Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству

Зачем бегать, если можно летать? Это было содержательное сообщение, которое Златан Ибрагимович послал всем своим победным ударом через себя в матче с «Удинезе». Когда дело касается шведа, всегда есть какие-то вопросы, но удивительно то, что на 40-м году жизни у него все еще есть ответы.

В воскресном матче с «Вероной», в котором «Милан» был готов к поражению, его нереализованный пенальти, казалось, дорого обойдется «россонери». Тем не менее, последнее слово было за Иброй. Мяч, сравнявший счет на последней минуте, обеспечил беспроигрышный старт «Милана» в этом сезоне Серии А. Они остаются наверху в таблице. Он остается лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

Восемь голов в пяти играх. Несмотря на то, что он пропустил два матча из-за коронавируса, он — лучший бомбардир, стремящийся снова стать «капоканноньером» (титул, присуждаемый лучшему бомбардиру сезона Серии А — прим.ред.), и этот шквал не случаен.

У него всегда хватает голевых моментов, швед, кажется, все еще притягивает к себе мяч в чужой штрафной. Бывший партнер по «Милану» Антонио Кассано настаивает на том, что Ибрагимович по-прежнему лучший игрок в Серии А, и другие начинают соглашаться с тем, что он может быть прав.

Некоторые будут утверждать, что это многое говорит о нынешнем уровне итальянского футбола. Правда, конечно, в том, что это говорит гораздо больше о необычайной стойкости Ибрагимовича.

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Три с половиной года прошло с тех пор, как травма крестообразной связки колена, полученная в матче за «Манчестер Юнайтед» против «Андерлехта», лишила его важного момента в Стокгольме.

Финал Лиги Европы-2017 выглядел как идеальное завершение карьеры. В конце концов, ему уже было 35, и серьезная травма, несомненно, лишь подтвердила, что его дни выступлений на высшем уровне подошли к концу. Когда он пытался вернуться в форму только для того, чтобы «Юнайтед» сочли его запросы избыточными, это, казалось, лишь подтвердило его.

То, что последовало за этим в США с выступлениями за «Лос-Анджелес Гэлакси» и с его триумфальным возвращением в «Милан», не поддается логике. Но те, кто знает Ибрагимовича и менталитет, которым он руководствовался на протяжении всей его карьеры, могут помочь объяснить необъяснимое.

«Я не удивлен», — говорит Эшли Коул. «Я имел удовольствие играть с ним. Я увидел профессионала, которым он является. Тяжелую работу, которую он выполняет за кулисами».

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«Его физическая форма показывает ту работу, которую он прилагает за пределами поля после серьезной травмы.

Вернуться на высший уровень, хотя все думали, что он уехал в Америку на каникулы, вернуться, чтобы стать лучшим бомбардиром Серии А — я думаю, что это заслуга его профессионализма и его, как личности».

Ибрагимович в МЛС globallookpress.com

В «МЮ» Ибрагимович вернулся в строй всего через семь месяцев после травмы связок. Его быстрое возвращение сделало вирусной фразу о том, что львы выздоравливают иначе, чем люди. Но его последующие проблемы с результативностью на поле были тревожным знаком.

Что отличает Ибрагимовича от многих других его сверстников, так это то, что когда он переехал в Лос-Анджелес в марте 2018 года, он отказался сбавлять обороты. Работа продолжалась. Он отстроил себя заново.

«По большей части это была работа в спортзале», — рассказывает Коул. «У него была эта серьезная травма, травма, которая, конечно, помешала ему в "Манчестер Юнайтед". Я видел ту тяжелую работу, которую он проделал в тренажерном зале. Видел его работоспособность и агрессию, которые он проявляет в силовых тренировках».

«На поле и на тренировочной площадке вы бы не подумали, что в то время ему было почти 37 лет. Он всегда был готов тренироваться, он всегда хотел тренироваться. Он выкладывался на все 100 процентов на тренировках. Его менталитет и отношение к тренировкам никогда не менялись».

