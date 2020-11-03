Артета возвращает «Арсенал» к былой славе. Сульшер пока страдает в «Юнайтед»

, которому всегда не хватало защитных качеств, в прошлом месяце тоже стал виновником назначения пенальти в матче против «Тоттенхэма», когда бездумно нарушил правила на

Таковы проблемы с Погба. Уле Гуннару Сульшеру приходится рассчитывать на игрока за 89 миллионов фунтов стерлингов, который регулярно подводит его. Возникает вопрос, почему тренер «Юнайтед» продолжает доверять ему место в команде?

Поражение «Юнайтед» от «Арсенала» — не история Погба, но оно воплощает в себе причину, по которой Сульшер все еще ходит по кругу после 100 матчей, а также рассказывает, почему наставник «канониров» Микель Артета более убедительно продвигает свою команду вперед.

Когда Артета приехал на «Эмирейтс» в декабре прошлого года, то унаследовал талантливого, но ненадежного полузащитника Месута Озила. Менее чем через год испанец отказался от услуг хавбека, выстроив план игры без немца. Это решение подчеркивает уверенность и решительность Артеты, и теперь эти качества передались команде.

Что касается Сульшера, то никто не знает, куда движется «Юнайтед», тогда как Погба лишь ведет команду к упадку.

Да, манкунианцы обыграли «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов, но в Премьер-лиге они занимают 15-е место с 7 набранными очками в шести турах. Они ни разу не выиграли в стартовых четырех домашних матчах впервые с сезона 1972/73. Поклонники Сульшера могут сколько угодно праздновать успехи в Лиге чемпионов, но главное для клуба — АПЛ. «Юнайтед» уже на 9 очков отстает от «Ливерпуля», так что о титуле можно забыть еще на год.

Не так давно матчи «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» имели большое значение в Премьер-лиге. С 1996 по 2004 год обе команды в сумме завоевали девять титулов из девяти возможных. Те дни давно прошли — «Арсенал» не выигрывал чемпионство с 2004 года, а «Юнайтед» — с 2013, но это столь великие клубы, что должны быть намного ближе к вершине, чем они есть сейчас.

Несмотря на то, что он провел в «Арсенале» вдвое меньше времени, чем Сульшер в «Юнайтед», Артета все же ведет свою команду к выздоровлению, предлагая последовательный план, который включает подписание игроков для решения очевидных проблем. Впервые с 2015 года «канониры» обыграли представителя «большой шестерки» на чужом поле, притом Артета приложил к этому немало усилий.

Двое из его главных приобретений — защитник Габриэл и полузащитник Томас Парти — сыграли ключевую роль в победе над «Манчестер Юнайтед». Габриэл своей агрессией и организаторскими способностями обеспечил «канонирам» прочную оборону, а также сумел сдержать Маркуса Рашфорда и Мэйсона Гринвуда. В то же время Парти доминировал в полузащите, тогда как «Юнайтед» так не смог заставить свою ромбовую схему работать.

Пока 11 месяцев назад на замену уволенному Унаи Эмери не приехал Артета, проблемы «Арсенала» в защите и полузащите поставили «Арсенал» в затруднительное положение, из которого команду не могли вывести ни Эмери, ни Венгер. Но Артета быстро справился с этим за счет стратегической летней работы на трансферном рынке.

А вот Сульшер и «Юнайтед» снова расплатились за бесполезное летнее окно. Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек, купленный у «Аякса» за 40 миллионов фунтов, пока не провел ни одного матча в лиге, но, поскольку Погба и Бруну Фернандеш уже играют на его любимой позиции, зачем было подписывать его в первую очередь? «Красным дьяволам», как и «канонирам», нужен был центральный хав и опорный полузащитник с командирскими навыками.

Артета получил то, что хотел и в чем нуждался, а у Сульшера оказался полузащитник, за которым он не следил, в то время как две зияющие дыры остались незаполненными.

Но дело не только в подписании новичков. В тактическом плане Артера отправил Сульшера обратно в школу. Испанец использовал ширину действий своих крайних защитников Бельерина и Кирана Тирна, тогда как у «Юнайтед» этой ширины не было из-за ромбовидной формации. Бельерин и Кирни весь матч вызывали хаос в рядах манкунианцев, создавая контраст на фоне Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаки. Сульшер лишь сидел сложа руки, пока его подопечные кричали о пощаде, надеясь на тактические перемены.

Но Сульшер никогда не проявлял особой гибкости в качестве тренера «Юнайтед», поэтому неудивительно, что его команда продолжала играть в том же стиле. Между тем, Артета положительно смотрит на имидж «Арсенала», поэтому его команда выглядит хорошо.

Эти два клуба в конечном итоге добьются своего, но я бы поставил на то, что «Арсенал» сделает это первым. 0