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    11 футболистов, которые преуспели после ухода из «Барселоны»

    Тьяго Алькантара, Сеск Фабрегас, Яя Туре и другие

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    Тьяго Алькантара
    Тьяго Алькантара
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    Перед стартом нового сезона «Барселона» потеряла несколько громких имен. Клуб покинули Иван Ракитич, Артуро Видаль и Нелсон Семеду, ожидается, что к ним присоединится Луис Суарес. Однако зачастую, уходя из «Барселоны», игроки наилучшим образом проявляют себя в других клубах. Squawka.com вспоминает 11 футболистов, которые преуспели после того, как попрощались с «блаугранас».

    1. Тьяго Алькантара

    Возраст: 29

    Матчи за «Барселону»: 101

    Нынешний клуб: «Ливерпуль»

    Тьяго Алькантара мог бы также открыть рейтинг главных трансферных провалов «Барселоны» в современной истории.

    29-летний футболист последовал за Пепом Гвардиолой в Мюнхен и последние семь лет провел, доказывая свою ценность в качестве одного из лучших плеймейкеров Европы. Он сыграл 233 матча и выиграл семь подряд титулов чемпиона Германии, а завершил свое пребывание в «Баварии» победой в Лиге чемпионов.

    То, что в 2013 году «Барселона» продала его всего лишь за 20 миллионов евро, сейчас кажется абсолютно нелепым. Учитывая недостаток мобильности и креативности в нынешней полузащите «Барселоны», Тьяго идеально подошел бы нынешней команде каталонцев.

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    • Однако «Барселона» даже не пыталась вернуть его этим летом, когда он дал понять, что покидает «Баварию». Это позволило «Ливерпулю» (клуб, который перед «Баварией» унижал «Барсу» в ЛЧ) беспрепятственно заполучить его за невысокую сумму — 20 миллионов фунтов.

    2. Златан Ибрагимович

    Златан Ибрагимович
    globallookpress.com

    Возраст: 38

    Матчи за «Барселону»: 46

    Нынешний клуб: «Милан»

    Забить 22 гола в 46 играх и выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» — это совсем немало. Но правда также заключается в том, что Златану Ибрагимовичу никогда не нравился стиль игры Гвардиолы, заточенный на тотальном владении мячом. После всего лишь одного сезона в Испании в 2010 году швед впервые перешел в «Милан» — сперва в аренду, а после на постоянный контракт.

    Попрощавшись с «Барселоной», Ибрагимович прочно зарекомендовал себя как один из величайших нападающих в истории игры. Он забивал и выигрывал титулы с «Миланом» (за который теперь вновь играет в 38 лет), ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». 488 голов, и это еще не конец.

    3. Хуан Роман Рикельме

    Возраст: 42

    Матчи за «Барселону»: 42

    Нынешний клуб: закончил карьеру

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    Рикельме перешел в «Барселону» из «Бока Хуниорс», как, пожалуй, самый высокооплачиваемый игрок Аргентины в 2002 году. Однако всего после одного сезона и трех голов в Ла Лиге он перебрался в «Вильярреал» — сперва в двухлетнюю аренду, а затем на полноценный контракт.

    Там он показал Европе, на что действительно способен. Рикельме забил 51 гол в 187 играх во всех турнирах и в 2005 году вывел «Вильярреал» в Лигу чемпионов. В 2007 году он вернулся в «Бока Хуниорс», но по сей день остается любимчиком у фанатов «Вильярреала».

    4. Тиагу Мотта

    Тиагу Мотта
    globallookpress.com

    Возраст: 38

    Матчи за «Барселону»: 139

    Нынешний клуб: закончил карьеру

    Тиагу Мотта начал свою европейскую карьеру в «Барселоне», проведя за клуб 139 матчей в период с 2001 по 2007 годы, однако он добился наибольшего признания в «Интере» и ПСЖ.

    Мотта никогда не был регулярным игроком основы в «Интере», но стал очень важным игроком команды и тем человеком, который помог команде Жозе Моуринью выиграть три трофея в сезоне 2009-2010. С ПСЖ экс-игрок сборной Италии (32 матча) выиграл пять титулов чемпиона Франции. В сезоне 2013-2014 он был включен в символическую сборную года в Лиге 1.

    5. Алексис Санчес

    Алексис Санчес
    globallookpress.com

    Возраст: 31

    Матчи за «Барселону»: 141

    Нынешний клуб: «Интер»

    Чилиец прекрасно провел период в «Барселоне». Он забил 47 голов в 141 матче и выиграл титул чемпиона Испании в сезоне 2012-2013. Однако он никогда не был стабильным игроком основного состава. Неудивительно, что в 2014 году он перешел в «Арсенал», так как «Барселоне» нужно было освободить место для прихода Луиса Суареса.

    Учитывая то, как сложилась карьера Алексиса в «Манчестер Юнайтед», легко забыть, что в «Арсенале» Санчес играл на топ-уровне. Но, возможно, 80 голов и две победы в Кубке Англии за три с половиной сезона освежат вашу память. Теперь, когда он обосновался в «Интере», можно ожидать настоящего возрождения его карьеры.

    6. Марк Хьюз

    Возраст: 56

    Матчи за «Барселону»: 36

    Нынешний клуб: закончил карьеру

    В 1986 году Марк Хьюз перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» за 2 миллиона фунтов. И он должен был стать компонентом, который помог бы Гари Линекеру процветать в «Барселоне». И если Линекер действительно произвел впечатление в Испании, то Хьюх отличился лишь 5 раз во всех турнирах.

