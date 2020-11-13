Полный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила

Не самый оптимальный состав
Заместитель шефа отдела футбола издания «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев указал на тот факт, что сборная России выставила на игру не самый сильный состав, а также протестировала сразу трех дебютантов.
«Как и во время октябрьской паузы на матчи сборных, Станислав Черчесов в товарищеской игре выставил состав, близкий к боевому, но все же не оптимальный. Не вышла, скажем, пара опорников, которая была неизменной в официальных встречах — Зобнин — Оздоев. Слева Черышев не был в последнее время приоритетным выбором. А Чалова вызвали только в последний момент на замену Заболотному. Ясно, что Соболев — более очевидный вариант для тренерского штаба.
При этом ни про одного футболиста нельзя сказать, что он попал в состав незаслуженно. Дивеев уверенно выглядит в ЦСКА. Фомин заметно прибавляет в "Динамо" — в последних трех матчах у него "2+2" по системе "гол+пас". Черышев наконец оправился от болячек и провел два матча в стартовом составе, в том числе победный против "Реала". Может занести себе в актив последние игры и Чалов. Он и до этого был хорош в подыгрыше, а теперь начал забивать — два гола в трех встречах.
Можно было, наверное, ожидать с первых минут также Лесового, Ерохина и Заболотного, которые ярко проявляли себя на последнем отрезке в РПЛ. Но всех троих остановили сомнительные тесты на коронавирус», — констатирует Алексеев.
Настрой Чалова
Автор «Советского спорта» Артем Зибрак выделил в составе сборной России Федора Чалова, который своей игрой до перерыва помог некоторым зрителям не уснуть при присмотре игры.
«Заранее можно было сказать, что россияне выйдут в привычной расстановке 4-2-3-1 и будут большую часть времени владеть мячом. Так оно, естественно, и получилось. В первые 25 минут владение это было не стерильным, а вполне агрессивным. В основном, за счет легионеров Миранчука и Черышева, которому на фланге помогал Жирков. Однако постепенно скорости упали, и стало как-то грустно.
Понравился, правда, настрой Чалова. В нынешнем сезоне манера его игры изменилась. Если раньше Федор старался открываться в коридорах между защитниками или врываться в свободные зоны лицом к воротам, чтобы сразу после получения мяча нанести удар, то теперь чаще действует спиной к воротам, проявляя себя в подыгрыше.
Вот и в сборной Чалов, получая мяч, откатывал партнерам под удар и не стеснялся играть пяточкой. Так состоялся опасный крученый удар Миранчука: Станислав Намашко с трудом потащил из левого нижнего угла.
Почти все острые эпизоды у ворот хозяев до перерыва возникали именно с участием Чалова. Однако было их мало. Гостям отчаянно не хватало скорости и задора. Если бы не дуэт Чалов — Миранчук, у телевизора (а на трибунах зрители отсутствовали) можно было уснуть», — подчеркивает Зибрак.
Ноль ударов в створ
Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов обратил внимание на тот факт, что во втором тайме сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.
«Чалов отыграл в Кишинёве час, после чего его заменил Соболев. В отведённые ему после перерыва 15 минут Фёдор мало чем запомнился. Разве что потенциально опасную контратаку разогнал, когда соперник сфолил на нападающем ЦСКА.
Лучший момент в этот отрезок создал Алексей Миранчук, пробивший со штрафного в перекладину. Кстати, Миранчука заменили на брата Антона почти одновременно с Чаловым. Новичок "Аталанты" фрагментами неплохо обострял, но в целом по-прежнему не может превратиться в лидера сборной России.
Соболев больше Чалова располагался в створе, играл против центральных защитников сборной Молдавии. Однако опытные Александр Епуряну и Игорь Армаш сумели нейтрализовать и центрфорварда "Спартака". Хотя один отличный шанс Соболев имел, когда принял мяч у линии штрафной и нанёс опасный обводящий удар.
Статистика ударов во втором тайме — 9-0 в пользу сборной России, однако в створ наши не попали ни разу! Хозяев, забыв о контригре после ухода с поля активного форварда Йона Николэеску, удержали нулевую ничью. И по такой игре не стоит даже обсуждать не назначенные пенальти в двух спорных эпизодах в компенсированное время», — убежден Романов.
С Турцией экспериментировать нельзя
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина позволила себе немного покритиковать россиян за игру в атаке без Артема Дзюбы.
«Что-то в игре сборной поменялось с выходом Соболева? Почти ничего. Да, кроссов и прострелов с флангов стало больше. Не из-за Александра, а просто потому, что Кучаев и Обляков (тоже появились на поле во втором тайме) так привыкли действовать в ЦСКА.
Да, Соболев опускался в глубину, чтобы побороться, зацепиться и сделать скидку. И имел хороший момент, когда грамотно сыграл корпусом и бил в угол. Однако сборная продолжала играть низом без завершения, хотя под Александра уместнее передачи верхом.
Понравилась связка Мостового и Антона Миранчука: легкость, действия в касание, скорость. И очередное интересное решение от Фомина: ворваться в штрафную под передачу Кучаева.
Однако конкретики в чужой штрафной не было. Слишком мало взаимопонимания? Или непривычный план на игру (комбинации низом в отсутствии Дзюбы)? С Турцией экспериментировать нельзя», — настаивает Юрина.
Выводы делать рано
Антон Мозговой в своем материале для rusfootball.info призвал не делать поспешных выводов, поскольку игра в Кишиневе была товарищеской и совсем не обязательной для сборной России ввиду предстоящих встреч Лиги наций.
«Сборная России не сумела одержать победу уже в четвёртом матче подряд. Тем не менее, делать какие-то далекоидущие выводы не стоит. Главные матчи, по которым и надо оценивать россиян, состоятся в Турции и Сербии. Именно там нужен результат. А матч с Молдавией просто был лишним в графике российской сборной.
РФС очень хотел перенести игру в Москву, не получилось. Очевидно, что сборникам было совершенно не до такого контрольного матча, учитывая колоссальную нагрузку в клубах. Поэтому в определённой степени пешеходная игра была ожидаема. В таком случае главное — избежать травм, сохранить игровой тонус.
Вообще, увиденное заставляет вновь задуматься о целесообразности товарищеских матчей в ковидный период. Неужели без этих встреч нельзя обойтись? Тем более, что и Лига наций, далеко не самый конкурентный и важный турнир, задумывалась как альтернатива товарищеским играм. В общем, здесь много но. И, опять же, главное — двигаться дальше. Нужно побыстрее забыть этот матч и думать об играх Лиги наций.
Из позитива отметим лишь задумку организаторов, которые решили рассадить на трибунах мягкие игрушки вместо зрителей. В дальнейшем эти игрушки будут переданы детям из бедных семей. Что ж, хотя бы что-то заставило в этот вечер улыбнуться», — пишет Мозговой. 0