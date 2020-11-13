Полный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила

Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Молдавии со счетом 0:0. Оставшись без Артема Дзюбы, подопечные Станислава Черчесова так и не смогли распечатать ворота далеко не самого сильного соперника. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Не самый оптимальный состав

Заместитель шефа отдела футбола издания «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев указал на тот факт, что сборная России выставила на игру не самый сильный состав, а также протестировала сразу трех дебютантов.

«Как и во время октябрьской паузы на матчи сборных, Станислав Черчесов в товарищеской игре выставил состав, близкий к боевому, но все же не оптимальный. Не вышла, скажем, пара опорников, которая была неизменной в официальных встречах — Зобнин — Оздоев. Слева Черышев не был в последнее время приоритетным выбором. А Чалова вызвали только в последний момент на замену Заболотному. Ясно, что Соболев — более очевидный вариант для тренерского штаба.

При этом ни про одного футболиста нельзя сказать, что он попал в состав незаслуженно. Дивеев уверенно выглядит в ЦСКА. Фомин заметно прибавляет в "Динамо" — в последних трех матчах у него "2+2" по системе "гол+пас". Черышев наконец оправился от болячек и провел два матча в стартовом составе, в том числе победный против "Реала". Может занести себе в актив последние игры и Чалов. Он и до этого был хорош в подыгрыше, а теперь начал забивать — два гола в трех встречах.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Естественно, мы хотели выиграть, настраивались на победу. Были моменты, которые надо реализовывать. Мы этого сделать не смогли. Были хорошие отрезки во время матча, были отрезки, которые надо разобрать. Контрольный матч дал пищу для размышлений. Думаем, что мы сделали правильный шаг. Дали возможность кому-то из молодежи сразу выйти в основном составе, кому-то — выйти на замену. Вот они уже понюхали пороху в национальной сборной. Понятно, хотели выиграть. Ну, есть и им о чем подумать, не со стороны надо смотреть, а уже внутри быть. Естественно, и мы анализ работы тренировочной и игровой сделаем, чтобы знать, у кого какой потенциал, кому над чем работать и чем им помочь, наставлениями. Будем смотреть, как кто будет развиваться, чтобы быть достойным игроком национальной сборной.

Можно было, наверное, ожидать с первых минут также Лесового, Ерохина и Заболотного, которые ярко проявляли себя на последнем отрезке в РПЛ. Но всех троих остановили сомнительные тесты на коронавирус», — констатирует Алексеев.

Настрой Чалова

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак выделил в составе сборной России Федора Чалова, который своей игрой до перерыва помог некоторым зрителям не уснуть при присмотре игры.

«Заранее можно было сказать, что россияне выйдут в привычной расстановке 4-2-3-1 и будут большую часть времени владеть мячом. Так оно, естественно, и получилось. В первые 25 минут владение это было не стерильным, а вполне агрессивным. В основном, за счет легионеров Миранчука и Черышева, которому на фланге помогал Жирков. Однако постепенно скорости упали, и стало как-то грустно.

Понравился, правда, настрой Чалова. В нынешнем сезоне манера его игры изменилась. Если раньше Федор старался открываться в коридорах между защитниками или врываться в свободные зоны лицом к воротам, чтобы сразу после получения мяча нанести удар, то теперь чаще действует спиной к воротам, проявляя себя в подыгрыше.

Вот и в сборной Чалов, получая мяч, откатывал партнерам под удар и не стеснялся играть пяточкой. Так состоялся опасный крученый удар Миранчука: Станислав Намашко с трудом потащил из левого нижнего угла.

Даниил Фомин Полузащитник сборной России Игра тяжелая была. Мы создавали моменты, чуть не хватило последнего паса. Будем готовиться к следующим матчам. Конечно, хотелось победить. В сборной на все матчи настраиваются на победу. У меня были тоже моменты в первом тайме. Будем работать, двигаться дальше. По ощущениям — готов играть в следующем матче, а там тренер будет решать. Задача была постараться выиграть все три матча. Настраивались на победу.

Почти все острые эпизоды у ворот хозяев до перерыва возникали именно с участием Чалова. Однако было их мало. Гостям отчаянно не хватало скорости и задора. Если бы не дуэт Чалов — Миранчук, у телевизора (а на трибунах зрители отсутствовали) можно было уснуть», — подчеркивает Зибрак.

Ноль ударов в створ

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов обратил внимание на тот факт, что во втором тайме сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

«Чалов отыграл в Кишинёве час, после чего его заменил Соболев. В отведённые ему после перерыва 15 минут Фёдор мало чем запомнился. Разве что потенциально опасную контратаку разогнал, когда соперник сфолил на нападающем ЦСКА.

