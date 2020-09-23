11 футболистов, которые преуспели после ухода из «Барселоны»

1. Тьяго Алькантара

Возраст: 29

Матчи за «Барселону»: 101

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Тьяго Алькантара мог бы также открыть рейтинг главных трансферных провалов «Барселоны» в современной истории.

29-летний футболист последовал за Пепом Гвардиолой в Мюнхен и последние семь лет провел, доказывая свою ценность в качестве одного из лучших плеймейкеров Европы. Он сыграл 233 матча и выиграл семь подряд титулов чемпиона Германии, а завершил свое пребывание в «Баварии» победой в Лиге чемпионов.

То, что в 2013 году «Барселона» продала его всего лишь за 20 миллионов евро, сейчас кажется абсолютно нелепым. Учитывая недостаток мобильности и креативности в нынешней полузащите «Барселоны», Тьяго идеально подошел бы нынешней команде каталонцев.

Однако «Барселона» даже не пыталась вернуть его этим летом, когда он дал понять, что покидает «Баварию». Это позволило «Ливерпулю» (клуб, который перед «Баварией» унижал «Барсу» в ЛЧ) беспрепятственно заполучить его за невысокую сумму — 20 миллионов фунтов.

2. Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Возраст: 38

Матчи за «Барселону»: 46

Нынешний клуб: «Милан»

Забить 22 гола в 46 играх и выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» — это совсем немало. Но правда также заключается в том, что Златану Ибрагимовичу никогда не нравился стиль игры Гвардиолы, заточенный на тотальном владении мячом. После всего лишь одного сезона в Испании в 2010 году швед впервые перешел в «Милан» — сперва в аренду, а после на постоянный контракт.

Попрощавшись с «Барселоной», Ибрагимович прочно зарекомендовал себя как один из величайших нападающих в истории игры. Он забивал и выигрывал титулы с «Миланом» (за который теперь вновь играет в 38 лет), ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». 488 голов, и это еще не конец.

3. Хуан Роман Рикельме

Возраст: 42

Матчи за «Барселону»: 42

Нынешний клуб: закончил карьеру

Рикельме перешел в «Барселону» из «Бока Хуниорс», как, пожалуй, самый высокооплачиваемый игрок Аргентины в 2002 году. Однако всего после одного сезона и трех голов в Ла Лиге он перебрался в «Вильярреал» — сперва в двухлетнюю аренду, а затем на полноценный контракт.

Там он показал Европе, на что действительно способен. Рикельме забил 51 гол в 187 играх во всех турнирах и в 2005 году вывел «Вильярреал» в Лигу чемпионов. В 2007 году он вернулся в «Бока Хуниорс», но по сей день остается любимчиком у фанатов «Вильярреала».

4. Тиагу Мотта

Тиагу Мотта globallookpress.com

Возраст: 38

Матчи за «Барселону»: 139

Нынешний клуб: закончил карьеру

Тиагу Мотта начал свою европейскую карьеру в «Барселоне», проведя за клуб 139 матчей в период с 2001 по 2007 годы, однако он добился наибольшего признания в «Интере» и ПСЖ.

Мотта никогда не был регулярным игроком основы в «Интере», но стал очень важным игроком команды и тем человеком, который помог команде Жозе Моуринью выиграть три трофея в сезоне 2009-2010. С ПСЖ экс-игрок сборной Италии (32 матча) выиграл пять титулов чемпиона Франции. В сезоне 2013-2014 он был включен в символическую сборную года в Лиге 1.

5. Алексис Санчес

Алексис Санчес globallookpress.com

Возраст: 31

Матчи за «Барселону»: 141

Нынешний клуб: «Интер»

Чилиец прекрасно провел период в «Барселоне». Он забил 47 голов в 141 матче и выиграл титул чемпиона Испании в сезоне 2012-2013. Однако он никогда не был стабильным игроком основного состава. Неудивительно, что в 2014 году он перешел в «Арсенал», так как «Барселоне» нужно было освободить место для прихода Луиса Суареса.

Учитывая то, как сложилась карьера Алексиса в «Манчестер Юнайтед», легко забыть, что в «Арсенале» Санчес играл на топ-уровне. Но, возможно, 80 голов и две победы в Кубке Англии за три с половиной сезона освежат вашу память. Теперь, когда он обосновался в «Интере», можно ожидать настоящего возрождения его карьеры.

6. Марк Хьюз

Возраст: 56

Матчи за «Барселону»: 36

Нынешний клуб: закончил карьеру

В 1986 году Марк Хьюз перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» за 2 миллиона фунтов. И он должен был стать компонентом, который помог бы Гари Линекеру процветать в «Барселоне». И если Линекер действительно произвел впечатление в Испании, то Хьюх отличился лишь 5 раз во всех турнирах.

После сезона в аренде в «Баварии» в 1988 году Хьюз вернулся на «Олд Траффорд» и за следующие семь лет завоевал два титула АПЛ, три Кубка Англии, Кубок лиги и Кубок обладателей Кубков. Затем он также выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги с «Челси» и «Блэкберном». Если бы только его тренерская карьера была бы столь же успешной...

