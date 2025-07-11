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    Сумеет ли «Таммека» одолеть «Курессааре»?

    Курессааре — Таммека. Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 11 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии
    Прогноз и ставки на «Курессааре» — «Таммека»
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    «Курессааре»
    11 июля в 20-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Курессааре» и «Таммека». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Курессааре» — «Таммека», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 11 Июля 2025 года

    Курессааре

  • Курессааре
    •  Курессааре 19:00 Таммека

    Таммека

  • Тарту
    •

    «Курессааре»

    Турнирное положение: «Курессааре» сражается за выживание. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Курессааре» на один пункт отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 20 результативными ударами в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Курессааре» уступил «Нарве» (2:3).

    До того команда не сумела одолеть «Харью» (1:1). Да и поединок с «Таммекой» очков в копилку не принес (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Курессааре» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Курессааре» нынче выглядят крайне слабо. Да и не побеждает команда уже 2 месяца.

    Причем «Курессааре» традиционно неудачно противостоит «Таммеке». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена выбраться из опасной зоны.

    «Таммека»

    Турнирное положение: «Таммека» пытается избежать борьбы за выживание. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Таммека» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Таммека» уступил «Калеву» (2:3).

    До того команда была бита еще и «Пайде» (0:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Курессааре» (3:2).

    При этом «Таммека» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Таммека» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 19 поединках чемпионата.

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    При этом «Таммека» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

    Команда уступила уже в 13 поединках нынешнего чемпионата. При этом победить ей удалось всего лишь пять раз.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Таммека» лишь однажды в нынешнем чемпионате подписала мировую

    • «Курессааре» не побеждает уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Курессааре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 2.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.33.

    Прогноз: «Таммека» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка воспользуется проблемами соперника.

    Номинальные гости пытаются оторваться от опасной зоны, да и «Курессааре» не может победить уже два месяца.

    Ставка: Победа «Таммеки» за 2.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.69

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Курессааре — Таммека?

    Матч Курессааре — Таммека состоится 11 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Курессааре — Таммека?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Курессааре — Таммека?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Курессааре — Таммека?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Курессааре — Таммека?

    Коэффициенты букмекеров: «Курессааре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 2.93.

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    Курессааре — Таммека: прогноз и ставка за 2.93, статистика, коэффициенты матча 11.07.202519:00. Сумеет ли «Таммека» одолеть «Курессааре»?
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