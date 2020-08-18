РПЛ. «Краснодар» обыграл «Арсенал», «Спартак» в Уфе, «Зенит» примет ЦСКА

«Сочи» — «Рубин» 3:2
Казанский «Рубин» потерпел гостевое поражение от «Сочи» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.
Счет в матче был открыт на 44-й минуте. Жоаозиньо от угла поля выполнил подачу, после этого мяч вернулся к бразильцу, тот вернул игру к воротам «Рубина», а Миха Мевля с линии вратарской ударом головой поразил цель.
На 67-й минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти — Кварацхелия на левом фланге пролез между двух защитников, ворвался в штрафную «Сочи» и получил со спины толчок от Маргасова.
Иван Игнатьев с «точки» пробил в левый от себя угол ворот, а Джанаев не угадал направление удара.
На 77-й минуте казанцы вышли в контратаку «4 в 3», Кварацхелия отдал передачу в штрафную на Макарова, который прицелился и пробил — мяч от ноги Миладиновича залетел в ближний угол ворот «Сочи».
Хозяева отыгрались на 85-й минуте. Нобоа от левого угла штрафной исполнил удар со стандартного положения и закрутил мяч во вратарский угол, поймав Дюпина на противоходе.
А на первой компенсированной минуте Нобоа исполнил навес в штрафную, Миладинович выскочил на мяч и головой подрезал его в ворота «Рубина».
«Сочи» одержал первую победу в сезоне и набрал 5 очков. «Рубин» после трех туров имеет в своем активе только 1 балл.
«Тамбов» — «Химки» 1:0
В матче 3-го тура чемпионата России «Тамбов» одержал домашнюю победу над «Химками» со счетом 1:0.
Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Каплиенко слева навесил в штрафную «Химок», Мартусевич чуть-чуть не дотянулся, махнув ногой мимо мяча, а Идову не пошёл на мяч, который в итоге прилетел к Чуперке, и тот от линии вратарской беспрепятственно «расстрелял» ворота, пробив под перекладину.
На 40-й минуте «Тамбов» остался в меньшинстве — Грицаенко зачем-то заехал Трошечкину локтем по лицу в штрафной, пока «Химки» готовились вбросить аут. В итоге игрок хозяев получил прямую красную карточку.
На 51-й минуте «Тамбов» заработал пенальти — Килин вошёл в штрафную гостей, прострелил в попал в руку Мартусевичу. Но Обухов с 11-метровой отметки отправил мяч выше ворот.
«Тамбов» одержал свою первую победу в новом сезоне чемпионата России и с тремя очками поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Химки» идут на последней, 16-й строчке (1 очко).
В следующем туре подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом», а «Тамбов» отправится в гости к «Зениту».
«Краснодар» — «Арсенал» 2:0
Тульский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 3-го тура чемпионата России.
Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Краснодарцы в касание разыграли комбинацию в штрафной, Берг сделал передачу дальше, а Петров в касание вогнал мяч в нижний угол ворот.
А на 66-й минуте Газинский сделал шикарный заброс за спины защитников, Берг подхватил мяч, легко обыграл Нигматуллина и поразил пустые ворота.
«Краснодар» с шестью очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Арсенал идет на 14-й строчке (1 очко).
В следующем туре краснодарский клуб сыграет в гостях с «Уралом», а «Арсенал» примет у себя «Динамо».
«Урал» — «Локомотив» М
19 августа, 16:00 мск
«Уфа» — «Спартак» М
19 августа, 16:00 мск
«Ахмат» — «Ротор»
19 августа, 18:00 мск
«Динамо» М — «Ростов»
19 августа, 19:00 мск