Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее

Питерский «Зенит» одержал победу над ЦСКА (2:1) в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Дубль в составе петербургской команды оформил нападающий Сердар Азмун. У гостей отличился полузащитник Никола Влашич.

Быстрый гол от капитана Дзюбы

Автор Sport24 Данила Игнатов изучает стартовые составы команд и хвалит капитана «Зенита» Артема Дзюубу, организовавшего быстрый гол.

«ЦСКА приехал в Санкт-Петербург без Дзагоева и Чалова — первый повредил заднюю поверхность бедра, второй залечивает старую травму колена, с которой долгое время играл. На острие атаки Федора заменил мощный Гайч — аргентинец против "Зенита" дебютировал в основе армейцев. Плюс в состав наконец вернулся Никола Влашич, который отсутствовал в заявке и на "Химки", и на "Тамбов".

У "Зенита" тоже были и потери, и возвращения. Плохая новость: матч с ЦСКА пропустил Ракицкий, удалившийся в "Ростове". Вместо него в центре обороны пару с Ловреном составил номинальный латераль Дуглас Сантос, а налево отправился Жирков. Хорошая новость: Артем Дзюба снова на острие атаки с капитанской повязкой.

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Именно он и сделал быстрый гол "Зениту". Обе команды в принципе достаточно нервно действовали в обороне. В ЦСКА особенно чудил Набабкин, который еще в самом начале матча чуть не отдал пас на Азмуна в своей штрафной. А потом проиграл борьбу Дзюбе после дальнего заброса от Ловрена: Артем скинул мяч Азмуну, иранца не закрыли ни Дивеев, ни Магнуссон, — и он прошил руки Акинфеева в упор».

Влашич уравнивает шансы

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит лидерские качества хорватского полузащитника ЦСКА и указывает на ошибку Малкома.

«У ЦСКА тоже в трудный момент проявил себя лидером тот, кто и должен был — Влашич. Хорват сделал ответный гол на 26-й минуте за счёт индивидуального мастерства. Здорово вытащил мяч на удобную позицию и классно пробил. В этом эпизоде неудачно сыграл Малком, который попался на обманное движение Влашича. К сожалению для "Зенита", без мяча экс-игрок "Барселоны" не столь хорош, как с мячом.

Первый тайм остался по ударам за ЦСКА — 8:5 (в створ — 3:1). Команда Гончаренко действовала куда более организованно и внимательно, чем в июньском матче. "Зенит" не воспользовался преимуществом в контроле мяча (61% владения), делая ставку на опасные кроссы в штрафную, а главное имел сложности при переходах мяча. Показалось, что в паре эпизодов недоработал обычно очень цепкий Вильмар Барриос. В результате обе команды упустили до перерыва ещё несколько голевых моментов».

Рука Оздоева — это не пенальти?

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев отмечает, что ближе к перерыву страсти на поле стали закипать, а также отмечает спорный момент, который мог привести к назначению пенальти.

«На 33-й минуте автор армейского гола в прыжке угодил рукой в лицо Жиркова, разбил ему нос и получил предупреждение. Себастьян Дриусси швырнул мяч из аута в голову Марио Фернандеса, разумеется, ненамеренно. А перед свистком на перерыв травму получил Набабкин. В каратистском прыжке он перехватил мяч, однако неудачно приземлился и повредил ногу. К слову, чуть раньше защитнику-ветерану, позволившему Дзюбе принять мяч в штрафной, напихал Дивеев.

А еще был крайне подозрительный эпизод в штрафной "Зенита", когда мяч акцентированно нашел руку Магомеда Оздоева (пусть и рикошетом от ноги и газона). Многочисленные видеоповторы наверняка смутили телезрителей, но остались без реакции комнаты VAR. "Зенит" мог получить пенальти "в раздевалку", однако скорее все же арбитры верно расценили этот момент...

На второй тайм вместо Набабкина вышел Виктор Васин, выдавший букет ошибок в июньском московском матче-разгроме с "Зенитом" (0:4) после рестарта прошлого чемпионата. На 55-й минуте Влашич бил из штрафной, казалось, наверняка, но на пути мяча оказался… Георгий Щенников. Защитник блокировал удар».

ЦСКА устал, а Азмун — забил

Главный редактор «Спорт день за днем» Иван Жидков считает, что в концовке матча ЦСКА не хватило сил и характера.

