Курессааре — Таммека. Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 11 июля 2025 года

11 июля в 20-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Курессааре» и «Таммека». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Курессааре» — «Таммека», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Курессааре»

Турнирное положение: «Курессааре» сражается за выживание. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Курессааре» на один пункт отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 20 результативными ударами в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Курессааре» уступил «Нарве» (2:3).

До того команда не сумела одолеть «Харью» (1:1). Да и поединок с «Таммекой» очков в копилку не принес (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Курессааре» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Курессааре» нынче выглядят крайне слабо. Да и не побеждает команда уже 2 месяца.

Причем «Курессааре» традиционно неудачно противостоит «Таммеке». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена выбраться из опасной зоны.

«Таммека»

Турнирное положение: «Таммека» пытается избежать борьбы за выживание. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Таммека» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Таммека» уступил «Калеву» (2:3).

До того команда была бита еще и «Пайде» (0:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Курессааре» (3:2).

При этом «Таммека» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Таммека» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 19 поединках чемпионата.

При этом «Таммека» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

Команда уступила уже в 13 поединках нынешнего чемпионата. При этом победить ей удалось всего лишь пять раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Таммека» лишь однажды в нынешнем чемпионате подписала мировую

«Курессааре» не побеждает уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Курессааре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 2.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.33.

Прогноз: «Таммека» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка воспользуется проблемами соперника.

Номинальные гости пытаются оторваться от опасной зоны, да и «Курессааре» не может победить уже два месяца.

Ставка: Победа «Таммеки» за 2.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.69