Лучший момент в этот отрезок создал Алексей Миранчук, пробивший со штрафного в перекладину. Кстати, Миранчука заменили на брата Антона почти одновременно с Чаловым. Новичок "Аталанты" фрагментами неплохо обострял, но в целом по-прежнему не может превратиться в лидера сборной России.

Соболев больше Чалова располагался в створе, играл против центральных защитников сборной Молдавии. Однако опытные Александр Епуряну и Игорь Армаш сумели нейтрализовать и центрфорварда "Спартака". Хотя один отличный шанс Соболев имел, когда принял мяч у линии штрафной и нанёс опасный обводящий удар.

Игорь Дивеев Защитник сборной России Результатом недовольны, конечно. Не забили свои моменты, надо было реализовывать и все, я считаю. Станислав Саламович нам скажет, что получилось, где мы неправильно сыграли, а где — правильно, разберем игру. И будем готовиться к Турции. Я считаю, все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдавию. Просто надо было реализовать свои моменты. И все, я считаю.

Статистика ударов во втором тайме — 9-0 в пользу сборной России, однако в створ наши не попали ни разу! Хозяев, забыв о контригре после ухода с поля активного форварда Йона Николэеску, удержали нулевую ничью. И по такой игре не стоит даже обсуждать не назначенные пенальти в двух спорных эпизодах в компенсированное время», — убежден Романов.

С Турцией экспериментировать нельзя

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина позволила себе немного покритиковать россиян за игру в атаке без Артема Дзюбы.

«Что-то в игре сборной поменялось с выходом Соболева? Почти ничего. Да, кроссов и прострелов с флангов стало больше. Не из-за Александра, а просто потому, что Кучаев и Обляков (тоже появились на поле во втором тайме) так привыкли действовать в ЦСКА.

Да, Соболев опускался в глубину, чтобы побороться, зацепиться и сделать скидку. И имел хороший момент, когда грамотно сыграл корпусом и бил в угол. Однако сборная продолжала играть низом без завершения, хотя под Александра уместнее передачи верхом.

Понравилась связка Мостового и Антона Миранчука: легкость, действия в касание, скорость. И очередное интересное решение от Фомина: ворваться в штрафную под передачу Кучаева.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Когда играешь за сборную, любая игра важна. Мы настраивались победить, не реализовали моменты, соперник козыри какие-то представил. Гол в таких играх решает многое. Мы не делим их на контрольные и официальные. Понятно, что в Турции будет другой футбол. С нежного футбола перейдем на другой. Лига наций, у нас будут изменения. Будем готовиться. А сегодня был контрольный матч, который дал пищу для размышлений.

Однако конкретики в чужой штрафной не было. Слишком мало взаимопонимания? Или непривычный план на игру (комбинации низом в отсутствии Дзюбы)? С Турцией экспериментировать нельзя», — настаивает Юрина.

Выводы делать рано

Антон Мозговой в своем материале для rusfootball.info призвал не делать поспешных выводов, поскольку игра в Кишиневе была товарищеской и совсем не обязательной для сборной России ввиду предстоящих встреч Лиги наций.

«Сборная России не сумела одержать победу уже в четвёртом матче подряд. Тем не менее, делать какие-то далекоидущие выводы не стоит. Главные матчи, по которым и надо оценивать россиян, состоятся в Турции и Сербии. Именно там нужен результат. А матч с Молдавией просто был лишним в графике российской сборной.

РФС очень хотел перенести игру в Москву, не получилось. Очевидно, что сборникам было совершенно не до такого контрольного матча, учитывая колоссальную нагрузку в клубах. Поэтому в определённой степени пешеходная игра была ожидаема. В таком случае главное — избежать травм, сохранить игровой тонус.

Вообще, увиденное заставляет вновь задуматься о целесообразности товарищеских матчей в ковидный период. Неужели без этих встреч нельзя обойтись? Тем более, что и Лига наций, далеко не самый конкурентный и важный турнир, задумывалась как альтернатива товарищеским играм. В общем, здесь много но. И, опять же, главное — двигаться дальше. Нужно побыстрее забыть этот матч и думать об играх Лиги наций.

Георгий Джикия Защитник сборной России Никакого мандража против Турции точно не будет. Как вы уже заметили, сегодня был сбалансированный состав, где была молодежь, поэтому сегодняшняя игра, конечно же, нужна чтобы мы как можно лучше притерлись друг к другу. Поэтому никакого мандража нет. Все ждем игр и хорошего результата.

Из позитива отметим лишь задумку организаторов, которые решили рассадить на трибунах мягкие игрушки вместо зрителей. В дальнейшем эти игрушки будут переданы детям из бедных семей. Что ж, хотя бы что-то заставило в этот вечер улыбнуться», — пишет Мозговой. 0