоится о свободном пространстве за своей менее мобильной задней линией, он может выбрать опускаться ниже, когда команда не владеет мячом.

    Проблемы с пасами

    Потеря Ван Дейка и Гомеса сказывается не только на защите «Ливерпуля», но и на том, как мерсисайдцы распоряжаются мячом.

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    • Основная пара защитников «Ливерпуля» — умелые диспечеры, владеющие мячом, которым поручено выдавливать соперников со своей половины поля иначинать атаки.

    Хотя их короткие пасы к защитникам Робертсону и Александру-Арнольду и в полузащиту в целом обостряют игру, больше привлекает внимание другой фактор.

    Центральные защитники «Ливерпуля» — ключ к построению игры
    squawka.com

    Ни один матч «Ливерпуля» с Ван Дейком в стороне не обходится без идеально продуманного дальнего паса на фланги или в атаку, — аспект, отмеченный тренером «Арсенала» Микелем Артетой.

    «У них на вооружении есть разнообразные приемы», — сказал он после победы «Ливерпуля» со счетом 3:1 в сентябре.

    «Когда вы переходите на их половину поля и устраиваете идеальный высокий прессинг, у них есть Ван Дейк, который делает пас на 60 ярдов прямо на Салаху, и вот они уже вышли из-под прессинга. Это уровень!».

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    • Голландец сделал своим фирменным приемом умелое переключение игры, и ни Матип, ни Филлипс не могут сравниться с его дальнобойной доставкой мяча.

    Матип отнюдь не плохой распасовщик, и он может перехватить мяч, но он гораздо менее уверен, чем Ван Дейк.

    Филлипс тем временем царил в воздухе в матче против «Вест Хэма», но успешно выполнил только две из своих 11 попыток длинных передач.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Чтобы и дальше успешно владеть мячом, Клоппу, возможно, придется изменить свою схему, например попросив полузащитников опуститься глубже и взять на себя функции диспечера.

    Если Тьяго Алькантара сможет вернуться в строй впервые после дерби в Мерсисайде, он станет идеальным человеком для этой работы.

    Ближайшие матчи до январского трансферного окна:

    21 ноября. «Лестер Сити» (Дома), Премьер-лига: Новой импровизированной защите «Ливерпуля» предстоит немедленная проверка на прочность — Джейми Варди и набравший ход «Лестер» приезжают на «Энфилд».

    Победа убедит Клоппа , что он выбрал верный вариант, и может отправить «Ливерпуль» на первое место в таблице.

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    • 25 ноября. «Аталанта» (Д), Лига чемпионов: Может «Ливерпуль» и обыграл итальянскую команду со счетом 5:0 на выезде, но они знают, что эматч не будет легкой прогулкой.

    «Аталанта» — опасная, непредсказуемая команда, которая, в удачный для себя день, способна забивать кому угодно.

    Победа гарантировала бы «Ливерпулю» выход в плей-офф и сняла бы груз ответственности с их последних двух матчей группового этапа.

    «Аталанта» — «Ливерпуль»

    28 ноября. «Брайтон» (Гостевой), Премьер-лига: Несмотря на несколько ярких выступлений, «Брайтон» сумел одержать всего одну победу в своих первых восьми играх АПЛ, и «Ливерпуль» должен одержать уверенную победу.

    1 декабря. «Аякс» (Г), Лига чемпионов: если «Ливерпуль» победит «Аталанту» в четвертом туре, значение этой игры будет низким. В противном случае у нее есть потенциал стать решающим противостоянием в группе D.

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    • 5 декабря. «Вулверхэмптон» (Д), Премьер-лига: «Ливерпуль» выиграл свои последние три игры против «Волков», но знает, что подопечные Нуну Эшпириту Санту будут представлять собой крепкий орешек.

    9 декабря. «Мидтъюлланд» (Г), Лига чемпионов: Можно надеяться, что это ничего не значащая игра в Дании, в которой Клопп сможет ротировать состав по мере необходимости и не беспокоиться о результате.

