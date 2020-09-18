Бундеслига 2020-2021. Кто составит конкуренцию «Баварии», за кем из игроков следить?

Сезон 2020-2021 в чемпионате Германии стартует уже 18 сентября. Действущий чемпион и победитель восьми последних турниров «Бавария» будет принимать «Шальке». И этот новый сезон выглядит многообещающе.

В Бундеслиге есть все: страсть болельщиков, звезды мирового уровня от А (Альфонсо Дэвис) до Z (Деннис Закария), настоящий титан в лице «Баварии» и сильная команда в лице ближайшего преследователя «Боруссии» Дортмунд.

Итак, давайте посмотрим, за кем и за чем нужно следить в Бундеслиге 2020-2021.

Кто будет претендовать на титул, кроме «Баварии»?

«РБ Лейпциг» лидировал в чемпионате Германии в середине прошлого сезона, а также сумел добраться до полуфинала Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» может похвастаться одной из самых устрашающих атакующих линий в мире и едва не прошла ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ. «Байер» в минувшем сезоне добрался до четвертьфинала Лиги Европы, а «Айнтрахт» Франкфурт за год до этого попал в полуфинал турнира.

Есть много немецких команд, которые достойны уважения, но будет ли кто-то из них бороться за чемпионский титул, зависит только от действующего чемпиона.

Мюнхенская «Бавария» выиграла чемпионство восемь раз подряд, а в прошлом сезоне еще и впервые с 2013 года стала победителем Лиги чемпионов, одержав 11 побед в 11 матчах турнира.

Еще в начале декабря «Бавария» занимала в Бундеслиге седьмое место, но преобразилась после того, как команду принял Ханси Флик. В последних 20 матчах чемпионата «Бавария» набрала 58 из 60 возможных очков, завоевав титул.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Несмотря на некоторые потери в составе в летнее межсезонье, «Бавария» по-прежнему остается фаворитом на чемпионство в новом сезоне. Вероятность того, что мюнхенцы возьмут титул, оценивается примерно в 88%. И ничего не имеет значения, пока «Бавария» не станет регрессировать или окажется в некоторого рода похмелье. Только в таком случае другие будут готовы нанести удар.

На данном этапе «Боруссия» Д отразила атаки «Манчестер Юнайтед» по подписанию нападающего Джейдона Санчо, а также может похвастаться лучшим молодым центрфорвардом мира — Эрлингом Холандом. Дортмундцы должны выглядеть столь же захватывающе, как и прежде, и являются у букмекеров вторым по шансам фаворитом на титул.

«РБ Лейпциг» потерял Тимо Вернера, который перешел в «Челси», но сохранил в составе всех остальных игроков, серьезно влиявших на результаты команды в прошлом сезоне. У тренера команды Юлиана Нагельсмана было время, чтобы разработать тактику игры без Вернера. «Лейпциг» — третий фаворит на победу в Бундеслиге.

Можно также предположить, что «Байер», «Айнтрахт» или «Вольфсбург» могут стать темной лошадкой, но реальность такова, что в Германии все, кроме «Баварии», являются темными лошадками.

Что за правило «50+1», о котором все говорят?

В Германии спорт, и особенно футбол, традиционно не считались частью индустрии развлечений. Клубы должны были и сейчас должны содержать местные или региональные сообщества. Правило «50+1» является напоминанием об этом.

Данное правило предусматривает, что 51% акций профессионального футбольного клуба должны оставаться во владении некоммерческой организации. Это можно перевести следующим образом — в Германии фанаты владеют своими клубами.

И хотя формально все остается так же, правило «50+1» было нарушено несколькими исключениями в случаях, когда клубы находили лазейки для финансирования, чтобы сражаться не только на профессиональном уровне в Германии, но и на евроарене.

Например, по правилу «50+1» никогда не играли «Байер» и «Вольфсбург», которые принадлежат крупным компаниям, а «Хоффенхайм» принадлежит миллиардеру Дитмару Хоппу, который приобрел контрольный пакет акций клуба в качестве исключения по разрешению Немецкой футбольной лиги в 2015 году. Оно позволяет частным инвесторам прийти к власти в клубе, если они более 20 лет непрерывно и в значительной степени вкладывают в него финансы.

«РБ Лейпциг» фактически принадлежит австрийскому гиганту энергетических напитков Red Bull. Формально они соблюдают правило «50+1», но фактически обошли его. У них есть 19 членов клуба с правом голоса, и все они являются сотрудниками Red Bull.

Подавляющее большинство других клубов продали свои акции за счет аутсорсинга. Например, в «Герте» инвестору Ларсу Виндхорсту принадлежит 66% акций клуба после вливания около 400 миллионов евро за последний год с небольшим.

