Дебют мечты для Кумана и феерия от Фати

«Реал» Мадрид одержал во 2-м туре победу, а Луис Суарес привел к победе «Атлетико». Поэтому для «Барселоны» было очень важно начать успешно и ответить своим главным конкурентам впечатляющей игрой. И для этого каталонцам нужен был герой.

И им стал Ансу Фати, который открыл счет уже на 15-й минуте. Он не стал оставлять мяч Лео Месси, а сам вколотил его в сетку. Это было эффектное завершение красивой игры «Барселоны» на старте матча. Затем Фати удвоил счет, когда хладнокровно пробил под ближнюю штангу, завершив контратаку «Барсы».

Ansu Fati's game by numbers vs. Villarreal:

83% pass accuracy

63 touches

10 touches in the opp. box

3 take-ons completed

2 chances created

2 fouls won

2 shots

2 goals

1 penalty won

17 years old. Unreal. pic.twitter.com/jyTlm0ySOc