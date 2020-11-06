Языджи разгромил «Милан», «Селтик» на грани провала. Интересные события Лиги Европы

За несколько мгновений до этого «Тоттенхэм» покидал Болгарию с победой над «Лудогорцем» со счетом 3:1. Гарри Кейн записал на свой счет 200-й гол в составе родного клуба, тогда как Сон Хын Мин сделал результативную передачу всего через 15 секунд после выхода на замену во втором тайме.

Футболисты «Рейнджерс» пропустили от «Бенфики» первыми, но затем повели 3:1. И все же многократные чемпионы Португалии, сплотились, несмотря на то, что играли в меньшинстве, и в итоге добыли ничью.

Ряд известных клубов, таких как «Арсенал», «Лестер» и «Милан» минувшим вечером стремились еще на шаг приблизиться к выходу в плей-офф. При таком большом количестве событий вполне естественно, что вы могли что-то пропустить.

Но не волнуйтесь, в этой статье мы выделим восемь интересных событий Лиги Европы, которые могли пройти мимо вас.

Творение истории

До минувшего дня «Мольде» ни разу не встречался с противником из Англии, не говоря уже об игре в стране, где зародился футбол, поэтому творение истории было поставлено на карту, при условии, что гости найдут воодушевление.

В нынешнем сезоне «Арсенал» спокойно занимался своим делом. «Канониры» в двух стартовых турах Лиги Европы не потеряли очков, но гости тоже шли без потерь.

Приятным событием для «Мольде» стало то, что именно этой команде удалось открыть счет. Мартин Эллингсен оказался в свободной зоне перед чужой штрафной площадью и нанес удар. Неудачный отскок от земли привел к тому, что Бернд Лено выручить лондонцев не смог.

25-летний полузащитник вписал свое имя в историю как первый игрок «Мольде», забивший гол на английской земле.

Ихеаначо напомнил о себе

Непревзойденная форма Джейми Варди и нежелание Брендана Роджерса играть по схеме с двумя нападающими, которая по иронии судьбы привела команду к беспрецедентному титулу, часто вынуждали Келечи Ихеаначо смотреть за матчами со стороны. На сегодняшний день он провел всего три матча в АПЛ, выйдя в стартовом составе лишь в одном из них, плюс еще два в еврокубках, хотя именно накануне он проявил себя действительно ярко.

В первом туре «лисы» встречались с луганской «Зарей». Тогда нигериец забил гол и сделал две результативные передачи. Минувшим вечером он снова показал результат, записав на свой счет дубль и результативную передачу.

Первый гол Изеаначо был искусно создан Джеймсом Мэддисоном, еще одним малозаметным игроком, хотя в случае с англичанином это было связано с браком физической подготовки, но справедливо сказать, что теперь он начинает набирать обороты, что проиллюстрировал, когда забил четвертый мяч своей команды.

Языджи становится зверем

Часто говорят, что форма носит временный характер. Впрочем, полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи надеется, что его успехи у чужих ворот продлятся как можно дольше, тем более после того, как в первых 30 матчах за французский клуб он нанес всего один удар по воротам.

Однако в последнее время у него все получается. К матчу против «Милана» он подходил с результатом в четыре гола в пяти встречах. И вот на «Сан-Сиро» Языджи в мгновение ока оформил второй хет-трик в сезоне.

«Россонери» были просто потрясены этим зрелищем. Свой первый гол он забил с пенальти, хотя в другой день его могли даже не подпустить к мячу в подобном моменте. Сразу после перерыва в течение трех минут Языджи отличился еще дважды, заставив Златана и его компанию почесать затылки.

«Милан» впервые пропустил столько голов в домашнем матче еврокубков с ноября 2011 года, когда уступил «Барселоне» 2:3.

Нет пощады в Берне

«Рома» может задумываться о победе в группе A, но конкуренция за вторую строчку только накаляется. Унизительное поражение «Клужа» со счетом 0:5 в Вечном городе предоставило «Янг Бойз» и софийскому ЦСКА, имевшим по одному баллу, прекрасную возможность оказаться сразу за спиной подопечных Паулу Фонсеки, которые теперь имеют семь баллов. И именно швейцарский коллектив в эффектном стиле добыл победу.