«Боруссия» Дортмунд и «Бавария» не отличаются. У них также есть компании, которые озабочены их спортивной и экономической судьбой.

Все это может звучать довольно грустно, и может показаться, что правило «50+1» может больше не волновать клубы. Однако оно все еще гарантирует, что болельщики могут сказать свое слово. Они по-прежнему имеют право голоса во всех вопросах клуба, кроме спортивной составляющей.

18 команд — 18 игроков, за которыми стоит следить

«Бавария» — Лерой Сане, нападающий, 24 года

«Бавария» и без того может похвастаться россыпью талантов в атаке. Но поскольку Иван Перишич и Филиппе Коутиньо покинули клуб, перед подписавшим контракт Сане будет поставлена задача заполнить образовавшуюся пустоту и вывести атаку «Баварии» на новый уровень. Он должен стать убийственным дополнением к нападению мюнхенцев, в котором уже есть Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Кингсли Коман.

«Боруссия» Д — Эрлинг Холанд, нападающий, 20 лет

Норвежский форвард прибыл в Дортмунд в январе и сразу же преуспел — он забил 16 голов в 18 матчах. Холанд уже в своем юном возрасте считается одним из лучших нападающих мира и в новом сезоне он станет неотъемлемой частью планов и стремлений «Боруссии», составляя атакующую линию с Торганом Азаром, Марко Ройсом, Джейдоном Санчо и Джованний Рейной. А еще стоит следить за Джудом Бэллингемом. Перед молодым английским полузащитником открывается большое будущее.

Эрлинг Холанд globallookpress.com

«РБ Лейпциг» — Дайот Упамекано, защитник, 21 год

Упамекано уже находится в поле зрения практически всех топ-клубов Европы. Но «Лейпциг» пока непреклонен и хочет оставить защитника еще на сезон. Молодой французский центральный защитник играет ключевую роль в тактике Нагельсмана — будучи одним из лучших в мире защитников по конролю мяча, он выполняет важную роль по выходу команды из обороны. Также стоит следить за испанским хавбеком Дани Ольмо и новичком Хван Хи Чханом.

«Байер» — Патрик Шик, нападающий, 24 года

В «Байере» стоит следить за полузащитниками Надием Амири и Флорианом Виртцем, которые попытаются заполнить пустоту, оставленную Каем Хаверцом. Но Шик является ключевым элементом в планах команды в новом сезоне. Прошлый сезон он провел в аренде в «Лейпциге», но теперь подписал полноценный контракт с «Байером», перейдя за 24 миллионов фунтов. Шик будет в центре внимания леверкузенцев еще и потому, что будущее Леона Бейли пока не определено, а Кевин Фолланд сейчас в «Монако».

«Боруссия» Менхенглабах — Маркус Тюрам, нападающий, 23 года

«Боруссия» Менхенгладбах демонстрирует прекрасный футбол — один из лучших в Германии, а их нападающие прекрасно дополняют друг друга. Алассан Плеа великолепен, а Бриль Эмболо надеется провести прекрасный сезон. Но мы с нетерпением ждем, когда Маркус Тюрам сделает еще один шаг вперед в новом сезоне. В прошлом чемпионате Германии он забил 10 голов и отдал 8 результативных передач, так что от него стоит ждать больших успехов.

Маркус Тюрам globallookpress.com

«Хоффенхайм» — Деннис Гайгер, полузащитник, 22 года

Кристоф Баумгартнер — один из лучших полузащитников Бундеслиги, забивший семь голов в прошлом сезоне. Он, как и защитник Стефан Пош, являются главными надеждами «Хоффенхайма» в новом сезоне. Но при этом мы ради видеть, как обстоят дела у Гайгера. Это мюнхенский Тьяго в «Хоффенхайме» — элегантный полузащитник, который способен связать игру команды. Стоит ждать от него солидного сезона.

«Вольфсбург» — Жером Руссийон, защитник, 27 лет

Йосип Брекало и Вут Вергхорст (если он останется) будут главной атакующей угрозой «Вольфсбурга», а Коен Кастеелс — один из лучших вратарей Бундеслиги. Но также у них есть два прекрасных фуллбэка. И если Кевин Мбабу надолго выбыл из-за травмы, то Руссийон будет выжигать левый фланг «Вольфсбурга» в новом сезоне.

«Айнтрахт» Франкфурт — Филип Костич, полузащитник, 27 лет

Их может ждать отличный сезон. У «Айнтрахта» есть одни из самых ярких нападающих Бундеслиги — Андре Силва и Даичи Камада, у них есть неудержимый крайний защитник Дэнни да Коста, а также неизменно надежный Бас Дост. Но Костич — один из лучших вингеров в Бундеслиге. В прошлом сезоне он стал пятым в списке лучших ассистентов чемпионата, отдав 11 результативных передач. Так что он является ключевым фактором в надеждах команды Ади Хюттера на новый сезон. Также нам нравится наблюдать за центральным защитником Мартином Хинтереггером.

