Хвичи не хватило. Мастерство Нобоа продлила безвыигрышную серию Слуцкого

«Сочи» одержал победу над «Рубином» (3:2) в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Голы в составе хозяев забили Миха Мевля, Кристиан Нобоа и Иван Миладинович. Серб забил победный мяч в добавленное ко второму тайму время. У гостей отличились нападающий Иван Игнатьев, реализовавший пенальти, и полузащитник Денис Макаров. Отметим, что на 82-й минуте арбитры не засчитали еще один гол Нобоа.

Лихое начало тура

Редакция TACC радуется результативному и увлекательному стартовому матчу третьего тура РПЛ.

«Программу тура открыл матч "Сочи" — "Рубин". Поединок на "Фиште" получился лихим — было забито пять мячей, а победитель определился в компенсированное время. На скамейку гостей вернулся главный тренер Леонид Слуцкий, который отбыл дисквалификацию за красную карточку, которую он получил за резкие высказывания в адрес судей в ходе матча первого тура с "Локомотивом" (0:2).

У "Рубина" матч пропускали новичок защитник Михаил Меркулов (из-за красной карточки в предыдущем матче против "Урала") и травмированный полузащитник Олег Шатов. Перед матчем было объявлено об уходе в "Урал" полузащитника Вячеслава Подберезкина. Зато клубную заявку пополнил вратарь Никита Медведев. Правда, рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионате России (1034 минуты) оказался среди запасных.

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Сочинцы провели первый тайм с преимуществом, но смогли открыть счет лишь перед самым перерывом. На 44-й минуте после седьмого углового у ворот "Рубина" счет открыл габаритный словенский защитник Миха Мевля».

Дюпин извинялся, Мевля забивал

Автор блога Россия-2020 Максим Полтавец удивляется курьезным обстоятельствам, при которых был открыт счет в матче на «Фиште».

«На угловом в матче "Сочи" и "Рубина" произошел очень нестандартный эпизод: первая подача не прошла, но вратарь гостей Юрий Дюпин пошел на мяч и жестко приземлился на ногу защитнику соперника Михе Мевле. Игрок "Сочи" захромал, но голкипер сразу же извинился.

Вроде бы обычная ситуация, но не совсем. После выноса Жоазиньо резко подобрал мяч и снова подал — летело прямо в голову Мевле. Пока Дюпин снова занимал позицию, словенец быстро сориентировался и кивком головы отправил мяч в сетку.

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Кажется, если бы Дюпин не пошел извиняться, а сразу же вернулся в ворота, у него было бы больше шансов спасти команду.На всякий случай уточнили у вратаря команды Sports.ru Глеба Чернявского, что он думает об этой ситуации.

Сочи — Рубин «Рубин»

"Я бы не стал прямо обвинять-обвинять Юрия Дюпина в этом пропущенном мяче — все-таки стремление извиниться идет на неконтролируемых инстинктах (кстати, это стремление хорошо говорит о нем как о человеке). Тем не менее из-за этого он чуть потерял концентрацию, секунду времени и был не совсем готов к удару. Правда, не факт, что он спас бы, даже если бы сразу включился — Мевля бил с очень близкого расстояния", — сказал он».

Потерянные три очка

Автор «Спорт.Бизнес-Онлайн» Владислав Зимагулов сетует на проваленную казанцами концовку матча и продлившуюся безвыигрышную серию.

«Казанцы вполне могли выиграть и взять первые три очка в новом сезоне, но откровенно провалили концовку матча.

После первого тайма "Рубин" проигрывал: Миха Мевля после стыка с Юрием Дюпиным забил головой. Во втором тайме гости смогли совершить камбэк: сначала Хвича Кварацхелия заработал очередной пенальти, который на 68-й минуте матча реализовал Иван Игнатьев, а затем вышедший на замену Денис Макаров после паса того же Хвичи забил второй гол на 76-й минуте.

"Рубин" к 85-й минуте вёл в счете, но дважды провалился на стандартах. Сначала Кристиан Нобоа со штрафного переиграл Дюпина, пробив в дальний угол. Вратарь казанцев не увидел момента удара из-за скопления игроков у стенки и сделал шаг не в ту сторону.

А победный гол забил защитник хозяев Иван Миладинович. После навеса Нобоа со штрафного серба никто не опекал на ближней штанге, и он беспрепятственно замкнул заброс партнёра в штрафную.

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"Рубин" не выигрывает уже в третьем матче этого сезона: до этого были поражения от "Локомотива" (0:2) и ничья с "Уралом" (1:1) в Казани. С учетом прошлого сезона безвыигрышная серия казанцев достигла шести матчей».

Хвича и Нобоа в суперформе

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов восхищается игрой лидеров обеих команд, отмечая, что казанцы без Кристиана Нобоа проиграли бы.

«Игра в Сочи стала ярко выраженным противостоянием лидеров команд. Хвича Кварацхелия продолжает отбрасывать репутацию нерезультативного дриблера типа Урунова: за счет потрясающей обводки грузин вновь заработал пенальти (7-миллионный Игнатьев забивает исключительно с них), вскоре вывел на ударную позицию Уремовича, а в итоге все-таки отдал голевую передачу на Макарова.

Ранее хозяева повели благодаря голу Мевли со стандарта в концовке первого тайма, но должны были выйти вперед раньше, ведь Нобоа шикарным пасом через полполя вывел Жоаозиньо 1 на 1.

Во втором тайме, уже при счете 1:2, Кристиан спровоцировал второй гол, но врезался во вратаря, потому мяч отменили. Зато через несколько минут Кристиан забил по всем правилам, обманув Дюпина ударом со штрафного. Человеку 35, а у него 3 гола в 3 турах!

Сочи — Рубин «Рубин»

Но и это было еще не все, ведь в компенсированное время Уремович привез глупейший штрафной, сбив игрока без мяча. Нобоа подал настолько блестяще, чем забивать могли и Мевля, и Миладинович, который до этого сделал по сути автогол. Решающее касание — на счету Ивана, но без Нобоа "Сочи" просто проиграл бы. "Рубин" проиграл и с Хвичей, но без него вряд ли бы что-то забил».

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