Дебют мечты для Кумана и феерия от Фати

1. Чудо-мальчик Фати

«Реал» Мадрид одержал во 2-м туре победу, а Луис Суарес привел к победе «Атлетико». Поэтому для «Барселоны» было очень важно начать успешно и ответить своим главным конкурентам впечатляющей игрой. И для этого каталонцам нужен был герой.

И им стал Ансу Фати, который открыл счет уже на 15-й минуте. Он не стал оставлять мяч Лео Месси, а сам вколотил его в сетку. Это было эффектное завершение красивой игры «Барселоны» на старте матча. Затем Фати удвоил счет, когда хладнокровно пробил под ближнюю штангу, завершив контратаку «Барсы».

Ansu Fati's game by numbers vs. Villarreal:

83% pass accuracy

63 touches

10 touches in the opp. box

3 take-ons completed

2 chances created

2 fouls won

2 shots

2 goals

1 penalty won

17 years old. Unreal. pic.twitter.com/jyTlm0ySOc — Squawka Football (@Squawka) September 27, 2020

В дальнейшем Ансу продолжал создавать моменты и опасность каждый раз, когда владел мячом. Он заработал пенальти, с которого «блаугранас» забили третий мяч. Если бы на «Камп Ноу» были фанаты, они бы вставали на ноги каждый раз, когда новый №22 «Барселоны» касался мяча — такой была мощь тинейджера в этом матче.

Ансу Фати всего 17 лет. Если вдуматься, что «Барселона» может возлагать такие большие надежды на молодые плечи испанца, понимая, что он справится с этим давлением и способен выполнить поставленные перед ним задачи, это выглядит даже несколько абсурдно. Ансу Фати — чудо-мальчик.

2. «Барса» уходит от «Мессизависимости»

Одна из главных проблем «Барселоны» на протяжении последних лет — чрезмерная зависимость от Лео Месси. Слово «Мессизависимость» существует уже давно, но по-настоящему стало отображать реальность после ухода Неймара. Система, которую установили Эрнесто Вальверде и Кике Сетьен, можно охарактеризовать как «Месси плюс десять».

То есть «Барселона» строила всю систему игры вокруг Месси и того, что ему нравится и что он хочет. Это сделало таких парней как Луис Суарес и Артуро Видаль практически незаменимыми, так как они отлично ладили с аргентинцем. Также это значило то, что противники прекрасно понимали — если они смогут закрыть Месси, им удастся закрыть всю «Барселону». У каталонцев не было никакого плана, кроме «отдать мяч Месси».

Однако теперь Рональд Куман все изменил. И суть не в том, что Месси больше не играет ключевую роль в «Барсе» или не является ориентиром для команды, нет. Просто вся система больше не вращается вокруг него, как прежде. «Барселона» Кумана — это слаженная тактическая система, в которой есть место для лучшего футболиста мира.

Лео Месси twitter.com/FCBarcelona

Это стало очевидно уже в начале игры, так как два первых гола «Барсы» стали результатом системной игры и отображали то, что Куман хочет видеть от своей команды. При этом обе атаки прошли без Месси. Обе начинались с безупречного паса от Клемана Лангле из обороны, который ломал линии прессинга «Вильярреала» и позволял сперва Жорди Альбе, а затем Филиппе Коутиньо сделать легкий пас на Ансу Фати.

Это очень позитивный момент для «блаугранас». Теперь соперник может остановить Лео Месси, но необязательно остановит всю «Барселону».

3. Кубо снова сиял

В сезоне 2019-2020 Таке Кубо играл в аренде в «Мальорке» и по сути был единственным воином в армии. Он встречался с мячом на правом фланге, дрейфовал с ним и затем создавал моменты. Это не всегда срабатывало, и зачастую он сиял индивидуально, но терпел поражения.

И в матче с «Барселоной» все произошло ровно так же. С того момента, как он вышел на замену, Кубо переориентировал всю атаку «Вильярреала» на себя. Он просил мяч и оказывал давление на оборону соперника при каждом удобном случае. А учитывая то, что «Барса» просто пыталась довести игру до конца, напор Кубо застал их врасплох.

Кубо нанес больше ударов, чем любой другой игрок «Вильярреала», создал столько же моментов, как любой другой игрок и выглядел лучше, чем его партнеры по команде. Нет никаких признаков, что Кубо — это лишь чудо на один сезон. Он снова сиял и проиграл, но будет надеяться, что вскоре сможет играть главную роль в победах команды.

4. Проблема с Бускетсом

Схема 4-2-3-1, которую использовал Куман, выглядит полностью работающей и приносящей пользу ключевым игрокам «Барселоны». Но есть один из топ-игроков, страдающий от этой схемы. Это Серхио Бускетс.

Бускетс был одним из лучших (если не лучшим) полузащитников мира в последние десять лет и важнейшим элементом в доминировании «Барселоны» и сборной Испании. Но время не победить, и оно пришло за Бускетсом.

Серхио Бускетс twitter.com/fcbarcelona

Полузащитник никогда не отличался атлетизмом, но когда «Барселона» играла по схеме 4-3-3, все игроки согласованно прессинговали, а мяч передвигался очень быстро, это не имело значения. Однако в 4-2-3-1 Кумана все по-другому.

Мягко говоря, Бускетс сыграл против «Вильярреала» плохо. Его подводили прежде обычно точные передачи, а прессинговать не получалось. Бускетс постоянно не был в состоянии предотвратить вторжение «Вильярреала». А тот факт, что главным его хайлатом по итогам встречи было то, что он оказался на позиции центрфорварда и поспособствовал автоголу соперника, как бы подытожил то, насколько он неуместен в этой системе игры.

Как бы тяжело это ни было, время Бускетса в качестве автоматического игрока основы должно подойти к концу. Особенно с учетом того, насколько хорошо в оборонительных действиях выглядел Миралем Пьянич, заменивший Бускетса. Однако его репутация такова, что Куман, возможно, захочет сохранить его в команде. То, как тренер решит этот вопрос, будет иметь одно из ключевых значений для его первого сезона в клубе.

5. Феерия не будет регулярной

«Барселона» одержала грандиозную победу со счетом 4:0. По правде говоря, игра закончилась еще к перерыву после того, как мяч оказался в воротах после автогола Пау Торреса. Над «Камп Ноу», к слову, взорвались фейерверки (по не связанным с этим причинам).

В дебютном матче Рональда Кумана на «Барселону» действительно было интересно смотреть. Понадобились годы, чтобы честно произнести подобную фразу. Но важно помнить, что так будет не всегда.

Рональд Куман facebook.com/fcbarcelona

«Вильярреал» — команда, которая играет сама и всегда пытается вовлечь соперников в открытую игру. И это идеально подходит для «Барселоны», так как у каталонцев появляется достаточно пространства для креатива и им не приходится сталкиваться со взломом плотной обороны.

Другие соперники не будут столь щедры. Кто-то будет прессинговать, кто-то выставит автобус. Через несколько дней «Барсе» предстоит выезд к «Сельте», потом матч против «Севильи», затем с «Реалом». Все эти игры будут более сложными испытаниями для «Барсы», а потому каталонцам нельзя купаться в лучах славы, несмотря на все величие их победы в первом матче Кумана.

0