7. Пако Алькасер

Пако Алькасер globallookpress.com

Возраст: 27

Матчи за «Барселону»: 50

Нынешний клуб: «Вильярреал»

В августе 2016 года «Барселона» потратила 30 миллионов евро, чтобы купить Пако Алькасера у «Валенсии». Но несмотря на то, что он был постоянной угрозой, когда выходил со скамейки запасных, испанец так и не добился успеха на «Камп Ноу». В 2018 году он был отдан в аренду дортмундской «Боруссии».

Он провел сумасшедший отрезок в аренде — 13 голов в 18 матчах. Затем он немного сбавил обороты и в итоге забил за «Боруссию» 26 голов в 47 играх. Теперь же он вернулся в Ла Лигу и забивает за «Вильярреал».

8. Сеск Фабрегас

Возраст: 33

Матчи за «Барселону»: 151

Нынешний клуб: «Монако»

Еще один игрок, который на своем пике, мог бы бесконечно помочь «Барселоне». Сеск Фабрегас дважды в своей карьере покидал «Барселону», и оба раза его решения оправдывались.

Сперва в 2003 году он присоединился к «Арсеналу» и всего за пять лет прошел путь от молодого парня до капитана клуба. Он провел за «канониров» более 300 матчей, выиграл Кубок Англии, а также дошел с командой до финала Лиги чемпионов. В 2011 году он вернулся в «Барселону».

Фабрегас добился еще большего успеха в «Барсе», выиграв Ла Лигу и Кубок Испании. Однако его часто использовали не на его любимой позиции в полузащите, а в роли ложной «девятки». К тому же он почти всегда был первым игроком, которого заменяли.

Летом 2014 года Фабрегас вернулся в Англию. На этот раз для того, чтобы присоединится к «Челси». Он вновь сумел продемонстрировать свой творческий потенциал в АПЛ, выиграв титулы в сезонах 2014-2015 и 2016-2017. Кроме того, Сеск по пути выигрывал трофей в Кубке Англии и Кубке лиги.

Сейчас он выступает за «Монако» и, возможно, ломает голову над тем, что происходит с клубом его детства.

9. Марк ван Боммель

Марк ван Боммель globallookpress.com

Возраст: 43

Матчи за «Барселону»: 36

Нынешний клуб: закончил карьеру

Учитывая репутацию ван Боммеля, как разрушителя, выглядит странным то, что «Барселона» приняла решение взять его из ПСВ в 2005 году, даже если это и было бесплатное подписание. С другой стороны в том сезоне он действительно вдохновил нидерландский клуб на титул чемпиона страны и выход в полуфинал ЛЧ.

Совершенно не стало сюрпризом то, что он не смог вписаться в команду Фрэнка Райкарда и уже спустя сезон отправился в «Баварию», приняв, возможно, свое главное решение в карьере.

С «Баварией» ван Боммель выиграл два чемпионских титула и два Кубка Германии, а также он дошел до финала Лиги чемпионов в 2010 году. Затем полузащитник провел два сезона в «Милане», с которым выиграл Серию А. А еще сезоном позже завершил карьеру там, где все начиналось — в ПСВ.

10. Адама Траоре

Адама Траоре globallookpress.com

Возраст: 24

Матчи за «Барселону»: 4

Нынешний клуб: «Вулверхэмптон»

Потребовалось время, но решение Траоре покинуть «Барселону» в 2015 году наконец-то начало оправдывать себя.

Долгое время — в «Астон Вилле» и «Мидлсбро» — казалось, что молниеносный нападающий будет просто скоростным футболистом, который не способен приносить результат. Однако в «Вулверхэмптоне» Траоре показал, на что он способен.

В сезоне 2018-2019 Траоре забил всего один гол и отдал одну результативную передачу в АПЛ, но в следующем сезоне он был уже, возможно, лучшим игроком «волков». Он забил 6 голов и отдал 9 ассистов в матчах АПЛ и Лиги Европы, а также совершил 183 обводки в АПЛ — самый высокий показатель за один сезон.

Его физическая форма, взрывная игра и универсальность (может сыграть вингера, флангового защитника или нападающего) привели к слухам о заинтересованности со стороны ряда топ-клубов. Но пока он остается в «волках» и продолжит восхищать фанатов, а также терроризировать соперников теперь еще и в компании другого парня из «Барселоны» Нелсона Семеду.

11. Яя Туре

Возраст: 37

Матчи за «Барселону»: 118

Нынешний клуб: свободный агент

В «Барселоне» Яя Туре играл на позиции опорного полузащитника и даже центрального защитника. Он покинул клуб спустя три года в июле 2010-го, перейдя в «Манчестер Сити» за 24 миллиона фунтов. С этого момента начался не только расцвет его карьеры, но и эры шейха Мансура в «Сити».

Туре был настоящим столпом в центре поля. Восемь лет, 316 матчей, 79 голов, победы в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги. В двух сезонах он попадал в символическую сборную АПЛ.

Ивуариец — без сомнения один из величайших игроков в истории «Ман Сити». И даже тогда, когда он не получил торт в день рождения, он все равно демонстрировал топ-уровень на поле. 0