И эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну

ЦСКА потерпел поражение от «Фейенорда» (1:3) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В составе голландской команды отличились хавбеки Ридгесиано Хапс и Оркун Кекчю, а также защитник Лютсхарел Гертрейда. Голы были забиты в течение 9 минут. Также автоголом отметился Маркос Сенеси, переправивший мяч в свои ворота после удара полузащитника Алана Дзагоева.

Чалов в запасе, Сигурдссон в атаке

Редакция Sport24 изучает стартовый состав ЦСКА, который вызывает у них вопросы.

«На матч против голландского "Фейеноорда" ЦСКА вышел без номинальных нападающих: роль наконечника пришлось исполнять изначально полузащитнику (атакующему или фланговому) Арнору Сигурдссону.

Последний раз Гончаренко выпустил команду в схожем формате на матч с "Локомотивом" — тогда впереди оказался Эджуке, а ЦСКА провел дерби максимально беспредметно в атаке и заслуженно проиграл.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Отсутствие Чалова в старте на "Фейеноорд" вопросов не вызывало. Основной нападающий ЦСКА выходил с первых минут последние три встречи (в их числе игра против Загреба в ЛЕ), а Гончаренко неоднократно отмечал плодотворность ротации в случае с Федором. Почему не играл пусть тяжеловатый, но чистый форвард Гайч — вопрос посложнее».

Состав на игру в Роттердаме #ФейеноордЦСКА pic.twitter.com/E4qm0xDY0e — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 5, 2020

Скучный первый тайм

Автор «Коммерсанта» Алексей Доспехов не впечатлен игрой команд в первом тайме матча в Роттердаме.

«Эта игра долго была такой, что, если бы кто-то составлял топ самых скучных матчей первого круга нынешнего еврокубкового сезона, то, глядя на нее, радостно всплеснул бы руками: да вот, железный претендент на победу!

"Фейенорду", который в предыдущем туре крупно уступил скромненькому австрийскому "Вольфсбергу", жутко не хватало четкости рисунка, который помог бы воплотить в нечто стоящее эту бесконечную беготню. ЦСКА иногда показывал класс — в основном в тех эпизодах, когда мяч доставался Николе Влашичу, но и у него были проблемы с важнейшими для добычи очков элементами — настырностью, резкостью, злостью.

«Фейнорд» — ЦСКА ЦСКА

Хаотичные атаки "Фейенорда", подгоняемые эмоциональными не по солидному возрасту выкриками его очень хорошо известного в России по работе с "Зенитом" и отечественной сборной тренера Дика Адвоката, как правило захлебывались еще на подступах к штрафной. Атаки армейские иногда внутрь забирались, но с ударами у гостей катастрофически не складывалось — либо неточные, либо слабые и в руки голкиперу Юстину Бейло».

Расклад в группе К после трех туров 🤷‍#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/Ibyehfc947 — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 5, 2020

Потеряли Фернандеса

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что голландцы умело нейтрализовали бразильского защитника ЦСКА, который, к тому же, получил травму.

«Адвокат очень внимательно готовился к ЦСКА. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что специально против Марио Фернандеса экс-тренер сборной России поставил на позицию вингера левого защитника Ридгесиано Хапса.

За полчаса Фернандес совершил 15 касаний мяча и не сделал ни одного кросса. Марио не успел проявить себя у чужих ворот, а потом покинул поле, получив травму задней поверхности бедра как раз в борьбе с Хапсом. Виктор Гончаренко вынужден был срочно поднимать со скамейки Алана Дзагоева и переводить на фланг обороны Константина Марадишвили.

«Фейнорд» — ЦСКА ЦСКА

В целом первый тайм получился не очень ярким. Команды много работали на поле, но с маленьким выхлопом. Лидер РПЛ скорее выжидал ошибок хозяев, нежели провоцировал их, хотя эпизодически удачно прессинговал "Фейеноорд", благодаря чему имел неплохие подходы. Эджуке (48 касаний мяча за 45 минут — лучший результат в ЦСКА) несколько раз укатывал от соперников словно на велосипеде, так популярном в Нидерландах.

Впрочем, как нередко случается с нигерийцем, в конце концов, "забывал дорогу". Гончаренко требовал от игроков лучше контролировать мяч, находить свободные зоны. После первого тайма игры перевес по ударам был у "Фейеноорда" — 10:7 (в створ — 3:3). Самый опасный момент незадолго до перерыва упустил капитан голландцев Стивен Бергёйс: ЦСКА повезло, что он плохо пробил из убойной позиции».

Виктор Ганчаренко Главный тренер ЦСКА Мы достаточно неплохо смотрелись в первом тайме, равные шансы были на успех, атака на атаку. Не хватило нам завершающей передачи. Во втором тайме мы не очень хорошо смотрелись в центре поля, позволяли много работать сопернику с мячом, сами много теряли. В результате соперник получил преимущество и им воспользовался. Нужно было больше растягиваться, играть флангами, но сказалось, что у нас не совсем профильные фланговые защитники. Здесь нам приходилось сложно

Забивает только «Фейенорд»

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует, что армейцы прибавили после перерыва, но вместо того, чтобы забить — пропустили.

«На вторую половину гости вышли куда более заряженными. Стали встречать соперника заметно выше, при этом не теряя компактности, благодаря чему удалось перекусить центральную ось, забрать мяч и лишить роттердамцев возможности продвижения вперед. Армейцам даже удалось поджать соперника. Особенно старался левый фланг, где Эджуке помогал Бактиер Зайнутдинов. На противоположном краю у двух Константинов — Кучаева и Марадишвили — получалось намного меньше.