«Отсутствие Ракицкого продолжило давить на "Зенит" и во втором тайме. В какой-то момент хозяева совсем потеряли игру, Барриос с Оздоевым словно махали друг другу с разных берегов реки, Дуглас если бы и хотел отдать передачу, то просто не знал кому. Армейцы наращивали скорость и самоотдачу, вызывая к себе уважение с каждым новым микроэпизодом. Влашич, как мог, втягивал гостей на чужую половину. По состоянию на 60-ю минуту "Зенит" проживал самый сложный матч за последние пару месяцев, и исход всего этого был непонятен.

И тут ЦСКА… устал. Не просто так, конечно. "Зенит" избавился от щели в центре поля, еще больше сдвинув к центру Дриусси и Малкома, плюс Азмун стал мешать опорной зоне. Гончаренко попробовал поддержать резкость с помощью замен, но именно они пришлись на переломный момент. "Зенит" не зря выпиливает стандарты — об этом много говорил тренер Анатолий Тимощук в другом интервью "Спорту День за Днем". Именно в таких играх они спасают и очки, и честь.

После 2:1 ЦСКА продолжал трепыхаться, но уже с меньшим запасом. В очередной раз армейцам не хватило нюансов, готовности здесь и сейчас, а не когда-нибудь. Руководству клуба, тем не менее, матч в Петербурге показал, что команда обучаема и скользит в правильном направлении. Нужно продолжать терпеть, проводить ротации, подтягивать мелочи и не ждать чудес. В конце концов, Семак похожим образом вел "Зенит" к первому чемпионству».

Гайч пока не впечатляет

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что номинальные нападающие обеих команд сыграли слабее, чем от них ожидалось.

«У обеих команд были схожие проблемы: одни лидеры (Дзюба и Влашич) едва восстановились после травм, другие (Ракицкий и Чалов) не могли сыграть по разным причинам. Но, как показала игра, ЦСКА столкнулся с куда большими трудностями: Гайч слабо провел дебютный матч в стартовом составе, а других нападающих (Шкурина и Сигурдссона) Виктор Гончаренко почему-то выпустил только в концовке. Любопытен ход на 57-й минуте, когда аргентинского новичка заменили на юного Тикнизяна, которого сложно назвать форвардом. Тем не менее, 21-летний футболист поначалу действовал на позиции Гайча.

К форме Влашича вопросов не было: хорват вел игру и забил идеальный гол в первом тайме. Другой экс-травмированный, Дзюба, тоже отметился результативным действием и отдал голевую передачу на Азмуна. В целом Артем провел неоднозначный матч — с одной стороны, он сделал больше всего передач под удар (одна из них на гол), а с другой, ни разу не пробил по воротам.

Зато удивил центр обороны. Сергей Семак решил пойти по менее опасному пути и предпочел малоопытному Прохину универсала Дугласа Сантоса в центре обороны. Бразилец сыграл прилично, пропущенный мяч вообще не из его зоны, но в отсутствие Ракицкого у чемпионов России хромала первая передача. Хорошо для "Зенита", что в один момент Ловрен решил сделать длинный пас — и это привело к результативной скидке Дзюбы на Азмуна».

Голы «Зенита»: безотказная банальность и шикарный стандарт

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов изучает мячи, забитые Сердаром Азмуном и пытается понять причины возросшей результативности иранца.

«Хорош был и другой объект интереса "Наполи", о котором, правда, давно ничего не слышно. Очевидно, что Азмун никуда не уйдет из "Зенита" в этом сезоне, зато такими темпами голевого производства к следующему лету можно привлечь более привлекательные варианты.

Почему Сердар стал так много забивать, что изменилось в его игре? Мне кажется, особо ничего, кроме реализации. Азмун нанес 3 удара, забил 2 — до коронавируса о такой эффективности можно было только мечтать.

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Предшествовали его разящим ударам комбинация, о которой знают вообще все, и, напротив, очень неожиданный розыгрыш штрафного. Только вместо Ракицкого оказался Ловрен — Деян уже в Суперкубке длинным забросом находил Дзюбу для скидки Азмуну, сегодня это дало результат.

Как бороться против этого лома? Нынешнему ЦСКА, наверное, никак. От самоубийственного прессинга "армейцы" отказались, нападающий был только один, который в текущих кондициях не мог накрывать обоих центральных защитников (у Сантоса ведь тоже хороший навес). Ну в защите сдержать лучшую пару форвардов оборонцы ЦСКА не могут. Тут и Бруно Фукса окажется маловато».

Гол Влашича — лигочемпионский звоночек для «Зенита»

Колумнист «Чемпионата» Роман Вагин считает, что класса «Зенита», который позволяет ему лидировать в РПЛ, не хватит в еврокубках.

