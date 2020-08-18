РПЛ. «Краснодар» обыграл «Арсенал», «Спартак» в Уфе, «Зенит» примет ЦСКА

С 18 по 19 августа в российской Премьер-лиге пройдут матчи третьего тура сезона 2020/21.

«Сочи» — «Рубин» 3:2

Казанский «Рубин» потерпел гостевое поражение от «Сочи» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 44-й минуте. Жоаозиньо от угла поля выполнил подачу, после этого мяч вернулся к бразильцу, тот вернул игру к воротам «Рубина», а Миха Мевля с линии вратарской ударом головой поразил цель.

На 67-й минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти — Кварацхелия на левом фланге пролез между двух защитников, ворвался в штрафную «Сочи» и получил со спины толчок от Маргасова.

Иван Игнатьев с «точки» пробил в левый от себя угол ворот, а Джанаев не угадал направление удара.

На 77-й минуте казанцы вышли в контратаку «4 в 3», Кварацхелия отдал передачу в штрафную на Макарова, который прицелился и пробил — мяч от ноги Миладиновича залетел в ближний угол ворот «Сочи».

Хозяева отыгрались на 85-й минуте. Нобоа от левого угла штрафной исполнил удар со стандартного положения и закрутил мяч во вратарский угол, поймав Дюпина на противоходе.

А на первой компенсированной минуте Нобоа исполнил навес в штрафную, Миладинович выскочил на мяч и головой подрезал его в ворота «Рубина».

«Сочи» одержал первую победу в сезоне и набрал 5 очков. «Рубин» после трех туров имеет в своем активе только 1 балл.

РПЛ. 3-й тур «Сочи» — «Рубин» (Казань) — 3:2 (1:0) Голы: Мевля, 44 (1:0). Игнатьев, 68 — с пенальти (1:1). Макаров, 76 (1:2). Нобоа, 85 (2:2). Миладинович, 90+1 (3:2)«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов (Маммана, 83), Мевля, Новосельцев, Набиуллин (Миладинович, 72), Бурмистров (Бахтияров, 83), Жоаузинью (Руденко, 72), Нобоа, Полоз (А.Заболотный, 40)«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич (Тарасов, 83), Уремович, Старфельт, Йевтич, Бакаев (Макаров, 73), Самошников, Давиташвили (Деспотович, 58), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Иг.Коновалов, 88)Предупреждения: Бегич, 12. Самошников, 42. Уремович, 90. Бахтияров, 90+3. Маммана, 90+4

«Тамбов» — «Химки» 1:0

В матче 3-го тура чемпионата России «Тамбов» одержал домашнюю победу над «Химками» со счетом 1:0.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Каплиенко слева навесил в штрафную «Химок», Мартусевич чуть-чуть не дотянулся, махнув ногой мимо мяча, а Идову не пошёл на мяч, который в итоге прилетел к Чуперке, и тот от линии вратарской беспрепятственно «расстрелял» ворота, пробив под перекладину.

На 40-й минуте «Тамбов» остался в меньшинстве — Грицаенко зачем-то заехал Трошечкину локтем по лицу в штрафной, пока «Химки» готовились вбросить аут. В итоге игрок хозяев получил прямую красную карточку.

На 51-й минуте «Тамбов» заработал пенальти — Килин вошёл в штрафную гостей, прострелил в попал в руку Мартусевичу. Но Обухов с 11-метровой отметки отправил мяч выше ворот.

«Тамбов» одержал свою первую победу в новом сезоне чемпионата России и с тремя очками поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Химки» идут на последней, 16-й строчке (1 очко).

В следующем туре подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом», а «Тамбов» отправится в гости к «Зениту».

РПЛ. 3-й тур «Тамбов» — «Химки» — 1:0 (1:0) Гол: Чуперка, 14Нереализованный пенальти: Обухов, 53 (мимо)«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Каплиенко, Грицаенко, Карасев, Костюков (Тетрашвили, 68), Чуперка, Обухов (Панченко, 69), Карапетян (Килин, 41)Предупреждения: Чуперка, 41. Дядюн, 45+1. Ломовицкий, 54. Трошечкин, 67. Конате, 70. Шляков, 79. Тихий, 86. Полярус, 90+1. Корян, 90+2Удаление: Грицаенко, 40

«Краснодар» — «Арсенал» 2:0

Тульский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Краснодарцы в касание разыграли комбинацию в штрафной, Берг сделал передачу дальше, а Петров в касание вогнал мяч в нижний угол ворот.

А на 66-й минуте Газинский сделал шикарный заброс за спины защитников, Берг подхватил мяч, легко обыграл Нигматуллина и поразил пустые ворота.

«Краснодар» с шестью очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Арсенал идет на 14-й строчке (1 очко).

В следующем туре краснодарский клуб сыграет в гостях с «Уралом», а «Арсенал» примет у себя «Динамо».

РПЛ. 3-й тур «Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0) Голы: Петров, 35. Берг, 66«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Петров, Газинский (Камболов, 84), Олссон (Классон, 78), Кабелла (Сулейманов, 46), Уткин, Вандерсон (Кутовой, 83), Берг (Мацукатов, 89)«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев (Бурлак, 76), Денисов (Довбня, 19), К.Комбаров (Хлусевич, 61), Костадинов, Горбатенко (Ткачев, 61), Ковалев, Чаушич, Лесовой (Банда, 76), ЛуценкоПредупреждения: Денисов, 16. Уткин, 27. Бауэр, 37. Чаушич, 54. Петров, 62. Берг, 64. Олссон, 74

«Урал» — «Локомотив» М

19 августа, 16:00 мск

«Уфа» — «Спартак» М

19 августа, 16:00 мск

«Ахмат» — «Ротор»

19 августа, 18:00 мск

«Динамо» М — «Ростов»

19 августа, 19:00 мск

«Зенит» — ЦСКА

19 августа, 20:00 мск