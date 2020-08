Гол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов

«Бавария» одержала минимальную победу над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Первый тайм прошел без голов, несмотря на моменты у ворот обеих команд и спорный момент в штрафной парижан, по итогам которого главный арбитр Даниэле Орсато не назначил пенальти. Автором единственного забитого мяча на 59-й минуте стал нападающий мюнхенцев Кингсли Коман, замкнувший навес Джошуа Киммиха. Для команды Ханса-Дитера Флика эта победа в ЛЧ стала шестой в истории.

Планы на игру

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина разбирает планы на игру обеих команд, делая вывод, что и парижане, и мэнхенцы, сделали ставку на прессинг.

«Прессинг — ключевое слово, объединяющее и "ПСЖ", и "Баварию". Кому-то пришлось уступить в этом компоненте, а именно — французам. "Бавария" давила интенсивнее, по-видимому, сделав ставку на быстрый гол. "ПСЖ" оборонялся средним блоком, рассчитывая на контратаки.

План парижан работал: в первые 20 минут мюнхенцы ни разу не коснулись мяча в штрафной соперника. И в целом создавали меньше моментов в первом тайме, несмотря на попадание в штангу Левандовски.

Вторая половина встречи разделилась на два отрезка. До гола "Баварии" наблюдалось тотальное доминирование мюнхенцев и низкий блок их соперника. Временами "ПСЖ" напоминал "Аталанту", которая точно также встала на своей половине поля в четвертьфинале. После забитого мяча — интенсивный прессинг от парижан и... нереализованные моменты».

Ханс-Дитер Флик Главный тренер «Баварии» Я горжусь командой. Когда мы начинали, в ноябре (когда специалист возглавил команду) я читал заголовки вроде: «Баварию» больше не уважают, не боятся «Баварию». Развитие команды за последние десять месяцев было сенсационным. Мы максимально использовали все, включая остановку из-за коронавируса. Мы видели, что «ПСЖ» очень силен в нападении, но даже в этом случае мы играли смело и заслужили победу

Начало матча за ПСЖ

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов нахваливает парижан, уверенно проведших начало матча.

«Когда началась игра, также не чувствовалось, что волнение как-то мешает игрокам "ПСЖ". "Бавария" как обычно попыталась уничтожить соперника мощным прессингом с первых минут (парижане с трудом выводили мяч на чужую половину поля), но достаточно быстро чемпион Франции остудил агрессию чемпиона Германии. Этому поспособствовали в том числе несколько пауз после фолов. Если кто и "плыл", так это скорее молодой защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис.

Здорово работало три центрхавов ПСЖ. Маркиньос принимал верные решения и руководил партнёрами, Андер Эррера выдвигался вперёд, чтобы образовывать 4-2-2-2 при развитии атак или участвовать в высоком прессинге, а экс-полузащитник "Зенита" Леандро Паредес сделал несколько блестящих перехватов и длинных передач. Неудивительно, что Томас Мюллер совершил до перерыва всего 19 касаний мяча.

Первый по-настоящему голевой момент создал именно ПСЖ, но Неймар не забил с передачи Мбаппе — великолепный Мануэль Нойер спас после выхода один на один. Вообще до перерыва французы нанесли больше ударов — 6:5 (в створ — 2:1). Впрочем, у "Баварии" был супермомент, когда Роберт Левандовски пробил в штангу. Ещё один эпизод из первого тайма, о котором нельзя не сказать — потеря немцами Жерома Боатенга. Центральный защитник залечил повреждение, однако выдержал менее получаса».

Томас Тухель Главный тренер «ПСЖ» Мы отдали все и оставили сердца на поле. Я всегда чувствовал, что первый гол может решить игру, и вот что произошло. В итоге получилась эта разница между двумя очень сильными командами. Я разочарован, но горжусь своими игроками. То, как они выступали за последние несколько недель, — это все, о чем я мог их попросить

Ошибка Паредеса привела к голу

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев отмечает, что мюнхенцы довольно быстро сумели укротить атакующие порывы ПСЖ.

«Травма Жерома Боатенга пошла даже на пользу "Баварии". Вместо него вышел Никлас Зюле, который чуть быстрее партнера, то есть быстрее действует против забросов за спину. Пожалуй, после его выхода ПСЖ больше не ловил мюнхенцев на слишком высоком расположении линии обороны.