«А "Зенит" по-чемпионски стабильнее, опытнее, класснее всех и каждого в РПЛ. И именно эти плюсы позволяют ему дожимать и выигрывать такие матчи, как сегодня. Не покидает ощущение: нужно было — включились и забили. В России даже в топ-матчах "Зениту" для побед хватает режима "вкл-выкл". В Европе — не хватит.

И я даже не про атакующую дзюбозависимость. Тут я в большей степени согласен с теми, кто считает, что если у команды есть такой лидер, то его надо использовать по максимуму. И как не было методов у МУРовцев против Кости Сапрыкина в известном произведении братьев Вайнеров, так нет их у защитников команд РПЛ против любимой атаки "Зенита" — заброс на Дзюбу, скидка на Азмуна, гол.

Но надеяться, что все это будет также работать в Лиге чемпионов — верх наивности и ходьба по тем же граблям. Поэтому второй гол Азмуна — блестящая трехходовка в касание низом — повод для оптимизма.

Главная тревога — оборона. Супергол Влашича, который явно соскучился по игре и пока хватало сил в ногах тащил на себе всю атаку гостей — высший пилотаж и одновременно европейский тест для защиты "Зенита". И она, пусть и ослабленная отсутствием Ракицкого, его не прошла. А реализуй хорват все свои моменты — ЦСКА мог рассчитывать даже на победу. Вот об этом стоит всерьез подумать штабу Семака перед возвращением в Европу».

ЦСКА оброс мускулами

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин приятно удивлен тем, как изменилась игра ЦСКА по сравнению с предыдущим противостоянием армейцев и «Зенита».

«Изменился и футбол ЦСКА. После той головомойки от питерцев сформировалось новое трио сзади: Набабкин — Дивеев — Магнуссон, закрепился в центре поля Марадишвили. Армейцы уже не стремятся постоянно прессинговать и не поднимают так высоко линию обороны, чем два месяца назад пользовался "Зенит", раз за разом забрасывая мяч за спины защитникам. Гибкости в их действиях определенно стало больше.

Пожалуй, можно сказать, что ЦСКА оброс мускулами. Тут ведь можно вспомнить и предыдущий выездной матч с "Зенитом" в ноябре прошлого года. Тогда случилась ничья — 1:1, но впечатление от игры осталось совсем другое. Бурно обсуждалось неудаление Азмуна рефери Михаилом Вилковым за жесткий фол на Облякове, но важнее другое: доминирование питерцев было практически безраздельным, а гол Влашича — не шедевральным, как сейчас, а скорее случайным. И по логике матча, и по исполнению.

Сейчас все по-другому. На каждую атаку "Зенита" москвичи старались отвечать своей, а в первом тайме моментов у ворот Кержакова было даже больше. Главным образом, конечно, за счет усилий Влашича — вернувшийся в состав хорват наглядно показывал, почему он считается одной из главных звезд РПЛ.

Другое дело, что ему и другим лидерам нужна поддержка. Да, Гайч пока не адаптировался, но совпадение или нет, "Зенит" явно добавил и забил победный гол, когда на поле у армейцев вышли Тикнизян и Бийол. Наверное, когда приедет Фукс и, вероятно, опорный хавбек, которого также ищет клуб, с этим станет лучше».

К сожалению, Влашич скоро уедет

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает что хорватский полузащитник ЦСКА перерос уровень РПЛ и скоро вернется в европейские топ-чемпионаты.

«Слишком крутой и самостоятельный футболист, чтобы засиживаться в РПЛ. Поскольку приехал из АПЛ, а задержался случайно, скорее по воли Усманова — способствовал продаже прав на контракт хорвата из "Эвертона" в московский клуб, поскольку давно знаком с Гинером.

Но сейчас брат известной спортсменки сам играет на международном уровне, вызывается в сборную Хорватии, очень классно работает индивидуально, прекрасно пробил по воротам, когда огорчил Кержакова. Одним словом, скауты "Наполи" после матча с "Зенитом" написали Гаттузо: "Как Гамшик, надо брать".

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Без прохода и удара Николы сегодня ЦСКА мог получить поражение в два мяча, на которое не наиграл. "Зенит" за первый час матча не наиграл на победу, но в концовке сказались опыт и зрелость. Поединок был похож на матчи Семака против "Спартака" или "Краснодара".

Сначала идет равная борьба, но как только соперник дает мяч "Зениту" и устает — при равенстве многих показателей (сегодня близкие или идентичные числа ударов, попаданий, точности паса, обводок и сэйвов вратарей) именно чемпион побеждает. ЦСКА сыграл добротно, но не готов переигрывать петербуржцев в гостях. Домашняя серия "Зенита" без поражений в РПЛ увеличилась до 23 матчей».

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