Тем обиднее, что первый голевой момент создали голландцы. Они его и реализовали. Марадишвили поскользнулся на своей половине поля, из-за чего не смог прервать атаку, которая завершилась прострелом Бергейса на дальнюю штангу, где мяч подкараулил Реджисиано Хапс.

«Фейнорд» — ЦСКА ЦСКА

Из событий второго тайма этот гол не вытекал. Хозяева с таким трудом переходили центр поля, что со скамейки встал даже чуть не уснувший в первом тайме Адвокат. Армейцам бы взорваться, но вместо этого вдохновленные голландцы стали чаще врываться в опорную зону и терроризировать оборону россиян. В течение следующих восьми минут они забили еще дважды».

Константин Кучаев Полузащитник ЦСКА Информации по Марио пока нет. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра, поэтому, наверное, решили перестраховаться. Можно, конечно, скинуть всё на функциональную подготовку, но у нас многое не получилось, много подходов мы не довели до гола. Будет неправильно просто говорить об отсутствии функциональной подготовки. На вопрос о составе мне сложно ответить, его выбирает главный тренер. Возможно, боялись выдернуться из позиций, было много ошибок, которые приводили к пропущенным мячам. Тяжело сказать, я думаю, тут цепь ошибок

ЦСКА развалился в обороне

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрченко делает печальный вывод об уровне российского футбола на примере матча в Роттердаме.

«В перерыве поймала себя на мысли, что футбол в первом тайме был довольно скучным. А играли-то голландская команда и лидер РПЛ! Лучше бы таким и оставался, учитывая то, что произошло во второй половине встречи. Да, ЦСКА выровнял владение. Сразу пошли "стандарты" и комбинации в финальной трети поля. Даже Эджуке не стал обыгрывать, а отдал передачу под удар Кучаеву.

Однако в обороне армейцы развалились. Голы "Фейеноорда" забивались на любой вкус. Хотите быструю атаку? Вот неудачная игра Марадишвили, подбор Бергхайса и мяч Хапса. Хотите красивый дальний удар? Вот пустота в опорной зоне и гол Оркуна Кекджю. Хотите увидеть, как не надо играть в центре обороны? Вот разрезающая передача Линссена и удар Гертрайды — между прочим, крайнего защитника!

Все футбольные трансферы

Да, одна из замен Гончаренко сработала. Кросс Чалова в штрафную "Фейеноорда" привел к автоголу Сенеси. Но это случайность. А вот систематические ошибки в обороне — закономерность. Увы, для всех российских команд в еврокубках. И это не следствие чьих-то неудачных индивидуальных действий. А неумение выдерживать европейские скорости, прессинг и атакующее мышление. Таков наш уровень».

Дик Адвокат Главный тренер «Фейеноорда» Очень доволен тем, что показала команда. Мы по-прежнему в игре и боремся за выход в весеннюю стадию турнира. Что касается Оркуна Кекчю, пришло его время забивать. Этот гол важен для его прогресса. Я рад, как он пользуется советами, которые получает.

Обреченность

Автор Soccer.ru Сергей Иванов огорчен безвольной игрой армейцев, но напоминает об оставшихся шансах на выход из группы.

«После трех пропущенных мячей ЦСКА получил уникальную возможность атаковать почти без помех. Надо понимать, что против лидера чемпионата России были не монстры обороны и не гении закрытой игры, что они показали, оформив автогол на ровном месте. Но даже с такой защитой армейцы ничего поделать не могли.

"Фейеноорд" просто прикрыл Влашича, и всё. Больше ничего делать не пришлось. И это "Фейеноорд", который в прошлом туре четыре мяча дома пропустил от "Вольфсберга". Больше тут и добавить нечего. Из креатива за всю игру ЦСКА смог предложить не самому уверенному в защите противнику лишь бестолковую беготню Эджуке.

Всё о футболе России

ЦСКА проиграл довольно обидно, однако надежда на выход из группы у армейцев остается благодаря победе загребского "Динамо" над "Вольфсбергом" в параллельном матче. Расклад таков, что у армейцев последнее место и два очка, но у "Фейеноорда" и "Вольфсбера" по четыре балла, и с ними ЦСКА предстоит сыграть на своем поле. Да и "Динамо" недалеко, имеет пять очков. То есть всё в руках самих армейцев, нужно только не допускать глупых ошибок как минимум в домашних оставшихся встречах».

И эта лига — не наша

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин также сетует на низкий уровень российского чемпионата, проявляющийся в еврокубках.

«Печально и то, что неделю назад против загребского "Динамо" не покидало ощущение, что ЦСКА вот-вот забьет — не в этой атаке, так в следующей, не в следующей, так через пять минут. В этот раз его не было и в помине — даже до того момента, как "Фейеноорд" начал посылать мяч за мячом в сетку ворот красно-синих. После — и подавно.

А ведь "Вольфсбергер", номинально слабейшая команда группы, в прошлом матче отгрузил голландцам четыре гола. Сейчас же ЦСКА не наиграл и на один — с автоголом гостям просто повезло.

Факт остается фактом: по итогам первого круга у лидера чемпионата России, (и лидера заслуженного и справедливого) нет ни одной победы в далеко не самой сильной группе Лиги Европы, где нет ни одной команды из топ-5 национальных первенств. Мы в последнее время все чаще говорим про Лигу чемпионов — не наша лига. Так какая же лига наша, если не покоряются Загреб, "Фейеноорд" и "Вольфсбергер"?

Все прогнозы на футбол

Понятно, что, если смотреть в таблицу, для ЦСКА еще ничего не потеряно — все очень плотно, а две следующих встречи пройдут в Москве. Но прямо сейчас менее грустно от этого не становится. Ощущение дежавю сохраняется».

0