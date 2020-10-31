Сульшера ждет 100-й матч. Прогресс «Юнайтед» очевиден, но нет четкого плана на будущее

Были невероятные взлеты, такие как драматическая победа в Лиге чемпионов над «Пари Сен-Жермен» в марте 2019 года, и унизительные падения, как домашнее поражение со счетом 1:6 от «Тоттенхэма» в Премьер-лиге в начале этого месяца.

В 2020 году Сульшер вернул «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, но он трижды проигрывал в полуфиналах кубков. Норвежец наблюдал за появлением и развитием таких талантов, как Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд, но он так и не смог создать убедительную линию защиты, а также общее командное единство.

Итак, поскольку Сульшер готовится к 100-й игре, мы попробуем оценить его работу. «Юнайтед» находится на правильном пути или просто ходит по кругу?

Положительные моменты

Воспитание молодежи

С самого начала своей работы Сульшер доверял местным воспитанникам. Все началось с возрождения Рашфорда, пережившего непростые времена, когда ему приходилось работать с Жозе Моуринью. Затем норвежский специалист стабильно стал доверять Скотту Мактоминею, Брэндону Уильямсу и Гринвуду.

Луи ван Гал тоже доверял молодым игрокам «Юнайтед» в течение двух лет своего правления, но нидерландец переусердствовал с тем, что давал шансы даже тем, кто не был достаточно хорош. Сульшер смог отделить добро от равнодушия, и теперь у «Юнайтед» есть ядро молодых игроков, которое станет основой команды на долгие годы.

Успешные подписания

Работа на трансферном рынке в последние годы была повторяющейся проблемой, когда клуб переходил от одной дорогостоящей ошибки к другой, особенно на фоне пребывания в должности ван Гала. И хотя Сульшер не достиг всех своих целей, подавляющее большинство его подписаний усилило команду. Игроки приобретались в рамках четко продуманной стратегии.

Центральный защитник Гарри Магуайр и правый защитник Аарон Ван-Бисака усилили «Юнайтед» в обороне, а полузащитник Бруну Фернандеш добавил угрозы в атаке.

При Сульшере игроки подписывались под конкретные задачи, и хотя это кажется очевидным требованием, до него подобное не всегда имело место.

Отказ от неэффективных звезд

Сульшер унаследовал от Моуринью несбалансированный состав, в который входило слишком много игроков, не оправдавших ожиданий. Наставник решительно отказался от тех из них, кто не соответствовал его плану.

Ромелу Лукаку забил 41 гол в 57 матчах за миланский «Интер» с тех пор, как покинул «Юнайтед» в 2019 году, но бельгиец на «Олд Траффорд» часто был не в форме и блокировал путь Гринвуду в основную команду, поэтому тренер принял важное и правильное решение, отпустив бельгийца.

От Алексиса Санчеса также отказались после провальных 18 месяцев на «Олд Траффорд», в то время как Маруан Феллайни, который был верным слугой «Юнайтед», получил разрешение уйти в «Шаньдун Лунэн», потому что дисгармонировал футбольную философию Сульшера.

Крис Смоллинг («Рома»), Эшли Янг («Интер»), Маттео Дармиан («Парма») и Антонио Валенсия (истечение контракта) также ушли, поскольку Сульшер хотел перестроить команду.

Изменение настроения

К моменту увольнения Моуринью «Олд Траффорд» погрузился в негативную атмосферу, а это означало, что первой задачей Сульшера было изменение настроения на поле и за его пределами. Он выполнил ее мгновенно, одержав 11 побед в первых 12 матчах — серия, которая изменила атмосферу в раздевалке и среди фанатов.

С тех пор были взлеты и падения с точки зрения результатов, но настроение в целом оставалось положительным, и на «Олд Траффорд» вокруг Сульшера снова возникло чувство единства.

Восстановление ДНК «Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» под руководством Сульшера явно все еще находится в стадии строительства, но он сделал то, что не смог сделать ни один из его непосредственных предшественников (Моуринью, ван Гал и Дэвид Мойес). Норвежец заставил команду играть в атакующий футбол в истинном стиле «Юнайтед». Этот футбол не всегда работал, что подтверждают результаты, но теперь есть ощущение, что команда будет играть через атаку, а не придерживаться подхода Мойеса, ван Гала и Моуринью, ориентированного на оборону.

С тех пор, как сэр Алекс Фергюсон завершил карьеру в 2013 году, у «Юнайтед» было очень мало памятных или захватывающих моментов, а если они и были, то практически все пришлись на эпоху Сульшера.

Негативные моменты

Нестабильность

Спустя почти два года работы Сульшера он так и не смог искоренить дико противоречивую форму, которая порождала экстремальные взлеты и падения.

