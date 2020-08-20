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    Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее

    Центральный матч 3-го тура РПЛ — в нашем обзоре прессы

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    «Зенит» — ЦСКА
    «Зенит» — ЦСКА
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    Питерский «Зенит» одержал победу над ЦСКА (2:1) в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Дубль в составе петербургской команды оформил нападающий Сердар Азмун. У гостей отличился полузащитник Никола Влашич.

    Быстрый гол от капитана Дзюбы

    Автор Sport24 Данила Игнатов изучает стартовые составы команд и хвалит капитана «Зенита» Артема Дзюубу, организовавшего быстрый гол.

    «ЦСКА приехал в Санкт-Петербург без Дзагоева и Чалова — первый повредил заднюю поверхность бедра, второй залечивает старую травму колена, с которой долгое время играл. На острие атаки Федора заменил мощный Гайч — аргентинец против "Зенита" дебютировал в основе армейцев. Плюс в состав наконец вернулся Никола Влашич, который отсутствовал в заявке и на "Химки", и на "Тамбов".

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    • У "Зенита" тоже были и потери, и возвращения. Плохая новость: матч с ЦСКА пропустил Ракицкий, удалившийся в "Ростове". Вместо него в центре обороны пару с Ловреном составил номинальный латераль Дуглас Сантос, а налево отправился Жирков. Хорошая новость: Артем Дзюба снова на острие атаки с капитанской повязкой.

    Календарь и таблица РПЛ

    Именно он и сделал быстрый гол "Зениту". Обе команды в принципе достаточно нервно действовали в обороне. В ЦСКА особенно чудил Набабкин, который еще в самом начале матча чуть не отдал пас на Азмуна в своей штрафной. А потом проиграл борьбу Дзюбе после дальнего заброса от Ловрена: Артем скинул мяч Азмуну, иранца не закрыли ни Дивеев, ни Магнуссон, — и он прошил руки Акинфеева в упор».

    Влашич уравнивает шансы

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит лидерские качества хорватского полузащитника ЦСКА и указывает на ошибку Малкома.

    «У ЦСКА тоже в трудный момент проявил себя лидером тот, кто и должен был — Влашич. Хорват сделал ответный гол на 26-й минуте за счёт индивидуального мастерства. Здорово вытащил мяч на удобную позицию и классно пробил. В этом эпизоде неудачно сыграл Малком, который попался на обманное движение Влашича. К сожалению для "Зенита", без мяча экс-игрок "Барселоны" не столь хорош, как с мячом.

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    • Первый тайм остался по ударам за ЦСКА — 8:5 (в створ — 3:1). Команда Гончаренко действовала куда более организованно и внимательно, чем в июньском матче. "Зенит" не воспользовался преимуществом в контроле мяча (61% владения), делая ставку на опасные кроссы в штрафную, а главное имел сложности при переходах мяча. Показалось, что в паре эпизодов недоработал обычно очень цепкий Вильмар Барриос. В результате обе команды упустили до перерыва ещё несколько голевых моментов».

    Рука Оздоева — это не пенальти?

    Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев отмечает, что ближе к перерыву страсти на поле стали закипать, а также отмечает спорный момент, который мог привести к назначению пенальти.

    «На 33-й минуте автор армейского гола в прыжке угодил рукой в лицо Жиркова, разбил ему нос и получил предупреждение. Себастьян Дриусси швырнул мяч из аута в голову Марио Фернандеса, разумеется, ненамеренно. А перед свистком на перерыв травму получил Набабкин. В каратистском прыжке он перехватил мяч, однако неудачно приземлился и повредил ногу. К слову, чуть раньше защитнику-ветерану, позволившему Дзюбе принять мяч в штрафной, напихал Дивеев.

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    • А еще был крайне подозрительный эпизод в штрафной "Зенита", когда мяч акцентированно нашел руку Магомеда Оздоева (пусть и рикошетом от ноги и газона). Многочисленные видеоповторы наверняка смутили телезрителей, но остались без реакции комнаты VAR. "Зенит" мог получить пенальти "в раздевалку", однако скорее все же арбитры верно расценили этот момент...

    «Зенит» — ЦСКА

    На второй тайм вместо Набабкина вышел Виктор Васин, выдавший букет ошибок в июньском московском матче-разгроме с "Зенитом" (0:4) после рестарта прошлого чемпионата. На 55-й минуте Влашич бил из штрафной, казалось, наверняка, но на пути мяча оказался… Георгий Щенников. Защитник блокировал удар».

    ЦСКА устал, а Азмун — забил

    Главный редактор «Спорт день за днем» Иван Жидков считает, что в концовке матча ЦСКА не хватило сил и характера.

