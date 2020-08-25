Загруженность и неопределенность. Новый сезон станет более насыщенным

Болельщики испанского «Эльче» утверждали, что именно их победа над «Жироной» со счетом 1:0 в ответном матче плей-офф Сегунды за право сыграть в элитном дивизионе была истинным постскриптумом самого длинного футбольного сезона в истории, ведь их встреча закончилась чуть более чем через час после того, как «Бавария» завоевала свой шестой титул в Лиге чемпионов.

В каком-то смысле сезон 2019/20 действительно не мог закончиться по-другому. Тот факт, что «Эльче» добыл победу и вышел в Примеру, забив гол на шестой компенсированной минуте второго тайма, был вполне логичным, ведь неопределенность растянулась до самого конца кампании

Но теперь все действительно кончено. Все началось 25 июня 2019 года, когда «Санта-Колома» из Андорры победила «Тре Пенне» из Сан-Марино со счетом 1:0 в полуфинале предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов. Тогда никто не мог представить весь тот хаос и потрясения, которые последуют в ближайшие месяцы, когда глобальная пандемия приостановит жизнь, изменит приоритеты и отодвинет футбол, наряду с другими видами спорта, на второй план.

В общей сложности 426 дней разделили первый удар сезона от последнего, но то, что сезон удалось довести до конца, по-прежнему кажется замечательной новостью, учитывая влияние COVID-19 на общество во всем мире. Да, болельщики отсутствовали на стадионах (за редким исключением) с тех пор, как в марте начал вводиться карантин, и мы все еще видим лишь предварительные шаги к их возвращению в предстоящие недели и месяцы.

Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Премьер-лига доигрывали свои сезоны на пустых стадионах, при этом УЕФА также провел Лигу чемпионов и Лигу Европы за закрытыми дверьми в Португалии и Германии соответственно. А вот Евро-2020 был отложен в надежде, что его можно будет провести следующим летом так, как это было задумано изначально.

Многие критиковали планы по рестарту. Среди них были и футболисты, которые сомневались в том, что возвращение на поле будет безопасным во время эпидемии. Дэнни Роуз, который в то время был арендован «Ньюкаслом» и «Тоттенхэма» сказал, что с игроками обращались «как с лабораторными крысами».

Франция, Нидерланды, Бельгия, Шотландия и другие страны решили не доигрывать футбольные сезоны. Подобного решения ждали и от остальных сильнейших чемпионов. Однако немецкая Бундеслига вернулась первой, а за ней последовали остальные, притом тревожных инцидентом после рестарта практически не было.

И хотя многие сомневались в планах, разработанных различными лигами и организациями, футбольные чиновники заслуживают похвалы за то, что продолжили путь к завершению сезона.

Хотя сезон 2019/20 в конечном итоге запомнится сбоем, вызванным коронавирусом, и мерами, принятыми для завершения сезона, футбольные достижения не должны оставаться в тени. «Ливерпуль» прервал 30-летнее ожидание титула чемпиона Англии, оторвавшись от ближайшего преследователя на 18 очков, а Марсело Бьелса привел «Лидс Юнайтед» к первому месту в Чемпионшипе и впервые за 16 лет вернул клуб в Премьер-лигу.

«Бавария» завоевала восьмой титул подряд в Бундеслиге, а «Ювентус» — девятый подряд в Италии. Мадридский «Реал» впервые с 2017 года стал чемпионом при Зинедине Зидане. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на финише сезона впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов, забив 55 голов в 47 матчах во всех турнирах, но из-за отмены вручения «Золотого мяча» в этом году он упустит шанс получить этот личный приз.

Ромелу Лукаку тоже провел звездный сезон, забив за «Интер» 34 мяча, повторив достижение, установленное Роналдо в миланском клубе в 1997-98 годах. Тем не менее, экс-форвард «Манчестер Юнайтед» не смог добавить себе на счет еще один трофей, поскольку команда Антонио Конте в финале Лиги Европы проиграла «Севилье».

И если сезон 2019/20 станет самым продолжительным в истории, сезон 2020/21, вероятно, будет самым загруженным. Премьер-лига, Бундеслига, Серия А и Ла Лига должны стартовать в середине сентября, а перенесенный Евро-2020 — в июне следующего года. Таким образом, все национальные чемпионы в Европы должны быть завершены к концу мая. Лига чемпионов и Лига Европы вернутся в октябре, а до середины декабря в них должны быть сыграны шесть туров группового этапа.

Нас ждут непростые решения, поскольку COVID-19 и его неизвестные последствия в ближайшие месяцы вновь могут бросить тень на футбол. Возможно, мы не увидим полных стадионов в сезоне 2020/21, и никто не может с уверенностью сказать, станет ли Евро-2020 тем карнавалом, которым должен быть, но когда «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом» на «Уэмбли» 29 августа в борьбе за Суперкубок Англии, все начнется снова, всего через шесть дней после окончания прошлого сезона.

Это нечто большее, чем пит-стоп между сезонами, но такова реальность, которую футбол должен принять в сезоне 2020/21. 0