В новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси

Хосеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента «Барселоны». Разбираемся, почему это случилось, а также какое будущее ожидает главную звезду команды Лионеля Месси и ее наставника Рональда Кумана.

Бартомеу был давно обречен

Хосеп Бартомеу покинул «Барселону», и это решение стоит считать запоздалым. Бывший президент каталонского клуба без надобности держался за свой пост, и его упрямство только настроило против него всю «Барселону», ведь он ушел, потому что хотел избежать вотума недоверия, который в любом случае заставил бы его уйти.

20 тыс. членов клуба, которые подписались в поддержку голосования за его отставку, было достаточно, чтобы он понял необходимость отставки. Это был явный признак того, что члены «Барселоны» не одобряли его работу. Было 20 тыс. подписей, но в действительности было намного больше тех, кто думал так же.

Вотум недоверия стал последней каплей, а также конечным результатом плохого управления Бартомеу. На спортивном уровне последний год отметился форменным беспорядком. Результаты на поле были первым признаком этого, поскольку команда не выиграла ни одного трофея.

Этот провал был постепенным. Бартомеу не финансировал необходимое усиление состава, вместо этого потратил почти 400 млн евро на таких игроков, как Коутиньо, Дембеле, Гризманн и де Йонг, которые таковыми не стали во всяком случае пока. Были предупреждающие знаки о том, что все к этому идет — достаточно посмотреть на разгромы от ПСЖ, «Ювентуса», «Ромы», «Ливерпуля» и «Баварии».

Функционер разочаровал игроков, и они не постеснялись его критиковать, среди которых Месси и Пике наиболее активно выступали против него. У клуба серьезные экономические проблемы, и новому правлению придется решать проблему, которую вызвал Бартомеу. За последний год клуб потерял 100 млн евро, и он оказался не готов к пандемии, и уже был на грани, пока не разразился COVID-19.

Но наибольший урон по экс-президенту нанес «Барсагейт». Использовать деньги членов клуба для слежки и критики важных фигур клуба, включая действующих игроков, было неприемлемо. Как только об этом стало известно, его судьба была решена. «Барселону» покинуло шесть человек из высшего руководства, фанаты выступили против Бартомеу, и исправить ситуацию уже было нельзя.

Несмотря на отставку Бартомеу, Месси все равно может уйти

Отставка Бартомеу открывает Месси возможность подписать новый контракт и остаться в «Барселоне». Но аргентинец, похоже, непреклонен. Проблемы «блауграна» настолько разносторонни, что потребуется нечто большее, чем смена президента, чтобы убедить шестикратного обладателя «Золотого мяча» остаться на «Камп Ноу».

Среди многих вещей, на которые он жаловался летом, когда отправлял заказное письмо в клуб, в котором говорилось, что он хочет уйти, многие вещи нельзя изменить до прихода нового президента.

Но он сказал, что Бартомеу солгал ему, когда весь сезон обещал ему, что по завершении минувшего сезона обсудит с ним его уход — вплоть до бесплатного трансфер. Впоследствии функционер отрицал это, отказался отпустить Месси, и поэтому его отставка должна несколько удовлетворить капитана.

Но решает ли это все проблемы, о которых говорил Месси? Его жажда снова выиграть Лигу чемпионов, его желание играть в конкурентоспособной команде — все это остается актуальным. Это может привести к приходу кандидату в президенты Виктору Фонту и назначению наставником Хави — двум людям, которые очень симпатизируют Месси.

Это может привести к новой эре, когда контракты могут быть лучше, когда игровая система, которая была внедрена коллективу при Пепе Гвардиоле, Франке Райкарде и Тито Виланове, может быть восстановлена. Но произойдет ли это автоматически после ухода Бартомеу? Нет.

Куман может остаться при новом президенте

Виктор Фонт, один из ведущих кандидатов на смену Бартомеу, полон решимости вернуть Хави на «Камп Ноу» и назначить его главным тренером. Тем временем, Тони Фрейша, еще один кандидат, претендующий на эту роль, предложил нынешнему наставнику Рональду Куману свою поддержку, и намерен оставить его на своем посту, чтобы добиться успеха.

Голландец знал, что Бартомеу вскоре уйти и сознательно пошел на риск скорой отставки. Специалист наверняка решил, что он постарается сделать свою работу настолько хорошо, чтобы любой новый президент не решился его уволить. Правда, Фонт вряд ли на этой пойдет, уже заключив, судя по всему, предварительную договоренность с Хави.

Тем не менее, Куман подписал контракт на два года до 2022 года, и его будущее зависит не только от нового президента, но и от развития проекта и результатов команды. Если они будут хорошими, тренер останется в «Барселоне», и Хави придется подождать. 0