    «Отсутствие Ракицкого продолжило давить на "Зенит" и во втором тайме. В какой-то момент хозяева совсем потеряли игру, Барриос с Оздоевым словно махали друг другу с разных берегов реки, Дуглас если бы и хотел отдать передачу, то просто не знал кому. Армейцы наращивали скорость и самоотдачу, вызывая к себе уважение с каждым новым микроэпизодом. Влашич, как мог, втягивал гостей на чужую половину. По состоянию на 60-ю минуту "Зенит" проживал самый сложный матч за последние пару месяцев, и исход всего этого был непонятен.

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    • И тут ЦСКА… устал. Не просто так, конечно. "Зенит" избавился от щели в центре поля, еще больше сдвинув к центру Дриусси и Малкома, плюс Азмун стал мешать опорной зоне. Гончаренко попробовал поддержать резкость с помощью замен, но именно они пришлись на переломный момент. "Зенит" не зря выпиливает стандарты — об этом много говорил тренер Анатолий Тимощук в другом интервью "Спорту День за Днем". Именно в таких играх они спасают и очки, и честь.

    «Зенит» — ЦСКА

    После 2:1 ЦСКА продолжал трепыхаться, но уже с меньшим запасом. В очередной раз армейцам не хватило нюансов, готовности здесь и сейчас, а не когда-нибудь. Руководству клуба, тем не менее, матч в Петербурге показал, что команда обучаема и скользит в правильном направлении. Нужно продолжать терпеть, проводить ротации, подтягивать мелочи и не ждать чудес. В конце концов, Семак похожим образом вел "Зенит" к первому чемпионству».

    Гайч пока не впечатляет

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что номинальные нападающие обеих команд сыграли слабее, чем от них ожидалось.

    «У обеих команд были схожие проблемы: одни лидеры (Дзюба и Влашич) едва восстановились после травм, другие (Ракицкий и Чалов) не могли сыграть по разным причинам. Но, как показала игра, ЦСКА столкнулся с куда большими трудностями: Гайч слабо провел дебютный матч в стартовом составе, а других нападающих (Шкурина и Сигурдссона) Виктор Гончаренко почему-то выпустил только в концовке. Любопытен ход на 57-й минуте, когда аргентинского новичка заменили на юного Тикнизяна, которого сложно назвать форвардом. Тем не менее, 21-летний футболист поначалу действовал на позиции Гайча.

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    • К форме Влашича вопросов не было: хорват вел игру и забил идеальный гол в первом тайме. Другой экс-травмированный, Дзюба, тоже отметился результативным действием и отдал голевую передачу на Азмуна. В целом Артем провел неоднозначный матч — с одной стороны, он сделал больше всего передач под удар (одна из них на гол), а с другой, ни разу не пробил по воротам.

    «Зенит» — ЦСКА

    Зато удивил центр обороны. Сергей Семак решил пойти по менее опасному пути и предпочел малоопытному Прохину универсала Дугласа Сантоса в центре обороны. Бразилец сыграл прилично, пропущенный мяч вообще не из его зоны, но в отсутствие Ракицкого у чемпионов России хромала первая передача. Хорошо для "Зенита", что в один момент Ловрен решил сделать длинный пас — и это привело к результативной скидке Дзюбы на Азмуна».

    Голы «Зенита»: безотказная банальность и шикарный стандарт

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов изучает мячи, забитые Сердаром Азмуном и пытается понять причины возросшей результативности иранца.

    «Хорош был и другой объект интереса "Наполи", о котором, правда, давно ничего не слышно. Очевидно, что Азмун никуда не уйдет из "Зенита" в этом сезоне, зато такими темпами голевого производства к следующему лету можно привлечь более привлекательные варианты.

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    • Почему Сердар стал так много забивать, что изменилось в его игре? Мне кажется, особо ничего, кроме реализации. Азмун нанес 3 удара, забил 2 — до коронавируса о такой эффективности можно было только мечтать.

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    Предшествовали его разящим ударам комбинация, о которой знают вообще все, и, напротив, очень неожиданный розыгрыш штрафного. Только вместо Ракицкого оказался Ловрен — Деян уже в Суперкубке длинным забросом находил Дзюбу для скидки Азмуну, сегодня это дало результат.

    «Зенит» — ЦСКА

    Как бороться против этого лома? Нынешнему ЦСКА, наверное, никак. От самоубийственного прессинга "армейцы" отказались, нападающий был только один, который в текущих кондициях не мог накрывать обоих центральных защитников (у Сантоса ведь тоже хороший навес). Ну в защите сдержать лучшую пару форвардов оборонцы ЦСКА не могут. Тут и Бруно Фукса окажется маловато».

    Гол Влашича — лигочемпионский звоночек для «Зенита»

    Колумнист «Чемпионата» Роман Вагин считает, что класса «Зенита», который позволяет ему лидировать в РПЛ, не хватит в еврокубках.

