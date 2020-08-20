Подвела реализация. «Спартак» потерял очки в Уфе

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ. Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте, когда подачу с углового замкнул Павел Аликин. Спустя несколько минут красно-белые получили право на 11-метровый удар, однако Джордан Ларссон не сумел переиграть Александра Беленова. На 18-й минуте Эсекьель Понсе сравнял счет после передачи Ларссона.

Холодный душ для «Спартака»

Редакция Sport24 впечатлена активным началом матча в исполнении уфимской команды, которая забила быстрый гол и не дала красно-белым отыграться.

«В этом сезоне "Уфа" не похожа сама на себя — команду покинули Даниил Фомин и Остон Урунов, ушел в "Спартак" Шамиль Газизов. Очевидно, клуб и команду ждут перемены. В первых двух турах "Уфа" не была похожа на себя — пропустила 3 от "Краснодара" и устроила перестрелку с "Арсеналом" (3:2).

"Спартак" все еще не может рассчитывать на Кокорина, выздоравливает Тедеско, так что пока игрой со скамейки руководит его помощник Хинкель. Тренеры красно-белых оставили на скамейке Зелимхана Бакаева, а в основе вышли Умяров, Ларссон и Понсе.

Но с первых же минут "Спартак" попал под холодный душ — 36-летний защитник "Уфы" Павел Аликин открыл счет на второй минуте. Его упустил на угловом Понсе.

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Спустя 10 минут у "Спартака" появился шанс отыграться — Йокич сыграл рукой в своей штрафной, и VAR неожиданно встал на сторону красно-белых. Судья Васильев назначил пенальти, но Джордан Ларссон не смог его реализовать — очередной шикарный сейв Александра Беленова».

ВАР спас Васильева от одной ошибки, но тот допустил вторую

Автор Rusfootball.info Иван Долинин разбирает момент с одиннадцатиметровым, и делает вывод — судья ошибся, не дав перебить пенальти Ларссону.

«На 9-й минуте встречи Боян Йокич рукой прервал подачу в штрафную своей команды. На скриншоте выше четко виден момент нарушения правил. Но главный арбитр Станислав Васильев не зафиксировал фол. Отметим, что с его позиции разглядеть игру рукой было непросто. Здесь должен был прийти на помощь ассистент на бровке, но этого не произошло.

Скандала позволило избежать решение ВАР. Сергей Карасев своевременно вмешался в ход встречи и указал рефери на его явную и очевидную ошибку. Васильев сбегал к монитору и уверенно назначил пенальти.

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Впрочем, полностью избежать ошибок судейской бригаде не удалось. На повторе с камеры, расположенной в углу ворот, видно, что в момент удара Беленов вышел с линии ворот — обе его ноги не касались лицевой линии.

Помимо этого, в момент удара Ларссона в штрафную вбежали сразу 3 игрока "Уфы", что формально, безусловно, является нарушением правил. Но здесь все-таки можно найти повод для снисхождения со стороны судей. Нарушившие правила полевые игроки не приняли непосредственного участия в эпизоде — мяч ушел за пределы поля после сейва Беленова».

Понсе сравнивает счет

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что после того, как счет сравнялся, команды заметно сбавили темп.

«Отыгрались спартаковцы после подачи с углового. Ещё в первой фазе Понсе ловко оторвался от опекуна благодаря блоку, поставленному партнёрами. Получив на какие-то секунды свободу, аргентинец прибежал в нужную точку и точно пробил головой.

После этого красно-белые имели ещё несколько шансов забить со "второго этажа". Беспрепятственно подавал даже Георгий Джикия. Первый тайм остался по ударам за командой Тедеско и Хинкеля — 8-6 (в створ — 2-2).

Не очень высокий темп после перерыва был на руку команде Евсеева. Хозяева перекрывали все зоны, поэтому гости только бились головой о крепкую оборонительную стену соперника.

В течение 15 минут команды играли вообще без ворот. Самый запоминающийся момент этого отрезка матча — жёлтая карточка главному тренеру "Уфы" за излишнюю эмоциональность».

Перед началом матча #УфаСпартак Александр Беленов получил приз лучшего вратаря прошлого сезона по версии Российской Премьер-Лиги!

После сегодняшней игры Александр поехал домой с двумя кубками в активе 🏆 pic.twitter.com/vAwVcWg4Kz — ФК УФА (@UfaFc) August 19, 2020

45 минут у ворот Беленова

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает преимущество «Спартака» во втором тайме, которое они так и не сумели воплотить в голы.

«Вторая половина началась не в пример спокойно и малособытийно. Одни умело защищались, другие пытались взломать эшелонированную оборону. Все-таки в позиционной атаке "Спартаку" по-прежнему не хватает домашних заготовок, если не относить к ним подачи с флангов.

Сказывается отсутствие игрока, умеющего вести игру команды. Правда, Умярова стоит похвалить за постоянные попытки внести разнообразие нестандартными действиями. Да и потенциал Ларссона в этом направлении очевиден.

