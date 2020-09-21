Трансферный дайджест. 15-21 сентября

Луис Суарес

«Барселона», нападающий, 33 года

Форвард «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, уругваец уже договорился с мадридцами о 2-летнем контракте с зарплатой 9 млн евро в год.

Отмечается, что для осуществления перехода «Атлетико» должен сначала продать форварда Диего Косту, вследствие чего клубу удастся заработать и разгрузить зарплатную ведомость ( испанец зарабатывает около 8 млн евро за сезон).

По данным излдания, «Барса» готова компенсировать Суаресу потери в зарплате до конца сезона-2020/21, когда истечет срок соглашения нападающего с каталонцами.

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Также Суарес хотел, чтобы «Барса» выплатила ему зарплату за оставшийся по контракту год — около 14 млн евро.

Каталонский клуб не был готов пойти на это на данный момент и предложил уругвайцу около 7 миллионов евро в качестве компенсации, однако сумма не устроила нападающего.

В итоге, «Барселона» и Луис Суарес достигли договоренности о расторжении сделки с уругвайцем, сообщил Жерар Ромеро из RAC1.

33-летнему игроку будет выплачена часть зарплаты за оставшийся год действия его контракта. После этого нападающий покинет «Барсу» на правах свободного агента.

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Ранее сообщалось о возможном переходе Суареса в «Ювентус», уругваец даже прилетал в Италию, но в итоге сделка не состоялась.

За «Барсу» футболист выступал с 2014 года. Он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале.

Наш прогноз: «Атлетико»

Альваро Мората

«Атлетико», нападающий, 27 лет

Альваро Мората globallookpress.com

Туринский «Ювентус» по-прежнему заинтересован в возвращении нападающего Альваро Мораты.

Итальянский клуб ведет переговоры с «Атлетико» о трансфере 27-летнего форварда, сообщает Фабрицио Романо.

Руководство «бьянконери» хочет арендовать игрока за 10 миллионов евро с правом выкупа за 45 миллионов.

В «Атлетико» готовы рассмотреть возможность ухода Мораты, так как велика вероятность, что его в команде заменит Луис Суарес из «Барселоны».

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По данным источника, переход испанца в итальянский клуб согласован. Во вторник, 22 сентября, Мората прилетит в Турин, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт.

Переговоры по трансферу нападающего «Ромы» Эдина Джеко приостановлены, поскольку римляне испытывают проблемы при организации перехода Аркадиуша Милика из «Наполи».

Мората уже играл за «Юве» с 2014 по 2016 год. В 93 матчах за клуб он забил 27 голов и отдал 18 голевых передач, выиграв с командой 5 трофеев.

Наш прогноз: «Ювентус»

Калиду Кулибали

«Наполи», защитник, 29 лет

Калиду Кулибали globallookpress.com

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру во Франции, сообщает The Telegraph.

По информации издания, «Пари Сен-Жермен» опережает «Манчестер Сити» в борьбе за 29-летнего футболиста.

Во французском клубе уверены, что смогут подписать сенегальца. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Отмечается, что «ПСЖ» готов заплатить за игрока 75 млн фунтов (около 82 млн евро). «Ман Сити» не намерен покупать Кулибали за такую сумму.

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Ранее сообщалось, что «Сити» мог заплатить за сенегальца 75 млн евро плюс бонусы. В августе появлялась информация о том, что «горожане» согласовали с Кулибали 5-летний контракт на 50 млн евро.

Также появлялась информация, что хавбек «Сити» Александр Зинченко и защитник Николас Отаменди могут быть обменяны на Кулибали.

По информации The Guardian, английский клуб рассматривает Диего Карлоса из «Севильи» и Хосе Хименеса из «Атлетико» в качестве альтернатив Кулибали.

Наш прогноз: «Наполи»

Нелсон Семеду

«Барселона», защитник, 26 лет

Нелсон Семеду globallookpress.com

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду близок к переходу в английский «Вулверхэмптон».

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли полной договоренности о трансфере португальца, все необходимые документы уже подписаны.

«Барселона» получит за 26-летнего игрока 35 млн евро. Семеду подпишет с «Вулвз» контракт сроком до июня 2025 года. В ближайшее время футболист прилетит в Британию, чтобы пройти медосмотр.

Напомним, агентом Семеду является Жорже Мендеш. На данный момент в «Вулверхэмптоне» девять португальских игроков, а также португальский тренер.

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Семеду перешел в «Барселону» из «Бенфики» за 30 миллионов евро в 2017 году. В прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел 32 матча.

Наш прогноз: «Вулверхэмптон»

Серджино Дест

«Аякс», защитник, 19 лет

Серджино Дест globallookpress.com

Защитник «Аякса» Серджино Дест близок к переходу в «Баварию», сообщает Sport Bild.

Мюнхенский клуб согласовал с американцем контракт на 4 года с возможностью продления еще на один год.

Условия трансфера 19-летнего игрока пока не согласованы клубами, но ожидается, что сделка будет оформлена в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что Дестом также интересовалась «Барселона», главный тренер которой Роналд Куман — поклонник таланта Деста.

Каталонский клуб уже контактировал с агентами игрока. Прибытие Деста на «Камп Ноу» будет зависеть от будущего Нелсона Семеду.

В испанских СМИ уже публиковалась информация, что каталонцы рассматривают возможность подписания арендного соглашения с игроком с обязательной опцией выкупа.

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Как сообщает La Stampa, туринский «Ювентус» также сделал предложение по защитнику «Аякса», хотя Дест и не является приоритетной целью клуба.

В прошлом сезоне Дест забил два гола и сделал шесть результативных передач в 36 матчах.

Наш прогноз: «Бавария»

Александр Серлот

«Трабзонспор», нападающий, 24 года

Александр Серлот globallookpress.com

Нападающий «Трабзонспора» Александр Серлот близок к переходу в немецкий «Лейпциг», сообщает Bild.

«Я думаю, что в ближайшие дни сделка осуществится», — заявил спортивный директор немецкого клуба Маркус Креше.

Источник отмечает, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро + 4 млн в качестве бонусов.

Сообщалось, что игрок должен был 21 сентября пройти медосмотр в преддверии трансфера, однако, по информации экс-футболиста сборной Норвегии, а ныне журналиста Ян-Оге Фьортофта, он был отменен. Причины не уточняются.

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24-летний норвежец также заинтересовал «Наполи», «Тоттенхэм», «Фиорентину» и «Вольфсбург».

В минувшем сезоне лиги Турции Серлот забил 24 гола за 34 встречи и стал лучшим бомбардиром турнира.

Наш прогноз: «Лейпциг»

Дайо Упамекано

«Лейпциг», защитник, 21 год

Дайо Упамекано globallookpress.com

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет усилить центр обороны и проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпцига» Дайо Упамекано.

Однако сейчас в составе «Юнайтед» семь центральных защитников, поэтому клуб должен будет расстаться с несколькими футболистами прежде чем начать переговоры по 21-летнему французу, сообщает The Telegraph.

О желании главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера видеть Упамекано в составе команды уже сообщалось ранее.

Некоторое время назад француз продлил контракт с «Лейпцигом» до июня 2023 года.

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Отмечается, что по новому соглашению Упамекано можно выкупить за 42 млн евро в конце сезона-2020/21.

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