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    12 декабря. «Фулхэм» (Г), Премьер-лига: «Ливерпуль» выиграл последние шесть встреч с «дачниками», забив при этом 18 голов. Они будут уверены в том, что эта победная серия продлится.

    16 декабря. «Тоттенхэм» (Д), Премьер-лига: наверное, самый сложный из всех матчей. Встреча с командой Жозе Моуринью может стать грандиозной схваткой.

    19 декабря. «Кристал Пэлас» (Г), Премьер-лига: последний матч мерсисайдцев перед Рождеством — к счастью, поскольку количество матчей действительно начинает накапливаться. Еще одна команда, которую «Ливерпуль» обыграл шесть раз подряд.

    Матч с «Тоттенхэмом» — ключевой

    26 декабря. «Вест Бромвич» (Д), Премьер-лига: «Боксинг дэй» будет проведен в матче с «бэгги», которые к тому времени вполне могут распрощаться с находящим под давлением главным тренером Славеном Биличем.

    28 декабря. «Ньюкасл» (Г), Премьер-лига: «Ливерпуль» едет в Ньюкасл в период между Рождеством и Новым годом. И знаете что? Они выиграли у них последние пять матчей и не проигрывают с декабря 2015 года.

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    • 2 января. Саутгемптон (Г), Премьер-лига: изнурительный период заканчивается на южном побережье матчем против «святых» Ральфа Хазенхюттля. Клопп сможет переоценить свое положение и рассмотреть вопрос об усилении в январское трансферное окно.

    Потенциальные варианты трансферных целей

    Январь никогда не был лучшим вреем для подписания новых игроков, но вполне возможно, что к началу 2021 года у «Ливерпуля» не будет особого выбора.

    Спортивный директор Майкл Эдвардс, глава отдела кадров Дэйв Фаллоус и главный скаут Барри Хантер имеют за плечами недавние фантастические достижения на трансферном рынке и, несомненно, у них будет длинный список центральных защитников. Вопрос будет в том, есть ли они в наличии и по какой цене.

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    • Повторение арендной сделки, которая привела Стивена Колкера на «Энфилд» в январе 2016 года, маловероятно, и «Ливерпуль» не захочет покупать кого-либо, приближающегося к концу своей карьеры.

    Вот несколько вариантов.

    Дайо Упамекано

    22-летний футболист давно находится в центре внимания в связи с возможным уходом из «РБ Лейпциг», где он привлек внимание своими сильными выступлениями в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

    Дайо Упамекано

    Издание The Athletic сообщает, что «Ливерпуль» уже планировал трансфер француза, пункт в контракте которого о выкупе за 40 миллионов фунтов стерлингов вступит в силу следующим летом, но мерсисайдцы могут ускорить этот переход из-за травм.

    Бен Уайт

    Защитник «Брайтона» был предметом длительных переговоров с «Лидс Юнайтед» летом после чрезвычайно успешной аренды в команде Марсело Бьелсы, но в конечном итоге команда с южного побережья удержала его. 23-летний игрок хорошо владеет мячом и будет доступен примерно за 35 миллионов фунтов стерлингов.

    Озан Кабак

    Сообщается, что 20-летний центральный защитник «Шальке» также находится в поле зрения «Ливерпуля». Игрок сборной Турции, ранее привлекавший к себе внимание «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», агрессивен в отборе, силен на стандартах и умело обращается с мячом.

    Озан Кабак

    Глейсон Бремер

    Защитник «Торино» — еще один игрок, который, как сообщается, выглядит привлекательно для службы селекции «Ливерпуля».

    Бразилец — 23-летний левый центральный защитник, перешедший в итальянский клуб из «Атлетико Минейро» в 2018 году. Его считают умным игроком, хорошо читатаюшим игру, который вписался бы в стиль игры «Ливерпуля». 0

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