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Менталитет Ибрагимовича вызывает неоднозначное отношение.

Есть те, кто считает его обращение с другими проблематичным, и легко понять почему. Воспитанник ПСЖ Кингсли Коман жаловался, что во время пребывания Ибрагимовича во Франции, швед не давал молодежи советов и заботился только о себе.

Такое поведение проявлялось и на поле в Лос-Анджелесе, где любые реплики шведа, как правило, были негативными. Ошеломленный защитник «Сан-Хосе Эртквейкс» Флориан Юнгвирт вспоминает, как Ибрагимович «впрямую оскорблял» своих партнеров по команде на протяжении одной конкретной игры.

Ибрагимович в МЛС globallookpress.com

Было видео, на котором он отталкивает партнера по «ЛА Гэлакси» Себастьена Ллетджета, когда тот готовится к штрафному удару. Позже Ллетджет сказал, что никогда не чувствовал себя свободным, играя вместе с Ибрагимовичем. Он даже признался, что были времена, когда он хотел уйти с поля.

«Трудно играть против него и еще труднее играть вместе с ним».

По мнению бывшего партнера Ибрагимовича по сборной Швеции Андерса Свенссона, было похоже на то, что тот пытался проверить новых игроков. «Выглядело так, как будто он хочет сломить их, чтобы увидеть, что они могут сделать».

Коул более уравновешен в своих воспоминаниях. Хотя первые два слова, которые он использует, когда его просят описать характер Ибрагимовича, — «сумасшедший» и «дикий», он предпочитает сосредоточиться на положительном вкладе игрока, который забил 52 гола в 56 матчах за клуб.

«Нет, он был хорошим партнером по команде», — говорит он. «Иногда некоторые игроки, возможно, не могли справиться с ним с его жесткими словами. Чтобы быть его партнером по команде, вы должны быть психологически стойкими.

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Иногда вы должны не принимать это близко к сердцу, потому что он просто пытается дать толчок, чтобы вы совершенствовались».

«Это определенно иногда срабатывало с более молодыми игроками. Они улучшили игру с ним. Другие, возможно, немного сдали, потому что не могли справиться с этим давлением. Но было приятно играть с ним, и он был тем, кто был нам нужен в раздевалке в то время».

В этом суть. Ибрагимович требователен, но высокие стандарты имеют значение.

Ибрагимович в МЛС globallookpress.com

Когда португальский полузащитник Жоао Педро обнародовал слова шведа, которые были сказаны после того, как «Гэлакси» упустил преимущество в два мяча и проиграл «Хьюстон Динамо» со счетом 2:3, комментарии Ибрагимовича были расценены как праздное хвастовство. Это соответствовало стереотипу.

В реальности же, он дал своим партнерам по команде понять, насколько это важно для него, как сильно он жаждал успеха для себя и других в «ЛА Гэлакси», несмотря на все свое богатство.

«Он закатил перед нами речь», — рассказал Жоао Педро.

«Он сказал: Если вы приехали сюда, чтобы ходить на пляж или прогуляться по Голливуду, просто скажите об этом. У меня есть 300 миллионов в банке и свой остров. Мне это не нужно».

Это менталитет, который он вернул в «Милан».

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То была команда, которая нуждалась в этом, клуб, который не выигрывал титул с момента предыдущего пребывания Ибрагимовича в нем, клуб, который не входил в четверку лучших в Серии А уже семь сезонов.

Им нужны его голы но им также нужна его личность. Паоло Мальдини, легенда «Милана», ставший спортивным директором клуба, говорит, что «дело не только в его важности на поле, но и в азарте и чувстве конкуренции, которые он вернул» на поля тренировочной базы Миланелло.

