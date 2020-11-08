«Локомотив» летит под откос: пропустили 5 и доигрывали вдевятером

«Динамо» в родных стенах оказалось сильнее «Локомотива» (5:1) в матче 14-го тура РПЛ. В самом дебюте встречи счет открыл защитник бело-голубых Роман Евгеньев. На 33-й минуте счет удвоил форвард хозяев Клинтон Нжи, а спустя пять минут гости остались в меньшинстве после второй желтой карточки Слободана Райковича. Однако до перерыва железнодорожники успели один мяч забить — дебютный гол за «Локомотив» на свое имя записал Зе Луиш. Во втором тайме красно-зеленые остались вдевятером после удаления вратаря Гилерме, сыгравшего рукой за пределами штрафной, место в воротах занял Антон Коченков. «Динамо» также не смогло закончить игру в полном составе — за второй «горчичник» был удален Сергей Паршивлюк. В конце встречи счет разгромным сделали Даниил Фомин и Константин Рауш.

У «Динамо» — проблемы с составом

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказывает о неприятностях, с которыми столкнулся новый наставник «Динамо» Сандро Шварц.

«У "Динамо" одна за другой пошли потери. Сначала стало известно об ОРВИ Шунина, потом — о травмах Нойштедтера, Комличенко и Грулева. Если добавить к этому, что дисквалифицирован Ордец, проблемы у Сандро Шварца возникли весьма приличные.

Хорошо еще успел восстановиться запасной вратарь Лещук, который пропустил предыдущие два тура. Он дебютировал в РПЛ в стартовом составе в прошлом сентябре... как раз в матче против "Локомотива". Бело-голубые тогда уступили (1:2), пропустив голы от братьев Миранчук.

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Снаряды теперь ложились кучно. Выбыли два центральных защитника и два форварда, так что первый матч в сезоне в "старте" проводил Плиев, а Тюкавин вообще дебютировал в РПЛ лишь неделю назад, выйдя на замену в Саранске. 18-летний нападающий — сын легендарного игрока в бенди Александра Тюкавина — в пятерке самых молодых игроков премьер-лиги нынешнего сезона. А в стартовом составе моложе него оказывался только армеец Карпов.

У "Локо" с заменой Эдера было проще — есть Зе Луиш и Смолов, а вместо Рыбуса слева в защите играл Игнатьев. В остальном у "Локо" вышли лучшие силы. Впереди пауза на сборную, так что нет смысла беречь футболистов».

Первый тайм: три гола и удаление

Автор «Чемпионата» Николай Егорычев отмечает подавляющее преимущество «Динамо» в первом тайме.

«Несмотря на все проблемы, счёт открыли именно хозяева. Уже на 3-й минуте Роман Евгеньев, вынужденно ставший капитаном "Динамо", оказался без присмотра в чужой штрафной. Он дождался скидки от Фомина и, подработав мяч, нанёс удар по воротам "Локомотива". Гильерме не выручил, не подстраховали и защитники.

"Локомотив" с трудом проходил центр поля, поэтому особые надежды возлагались на длинные передачи. Зе Луиш и Смолов далеко не всегда цеплялись за мяч. Гости также уповали на контратаки, но "Динамо" их уверенно прерывало. Правда, не всегда без нарушения правил. На 28-й минуте Шиманьски ценой жёлтой карточки остановил прорыв другого поляка — Гжегожа Крыховяка.

Через пять минут динамовцы удвоили преимущество. Каборе нашёл передачей Паршивлюка, который ассистировал Клинтону Н’Жье. Камерунец оказался один в штрафной "Локо" и точно пробил низом в дальний угол.

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После второго пропущенного гола Николич поменял Смолова на Камано. Вдобавок ко всем проблемам "Локо" заработал удаление Райкович. Сербский защитник получил за две минуты две жёлтые карточки. Тем не менее незадолго до перерыва Зе Луиш подарил надежду своей команде, отыграв один мяч. Форвард "Локо" откликнулся на навес Миранчука и точно пробил головой».

Второй тайм: три гола и два удаления

Редакция Sport24 радуется насыщенному событиями второму тайму и отмечает успешный старт Сандро Шварца в «Динамо».

«На второй тайм гости вышли сверхзаряженными: Николич выпустил Лисаковича и Магкеева, а Зе Луиш вполне мог оформить дубль, но пробил с опаснейшего штрафного прямо в Лещука. "Динамо" перетерпело стартовый натиск и легко наказало — третий гол в сетку "Локо" упаковал Лесовой.