"Баварию" чаще всего загоняли в угол поля, откуда шел навес в штрафную. При наличии Роберта Левандовски бояться тут нечего. Но поляк лишь один раз опасно бил головой. Тем более, в воротах ПСЖ все-таки сыграл Кейлор Навас, в очередной раз показывавший великолепную реакцию. Несомненно, в мадридском "Реале" до сих пор кусают локти из-за того, что отпустили его. С тех пор Королевский клуб ни разу не играл в финале Лиги чемпионов. Совпадение?

Но Навасу все же пришлось вынимать мяч из своих ворот. Неожиданно "Бавария" опасно контратаковала. И вторым темпом Киммих поймал оборону ПСЖ на ошибке. Кехер потерял за спиной Комана, отвлекшись на Левандовски. В результате Киммих выдал точный кросс на француза, который ударом головой расстрелял Наваса.

Ну а ошибку допустил наш старый знакомый. Леандро Паредес отчаянно бежал в штрафную прерывать прострел Сержа Гнабри. Но в эту позицию успевал партнер. Экс-полузащитник "Зенита" должен был оставаться чуть сзади, чтобы накрыть Киммиха на втором темпе. Но вместо этого Паредес покатился в подкате в своей штрафной и выключился из игры. Не удивительно, что аргентинец лил больше всех слез после игры».

Мануэль Нойер Вратарь «Баварии» Мы не смогли реализовать все своим моменты, получилась тяжелая игра, но сейчас мы все рады результату. Пять добавленных минут были просто бесконечными, я не мог дождаться, когда они закончатся. Мы понимали, что нас ждет сложнейшая игра, важно было не терять голову и дождаться своего шанса

Несостоявшиеся пенальти

Автор Soccer.ru Сергей Иванов разбирает спорные судейские моменты, которые могли закончиться назначением пенальти.

«Сразу стоит оговориться о паре моментов, за которые могут потом цепляться особенно отчаянные болельщики. Это судейские решения относительно двух потенциальных пенальти. Так получилось, что Даниэле Орсато не удовлетворил требования обеих команд по разу. В первом тайме в штрафной ПСЖ упал дриблер Коман, который почувствовал на плече руку Керера.

Видеоассистенты посоветовали Орсато не давать пенальти. Хотя, наверное, в другом матче такой эпизод потянул бы на одиннадцатиметровый. Все же рука Тило уверенно лежала на плече Комана, а вот какие усилия он прилагал к этому плечу — остается догадываться. Кингсли мог бы не падать так нарочито, пожалуй.

Второй похожий по исходу эпизод случился уже во втором тайме в штрафной "Баварии". В заварушке Киммих выбил мяч у Мбаппе, а повторы показали, что при этом он угодил по ноге Килиана. Судьи снова не стали вмешиваться. Так что по этим спорным ситуациям равенство.

В остальном же рефери отработал довольно сбалансировано, хотя карточек было немало. В основном они зарабатывались игроками, когда эмоции грозили сорваться в беспредел. Рефери такие моменты чувствовал и охлаждал. А бороться в игре он позволял достаточно либерально».

Кингсли Коман Хавбек «Баварии» Я счастлив! Но стоит сказать, что и «ПСЖ» провел отличный турнир. Мы же старались прессинговать, самое главное было не пропустить, получился прекрасный финал

Нойер спас от овертайма

Редакция Sport24 отмечает то, как уверенно «Бавария» довела дело до победы, особо выделяя голкипера, спасшего мюнхенцев.

«Но после этого "ПСЖ" не взял мяч под контроль — "Бавария" продолжала планомерно давить прессингом. Неймар перестал четко отрабатывать в атаке и все больше брал игру на себя, пытаясь накрутить по несколько партнеров за раз.

Но это не особо помогало, даже сменивший Паредеса Верратти попадал под жесточайший мюнхенский пресс. Хотя один супермомент у Парижа был — Ди Мария сделал филигранный скрытый пас, Маркиньос снова поднялся высоко и вышел на ударную позицию, но снова спас Нойер, проведший потрясающий матч.

А еще был спорный момент, когда Киммих зарядил по пятке Мбаппе в своей штрафной, но арбитр не поставил пенальти.