Первый по-настоящему стоящий момент после перерыва был создан, когда уфимцы не успели вернуться из нападения. Умяров вовремя вступил в отбор, мяч оказался на фланге у Крала, и Александр Соболев очень опасно пробил головой рядом с ближней штангой.

В рядах "Уфы" началось подобие паники. В течение нескольких минут хозяева позволяли "Спартаку" наносить удары из пределов штрафной. Но Соболев не попал в створ, а Ларссон угодил в Беленова.

Чтобы дожать подсевшего соперника, Хинкель выпустил на заключительные 15 минут Бакаева. Тот занял позицию Ларссона под нападающими, а швед (вскоре Джордан уступил место Максиму Глушенкову) поднялся в переднюю линию к Соболеву вместо ушедшего с поля Понсе. У "Спартака" был еще один голевой момент. Победа назревала, но так и не вызрела».

Беленов — лучший

Автор «Спорт день за днем» Андрей Вернов разбирает спорные моменты матча, считая, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вполне мог быть удален.

«72-я минута. Васильев неожиданно назначил угловой, посчитав, что Александр Сухов последним коснулся мяча после попытки дриблинга Айртоном. Причем спартаковцы на угловой даже не рассчитывали. Повтор показал, что мяч действительно ушел от бразильца, а не от россиянина. Забей красно-белые после со "стандарта" — быть бы скандалу. Но и "Уфе", и Васильеву повезло.

По ходу матча желтую карточку получил главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев. Причина — регулярная нецензурная брань в адрес главного судьи и его помощников. При большом желании Васильев мог наказать Евсеева и удалением.

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По игре победы были больше достойны спартаковцы, но их многочисленные атаки останавливались на Александре Беленове. 21:7 по ударам в пользу москвичей. Именно голкипер "Уфы" и стал лучшим игроком матча».

Без Тедеско не хватало риска

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов сетует на проблемы «Спартака» с реализацией.

«Интересно, что теперь скажут те, кто гарантировал "Спартаку" шесть очков в матчах с "Уфой". "Фарм-клуб" сыграл так же, как и всегда при тренере Вадиме Евсееве — вязко и неуступчиво. Отобрав очередные очки у фаворита.

И хотя москвичи выглядели лучше практически во всех компонентах, одержать победу в гостях им не удалось. Тотальное доминирование на поле привело только к одному забитому мячу со стандарта (спасибо Понсе и его умению играть головой). И не уберегло от пропущенного.

Дело не только в великолепной форме вратаря Беленова, которого справедливо признали лучшим игроком встречи. Голкипер был прекрасен — взял пенальти от Ларссона и отразил еще несколько действительно опасных ударов.

Но важнее, что самому "Спартаку" явно не хватало конкретики в завершении. Красно-белые владели мячом и территорией, но часто как будто бы не знали, что с этим всем делать. Затянутые розыгрыши, много передач ради передач и необязательного, но раздражающего брака.

Вспоминаются слова Доменико Тедеско на пресс-конференции перед "Ахматом" — мол, команда слишком молода, поэтому часто рискует при позиционных атаках и теряет мяч. Так вот, с "Уфой" наблюдался перекос в другую сторону: риска и острой последней передачи не хватало».

Газизов и «Спартак» сохранили репутацию

Автор Soccer.ru Станислав Горин комментирует конспирологическую теорию связанную с переходом гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова на аналогичную должность в «Спартак».

«Видно было, что Беленов играет, как может — лучший игрок матча. Также очевидно, что рефери не помогал "Спартаку". Пенальти — чистейший, а вот после того, как игроки "Уфы" толпой вбежали до удара Ларссона в штрафную площадь, стоило приказать перебить. Да, можно вспомнить, что в прошлом матче Жиго так же вбежал, но и тогда арбитр Турбин ошибся. Нельзя пересекать границу штрафной площади до момента нанесения удара, это повод перебить удар.

Получается, за три тура в двух случаях на результат матча "Спартака" повлияли ошибки рефери, причем ляпы элементарные, ситуации простые. Зато дерби имени братьев Газизовых не стало чистым ответом "Зениту" на Эль Газико и Эль Сочико. Российский футбол сегодня победил, хотя "Спартак" потерял очки, а судья в очередной раз ошибся. Команда "Уфа" — неудобный для "красно-белых" соперник, и пока таковой осталась.

Поклонники москвичей не ощутили себя фанатами "Зенита" в дни матчей против "Оренбурга" или "Сочи". Но еще посмотрим игры против "Химок" и ответный поединок с "Уфой". Всюду нужна спортивная борьба. А параллельно можно отметить — "Спартак" начал сезон довольно бодро. Без ошибок рефери, повлиявших на результаты двух матчей, мог набрать девять пунктов. Даже "Ахмат", учитывая счет, могли переиграть и в случае, если бы Ларссону приказали перебить пенальти.

Все футбольные трансферы

Ну а сегодня Беленов сделал большое дело для маленькой "Уфы" — лучший вратарь прошлого сезона не ошибался и сохранил репутацию и своей команде, и "Спартаку". Ведь большинство фанатов всех клубов РПЛ не жалуют мутные связи, и это правильно».

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