«Эль Торо» пронзил «Шахтер». «Интер» уверенно вышел в финал Лиги Европы

Этот успех вывел «нерадзурри» в финал, где им предстоит сыграть против пятикратного чемпиона турнира «Севильи». Так что мы узнали по прошествии минувшей ночи?

1. «Эль Торо» пронзил «Шахтер»

Лаутаро Мартинес играл не слишком хорошо с тех пор, как вернулся на поле после карантина, связанного с Covid-19. Некоторые эксперты говорили, что предполагаемый переход в «Барселону» вскружил его голову, и, безусловно, так оно и было. До минувшего вечера он забил всего три гола с тех пор, как состоялся рестарт и, что еще хуже, в целом его игра не добавляла оптимизма.

Но только не минувшим вечером. Столкнувшись с напористым соперником, нападающий по прозвищу «Эль Торо» пронзил «Шахтер» своей сенсационной игрой. Он открыл счет всего через 20 минут после восхитительного рывка и удара головой. Он продолжал сражаться и чуть не пробил Андрея Пятова с дистанции, а затем сделал счет 3:0 восхитительным ударом в угол, прежде чем, наконец, нашел Ромелу Лукаку разрезным пасом, отдав бельгийцу результативную передачу.

Lautaro Martinez's #UEL game by numbers for Inter vs. Shakhtar:

100% shot accuracy

33 touches

4 take-ons completed

4 shots on target

2 goals

2 tackles won

2 chances created

1 assist

Blossoming alongside Lukaku. 🌸 pic.twitter.com/6OstSgTrDG — Squawka Football (@Squawka) August 17, 2020

Это был мастер-класс от невероятного аргентинца, пример того, почему «Барселона» хочет, чтобы он заменил Луиса Суареса, а также почему «Интер» не решается отпустить его. Действительно сильный игрок, чья сила в обороне, позиционный интеллект и всесторонний набор навыков сделают его ценным активном для любого клуба.

2. Лукаку наконец-то стал товарным поездом

Ромелу Лукаку — игрок с фантастическими атлетическими и техническими талантами, но на протяжении большей части своей карьеры он старался использовать только технику. Его развороты, его дриблинг и его удары впечатляли. А вот свою мощь он либо использовал редко, либо с большим сомнением.

Как бы то ни было, в матче против «Шахтер» бельгиец в основном был второй скрипкой после Лаутаро Мартинеса. Он забил свой первый гол после паса аргентинца, после чего стал первым игроком в истории, отличившимся в десяти подряд матчах Лиги Европы. Но еще через несколько минут он совершил новый подвиг, когда принял мяч в 40 метрах от ворот, повернулся лицом к ним и нажал кнопку «турбо».

Romelu Lukaku has now scored in:

❍ 10 consecutive #UEL appearances

❍ 7 consecutive #UCL & #UEL appearances

32 goals in his debut Inter season. 🙌 pic.twitter.com/zWSkW5HBgH — Squawka Football (@Squawka) August 17, 2020

Лукаку буквально взлетел, максимально используя свой темп и силу, прежде чем еще раз напомнить о своей блестящей ударной технике, против которой Пятов оказался бессилен.

Внезапно убедительная победа со счетом 3:0 превратилась в ужасающе доминирующую победу со счетом 5:0, и даже «Севилья» задрожала от перспективы столкнуться с безудержным Лукаку, который, наконец, научился использовать свои габариты товарного поезда. С убийственной техникой можно справиться, с темпом и силой можно справиться, но если эти три компонента схлестнулись в одном футболисте, готовьтесь бежать в укрытие!

3. «Шахтер» не дотягивает до высокого уровня

«Шахтеру» должно быть больно заходить так далеко только для того, чтобы так эффектно упасть до выхода в финал. Команда, обычно изобилующая энергией, креативностью и страстью, оказалась слишком прямолинейной.

У «горняков» был один фантастический шанс сравнять счет, когда Жуниор Мораес нанес удар головой прямо во вратаря, но, кроме этого, они больше не побеспокоили Самира Хандановича. Им удавалось сохранять интригу только потому, что «Интер» не хотел слишком сильно давить.

А вот на второй тайм «нерадзурри» решили просто выйти и взять свое. Бразильский контингент «Шахтера» лишь бессильно наблюдал за происходящим, что является печальным свидетельством того, как глубоко они упали, учитывая, что именно этот клуб подарил европейскому футболу Фернандиньо и Виллиана. И если учесть, насколько фантастическими и успешными были эти двое, немного обидно, что «Шахтер» не смог поднять нынешнее поколение на такой же высокий уровень.

4. Нико Барелла вновь порадовал

Полузащитникам «Интера» стоит отдать должное. Все хвалят Марсело Брозовича и Стефано Сенси, но Нико Барелла тоже заслуживает внимания, задавая тон для «нерадзурри». Открыв счет в матче против «Байера», в этот раз он помог забить первый гол в ворота «Шахтера», когда воспользовался плохой передачей Пятова, сместился на фланг, а затем выполнил восхитительный навес на Лаутаро Мартинеса.

Nicolò Barella for Inter in the first half against Shakhtar:

❍ Most ball recoveries (5)

❍ Most crosses (3)

❍ Most take-ons completed (2)

❍ Most interceptions (2)

❍ Most shots (2)

❍ Most assists (1)

A stellar first 45 minutes. #UEL pic.twitter.com/pCdGsYHuRc — Squawka Football (@Squawka) August 17, 2020

И это подводит итог тому, что предлагает Барелла. В то время как Брозович (и Роберто Гальярдини) старается держать игру в покое в центре поля, блокируя соперников и обеспечивая стойкость «Интера», Барелла получает право продвигаться вперед и добиваться результатов у чужих ворот.

Еще до того, как он присоединился к «Интеру», он был близок к переходу в «Челси», и вы должны понимать, почему Маурицио Сарри хотел его, да и Фрэнку Лэмпарду он бы не помешал. Но провал «синих» стал победой «Интера», ведь итальянский полузащитник — настоящий продюсер. Стоит потерять его на секунду, и он залезет в ваш карман, обстучит лодыжки и либо забьет, либо сделает ассист.

5. Нас ждет интересный финал

Испания против Италии, представители двух из трех топ-чемпионов, не дошедших до полуфинальных матчей Лиги чемпионов, сойдутся в финале Лиге Европы, в поединке, который представляет собой причудливое столкновений разных уровней родословной и репутации.

Глядя только на имена в заявках, было бы глупо предположить, что «Севилья» способна угрожать «Интеру». И, конечно, же, если вы смотрели полуфиналы, эта гипотеза только подтвердится.

March 2018: Man Utd's Romelu Lukaku, Ashley Young and Alexis Sánchez are knocked out of the #UCL by Sevilla.

August 2020: Inter's Romelu Lukaku, Ashley Young and Alexis Sánchez progress to the #UEL Final to take on Sevilla. https://t.co/S3UOBp9yZ1 — Squawka Football (@Squawka) August 17, 2020

Но затем вы осознаете, что «Севилья» — это клуб, который выиграл пять Лиг Европы за последние 16 лет, в том числе три подряд, и что ее полуфинал был менее зрелищным, но она обыграла более сильную команду, приложив максимум усилий, чтобы сдержать атаку соперника и пропустить всего один мяч.

Вы можете привести аргументы в пользу победы обеих команд, поскольку у них есть сильные и слабые стороны. Как бы многие не сетовали на вылет «Манчестер Юнайтед», «Интер» против «Севильи» — лучший финал Лиги Европы из тех, которые мы могли бы получить. Наслаждайтесь им в пятницу вечером.