Тухель в конце заменил Ди Марию на Шупо-Мотинга, который спас "ПСЖ" в игре с "Аталантой". Но не в этот раз — "Бавария" задавила очередного соперника. Тухель здорово подготовился к финалу, но Париж сам запорол свои многочисленные моменты. Последний уже в добавленное время упустил Шупо-Мотинг, котрый после крутого паса Неймара не попал по мячу. "Бавария" — сильнейшая команда Европы. Теперь официально».

Роберт Левандовский Форвард «Баварии» Не переставайте мечтать. Никогда не сдавайся, если потерпишь неудачу. Усердно работайте, чтобы достичь своей цели

Триумфаторы сезона

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отдает должное мюнхенскому клубу и его наставнику.

«В результате как "ПСЖ" ни старался, отыграться ему все-таки не удалось. "Бавария" стала не только победителем Лиги чемпионов, но и абсолютным триумфатором сезона. Пусть в финале она была не лучше парижан и забила "всего" один мяч, но всем своим путем к решающему матчу заслужила этот успех.

А Флик умудрился выиграть все, что только можно, менее чем за год во главе немецкого гранда. Напомним, что до "Баварии"-2019/20 самостоятельно на высоком уровне он работал только в "Хоффенхайме", и было это еще 15 лет назад...»

Такой Лиги чемпионов больше не будет

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что этот розыгрыш Лиги чемпионов войдет в историю из-за его особых обстоятельств, которые не помешали турниру быть интересным.

«Повлиял ли Covid-19 на финал? Тоже нет. Можно вспомнить прошлогоднюю встречу "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", ярчайшим моментом которой стала выбежавшая на поле полуголая женщина, и переполненный стадион не сделал матч зрелищным. А тут — пустые трибуны, но даже безголевой первый тайм вместил в себя больше событий, чем финал предыдущей Лиги чемпионов.

Потому что мотивация решает. Неймар хотел доказать всем, что силен и без Месси. Мбаппе хотел стать обладателем двух главных трофеев в международном и клубном футболе в 21 год. "Бавария" во главе с Левандовски хотела зафиксировать, что она — лучшая в Европе.

Мюнхенцы доказали, что гибки. В стереотипном представлении "Бавария" — смертоносный бульдозер, который не умеет вымучивать результат. Тут получилось именно так. Мюнхенцы забили свой гол, но статус финала давил на них, и из-за нервов они не могли раскрыться. "ПСЖ" мог сравнять счет в добавленное время, как было в классических финалах больших турниров. И к судьям было много вопросов — все, как и до пандемии.

И победила "Бавария". Она и до карантина побеждала, и после него побеждает. Она переживет, кажется, все: и коронавирус, и чуму. Все равно будет побеждать.

Запомните эту Лигу чемпионов. Ее победитель мало кого удивляет, но путь до финала — беспрецедентный. Такого больше не будет. А "Бавария" будет всегда».

Герой не Парижа, а Мюнхена

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказывает о биографии главного героя финала Лиги чемпионов, забившего единственный мяч в ворота парижан.

«В февраля 2013-го Коман был самым молодым дебютантом в истории "ПСЖ", появившись на поле в возрасте 16 лет, восьми месяцев и четырёх дней. Но уже в 2014 году он ушёл в "Ювентус" свободным агентом. Тогда Кингсли утверждал, что в парижском клубе к нему отнеслись несправедливо, так как не рассматривали его в качестве игрока основы.

Вообще Коман — по-своему уникальный игрок. Трофеи так и липнут к его рукам. К 24 годам вингер выиграл уже 20 турниров! Два чемпионства, Суперкубок Франции и Кубок Лиги составе "ПСЖ". Два золота Серии А, Кубок Италии и Суперкубок в составе "Ювентуса". Пять чемпионских титулов, три Кубка Германии и три Суперкубка в составе "Баварии". В воскресенье вечером в его коллекцию добавился трофей за победу в Лиге чемпионов.

𝗗𝗶𝗱 𝘆𝗼𝘂 𝗸𝗻𝗼𝘄? Coman was born in Paris, joining the club's academy in 2004...#UCL pic.twitter.com/JNCmV3oLkj — #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 23, 2020

Сегодня Коман герой не Парижа, а Мюнхена. Хотя ещё полтора года назад всерьёз рассуждал о том, что может закончить с футболом! Так устал от свалившихся на него травм. К счастью, этого не произошло. Иначе у финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 не было бы киношного сюжета».