Ибра вернулся в «Милан» globallookpress.com

Бывший генеральный директор Адриано Галлиани отмечает, что Ибрагимович будет требовать большего, «если он заметит, что какой-либо член команды не выкладывается на полную во время тренировки». Асмир Бегович, который в прошлом сезоне был в аренде в «Милане» вместе с Ибрагимовичем, подтверждает это.

«Он просто придерживается самых высоких стандартов», — сказал Бегович. «Он требует, чтобы его товарищи по команде и все в клубе отвечали этим стандартам. Я думаю, что это заставляет всех добиваться большего, когда кто-то пододобный есть в вашей раздевалке».

Есть у Ибрагимовича и более мягкая сторона.

«За закрытыми дверями он нормальный парень», — добавляет Бегович. «Он любит пошутить, повеселиться и поерничать вместо со всеми. Конечно, его публичная "персона" — это совсем другое дело».

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Коул соглашается.

«Дело в том, что он тихий человек. Время от времени он может играть перед камерами и хочет, чтобы его считали жестким, но он тихий парень.

Он точно так же наслаждается хорошей атмосферой в раздевалке, как и все остальные парни. Он очень хороший командный игрок.

Потом он уходит домой. Его дети сейчас растут, поэтому он проводит с ними время. Он семьянин».

Ибра вернулся в «Милан» globallookpress.com

Тем не менее, Коул смеется при мысли о том, каково было бы играть под руководством Ибрагимовича, если швед когда-либо обратился к работе тренера, когда его долгая игровая карьера наконец подойдет к концу.

«Он определенно выжал бы из меня мою лучшую игру, но я не знаю, продержался бы я под его руководством целый сезон», — говорит он. «Я не хотел бы быть игроком под его началом».

Однако играть с ним, как правило, получается неплохо. Его команды тринадцать раз возглавляли таблицы по итогам сезона. Четырнадцатый раз будет поистине сенсационным.

Но перспективы для осуществления этого неплохие. «Милан» создал талантливую молодую команду: Рафаэль Лиао и Алексис Салемакерс занимают позиции на флангах, а Франк Кесси и Исмаэль Беннасер — в полузащите. Все четверо как минимум на полтора десятилетия моложе человека на острие атаки.

Вместе с 26-летним Хаканом Чалханоглу, дирижирующим в подыгрыше, они обслуживают форварда. Ибрагимович совершил больше касаний мяча в штрафной соперника — 57 — чем любой другой игрок в Серии A. В результате он также нанес 32 удара.

У «Милана» есть движение. Все остальное делает их нападающий.

Ибра вернулся в «Милан» globallookpress.com

«Очень приятно видеть, как эти игроки действуют вокруг Ибрагимовича», — говорит бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко. «Я думаю, что Златан нашел подходящее окружение для себя».

Более того, он помог создать его.

Коул знаком с итальянским футболом еще со времен своего пребывания в «Роме», но он не соглашается с тем, что лига с репутацией умеренной борьбы лучше подходит для возрастных игроков. Это не возрождение карьеры Ибры, это ее продолжение. Куда бы он ни пошел, Ибрагимович не останавливается.

«Если честно, ему все подходит. Он стареет, конечно. Ему уже почти 40 лет. Но он сохранил свой менталитет и силу воли, свое нежелание проигрывать и желанием быть лучшим — это движет им и подталкивает его вперед».

«Я определенно думаю, что, если бы он вернулся в Премьер-лигу сейчас, соперникам все еще было бы очень сложно играть против него. Честно говоря, я ожидаю, что он будет забивать голы на любом уровне».

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Но как долго он сможет продолжать играть?

«Если вы спросите его, он, вероятно, скажет вам, что львов не сравнивают с людьми или что-то в этом роде», — добавляет Коул.

«Я думаю, он будет продолжать до тех пор, пока не почувствует, что его тело не может справиться с этим, и он не перестанет чувствовать эту любовь к игре. Но я думаю, что он поиграет еще год, как минимум».

С такими темпами, мы увидим за это время еще много голов. 0