«Вердер» — Таит Чонг, полузащитник, 20 лет

Перед новым сезоном «Вердер» предстает немного неизвестным. Но Джош Сарджент должен провести отличную кампанию, плюс клуб попытается сохранить звездного нападающего Милота Рашицу, которого хотят видеть в АПЛ. Но также у них есть арендованный полузащитник «МЮ» Таит Чонг. И судя по его голу в матче Кубка Германии, у него может быть особенный сезон.

Таит Чонг globallookpress.com

«Герта» — Матеус Кунья, нападающий, 21 год

Будущего игрока сборной Бразилии слухи связывали с переездом в ПСЖ уже этим летом. И он точно не останется в «Герте» навсегда. Это великолепный игрок. От 21-летнего Куньи можно ожидать даже того, чего ждать не стоит.

«Унион» — Макс Крузе, нападающий, 32 года

32-летний «немецкий Златан» вернулся в Бундеслигу всего через год после отъезда в Турцию. Это нападающий, который сидел за финальным столом Мировой серии покера в Лас-Вегасе в 2014 году, поиграл за сборную Германии и слишком много клубов Бундеслиги, чтобы перечислять все. У него нет лояльности ни к кому, и это делает его особенно опасным.

«Шальке» — Рабби Матондо, нападающий. 20 лет

Он попал в неприятности из-за своей дружбы. На тренировке в спортзале валлийский вингер был одет в футболку «Боруссии» с фамилией Санчо. Они дружат, но Санчо играет за Дортмунд, а Матондо — за «Шальке». А эти клубы, как известно, являются злейшими врагами. Матондо был оштрафован. Однако этого молодого человека стоит бояться по другим причинам. Его скорость и юношеский энтузиазм — это именно та помощь, в которой нуждается форвард-ветеран Сеад Ибишевич.

«Аугсбург» — Флориан Нидерлехнер, нападающий, 29 лет

В своем первом сезоне в «Аугсбурге» 29-летний футболист выполнял роль полиса страхования для клуба. Он забил 13 голов и сотворил еще 8. Завершение атак от этого нападающего будет ключом к выживанию «Аугсбурга» в лиге.

«Кельн» — Элвис Рексбечай, полузащитник, 22 года

Арендованный у «Вольфсбурга» на еще один сезон энергичный полузащитник играет важную роль в прессинге команды Маркуса Гиздоля. Его менталитет понадобится команде, которая не полагается на звездных игроков.

«Штутгарт» — Грегор Кобел, вратарь, 22 года

«Штутгарт» начинает сезон в качестве одного из аутсайдеров Бундеслиги и в клубе должны сделать ставку на своего 22-летнего вратаря, который подписал полноценный контракт, перейдя из «Хоффенхайма» после впечатляющего сезона в аренде во второй Бундеслиге.

«Арминия» — Амос Пипер, защитник, 22 года

В 22 года бывший запасной центральный защитник «Борусси» Д провел прорывной сезон 2019-2020. Правый защитник может превосходно доставлять мячи, он силен в воздухе и хочет произвести впечатление на самом высоком уровне.

«Фрайбург» — Кристиан Гюнтер, защитник, 27 лет

Левый защитник «Фрайбурга» в прошлом сезоне отдал 8 ассистов, сделал 118 кроссов и сам отличился 2 раза. Будучи выпускником академии «Фрайбурга», 27-летний футболист является примером для этого клуба. Он провел за команду уже 232 матча в Бундеслиге и второй Бундеслиге.

Кристиан Гюнтер globallookpress.com

«Майнц» — Ридле Баку, полузащитник, 22 года

В 1997 году Карл-Хайн Ридле сделал дубль за «Боруссию» в финале ЛЧ против «Ювентуса», а менее чем через год в Майнце родился Ридле Баку. Сперва «Ридле» было лишь его прозвищем, но теперь это имя указано в паспорте правого защитника сборной Германии U-21.

Как распределится борьба в сезоне?

«Бавария» — гигант, который возвышается над всей остальной Бундеслигой. Мюнхенцы выиграли восемь титулов подряд, и любому понадобится приложить огромные усилия, чтобы свергнуть их с трона. Но если «Боруссии» Дортмунд удастся сохранить Джейдона Санчо, то это будет их лучший шанс сбросить «Баварию» с трона.

Дортмунд и «Лейпциг» — даже без Тимо Вернера — будут теми командами, которые будут преследовать «Баварию» в новом сезоне. Но даже Юлиан Нагельсман считает, что «Бавария» слишком сильна и является фаворитом на титул.

