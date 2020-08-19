ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хвичи не хватило. Мастерство Нобоа продлила безвыигрышную серию Слуцкого

    Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Сочи» над «Рубином»

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Рубин»Хвичи не хватило. Мастерство Нобоа продлила безвыигрышную серию Слуцкого «Краснодар» — «Арсенал» Гол мечты Галицкого. «Краснодар» одержал стильную победу Лаутаро Мартинес«Эль Торо» пронзил «Шахтер». «Интер» уверенно вышел в финал Лиги Европы
  • 23:53
    • ПСЖ разгромил «Лейпциг» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
  • 21:56
    • «Краснодар» взял верх над тульским «Арсеналом»
  • 21:46
    • Бартомеу: Если ничего не случится, тренером «Барселоны» будет Куман
  • 22:33
    • Президент «Барселоны» не собирается покидать свой пост
  • 20:57
    • «Тамбов» в меньшинстве одолел «Химки»
  • 17:58
    • «Барселона» уволила спортивного директора
  • 20:00
    • «Сочи» вырвал победу у «Рубина»
    Все новости спорта
    «Сочи» — «Рубин»
    «Сочи» — «Рубин»
  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    «Сочи» одержал победу над «Рубином» (3:2) в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Голы в составе хозяев забили Миха Мевля, Кристиан Нобоа и Иван Миладинович. Серб забил победный мяч в добавленное ко второму тайму время. У гостей отличились нападающий Иван Игнатьев, реализовавший пенальти, и полузащитник Денис Макаров. Отметим, что на 82-й минуте арбитры не засчитали еще один гол Нобоа.

    Лихое начало тура

    Редакция TACC радуется результативному и увлекательному стартовому матчу третьего тура РПЛ.

    «Программу тура открыл матч "Сочи" — "Рубин". Поединок на "Фиште" получился лихим — было забито пять мячей, а победитель определился в компенсированное время. На скамейку гостей вернулся главный тренер Леонид Слуцкий, который отбыл дисквалификацию за красную карточку, которую он получил за резкие высказывания в адрес судей в ходе матча первого тура с "Локомотивом" (0:2).

  • РПЛ. «Краснодар» обыграл «Арсенал», «Спартак» в Уфе, «Зенит» примет ЦСКА
  • Обзор матчей третьего тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • У "Рубина" матч пропускали новичок защитник Михаил Меркулов (из-за красной карточки в предыдущем матче против "Урала") и травмированный полузащитник Олег Шатов. Перед матчем было объявлено об уходе в "Урал" полузащитника Вячеслава Подберезкина. Зато клубную заявку пополнил вратарь Никита Медведев. Правда, рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионате России (1034 минуты) оказался среди запасных.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Сочинцы провели первый тайм с преимуществом, но смогли открыть счет лишь перед самым перерывом. На 44-й минуте после седьмого углового у ворот "Рубина" счет открыл габаритный словенский защитник Миха Мевля».

    Дюпин извинялся, Мевля забивал

    Автор блога Россия-2020 Максим Полтавец удивляется курьезным обстоятельствам, при которых был открыт счет в матче на «Фиште».

    «На угловом в матче "Сочи" и "Рубина" произошел очень нестандартный эпизод: первая подача не прошла, но вратарь гостей Юрий Дюпин пошел на мяч и жестко приземлился на ногу защитнику соперника Михе Мевле. Игрок "Сочи" захромал, но голкипер сразу же извинился.

  • Гол мечты Галицкого. «Краснодар» одержал стильную победу
  • Домашняя победа «быков» над «Арсеналом» — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • Вроде бы обычная ситуация, но не совсем. После выноса Жоазиньо резко подобрал мяч и снова подал — летело прямо в голову Мевле. Пока Дюпин снова занимал позицию, словенец быстро сориентировался и кивком головы отправил мяч в сетку.

    Календарь и таблица РПЛ

    Кажется, если бы Дюпин не пошел извиняться, а сразу же вернулся в ворота, у него было бы больше шансов спасти команду.На всякий случай уточнили у вратаря команды Sports.ru Глеба Чернявского, что он думает об этой ситуации.

