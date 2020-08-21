Куман в «Барселоне». Не превратится ли работа мечты в кошмар?

Все это произошло в «Валенсии» в один из самых судорожных, злых, скупых и знаменательных периодов в современной истории этого великого клуба.

Я вообще не сомневаюсь, что сообщением «Добро пожаловать домой, Рональд!», опубликованным «Барселоной» 19 августа, чтобы поприветствовать возвращение бывшего капитана и автора одного из своих знаковых голов на «Уэмбли» в 1992 году, клуб ясно напомнил, как Куман относился к ветеранам на «Месталье» в сезоне 2007/08.

Если у кого-то возникнут сомнения относительно того, насколько жестко он будет относиться к любой из «священных коров» в нынешней «Барселоне», то нужно углубиться в историю.

В те времена, больше десяти лет назад, Куман сменил в «Валенсии» другого Кике — Санчеса Флореса. Как только он занял пост, то сразу же объявил, что трио игроков-чемпионов, ключевых для команды в течение длительного времени (Давид Альбельда, Сантьяго Каньисарес и Мигель Анхель Ангуло), должный уйти.

Уйти из команды без возможности присутствовать даже на тренировках первой команды. Им пришлось обратиться к своим агентам, чтобы те занялись поиском нового работодателя. Решение нидерландца полностью разделило сообщество «Валенсии», нанесло вред президенту, очень сильно навредило игрокам и, в конечном счете, показало, что Куман всегда будет следовать своим принципам, даже если они будут пугающими для остальных специалистов.

Куман произнес мерзкие и грубые слова, но каким-то образом простимулировал остальных футболистов завоевать Кубок Испании, попутно выбив «Барселону». И все же форма «Валенсии» оставляла желать лучшего, из-за чего команда приблизилась к зоне вылета, поэтому тренер был уволен уже в апреле 2008 года, менее чем через шесть месяцев после назначения.

Несколько лет назад, когда его спросили, сожалеет ли он о своих действиях, Куман довольно типично ответил: «Если бы мне пришлось снова сделать что-то подобное в своей карьере, я бы сделал это, но, возможно, немного по-другому. Я повзрослел».

Альбельда прокомментировал это интервью в 2014 году словами о том, что Куман может сменить Тату Мартино в «Барселоне». «Надеюсь, в ближайшие дни Куман возглавит "Барселону". Это облегчит всем остальным задачу бороться с каталонцами за титул», — написал он в Twitter.

Так следует ли вместо Альбельды, Ангуло и Каньисареса подразумевать Жерара Пике, Жорди Альбу, Серхио Бускетса, Луиса Суареса, Ивана Ракитича и Артуро Видаля? В целом да!

Полтора года назад Куман, который до сих пор остается прямолинейным критиком с острым футбольным умом, в интервью каталонском телевидению заявил, что хребет «Барселоны», за исключением Марка-Андре тер Штегена, должен быть полностью заменен. Позиционно это означает, что Пике, Бускетс и Суарес должны уйти. Что стало ясно совсем недавно, так это то, что выборы президента «Барселоны» состоятся весной. Текущее руководство уйдет, а вакантные места займут новые лица.

Все указывает на то, что наиболее популярным кандидатом, готовым вернуться к принципам Кройфа, является Виктор Фонт, который при прочих равных должен занять пост президента. Он полностью привержен тому, чтобы убедить Хави занять пост главного тренера.

Хави хотел бы, чтобы Йорди Кройф и Карлес Пуйоль (плюс Бускетс, если его удастся убедить) стали частью обновленной футбольной структуры. Это означает, что нынешний наставник, которым к тому моменту все еще должен быть Куман, вероятно, будет вынужден уйти.

Более того, Фонт дал понять, что даже если Хави по той или иной причине не возглавит команду, то он не является большим поклонником Кумана на посту тренера. Таким образом, этот культовый, воинственный и квалифицированный нидерландец, который так долго мечтал о работе в «Барселоне», пробудет в ней недолго.

Конечно, Куман имел возможность реализовать свою мечту раньше и упустил ее. Когда в 2003 году Жоан Лапорта выиграл президентские выборы, его футбольный директор Чики Бегиристайн и Кройф сказали ему, что Куман — идеальный кандидат для начала восстановления команды. Смелый Рональд был тогда в «Аяксе» и не собирался уходить, особенно с учетом того, что в то время в Амстердаме все выглядело радужно, а на «Камп Ноу» было далеко от идеала.

