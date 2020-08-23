Поражение ЦСКА в ничейном матче. Слуцкий обыграл свой бывший клуб

Осторожное начало
Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев заметил, что команды осторожно начали матч, а заиграли ярко лишь незадолго до перерыва.
«Шла вязкая позиционная борьба, соперники тщетно искали бреши в обороне. Первый удар в створ состоялся на 34-й (!) минуте, мяч после удара Хвичи Кварацхелии стал легкой добычей Игоря Акинфеева.
Дебют матча запомнился предупреждением Николы Влашича, вторым за последние два матча. Во всем виновата шаловливая рука хорвата. В Санкт-Петербурге она заехала в нос Юрию Жиркову при приземлении армейца и вызвала обильное кровотечение. Теперь рука превратилась в ногу и смахнула мяч у соперника вблизи штрафной гостей.
Осторожная разведка-рекогносцировка сменилась бурной 15-минуткой, богатой на события. На 37-й минуте казанцы на удивление легко вскрыли оборону армейцев прямо по центру. В три паса мяч был доставлен в совершенно пустой коридор, куда ворвался Солтмурад Бакаев. Экс-спартаковец хладнокровно переиграл Акинфеева, а ассистировали ему Иван Игнатьев и Шатов. Все это вживую, с трибуны, наблюдал потенциальный новичок ЦСКА — бразильский защитник Бруно Фукс.
Преимущество в счете продержалось не более двух минут. После углового Александр Зуев, переквалифицировавшийся в защитника, неудачно выбил мяч головой от ворот "Рубина" прямо по центру. Первым на отскоке оказался неутомимый Влашич и мощным ударом с наклевом метров с пятнадцати заставил капитулировать Дюпина. Вскоре Марио Фернандес сделал мягкую скидку под удар Арнора Сигурдссона, но удар исландца заблокировал защитник Карл Старфельт», — подчеркивает Домрачев.
Спасительный сэйв Дюпина
Редакция Sport24 похвалила вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, который во втором тайме спас свою команду от практически неизбежного гола.
«Второй тайм вышел куда более закрытым — "Рубин" нанес 9 ударов по воротам, но 7 из них — далеко из-за пределов штрафной. По-настоящему острых моментов долгое время никому создать не удалось, но "Рубин" предстал классной и цельной командой, которая здорово оборонялась низким блоком и неплохо выбегала в контратаки.
Игра была довольно кислой вплоть до 87-й минуты, когда вышедший со скамейки Кристиян Бистрович мощно приложился издали. Дюпин отбил мяч, но прямо на Гайча — Адольфо нужно было просто замкнуть в пустые ворота, но удар аргентинца головой получился не акцентированным, и Дюпин в нереальном прыжке успел вытащить мяч из пустых ворот.
ЦСКА должен был вырывать эту победу и дожимать соперника, но вместо этого пропустил сам. В добавленное время Дюпин выбил мяч от ворот, за него зацепился вышедший на поле здоровяк Деспотович. На подборе первым оказался молодой Денис Макаров (тоже вышел со скамейки), раскачал защитника и щечкой уложил мяч под штангу», — говорится в материале.
ЦСКА не спас даже Влашич
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина выделила в составе ЦСКА Николу Влашича, но признала, что только за счет хорвата «красно-синим» будет тяжело бороться за призовые места.
«Леонид Слуцкий на "ВЭБ Арене" — свой. Во время объявления составов его приветствовали так же громко, как и футболистов ЦСКА. Впрочем, одному человеку все же аплодировали мощнее, да еще и не один раз.
Это — Никола Влашич. Сначала хорвата чествовали в качестве лучшего футболиста июля в РПЛ-2019/20. Затем — скандировали его фамилии после забитого в концовке первого тайма гола, ставшего быстрым ответом на мяч "Рубина". Влашич вновь едва не вытащил ЦСКА в тяжело складывавшейся встрече.
"Красно-синие" пытались растянуть оборону "Рубина", а также использовать подачи в штрафную — один из вариантов при столкновении с глубоко обороняющейся командой. Правда, от подобных действий веяло безысходностью, поэтому ЦСКА мог спасти только самый креативный футболист — Влашич. Именно хорват быстро сравнял счет, но даже ничью хозяева удержать не сумели.
Замены Слуцкого, сэйвы Дюпина и контратакующая тактика принесли три очка "Рубину". Возможно, армейцам не повезло.
Однако главное не в этом. А в том, что ЦСКА отстает от "Зенита" уже на шесть очков. И это значит, что Влашичу должен кто-то помочь. Ведь в одиночку чемпионство не выигрывают даже самые лучшие», — убеждена Юрина.
ЦСКА нужна встряска
Максим Квятковский в своей статье на bobsoccer.ru раскритиковал игру ЦСКА, заявив, что команда точно не наиграла на победу.
«Да, игра была ничейная, практически без моментов, и под занавес команды получили по одному отличному шансу. ЦСКА свой не использовал, а вот "Рубин" — смог. Но в любом случае на победу "армейцы" не наиграли. Команда выглядела выхолощенной — и эмоционально, и физически. Как такое может быть спустя всего две недели после начала сезона?!
Никола Влашич, единственный луч света в темном царстве линии армейской атаки в двух последних матчах, несмотря на красивые голы, не выглядит довольным. Оно и понятно — даже для ничьих его мячей не хватает. Впереди, увы, совсем немного идей. Такой футбол нам не нужен.
ЦСКА потерпел два поражения подряд. Вновь армейцы неудачно сыграли на своем поле, а впереди тяжелейший матч в гостях с "Краснодаром". За счет чего команда может прибавить? Возможно, ей необходима серьезная встряска — наподобие той, что произошла два месяца назад после домашнего матча с "Зенитом".
Сегодня более всего расстроило, что в игре команды было мало жизни. Возможно, кто-то с этим поспорит, но такая игра совсем не зацепила. Не хватало драйва, энергетики. Так дело не пойдет», — пишет Квятковский. 0