Звезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты

Несмотря на финансовый спад во всем мире, клубы из пяти ведущих лиг Европы по-прежнему потратили более 4,6 млрд евро в летнее трансферное окно, что на 43% меньше, чем в 2019 году. И после того, как COVID-19 нанесет очередной удар по экономике в ближайшие пару месяцев, бесплатные переходы станут еще важнее.

Некоторые известные игроки станут свободными агентами 2021 году, если с ними в ближайшее время не продлят контракты.

Автор ESPN Жан Молинье-Картер называет 10 лучших игроков, которых можно заполучить бесплатно — и они могут начать переговоры с другими клубами уже в январе.

Лионель Месси

«Барселона»

Желание Месси покинуть клуб, в котором он был с 13 лет, было главной историей лета, но он решил не судиться с каталонцами из-за пункта в своем контракте, в котором говорилось, что он может уйти бесплатно, а не за сумму выкупа в 700 миллионов евро.

«Манчестер Сити» (и бывший тренер «Барсы» Пеп Гвардиола) упустили его, но он наверняка переедет в Англию в 2021 году, когда его контракт действительно истечет.

Ему будет 34, но он по-прежнему будет звездой мирового уровня, так что до его возвращения в аргентинский клуб «Ньэллс Олд Бойс» еще далеко.

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Другие: Потребность «Барсы» в капитальном ремонте своей команды может заставить их воспользоваться некоторыми бесплатными трансферами.

Учитывая назначения голландца Рональда Кумана главным тренером, переходы Джорджиньо Вейналдума из «Ливерпуля» и Мемфиса Депая из «Лиона» все еще рассматриваются, хотя они могут и не произойти, если Куман не продержится до конца сезона.

Клуб также должен будет принять решение о молодом полузащитнике Рикардо Пуче до истечения срока его контракта.

Давид Алаба

«Бавария»

Давид Алаба globallookpress.com

Алаба играет за «Баварию» с 2008 года, но отношения между ними начинают немного ухудшаться.

Недавно бывший президент «Баварии» Ули Хенесс обвинил агента Алабы, Пини Захави, в том, что он «жадная до денег пиранья» на фоне переговоров по новому контракту для своего клиента.

Мюнхенцы, как сообщается, предложили 11 миллионов евро в год, что заметно меньше 25 миллионов евро, которые хотят представители игрока.

Алабе всего 28 лет, и он защитник мирового класса, поэтому у него не будет недостатка в вариантах.

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Другие: «Бавария», скорее всего, отпустит Жерома Боатенга и Хави Мартинеса, которые летом почти вернулись в «Атлетик» из Бильбао — они уйдут либо в январе, либо после истечения срока их контрактов.

Джанлуиджи Доннарумма

«Милан»

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Было неожиданностью, когда лучший молодой голкипер мира не стал объектом пристального внимания клубов во время летнего трансферного окна.

Доннарумме всего 21 год, но он классный игрок, и «Милан» явно уверен, что сможет удержать его новым контрактом.

Препятствием для этого является неспособность «Милана» вернуться в чемпионскую гонку Серии А, и выступление клуба в этом сезоне будет иметь ключевое значение.

Другие: Его брат Антонио также близится к завершению контракта, как и полузащитник Хакан Чалханоглу, защитник Матео Мусаккио и некий 39-летний нападающий по имени Златан Ибрагимович.

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити»

Серхио Агуэро globallookpress.com

Нападающий провел в «Сити» почти десять лет, перейдя в 2011 году из «Атлетико» и забив 254 гола в 270 играх.

Сейчас, приближаясь к концу своей карьеры, Агуэро всегда открыто говорил, где он хочет играть дальше.

«Я всегда говорил, что хочу вернуться в [свой бывший клуб] "Индепендьенте" и я сделаю именно это, — сказал Агуэро So Foot в 2015 году. — Я вернусь в "Индепендьенте", когда истечет мой контракт с Сити».

Тогда он говорил о переезде в 2019 году, чего явно не произошло, но сейчас ему 32 года, возможно, подходящий момент настал.

Другие: «Сити» также будет стремиться продать центрального защитника Эрика Гарсию в «Барселону» в январе, чтобы вернуть немного денег, так как летом не удалось достичь соглашения о продлении контракта, но 35-летний Фернандиньо практически незаменим и наверняка останется еще на год.

Месут Озил

«Арсенал»

Месут Озил globallookpress.com

Трансфер Озила из «Реала» за 44 миллиона евро в 2013 году был удачей для «Арсенала», но лондонский клуб наверняка сожалеет о том, что в 2018 году игрок получил контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, поскольку он стал изгоем.

