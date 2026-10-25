26 октября в 3-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 17:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

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«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 7-м месте турнирной таблицы главного клубного турнира Азии.

При этом «Нефтчи» Фергана в двух турах набрал три очка. Команда забила два мяча при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, уверенно переиграв «Пахтакор» — 3:1.

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До того «Нефтчи» Фергана в Кубке Узбекистана уступил ташкентскому «Локомотиву» — 2:4, а вот несколько ранее расправился с «Кокандом» — 4:2. Команда не побеждала в двух своих последних домашних матчах.

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Состояние команды: «Нефтчи» Фергана имеет довольно приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к лидерам турнира.

При этом «Нефтчи» Фергана уступил «Аль-Иттихаду» в обоих очных поединках. К тому же в последнее время команда чередует яркие поединки с провальными. Главной задачей ферганцев является победа в чемпионате Узбекистана, где как раз их позиции укрепились.

Ферганцы в матче с саудитами будут довольны даже ничьей. Вот только соперник выглядит предпочтительнее, да и последняя победа над «Пахтакором» отняла немало сил.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в Азиатской Лиге чемпионов выступает неудачно. Команда на текущий момент находится на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Иттихад» в двух турах сумел разжиться лишь одним зачетным баллом. Команда забила два мяча при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Аль Дирию» — 2:0.

До того «Аль-Иттихад» нанес поражение «Аль-Иттифаку» — 4:1, а вот чуть ранее уступил «Аль-Ахли» Дубай — 1:2. Команда победила в двух последних матчах.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» постепенно прибавляет в плане результатов, настреляв шесть мячей в двух последних поединках.

При этом «Аль-Иттихад» в своем чемпионате пребывает на 4-й позиции. Отставание от лидера измеряется четырьмя очками, а вот забивает команда в среднем аккурат два мяча за матч. К тому же шикарно выглядит Джордж Иленихена, наколотивший шесть мячей в чемпионате Саудовской Аравии.

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. Аравийцы намерены побороться за попадание в плей-офф.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.64. Ничья — в 4.37, выигрыш «Нефтчи» Фергана — в 4.78.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.41.

Прогноз: «Аль-Иттихад» мотивирован добыть свою третью победу кряду, да и ферганцы нынче крайне нестабильны.

2.09 Победа «Аль-Иттихада» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Нефтчи» Фергана — «Аль-Иттихад» принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Победа «Аль-Иттихада» в 1-м тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Нефтчи» Фергана — «Аль-Иттихад» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдёт