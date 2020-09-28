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    Дебют мечты для Кумана и феерия от Фати

    «Барселона» разгромила «Вильярреал» в первом матче Рональда Кумана

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    Ансу Фати
    Ансу Фати
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    «Барселона» во 2-м туре испанской Примеры разгромила «Вильярреал» со счетом 4:0. Дублем отметился Ансу Фати, который также заработал пенальти для Лео Месси. Squawka.com подводит итоги матча.

    1. Чудо-мальчик Фати

    «Реал» Мадрид одержал во 2-м туре победу, а Луис Суарес привел к победе «Атлетико». Поэтому для «Барселоны» было очень важно начать успешно и ответить своим главным конкурентам впечатляющей игрой. И для этого каталонцам нужен был герой.

    И им стал Ансу Фати, который открыл счет уже на 15-й минуте. Он не стал оставлять мяч Лео Месси, а сам вколотил его в сетку. Это было эффектное завершение красивой игры «Барселоны» на старте матча. Затем Фати удвоил счет, когда хладнокровно пробил под ближнюю штангу, завершив контратаку «Барсы».

    В дальнейшем Ансу продолжал создавать моменты и опасность каждый раз, когда владел мячом. Он заработал пенальти, с которого «блаугранас» забили третий мяч. Если бы на «Камп Ноу» были фанаты, они бы вставали на ноги каждый раз, когда новый №22 «Барселоны» касался мяча — такой была мощь тинейджера в этом матче.

    Ансу Фати всего 17 лет. Если вдуматься, что «Барселона» может возлагать такие большие надежды на молодые плечи испанца, понимая, что он справится с этим давлением и способен выполнить поставленные перед ним задачи, это выглядит даже несколько абсурдно. Ансу Фати — чудо-мальчик.

    2. «Барса» уходит от «Мессизависимости»

    Одна из главных проблем «Барселоны» на протяжении последних лет — чрезмерная зависимость от Лео Месси. Слово «Мессизависимость» существует уже давно, но по-настоящему стало отображать реальность после ухода Неймара. Система, которую установили Эрнесто Вальверде и Кике Сетьен, можно охарактеризовать как «Месси плюс десять».

    То есть «Барселона» строила всю систему игры вокруг Месси и того, что ему нравится и что он хочет. Это сделало таких парней как Луис Суарес и Артуро Видаль практически незаменимыми, так как они отлично ладили с аргентинцем. Также это значило то, что противники прекрасно понимали — если они смогут закрыть Месси, им удастся закрыть всю «Барселону». У каталонцев не было никакого плана, кроме «отдать мяч Месси».

    Однако теперь Рональд Куман все изменил. И суть не в том, что Месси больше не играет ключевую роль в «Барсе» или не является ориентиром для команды, нет. Просто вся система больше не вращается вокруг него, как прежде. «Барселона» Кумана — это слаженная тактическая система, в которой есть место для лучшего футболиста мира.

    Лео Месси
    twitter.com/FCBarcelona

    Это стало очевидно уже в начале игры, так как два первых гола «Барсы» стали результатом системной игры и отображали то, что Куман хочет видеть от своей команды. При этом обе атаки прошли без Месси. Обе начинались с безупречного паса от Клемана Лангле из обороны, который ломал линии прессинга «Вильярреала» и позволял сперва Жорди Альбе, а затем Филиппе Коутиньо сделать легкий пас на Ансу Фати.

    Это очень позитивный момент для «блаугранас». Теперь соперник может остановить Лео Месси, но необязательно остановит всю «Барселону».

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    • 3. Кубо снова сиял

    В сезоне 2019-2020 Таке Кубо играл в аренде в «Мальорке» и по сути был единственным воином в армии. Он встречался с мячом на правом фланге, дрейфовал с ним и затем создавал моменты. Это не всегда срабатывало, и зачастую он сиял индивидуально, но терпел поражения.

    И в матче с «Барселоной» все произошло ровно так же. С того момента, как он вышел на замену, Кубо переориентировал всю атаку «Вильярреала» на себя. Он просил мяч и оказывал давление на оборону соперника при каждом удобном случае. А учитывая то, что «Барса» просто пыталась довести игру до конца, напор Кубо застал их врасплох.

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    Кубо нанес больше ударов, чем любой другой игрок «Вильярреала», создал столько же моментов, как любой другой игрок и выглядел лучше, чем его партнеры по команде. Нет никаких признаков, что Кубо — это лишь чудо на один сезон. Он снова сиял и проиграл, но будет надеяться, что вскоре сможет играть главную роль в победах команды.

    4. Проблема с Бускетсом

    Схема 4-2-3-1, которую использовал Куман, выглядит полностью работающей и приносящей пользу ключевым игрокам «Барселоны». Но есть один из топ-игроков, страдающий от этой схемы. Это Серхио Бускетс.

    Бускетс был одним из лучших (если не лучшим) полузащитников мира в последние десять лет и важнейшим элементом в доминировании «Барселоны» и сборной Испании. Но время не победить, и оно пришло за Бускетсом.

    Серхио Бускетс
    twitter.com/fcbarcelona

    Полузащитник никогда не отличался атлетизмом, но когда «Барселона» играла по схеме 4-3-3, все игроки согласованно прессинговали, а мяч передвигался очень быстро, это не имело значения. Однако в 4-2-3-1 Кумана все по-другому.

    Мягко говоря, Бускетс сыграл против «Вильярреала» плохо. Его подводили прежде обычно точные передачи, а прессинговать не получалось. Бускетс постоянно не был в состоянии предотвратить вторжение «Вильярреала». А тот факт, что главным его хайлатом по итогам встречи было то, что он оказался на позиции центрфорварда и поспособствовал автоголу соперника, как бы подытожил то, насколько он неуместен в этой системе игры.

    Как бы тяжело это ни было, время Бускетса в качестве автоматического игрока основы должно подойти к концу. Особенно с учетом того, насколько хорошо в оборонительных действиях выглядел Миралем Пьянич, заменивший Бускетса. Однако его репутация такова, что Куман, возможно, захочет сохранить его в команде. То, как тренер решит этот вопрос, будет иметь одно из ключевых значений для его первого сезона в клубе.

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    • 5. Феерия не будет регулярной

    «Барселона» одержала грандиозную победу со счетом 4:0. По правде говоря, игра закончилась еще к перерыву после того, как мяч оказался в воротах после автогола Пау Торреса. Над «Камп Ноу», к слову, взорвались фейерверки (по не связанным с этим причинам).

    В дебютном матче Рональда Кумана на «Барселону» действительно было интересно смотреть. Понадобились годы, чтобы честно произнести подобную фразу. Но важно помнить, что так будет не всегда.

    Рональд Куман
    facebook.com/fcbarcelona

    «Вильярреал» — команда, которая играет сама и всегда пытается вовлечь соперников в открытую игру. И это идеально подходит для «Барселоны», так как у каталонцев появляется достаточно пространства для креатива и им не приходится сталкиваться со взломом плотной обороны.

    Другие соперники не будут столь щедры. Кто-то будет прессинговать, кто-то выставит автобус. Через несколько дней «Барсе» предстоит выезд к «Сельте», потом матч против «Севильи», затем с «Реалом». Все эти игры будут более сложными испытаниями для «Барсы», а потому каталонцам нельзя купаться в лучах славы, несмотря на все величие их победы в первом матче Кумана.

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