Из-за травм, потери формы и общего отсутствия желания играть 31-летний полузащитник выбыл из основного состава, хотя он говорит, что доработает контракт до конца, несмотря на то, что «канониры» хотят от него избавиться.

Другие: У «Арсенала» теперь полно центральных защитников, поэтому сложно представить, что Шкодран Мустафи, Сократис или Давид Луис получат новый контракт.

Серхио Рамос

«Реал»

Серхио Рамос globallookpress.com

«Реалу» не удалось совершить сделку в летнем трансферном окне впервые за 40 лет, но когда у них есть такие игроки, как 34-летний Рамос, легко понять, почему.

Испанский защитник присоединился к команде в 2005 году и стал одним из лучших на своей позиции, поэтому трудно представить, что «Реал» не предоставит ему двухлетнее продление контракта, которое он хочет (и заслуживает).

Другие: Лука Модрич чуть не перешел в миланский «Интер» некоторое время назад, но 35-летний футболист очень хочет завершить карьеру в Мадриде. Однако маловероятно, что клуб предложит Лукасу Васкесу новую сделку.

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед»

Поль Погба globallookpress.com

Погба — еще один игрок, чье будущее было предметом множества споров. «Реал Мадрид» и «Ювентус» уже некоторое время проявляют интерес к игроку и будут рады возможности бесплатно его подписать.

Но переговоры о новом контракте продолжаются, и источники сообщили ESPN в июле, что «Юнайтед» не беспокоится в отношении долгосрочного будущего француза и использует опцию продления на один год в его контракте, если условия не будут согласованы.

Другие: с меньшей вероятностью останутся в составе после истечения срока их контрактов Серхио Ромеро, Хуан Мата, Джесси Лингард и Маркос Рохо.

Юлиан Дракслер

«Пари Сен-Жермен»

Юлиан Дракслер globallookpress.com

Когда-то Дракслер получил звание одного из лучших молодых игроков мира, но потерял место в составе ПСЖ при Томасе Тухеле.

Вингер сборной Германии сказал Bild: «Прошлый сезон совсем не удался. Не только в спортивном плане, а также из-за моих травм. Затем сезон досрочно закончился из-за коронавируса. Это был сезон, о котором я определенно предпочел бы забыть».

Перешедший в январе 2017 года из «Вольфсбурга» за 42 миллиона евро, в прошлом сезоне Дракслер участвовал всего в 11 матчах Лиги 1 и, хотя его связывали с переходами в «Лидс» и «Герту», он не смог покинуть клуб летом.

Другие: ПСЖ мог бы иметь три открытых позиции на флангах, если бы они позволили уйти Хесе и 32-летнему Анхелю Ди Мария хотя в прошлом сезоне последний играл гораздо большую роль в команде.

Календарь и таблица Лиги 1

Защитнику Хуану Бернату нужно еще заслужить новый контракт, как только он вернется после травмы, но ПСЖ будет больше обеспокоен контрактами Килиана Мбаппе и Неймара, которые истекают в 2022 году.

Диего Коста

«Атлетико»

Диего Коста globallookpress.com

Его можно любить или ненавидеть, но драчливый Диего Коста станет ценным дополнением к любой команде.

Стиль игры «Атлетико» под руководством Диего Симеоне, кажется, создан для него, в то время как приход Луиса Суареса этим летом должен подарить несколько интересных моментов в Ла Лиге — «Один из нас будет кусаться, другой — бить», как сказал 32-летний игрок.

«Атлетико» хотел избавиться от Косты, поскольку он страдал от травм с момента подписания контракта с «Челси» в 2017 году, и, вероятно, мадридцы так бы и сделали, если бы сделка с Эдинсоном Кавани состоялась.

Аркадиуш Милик

«Наполи»

Аркадиуш Милик globallookpress.com

Тут все получилось очень некрасиво, поскольку летом Милик был связан слухами с «Ювентусом», «Ромой», «Тоттенхэмом», «Фиорентиной» и «Валенсией», но отказался от возможности уйти и не подписал новый контракт с «Наполи».

В результате, по информации Corriere dello Sport, нападающий сборной Польши вынужден тренироваться один до января, и, похоже, у него нет будущего в Неаполе.

Другие: Ветеран-нападающий Фернандо Льоренте наверняка не получит новый контракт в свои 35 лет, клуб определится с Маттео Политано, а также могут быть некоторые подвижки в защите, поскольку истекают контракты Николы Максимовича и Эльсеида Хюсая. 0