    После сезона в аренде в «Баварии» в 1988 году Хьюз вернулся на «Олд Траффорд» и за следующие семь лет завоевал два титула АПЛ, три Кубка Англии, Кубок лиги и Кубок обладателей Кубков. Затем он также выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги с «Челси» и «Блэкберном». Если бы только его тренерская карьера была бы столь же успешной...

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    • 7. Пако Алькасер

    Пако Алькасер
    globallookpress.com

    Возраст: 27

    Матчи за «Барселону»: 50

    Нынешний клуб: «Вильярреал»

    В августе 2016 года «Барселона» потратила 30 миллионов евро, чтобы купить Пако Алькасера у «Валенсии». Но несмотря на то, что он был постоянной угрозой, когда выходил со скамейки запасных, испанец так и не добился успеха на «Камп Ноу». В 2018 году он был отдан в аренду дортмундской «Боруссии».

    Он провел сумасшедший отрезок в аренде — 13 голов в 18 матчах. Затем он немного сбавил обороты и в итоге забил за «Боруссию» 26 голов в 47 играх. Теперь же он вернулся в Ла Лигу и забивает за «Вильярреал».

    8. Сеск Фабрегас

    Возраст: 33

    Матчи за «Барселону»: 151

    Нынешний клуб: «Монако»

    Еще один игрок, который на своем пике, мог бы бесконечно помочь «Барселоне». Сеск Фабрегас дважды в своей карьере покидал «Барселону», и оба раза его решения оправдывались.

    Сперва в 2003 году он присоединился к «Арсеналу» и всего за пять лет прошел путь от молодого парня до капитана клуба. Он провел за «канониров» более 300 матчей, выиграл Кубок Англии, а также дошел с командой до финала Лиги чемпионов. В 2011 году он вернулся в «Барселону».

    Фабрегас добился еще большего успеха в «Барсе», выиграв Ла Лигу и Кубок Испании. Однако его часто использовали не на его любимой позиции в полузащите, а в роли ложной «девятки». К тому же он почти всегда был первым игроком, которого заменяли.

    Летом 2014 года Фабрегас вернулся в Англию. На этот раз для того, чтобы присоединится к «Челси». Он вновь сумел продемонстрировать свой творческий потенциал в АПЛ, выиграв титулы в сезонах 2014-2015 и 2016-2017. Кроме того, Сеск по пути выигрывал трофей в Кубке Англии и Кубке лиги.

    Сейчас он выступает за «Монако» и, возможно, ломает голову над тем, что происходит с клубом его детства.

    9. Марк ван Боммель

    Марк ван Боммель
    globallookpress.com

    Возраст: 43

    Матчи за «Барселону»: 36

    Нынешний клуб: закончил карьеру

    Учитывая репутацию ван Боммеля, как разрушителя, выглядит странным то, что «Барселона» приняла решение взять его из ПСВ в 2005 году, даже если это и было бесплатное подписание. С другой стороны в том сезоне он действительно вдохновил нидерландский клуб на титул чемпиона страны и выход в полуфинал ЛЧ.

    Совершенно не стало сюрпризом то, что он не смог вписаться в команду Фрэнка Райкарда и уже спустя сезон отправился в «Баварию», приняв, возможно, свое главное решение в карьере.

    С «Баварией» ван Боммель выиграл два чемпионских титула и два Кубка Германии, а также он дошел до финала Лиги чемпионов в 2010 году. Затем полузащитник провел два сезона в «Милане», с которым выиграл Серию А. А еще сезоном позже завершил карьеру там, где все начиналось — в ПСВ.

    10. Адама Траоре

    Адама Траоре
    globallookpress.com

    Возраст: 24

    Матчи за «Барселону»: 4

    Нынешний клуб: «Вулверхэмптон»

    Потребовалось время, но решение Траоре покинуть «Барселону» в 2015 году наконец-то начало оправдывать себя.

    Долгое время — в «Астон Вилле» и «Мидлсбро» — казалось, что молниеносный нападающий будет просто скоростным футболистом, который не способен приносить результат. Однако в «Вулверхэмптоне» Траоре показал, на что он способен.

    В сезоне 2018-2019 Траоре забил всего один гол и отдал одну результативную передачу в АПЛ, но в следующем сезоне он был уже, возможно, лучшим игроком «волков». Он забил 6 голов и отдал 9 ассистов в матчах АПЛ и Лиги Европы, а также совершил 183 обводки в АПЛ — самый высокий показатель за один сезон.

    Его физическая форма, взрывная игра и универсальность (может сыграть вингера, флангового защитника или нападающего) привели к слухам о заинтересованности со стороны ряда топ-клубов. Но пока он остается в «волках» и продолжит восхищать фанатов, а также терроризировать соперников теперь еще и в компании другого парня из «Барселоны» Нелсона Семеду.

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    • 11. Яя Туре

    Возраст: 37

    Матчи за «Барселону»: 118

    Нынешний клуб: свободный агент

    В «Барселоне» Яя Туре играл на позиции опорного полузащитника и даже центрального защитника. Он покинул клуб спустя три года в июле 2010-го, перейдя в «Манчестер Сити» за 24 миллиона фунтов. С этого момента начался не только расцвет его карьеры, но и эры шейха Мансура в «Сити».

    Туре был настоящим столпом в центре поля. Восемь лет, 316 матчей, 79 голов, победы в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги. В двух сезонах он попадал в символическую сборную АПЛ.

    Ивуариец — без сомнения один из величайших игроков в истории «Ман Сити». И даже тогда, когда он не получил торт в день рождения, он все равно демонстрировал топ-уровень на поле. 0

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