    Сочи — Рубин

    "Я бы не стал прямо обвинять-обвинять Юрия Дюпина в этом пропущенном мяче — все-таки стремление извиниться идет на неконтролируемых инстинктах (кстати, это стремление хорошо говорит о нем как о человеке). Тем не менее из-за этого он чуть потерял концентрацию, секунду времени и был не совсем готов к удару. Правда, не факт, что он спас бы, даже если бы сразу включился — Мевля бил с очень близкого расстояния", — сказал он».

    Потерянные три очка

    Автор «Спорт.Бизнес-Онлайн» Владислав Зимагулов сетует на проваленную казанцами концовку матча и продлившуюся безвыигрышную серию.

    «Казанцы вполне могли выиграть и взять первые три очка в новом сезоне, но откровенно провалили концовку матча.

  • Трансферный дайджест. 11-17 августа
  • Покинет ли Влашич ЦСКА, найдет ли Дембеле новое пристанище в Англии, усилит ли мексиканский форвард «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
  • 17/08/2020

    • После первого тайма "Рубин" проигрывал: Миха Мевля после стыка с Юрием Дюпиным забил головой. Во втором тайме гости смогли совершить камбэк: сначала Хвича Кварацхелия заработал очередной пенальти, который на 68-й минуте матча реализовал Иван Игнатьев, а затем вышедший на замену Денис Макаров после паса того же Хвичи забил второй гол на 76-й минуте.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    "Рубин" к 85-й минуте вёл в счете, но дважды провалился на стандартах. Сначала Кристиан Нобоа со штрафного переиграл Дюпина, пробив в дальний угол. Вратарь казанцев не увидел момента удара из-за скопления игроков у стенки и сделал шаг не в ту сторону.

    А победный гол забил защитник хозяев Иван Миладинович. После навеса Нобоа со штрафного серба никто не опекал на ближней штанге, и он беспрепятственно замкнул заброс партнёра в штрафную.

    Всё о футболе России

    "Рубин" не выигрывает уже в третьем матче этого сезона: до этого были поражения от "Локомотива" (0:2) и ничья с "Уралом" (1:1) в Казани. С учетом прошлого сезона безвыигрышная серия казанцев достигла шести матчей».

    Хвича и Нобоа в суперформе

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов восхищается игрой лидеров обеих команд, отмечая, что казанцы без Кристиана Нобоа проиграли бы.

    «Игра в Сочи стала ярко выраженным противостоянием лидеров команд. Хвича Кварацхелия продолжает отбрасывать репутацию нерезультативного дриблера типа Урунова: за счет потрясающей обводки грузин вновь заработал пенальти (7-миллионный Игнатьев забивает исключительно с них), вскоре вывел на ударную позицию Уремовича, а в итоге все-таки отдал голевую передачу на Макарова.

  • «Эль Торо» пронзил «Шахтер». «Интер» уверенно вышел в финал Лиги Европы
  • «Нерадзурри» отправили в ворота «горняков» пять безответных мячей
  • Вчера

    • Ранее хозяева повели благодаря голу Мевли со стандарта в концовке первого тайма, но должны были выйти вперед раньше, ведь Нобоа шикарным пасом через полполя вывел Жоаозиньо 1 на 1.

    Во втором тайме, уже при счете 1:2, Кристиан спровоцировал второй гол, но врезался во вратаря, потому мяч отменили. Зато через несколько минут Кристиан забил по всем правилам, обманув Дюпина ударом со штрафного. Человеку 35, а у него 3 гола в 3 турах!

    Сочи — Рубин

    Но и это было еще не все, ведь в компенсированное время Уремович привез глупейший штрафной, сбив игрока без мяча. Нобоа подал настолько блестяще, чем забивать могли и Мевля, и Миладинович, который до этого сделал по сути автогол. Решающее касание — на счету Ивана, но без Нобоа "Сочи" просто проиграл бы. "Рубин" проиграл и с Хвичей, но без него вряд ли бы что-то забил».
    0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020     Юлиан Нагельсман
  • Отсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ
    • 15:01 14/08/2020     Эрик Максим Шупо-Мотинг и Неймар
  • Неочевидный герой. Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов
    • 14:01 13/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.02
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Лион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Филадельфия — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры