Поражение ЦСКА в ничейном матче. Слуцкий обыграл свой бывший клуб

Московский ЦСКА уступил казанскому «Рубину» со счетом 1:2 в домашнем матче четвертого тура РПЛ. В первом тайме на гол Солтмурада Бакаева «армейцы» ответили точным ударом Николы Влашича. Впрочем, последнее слово осталось за подопечными Леонида Слуцкого, вырвавшими победу в компенсированное время второго тайма усилиями Дениса Макарова. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Осторожное начало

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев заметил, что команды осторожно начали матч, а заиграли ярко лишь незадолго до перерыва.

«Шла вязкая позиционная борьба, соперники тщетно искали бреши в обороне. Первый удар в створ состоялся на 34-й (!) минуте, мяч после удара Хвичи Кварацхелии стал легкой добычей Игоря Акинфеева.

Дебют матча запомнился предупреждением Николы Влашича, вторым за последние два матча. Во всем виновата шаловливая рука хорвата. В Санкт-Петербурге она заехала в нос Юрию Жиркову при приземлении армейца и вызвала обильное кровотечение. Теперь рука превратилась в ногу и смахнула мяч у соперника вблизи штрафной гостей.

Осторожная разведка-рекогносцировка сменилась бурной 15-минуткой, богатой на события. На 37-й минуте казанцы на удивление легко вскрыли оборону армейцев прямо по центру. В три паса мяч был доставлен в совершенно пустой коридор, куда ворвался Солтмурад Бакаев. Экс-спартаковец хладнокровно переиграл Акинфеева, а ассистировали ему Иван Игнатьев и Шатов. Все это вживую, с трибуны, наблюдал потенциальный новичок ЦСКА — бразильский защитник Бруно Фукс.

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» Нам очень долго не везло, причем при таких фатальных обстоятельствах, но сегодня, конечно, удача была на нашей стороне. Ключевой момент встречи — когда Дюпин совершил это двойное спасение. Понятно, что сработала старая футбольная истина. Мы тоже много работали, чтобы заслужить эту удачу. Понятно, что ЦСКА больше контролировал, особенно в первом тайме. Мы понимали, что во втором тайме мы обязаны были перехватить инициативу в связи с тем, что у нас были лишние сутки на восстановление. И действительно, второй тайм прошел, на мой взгляд, уже в такой обоюдоострой игре. И мы подолгу контролировали мяч, и удачно замены вошли в игру. Понятно, когда забиваешь такой гол в концовке, всегда есть элемент везения. Но своим терпением, мастерством и правильной организацией действий, думаю, мы это заслужили.

Преимущество в счете продержалось не более двух минут. После углового Александр Зуев, переквалифицировавшийся в защитника, неудачно выбил мяч головой от ворот "Рубина" прямо по центру. Первым на отскоке оказался неутомимый Влашич и мощным ударом с наклевом метров с пятнадцати заставил капитулировать Дюпина. Вскоре Марио Фернандес сделал мягкую скидку под удар Арнора Сигурдссона, но удар исландца заблокировал защитник Карл Старфельт», — подчеркивает Домрачев.

Спасительный сэйв Дюпина

Редакция Sport24 похвалила вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, который во втором тайме спас свою команду от практически неизбежного гола.

«Второй тайм вышел куда более закрытым — "Рубин" нанес 9 ударов по воротам, но 7 из них — далеко из-за пределов штрафной. По-настоящему острых моментов долгое время никому создать не удалось, но "Рубин" предстал классной и цельной командой, которая здорово оборонялась низким блоком и неплохо выбегала в контратаки.

Игра была довольно кислой вплоть до 87-й минуты, когда вышедший со скамейки Кристиян Бистрович мощно приложился издали. Дюпин отбил мяч, но прямо на Гайча — Адольфо нужно было просто замкнуть в пустые ворота, но удар аргентинца головой получился не акцентированным, и Дюпин в нереальном прыжке успел вытащить мяч из пустых ворот.

Юрий Дюпин Вратарь «Рубина» Много положительных эмоций. Пацанам спасибо большое, хорошая игра была, много движения было. ЦСКА сложный соперник, особенно на выезде. На пятерку с плюсом сыграли. Момент с сэйвом? Исправлял свою ошибку. Должен был переводить спокойно мяч на угловой. Мяч вильнул, промазал ладошкой, и пришлось кровь из носу вставать быстрее на ноги и спасать команду. В принципе, это моя работа.

ЦСКА должен был вырывать эту победу и дожимать соперника, но вместо этого пропустил сам. В добавленное время Дюпин выбил мяч от ворот, за него зацепился вышедший на поле здоровяк Деспотович. На подборе первым оказался молодой Денис Макаров (тоже вышел со скамейки), раскачал защитника и щечкой уложил мяч под штангу», — говорится в материале.

ЦСКА не спас даже Влашич

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина выделила в составе ЦСКА Николу Влашича, но признала, что только за счет хорвата «красно-синим» будет тяжело бороться за призовые места.

«Леонид Слуцкий на "ВЭБ Арене" — свой. Во время объявления составов его приветствовали так же громко, как и футболистов ЦСКА. Впрочем, одному человеку все же аплодировали мощнее, да еще и не один раз.

Это — Никола Влашич. Сначала хорвата чествовали в качестве лучшего футболиста июля в РПЛ-2019/20. Затем — скандировали его фамилии после забитого в концовке первого тайма гола, ставшего быстрым ответом на мяч "Рубина". Влашич вновь едва не вытащил ЦСКА в тяжело складывавшейся встрече.

"Красно-синие" пытались растянуть оборону "Рубина", а также использовать подачи в штрафную — один из вариантов при столкновении с глубоко обороняющейся командой. Правда, от подобных действий веяло безысходностью, поэтому ЦСКА мог спасти только самый креативный футболист — Влашич. Именно хорват быстро сравнял счет, но даже ничью хозяева удержать не сумели.

Замены Слуцкого, сэйвы Дюпина и контратакующая тактика принесли три очка "Рубину". Возможно, армейцам не повезло.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надежно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдет строительство позиционной атаки.

Однако главное не в этом. А в том, что ЦСКА отстает от "Зенита" уже на шесть очков. И это значит, что Влашичу должен кто-то помочь. Ведь в одиночку чемпионство не выигрывают даже самые лучшие», — убеждена Юрина.

ЦСКА нужна встряска

Максим Квятковский в своей статье на bobsoccer.ru раскритиковал игру ЦСКА, заявив, что команда точно не наиграла на победу.

«Да, игра была ничейная, практически без моментов, и под занавес команды получили по одному отличному шансу. ЦСКА свой не использовал, а вот "Рубин" — смог. Но в любом случае на победу "армейцы" не наиграли. Команда выглядела выхолощенной — и эмоционально, и физически. Как такое может быть спустя всего две недели после начала сезона?!

Никола Влашич, единственный луч света в темном царстве линии армейской атаки в двух последних матчах, несмотря на красивые голы, не выглядит довольным. Оно и понятно — даже для ничьих его мячей не хватает. Впереди, увы, совсем немного идей. Такой футбол нам не нужен.

ЦСКА потерпел два поражения подряд. Вновь армейцы неудачно сыграли на своем поле, а впереди тяжелейший матч в гостях с "Краснодаром". За счет чего команда может прибавить? Возможно, ей необходима серьезная встряска — наподобие той, что произошла два месяца назад после домашнего матча с "Зенитом".

Сегодня более всего расстроило, что в игре команды было мало жизни. Возможно, кто-то с этим поспорит, но такая игра совсем не зацепила. Не хватало драйва, энергетики. Так дело не пойдет», — пишет Квятковский. 0