РПЛ. «Спартак» в гостях у «Урала», ЦСКА примет «Ростов»

С 6 по 8 ноября в российской Премьер-лиге пройдут матчи 14-го тура.

«Сочи» — «Уфа» 1:1

В матче 14-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 1:1.

Счет в матче на 53-й минуте открыли хозяева. Алексей Никитин замешкался и потерял мяч возле штрафной «Уфы» — Терехов сыграл на перехвате, под углом выскочил один на один и пробил мимо Беленова.

А на 87-й минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти — Миладинович в подкате снёс Кротова в штрафной хозяев.

Комнен Андрич с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот — Джанаев не угадал и завалился в противоположную сторону.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Уфа 1:1 Голы: 1:0 Сергей Терехов (53'), 1:1 Komnen Andric (пенальти) (87') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Иван Миладинович, Артур Юсупов, Danil Prutsev, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Антон Заболотный, Никита Бурмистров (Александр Руденко, 77'), Жоаозиньо (Ибрагим Цаллагов, 77') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Григорий Морозов (Вячеслав Кротов, 74'), Боян Йокич, Кирилл Фольмер (Олег Данченко, 74'), Владислав Камилов, Akhmed Alibekov (Артём Голубев, 74'), Komnen Andric, Тимур Жамалетдинов (Дмитрий Сысуев, 78') Предупреждения: Григорий Морозов (13'), Иван Миладинович (79')

«Сочи» набрал 23 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 15-я (7).

В 15-м туре «Сочи» сыграет в гостях против ЦСКА, а уфимцы на своем поле примут «Химки».

«Урал» — «Спартак»

7 ноября, 14:00 мск

«Арсенал» — «Ротор»

7 ноября, 16:30 мск

«Тамбов» — «Ахмат»

7 ноября, 19:00 мск

«Химки» — «Рубин»

8 ноября, 14:00 мск

ЦСКА — «Ростов»

8 ноября, 16:30 мск

«Динамо» М — «Локомотив»

8 ноября, 19:00 мск

«Зенит» — «Краснодар»

8 ноября, 19:00 мск