Когда амстердамцы сказали «Барселоне», что не отпустят Кумана без получения финансовой компенсации, цена оказалась слишком высокой для Лапорты, который только что обнаружил, что финансовая пропасть в клубе намного больше, чем ожидалось.

Так что, если хотите, то можете немного посочувствовать 57-летнему специалисту, который вскоре может узнать правду, скрывающуюся за вековым афоризмом: будь осторожен со своими желаниями.

Поскольку у Кумана в запасе есть не больше года, чтобы запечатлеть свое видение команды, как она тренируется, как играет и, что наиболее важно, кто играет, может возникнуть необходимость в его бесцеремонности. Возможно, ему придется отказаться от своего обещания, данного в 2014 году, если он столкнется с задачей выставить «священных коров» за двери.

Жестокий факт заключается в том, что «Барселоне» действительно будет сложно заниматься тем бизнесом, которым они хотят заниматься, чтобы искоренить прежний режим. Даже если найдутся клубы, желающие приобрести таких игроков, как Бускетс, Суарес, Пике, Альба, Ракитич или Видаль, будут ли они в состоянии заплатить большие деньги за трансферы и предложить высокую зарплату? И в то же время, убедят ли они этих легенд «Камп Ноу» отказаться от своей футбольной нирваны?

Это большие вопросы. Ясно, однако, то, что Куман, по определению, хочет довольно быстро достичь нескольких целей.

Для начала ему понадобятся интенсивные спортивные тренировки, на которых упор будет делаться на позиционную игру, прессинг, быстрые передачи и движение для ответных передач. Он захочет, чтобы центр поля перешел под контроль Френки де Йонга, и если Куман попытается воссоздать его тандем с Донни ван де Беком, мы не удивимся. Но где он найдет деньги?

На посту главного тренера «Барселоны» Куман не будет стесняться использовать молодых футболистов, если посчитает, что у них есть футбольное образование, хорошая техника и полная готовность следовать его тактическим планам. Вероятно, он был наиболее успешным, когда его подопечные подчинялись ему, будучи молодыми и полными энтузиазма, либо же полны понимания о том, что он может сделать их лучше и привести к победам и трофеям.

Будет ли Куман терпеливым в работе со старой гвардией, если она откажется уходить во время межсезонья — ну, это действительно большой и потенциально взрывоопасный вопрос.

Не то чтобы его недооценивали. На протяжении карьеры у него были заметные периоды. С «Аяксом», ПСВ, «Бенфикой» и АЗ он выигрывал трофеи, а после пропуска Евро-2016 и ЧМ-2018 его сборная Нилерландов стала более конкурентоспособной.

Другой пример — я брал интервью у Вирджила ван Дейка прошлым летом. Я сказал ему, что считал его готовым играть на элитном уровне с тех пор, как увидел его в составе «Селтика». Я утверждал, что он мог прямиком переезжать с «Паркхэда» на «Энфилд». Он ответил, что не согласен.

Он объяснил, что, когда его тренировал Куман в «Саутгемптоне», он чувствовал, что его задирают, чувствовал, что над ним издеваются на тренировках, и в тот момент испытывал негодование. Оглядываясь назад, он признал, что Куман изменил его, сделал лучше, сделал жестче, сделал более проницательным и подарил «Ливерпулю» более качественного игрока.

Какую же версию Кумана мы получим теперь, когда он, наконец, стал тренером «Барселоны»?

Вокруг него происходит футбольный хаос. Его ждут потенциально разрушительные и изнурительные недели трансферного бизнеса. А в ближайшем будущем нас ждет встреча по принципу «все или ничего» с Лионелем Месси, чтобы понять, что думает этот маленький человек о новом боссе.

С этого момента все может пойти по спирали вниз и выйти из-под контроля или, потенциально, дать Куману что-то, на чем можно было бы строить команду. Ему нужно быть в хорошей форме в личном, футбольном и энергетическом плане, учитывая что то, что его ждет впереди, выглядит невероятно устрашающе. А время уже пошло. 0