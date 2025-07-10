Пустые трибуны, насыщенный футбол: Золотой кубок КОНКАКАФ выдал зрелищную развязку с ожидаемым финалом

Слезы сказали больше любых заголовков. Причем слезы были двух видов. Первые — и сразу же подхваченные телекамерами — принадлежали опытному левому защитнику, который не смог сдержать эмоций после финального свистка. Вторые — на лице, игрока, рухнувшего лицом вниз на газон стадиона NRG, разбитого и опустошённого после поражения 1:2.

Для многих именно эти кадры останутся символом Золотого кубка. Турнир получился странным. Интерес к нему заметно снизился — по крайней мере, на это недвусмысленно указывали полупустые трибуны.

Ситуацию усугубило совпадение по датам с Клубным чемпионатом мира, который также проходил в США. Но несмотря на все это, уровень футбола и сюжетная насыщенность турнира оставили приятное послевкусие.

Мексика обыграла США в финале и по праву стала чемпионом — пусть и не провела турнир безупречно. Да, многие остались равнодушны, но те, кто следил за происходящим, получили целый месяц крепкого футбола. А разве не это главное?

В идеальном мире Золотой кубок должен быть масштабнее, значимее и вызывать больше интереса у хозяев турнира. Но если смотреть на вещи реально и учитывать обстоятельства, в которых он проходил, этот розыгрыш можно назвать удачным. Хотя очевидно, что формат и позиционирование турнира требуют серьезной переработки — иначе о нем все труднее будет вспоминать даже раз в два года.

Сюжетов хватило на целый сериал

Было бы несправедливо утверждать, что турнир никому не был интересен. Как и в случае с большинством футбольных соревнований, Золотой кубок действительно много значит — для множества болельщиков, игроков и стран. И именно в этот раз было особенно трудно не почувствовать легкую сентиментальность. В первую очередь — из-за дебюта сборной Доминиканской Республики, впервые в истории сыгравшей на международном турнире такого уровня.

Футбольное присутствие этой страны постепенно расширяется. Говорить, что у нее нет прошлого в этом виде спорта, было бы неправдой, но участие на высоком уровне в турнирах КОНКАКАФ долгое время оставалось чем-то недостижимым. До этого года. Доминиканцы выиграли все матчи Лиги наций группы B, прошли квалификацию на Золотой кубок и произвели очень достойное впечатление.

Фрагмент матча Мексика — Доминиканская Республика globallookpress.com

Они сыграли вничью с Суринамом и уступили Коста-Рике и Мексике лишь с минимальным счетом. Главный тренер мексиканцев Хавьер Агирре даже извинился за то, что недооценил соперника.

«В этом турнире нет маленьких команд — я говорил это раньше и повторю снова. На Золотом кубке нельзя никого списывать со счетов», — заявил он журналистам после нервной победы 3:2.

То же самое можно сказать и о Гватемале. Команда, составленная в основном из игроков местного чемпионата, а также нескольких натурализованных футболистов, не нашедших себе места в структуре USMNT, стала одним из открытий турнира. Сборная выбила Канаду, которую тренирует Джесси Марш, в четвертьфинале, и была буквально в одном удачном отскоке от победы над США в полуфинале.

Такие выступления запоминаются надолго. Пусть и не в масштабах Марокко на ЧМ-2022 или Уэльса на Евро-2016, но аналогия уместна: время от времени спорт дарит истории, которые напоминают, за что мы его любим. В этот раз такой историей стала сборная Гватемалы.

Болельщики... или их отсутствие

Тем не менее, важно, чтобы кто-то действительно пришел посмотреть. Плохая посещаемость была предсказуема этим летом. Золотой кубок теряет свое значение и пытается вернуть позиции на рынке Северной Америки, которые он постепенно утратил за последние годы. Это всегда было бы непростой задачей.

А потом случился Клубный чемпионат мира. Джанни Инфантино и ФИФА полностью захватили американский футбольный рынок этим летом, затопив страну своим роскошным, но крайне противоречивым турниром.

Несмотря на то, что эти два соревнования проходили в разных частях США — Клубный чемпионат мира в основном был сосредоточен на Восточном побережье, а Золотой кубок — на Западе, ощущение, что турниры «соревнуются» между собой, было вполне реальным. В конце концов, существует ограниченное количество денег и времени.

Матчи сборной США с самого начала были под вопросом с точки зрения посещаемости — состав команды был ослаблен, игроки испытывали проблемы с формой, да и без ключевых фигур играть было сложно. Но настоящим удивлением стало отсутствие поддержки у сборной Мексики, особенно на первых играх.

Мексика не смогла заполнить стадион на своем открывающем матче в Техасе, а несколько матчей между менее известными командами с меньшим футбольным влиянием в США прошли при минимальной посещаемости. Атмосфера на стадионах была, мягко говоря, вяловатой. А для тех, кто следил за матчами издалека, картинка была еще хуже.

Болельщики сборной Мексики globallookpress.com

Некоторые цифры, действительно, были ошеломляющими. Средняя посещаемость по сравнению с турнирной версией 2023 года упала на 26 процентов, как сообщает Sports Business Journal, а лишь 59 процентов мест на стадионах были заняты.