    «А "Зенит" по-чемпионски стабильнее, опытнее, класснее всех и каждого в РПЛ. И именно эти плюсы позволяют ему дожимать и выигрывать такие матчи, как сегодня. Не покидает ощущение: нужно было — включились и забили. В России даже в топ-матчах "Зениту" для побед хватает режима "вкл-выкл". В Европе — не хватит.

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    • И я даже не про атакующую дзюбозависимость. Тут я в большей степени согласен с теми, кто считает, что если у команды есть такой лидер, то его надо использовать по максимуму. И как не было методов у МУРовцев против Кости Сапрыкина в известном произведении братьев Вайнеров, так нет их у защитников команд РПЛ против любимой атаки "Зенита" — заброс на Дзюбу, скидка на Азмуна, гол.

    Но надеяться, что все это будет также работать в Лиге чемпионов — верх наивности и ходьба по тем же граблям. Поэтому второй гол Азмуна — блестящая трехходовка в касание низом — повод для оптимизма.

    «Зенит» — ЦСКА

    Главная тревога — оборона. Супергол Влашича, который явно соскучился по игре и пока хватало сил в ногах тащил на себе всю атаку гостей — высший пилотаж и одновременно европейский тест для защиты "Зенита". И она, пусть и ослабленная отсутствием Ракицкого, его не прошла. А реализуй хорват все свои моменты — ЦСКА мог рассчитывать даже на победу. Вот об этом стоит всерьез подумать штабу Семака перед возвращением в Европу».

    ЦСКА оброс мускулами

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин приятно удивлен тем, как изменилась игра ЦСКА по сравнению с предыдущим противостоянием армейцев и «Зенита».

    «Изменился и футбол ЦСКА. После той головомойки от питерцев сформировалось новое трио сзади: Набабкин — Дивеев — Магнуссон, закрепился в центре поля Марадишвили. Армейцы уже не стремятся постоянно прессинговать и не поднимают так высоко линию обороны, чем два месяца назад пользовался "Зенит", раз за разом забрасывая мяч за спины защитникам. Гибкости в их действиях определенно стало больше.

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    • Пожалуй, можно сказать, что ЦСКА оброс мускулами. Тут ведь можно вспомнить и предыдущий выездной матч с "Зенитом" в ноябре прошлого года. Тогда случилась ничья — 1:1, но впечатление от игры осталось совсем другое. Бурно обсуждалось неудаление Азмуна рефери Михаилом Вилковым за жесткий фол на Облякове, но важнее другое: доминирование питерцев было практически безраздельным, а гол Влашича — не шедевральным, как сейчас, а скорее случайным. И по логике матча, и по исполнению.

    Сейчас все по-другому. На каждую атаку "Зенита" москвичи старались отвечать своей, а в первом тайме моментов у ворот Кержакова было даже больше. Главным образом, конечно, за счет усилий Влашича — вернувшийся в состав хорват наглядно показывал, почему он считается одной из главных звезд РПЛ.

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    Другое дело, что ему и другим лидерам нужна поддержка. Да, Гайч пока не адаптировался, но совпадение или нет, "Зенит" явно добавил и забил победный гол, когда на поле у армейцев вышли Тикнизян и Бийол. Наверное, когда приедет Фукс и, вероятно, опорный хавбек, которого также ищет клуб, с этим станет лучше».

    К сожалению, Влашич скоро уедет

    Автор Soccer.ru Вадим Багров считает что хорватский полузащитник ЦСКА перерос уровень РПЛ и скоро вернется в европейские топ-чемпионаты.

    «Слишком крутой и самостоятельный футболист, чтобы засиживаться в РПЛ. Поскольку приехал из АПЛ, а задержался случайно, скорее по воли Усманова — способствовал продаже прав на контракт хорвата из "Эвертона" в московский клуб, поскольку давно знаком с Гинером.

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    • Но сейчас брат известной спортсменки сам играет на международном уровне, вызывается в сборную Хорватии, очень классно работает индивидуально, прекрасно пробил по воротам, когда огорчил Кержакова. Одним словом, скауты "Наполи" после матча с "Зенитом" написали Гаттузо: "Как Гамшик, надо брать".

    Все футбольные трансферы

    Без прохода и удара Николы сегодня ЦСКА мог получить поражение в два мяча, на которое не наиграл. "Зенит" за первый час матча не наиграл на победу, но в концовке сказались опыт и зрелость. Поединок был похож на матчи Семака против "Спартака" или "Краснодара".

    «Зенит» — ЦСКА

    Сначала идет равная борьба, но как только соперник дает мяч "Зениту" и устает — при равенстве многих показателей (сегодня близкие или идентичные числа ударов, попаданий, точности паса, обводок и сэйвов вратарей) именно чемпион побеждает. ЦСКА сыграл добротно, но не готов переигрывать петербуржцев в гостях. Домашняя серия "Зенита" без поражений в РПЛ увеличилась до 23 матчей».

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