У «Юнайтед» были невероятные успехи при Сульшере — 11 побед в 12 матчах в сезоне 2018/19, беспроигрышная серия из 14 встреч, позволившая финишировать на третьем месте в турнирной таблице. Но также были тревожные спады, включая две победы в девяти матчах на старте прошлого сезона (худший старт «Юнайтед» в Премьер-лиге) и восемь поражений в 12 играх во всех турнирах на отрезке сезона 2018/19. На бумаге текущий сезон кажется более успешным: шесть побед в девяти встречах, но в матчах с «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом» «красные дьяволы» пропустили девять мячей.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера играет то хорошо, то плохо, и, кажется, между этими версиями одной команды нет ничего общего.

Тактика

Победа в Лиге чемпионов над «РБ Лейпциг» со счетом 5:0, когда Сульшер сыграл с ромбом в центре поля и совершил серию успешных замен, была редким примером победы норвежца в тактической битве против своего соперника.

Слишком часто Сульшера переигрывали, и самая большая причина для беспокойства — его неспособность действовать по ситуации. Только в этом сезоне домашние поражения от «Пэлас» и «шпор» показали, что «Юнайтед» начинает играть только хуже, когда уступает в счете, а растерянность игроков на поле подчеркивает необходимость более точного управления со стороны тренера.

Хороший тренер вносит коррективы, чтобы изменить ход игры в лучшую сторону. С Сульшером такое случается редко.

Сотрудничество с руководством

Сульшеру удалось избавиться от футболистов, которые не сумели проявить себя, но он ничего не может поделать с руководителями, которые неоднократно подводили его на трансферном рынке. Несмотря на эту печальную реальность, Сульшер должен научиться успешно оказывать давление на таких людей, как исполнительный вице-президент Эд Вудворд и трансферный переговорщик Мэтт Джадж.

Сульшер устно согласовал сделку с нападающим «Зальцбурга» Эрлингом Холанном в декабре прошлого года, но она провалилась, потому что Вудворд и Джадж не смогли оформить трансфер, позволив дортмундской «Боруссии» подписать форварда за мизерную плату в размере около 20 миллионов евро. Холанн уже забил 23 гола в 26 играх за новый клуб.

Этим летом Сульшер стал свидетелем того, как Вудворд и Джадж не подписали контракты с такими игроками, как форвард «Боруссии» Джейдон Санчо, полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш, защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано и хавбек «Бирмингема» Джуд Беллингем.

Сульшер не бросает вызов своим боссам так открыто, как Моуринью и ван Гал, а для некоторых болельщиков «Юнайтед» его неспособность сделать это намекает на слабость в арсенале тренера.

Отсутствие очевидного плана

После 99 игр мы все еще не знаем плана Сульшера по возвращению «Юнайтед» на вершину. Он использовал схему 4-3-3, играл с тремя центральными защитниками и использовал ромб в центре поля, но, похоже, все еще не решил, что лучше всего подходит его подопечным.

Трудно представить себе, как Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Моуринью или Маурисио Почеттино после 99 матчей не определились с самой подходящей схемой. В случае с «Юнайтед» каждая игра сводится к угадыванию того, как выстроится команда.

Уверенность — единственный путь к успеху, но при Сульшере все еще царит неразбериха.

Вердикт

Каждому положительному результату Сульшера легко противопоставить отрицательный. За время своей работы он сделал много хорошего, и это говорит о том, что до его прихода клубу не хватало ориентиров, которые, впрочем, даже при норвежце не всегда легко предсказываются.

Даже сейчас, спустя 99 матчей, ему все еще приходится разбираться с неудачными решениями, принятыми предыдущими тренерами. Но по прошествии почти двух лет действительно должна быть разработана более четкая дорожная карта, чем та, что у нас есть сейчас.

Защита по-прежнему нуждается в усилении, а полузащита остается загадкой из-за контрастных качеств игроков, которыми располагает Сульшер. С точки зрения атаки «Юнайтед» может угрожать даже самым сильным оппонентам, но когда его контратакующий подход не работает, особенно в матчах против более слабых команд, манкунианцам не хватает плана Б.

В конечном счете, «Юнайтед» сейчас находится в лучшем положении, чем когда пришел Сульшер, но прогресс был медленным и разочаровывающим. И хотя в среду «красные дьяволы» победили лидера Бундеслиги «РБ Лейпциг», никого не удивит, если «Юнайтед» проиграет «Арсеналу» в воскресенье.

Правление Сульшера запомнилось двумя шагами вперед и одним шагом назад, и пока он готовится к 100-й игре, неприятная тенденция остается в силе. 0