Если рассматривать конкретные команды, то снижение посещаемости, как и ожидалось, затронуло мексиканскую сборную — минус 4 процента. Для США падение составило 12 процентов. А в худшие моменты ситуация была действительно удручающей. Так, на матч Ямайка — Гваделупа в Сан-Хосе 20 июня пришло всего 2404 зрителя.

Резкий рост зрительской аудитории

Тем не менее, не все цифры были тревожными. Матчи транслировались как на FOX, так и на FS1, что теоретически делало их доступными для широкой аудитории. И люди действительно начали смотреть. Полуфиналы и финал стали настоящими хитами по количеству зрителей.

Финальный матч привлек 3,73 миллиона зрителей на FOX, став самым просматриваемым матчем в истории Золотого кубка и показав впечатляющий рост по сравнению с 1,11 миллионами, которые смотрели матч Мексика — Панама два года назад. В 2021 году, когда в финале играли США и Мексика, количество зрителей составило 1,79 миллиона.

Средние показатели по остальным матчам турнира также были хорошими. За 31 матч на FOX в среднем следило 474 000 зрителей — это наибольший показатель за все время трансляций Золотого кубка.

В 2023 году этот показатель составлял 393 000, а в 2021 году — 373 000. Для сравнения, финал Кубка Америки 2024 года между Аргентиной и Колумбией привлек 6,02 миллиона зрителей.

Причин такого роста зрительской аудитории может быть несколько. Очевидно, что интерес к сборной США и к футболу в целом в стране возрос, особенно на фоне подготовки к чемпионату мира, который состоится через 12 месяцев. К тому же, тот факт, что в финале встретились Мексика и США — матч, который все хотели увидеть, — тоже мог сыграть свою роль.

Успех сборной США?

Более того, сборная США теперь гораздо более привлекательная команда, чем два года назад. Тот состав находился всего в шести месяцах от громких скандалов, связанных с внефутбольными проблемами Грегга Берхалтера, и в целом показывал гораздо менее зрелищную игру. Конечно, Кубок Америки стал определенным успехом, но значимость этого турнира все же явно уступает чемпионату мира.

Неудивительно, что интерес к турниру возрос, учитывая множество сюжетных линий, связанных с командой. Влияние Маурисио Почеттино — или, возможно, его отсутствие — в качестве тренера явно сыграло свою роль. Он — мировое имя, которое привлекает внимание.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Также стоит отметить, что сборная оказалась в центре новостей из-за скандала, связанного с решением Кристиана Пулишича пропустить турнир. Хотя его влияние на команду, вероятно, заставляет меньшее количество зрителей стремиться следить за матчами, это все равно стало важным моментом для обсуждения.

Но, пожалуй, важнее всего то, что сборная США действительно сыграла хорошо. Они начали турнир с крайне низкими ожиданиями и ослабленным составом, после четырех поражений подряд. Но они прошли групповую стадию без поражений и дошли до финала.

Да, вероятно, их судьба была решена еще до встречи с Мексикой, но эта команда стала более симпатичной. А если есть что-то, что любит публика, так это победы на футбольном поле.

Не стоит забывать и про Мексику, которая тоже привлекла англоязычную аудиторию. Команда смотрелась ярко — во многом благодаря возвращению опытного тренера Хавьера Агирре и ветеранов вроде Рауля Хименеса, вновь вызванного в сборную. В итоге два самых популярных футбольных бренда США оказались в центре внимания — и это сработало.

Будущее?

Что будет дальше — трудно предсказать. Золотой кубок должен был бы стать ответом КОНКАКАФ на Кубок Америки, Кубок африканских наций и чемпионат Европы. Но эта ниша так и не была по-настоящему занята. Прибавьте к этому рост популярности Лиги наций и тот факт, что сборная США уже играла в Кубке Америки, и можно понять, что вернуть былую значимость Золотому кубку будет не так уж просто — если вообще возможно.

То, что Пулишич был готов пропустить турнир, говорит о многом. Это хороший индикатор того, насколько он важен для самых ярких звезд американского футбола — а ведь он в последний раз играл на Золотом кубке еще в 2019 году. Маловероятно, что Пулишич однажды проснется, пожалеет о своем решении и решит, что его единственная цель — сыграть на следующем Золотом кубке в 2027 году.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

К тому времени ФИФА может добавить еще четыре новых турнира, и, возможно, мы увидим бой между iShowSpeed и Тимоти Веа за зрелищность, транслируемый на Twitch. Или что-то в этом роде. Всегда есть куда расширяться, и все больше футбольных событий начинают ощущаться не как настоящий футбол. Как заставить людей заботиться об устаревшем турнире, который не привлекает молодежь?

Это своего рода экзистенциальный кризис, с которым предстоит столкнуться КОНКАКАФ. Но до тех пор остается факт: это был удивительно хороший месяц футбола, наполненный захватывающими сюжетами, которые привлекли внимание болельщиков, возможно, уже подусталых от повседневных событий.

Прогнозы и ставки на футбол

На фоне Клубного чемпионата мира увеличение зрительской аудитории выглядит настоящим чудом. Болельщики на трибунах всегда будут иметь значение, но меньшие стадионы и, возможно, лучшая маркетинговая стратегия могут помочь удержать стабильные показатели.

Какой бы ни была конечная формула — Золотой кубок хорош. А этот турнир был действительно очень хорош. И хороший продукт всегда привлечет внимание тех, кто готов смотреть.