После этого психанул Гилерме. Во время очередной атаки "Динамо" кипер вылетел из штрафной, сыграл рукой и получил прямую красную. Вдевятером "Локо" продержался 22 минуты: дождался удаления Паршивлюка (третья красная в матче!), но привез пенальти: Магкеев разбил нос Терехову.

В прошлом туре "Динамо" чуть не отдало победу "Тамбову", который тоже заканчивал вдевятером. Но над "Локо" поиздевался по полной. Когда все уже было понятно, на замену выскочил Рауш и вонзил пятый!

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В пяти последних матчах у "Локо" четыре поражения и одна ничья. И если в группе ЛЧ команда пока третья, то в РПЛ уже восьмая. "Динамо" при Сандро Шварце вообще не теряет очков (3 победы в 3 матчах) и идет на четвертом месте».

Сандро Шварц Главный тренер московского «Динамо» В первом тайме нам пришлось непросто, было много опасных моментов в исполнении «Локомотива». У нас была достаточно молодая команда, но мы справились. Во второй половине встречи удалось забить много красивых мячей. Роман Евгеньев был весьма активен, вел команду вперед и забил гол. Для него была прекрасная неделя. Утром у меня состоялся короткий разговор с Романом, на котором он получил от меня капитанскую повязку. В довершении всего Евгеньев получил вызов в национальную команду, чему я очень рад. Что касается того гола, что мы пропустили, то у нас еще есть те моменты, над которыми нам предстоит работать.

Командный футбол и реализация

Автор Soccer.ru Станислав Горин выделяет слагаемые успеха московского «Динамо» в матче с «Локомотивом».

«Реализация "Динамо" — 83 %. Удивительный коэффициент полезного действия точных ударов. У москвичей было больше явных моментов, чем метких выстрелов — 17 попыток всего, но если брать те, что добрались до створа, то у двух голкиперов "Локомотива" один сэйв на двоих. Невероятно четко пробивали хозяева матча. Причем за один матч забили четверть всех голов в чемпионате — прорвало.

У Шварца командный футбол — 12 ключевых пасов. Из семнадцати атак с ударами сразу дюжина была завязана на игре в пас. Лесовой создал три момента напарникам (1 ассист), Евгеньев выполнил шикарную голевую передачу (капитан команды в дерби без заболевшего Шунина справился с работой на "отлично"), 8 разных игроков "Динамо" создали моменты.

Немецкий тренер правильно настроил команду после неоднозначного второго тайма в Саранске. Сандро стартовал с трех побед подряд, стопроцентный результат».

Марко Николич Главный тренер московского «Локомотива» Поздравили «Динамо» с победой, они заслужили этот результат. «Локомотив» сделал на поле все так, как не надо было. После второй красной карточки понял, что это конец. Особо ничего по матчу больше и не скажешь. Никогда не критикую публично своих футболистов. Думаю, что желание у них есть, но бывают те моменты, когда просто не хватает концентрации, Эмоции и желание — это одно, а концентрация — это совсем другое. У «Локомотива» всегда есть желание и настрой на результат, но, повторюсь, не всегда хватает концентрации.

Райкович и Гильерме подвели команду

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин ругает игроков «Локомотива», удаленных в матче с «Динамо».

«Очередной ляп Гильерме. Игра на подстраховке — самое слабое место для вратаря "железнодорожников". Да и не особо нуждался Мурило в помощи Гильерме, когда остался один на один с Тюкавиным. Но вратарь "Локо" зачем-то выскочил из штрафной, за пределами которой сыграл руками.

Прямая красная, и "Локомотив" при счете 1:3 остался вдевятером. Совсем не капитанский поступок от Гильерме. В сложный момент он оставил команду обреченной на разгром. У динамовцев почти все получалось и в равных составах, а уж в большинстве тем более.

Райкович наконец-то показал то, чего от него ждали после перехода в "Локомотив". Все, внимательно следящие за Бундеслигой, в один голос говорили о том, что этот защитник постоянно привозит. Несколько матчей после травмы Чорлуки Райкович более-менее держался. Но с "Динамо" был первый привычный для защитника матч.

За 1 минуту Райкович умудрился получить 2 желтые карточки, создав команде чудовищные проблемы (счет к тому моменту был 2:0 в пользу "Динамо"). Марко Николич после матча сказал, что отдельных санкций к защитнику применять не будут. А зря — второй горчичник был совсем не обязательным и получен просто по глупости. Вероятно, это далеко не первый перфоманс Райковича на российских полях».

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