Феликс Мамбимби забил уже на 2-й минуте, после чего экс-звезда «Аякса» и «Бенфики» Миралем Сулеймани удвоил преимущество. Вскоре после этого Мамбимби оформил дубль и обеспечил своей команде победу.

Ужасная защита болгарских футболистов должна заставить их задуматься. Если они сыграют так же и в ответном матче, то могут забыть о мечтах побороться за выход в плей-офф.

Блеск Сака

Наблюдая за молодым футболистом в начале своего пути, можно получить неподдельные эмоции. Если они вам нужны, стоит обратить внимание на Букайо Сака, взлет которого на севере Лондона захватывает дух. Будучи вингером по специализации, он занимал множество позиций в прошлом сезоне. Например, играл левого защитника, когда Киран Тирни и Сеад Колашинац не были доступны, но теперь он преимущественно фигурирует на чужой половине поля.

Сака, носящий легендарную футболку клуба с номером семь, сыграл важную роль в камбеке «Арсенала» в матче с «Мольде». После того, как выпускник академии Джо Уиллок вынудил Шериффа Синьяна отметиться автоголом, 19-летний парень своей передачей нашел Николя Пепе, поставившего победную точку.

Это была 14-я результативная передача Сака во всех турнирах с начала сезона 2019/20. Очевидно, что ни один другой подросток Премьер-лиги за этот период не добился большего.

«Селтик» на грани

Аутсайдеры группы H «Селтик» и пражская «Спарта» встретились минувшим вечером в Глазго, и, хотя хозяева вышли на этот поединок с уверенностью в своей первой победе в Лиге Европы, их ждало грубое поражение. Многократные чемпионы Шотландии уже к перерыву оказались в невыгодном положении, когда уступали 0:2.

Следующие 45 минут не стали лучше. Лукаш Юлиш завершил оформление заслуженного хет-трика после того, как Ли Гриффитс сократил отставание «Селтика», став единственным ярким пятном в команде Нила Леннона, тем более что на 90-й минуте разгром кельтов довершил Ладислав Крейчи.

Этот неутешительный результат говорит о том, что шотландский гранд набрал всего одно очко после трех туров, и немногие теперь ожидают, что он выйдет в плей-офф.

Мощная заявка «Хоффенхайма»

Самыми крупными победителями вечера (в буквальном смысле) стали футболисты «Хоффенхайма», которые показали, что не будут ни с кем шутить. До минувшего дня они были безупречны в Лиге Европы и их 100-процентный рекорд с легкостью продержался, когда они раскатывали несчастный леберецкий «Слован».

Уже к перерыву подопечные Себастьяна Хенесса вели 2:0 благодаря дублю Мунаса Даббура. После перерыва они были еще более продуктивными, забив три гола за 17 минут. Чем Хенесс может быть разочарован, так это тем, что его подопечные забили так мало после 24 нанесенных ударов.

Но если серьезно, то «Хоффенхайм» полностью контролирует ситуацию в группе L c девятью очками, на три опережая «Црвену Звезду». Но, что более впечатляюще, команда Бундеслига забила 11 голов, а пропустила всего один. Если немцы покажут что-то подобное и в ответном поединке, то смогут мысленно готовится к еврокубковой весне.

Бергейс без голов

«Фейеноорду» так и не понадобились голы его подвижного капитана, чтобы победить московский ЦСКА, ведь матч на «Де Куйпе» и так завершился со счетом 3:1. Это была первая победа роттердамской команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Но если бы Стивен Бергейс надел какие-то более счастливые бутсы, то подопечные Дика Адвоката точно нанесли бы российскому противнику более серьезный урон. 28-летний нидерландский форвард выполнил пять ударов в створ ворот и стал первым игроком нынешнего сезона, который бил так метко, но ни разу не отличился.

В крупнейших турнирах Европы последним игроком, добившимся этого злополучного подвига, был Альваро Мората в декабре 2017 года.

При этом Бергейс сделал ассист в моменте с первым голом своей команде, а, поскольку «Фененоорд» забил еще два мяча, то установил важное достижение: роттердамцы впервые с декабря 2006 года забили три гола в домашней встрече еврокубков. 0