Сразу за этой тройкой находится «Боруссия» Менхенгладбах. Вместе с «Байером», которому нужно учиться жить без Кая Хаверца, они будут вести борьбу за четвертую путевку в Лигу чемпионов.

Далее «Вольфсбург», «Айнтрахт» Франкфурт и «Хоффенхайм» будут бороться за места в Лиге Европы.

Сразу за ними — «Шальке», «Вердер», «Герта», «Штутгарт» и «Кельн». Успешность сезонов этих команд может решиться в мгновение ока — их непредсказуемость захыватывает не меньше, чем разочаровывает.

На том, чтобы избежать вылета, будут сосредоточены «Унион», «Арминия», «Фрайбург», а также «Майнц» и «Аугсбург». Они — Давиды этой Бундеслиги.

Страсть фанатов — то, чего будет не хватать

Бундеслига — ничто без фанатов. Они — кровь этой лиги. И уже на этих выходных они вернутся на трибуны. Посещаемость будет колебаться от 500 человек на матче «Вольфсбург» — «Байер» до 10 тысяч на матче двух «Боруссий». Команды смогут заполнять трибуны на 20% от общей вместимости стадиона при соблюдении определенных критериев.

К несчастью для «Баварии», сезон для клуба начнется за закрытыми дверями, так как в Мюнхене — всплеск новых случаев заражения коронавирусом, и превышена допустимая отметка для матчей с болельщиками.

Но со временем фанаты все же вернутся. Они вернутся на знаменитую «Желтую стену» в Дортмунде — крупнейшую стоячую трибуну Европы, которая может вместить до 25 тысяч человек. Они вернутся на стадион во Франкфурте, где охрипшие фанаты вдохнули новую жизнь в некогда столкнувшегося с трудностями гиганта. Они вернутся на стадион «Баварии» в Мюнхене и будут чествовать свою команду за ее достижения.

Фанаты «Боруссии» Д globallookpress.com

Болельщики в Германии — страстные и сильные. Они всегда на виду. И сейчас их очень не хватает, но они не заставили себя замолчать. Возможно, лишь на трибунах, но не в их борьбе за то, что делает Бундеслигу особенной. Их борьба против несправедливости, против владельцев и за сохранение стоячих трибун, умеренных цен на билеты и за большую власть в системе, извне может нервировать, но она имеет решающее значение для самой игры. Добро против зла — так было всегда.

В футболе есть три ключевых компонента — красота игры, азарт соревнований и то, что происходит на трибунах. Но все эти компоненты должны соответствовать друг другу. Бундеслига может раскрыть свой потенциал полностью, когда болельщики вернутся и добавят третий компонент.

Главные противостояния в Бундеслиге

«Дер Классико». «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Это дерби не из-за географических связей или обширной истории. Это просто битва между двумя командами, которые, скорее всего, будут бороться за титул в этом сезоне. На двоих они выиграли 22 из 26 последних чемпионских титулов, а победа «Баварии» со счетом 1:0 в Дортмунде в июне прошлого года практически завершила чемпионскую гонку сезона 2019-2020.

«Бавария» — «Боруссия» Д globallookpress.com

«Рурское дерби». «Боруссия» Дортмунд против «Шальке». Это очень большой матч. У двух этих клубов две из трех самых крупных фан-баз в стране. В 96 матчах Бундеслиги «Боруссия» выиграла 34 матча, «Шальке» — 32, а еще 30 завершились вничью.

«Рейнское дерби». «Боруссия» Менхенгладбах — «Кельн». Эти два клуба разделяют менее 40 миль. И они оба достигли своего пика в одно и то же время — в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Это ненависть, взращенная с годами. А если брать прозвища команд, то трудно перебить дерби «жеребцов» против «козлов».

«Дерби Берлина». «Герта» против «Униона». Это дружеское соперничество. Еще до воссоединения Германии болельщики этих клубов («Герта» — с Запада, «Унион» — с Востока) поддерживали команды друг друга. Конечно, этому способствовало то, что они никогда не играли друг против друга. В дебютном сезоне «Униона» в Бундеслиге (2019-2020) они обменялись домашними победами и, если они продолжат обыгрывать друг друга, то искры все же могут полететь.

«РБ Лейпциг против всех». У этого «дерби» нет имени. Но несмотря на всю привлекательность «Лейпцига», подъем команды из небытия в полуфинал Лиги чемпионов всего за 10 лет — с очевидной помощью Red Bull — вызвал гнев почти каждого футбольного фаната за пределами Лейпцига. Они обошли правило «50+1» и довели финансирование коммерческой структуры до гигантского статуса. Это не оценили ни гиганты, ни негиганты. 0