Хименес, Ричардс, Альварес и еще семь лучших игроков Золотого кубка КОНКАКАФ

Золотой кубок КОНКАКАФ-2025 надолго запомнится болельщикам. Сборная Мексики второй раз подряд стала чемпионом турнира, обыграв в финале команду США (2:1). Это была последняя серьезная проверка перед ЧМ-2026.

Эдсон Альварес, Рауль Хименес и Луис Малагон были главными действующими лицами в сборной Мексики. Трио опытных игроков помогло «Эль Три» в десятый раз поднять над головой трофей.

Но не только они проявили себя с лучшей стороны.

10. Ольгер Эскобар (Гватемала)

Признанный лучшим молодым игроком турнира, Эскобар, выступающий за «Монреаль» в чемпионате Канады, стал настоящим открытием для сборной Гватемалы. Полузащитник забил два мяча, включая единственный гол команды в полуфинале против США.

Ольгер Эскобар globallookpress.com

Это была его первая серьезная проверка на уровне КОНКАКАФ, и 18-летний футболист воспользовался своим шансом. После возвращения в клуб неудивительно будет увидеть его в основном составе. Возможный трансфер в более амбициозную команду лиги тоже не станет сюрпризом.

9. Малик Тилльман (США)

Для Тилльмана этот турнир стал настоящим прорывом — лучшим его выступлением на уровне национальной команды.

Малик Тилльман globallookpress.com

Полузащитник ПСВ, который, по слухам, близок к переходу в леверкузенский «Байер», забил три гола и отдал две результативные передачи. Его игра стала одним из самых обнадеживающих моментов для главного тренера команды Маурисио Почеттино.

8. Исмаэль Диас (Панама)

Лучший бомбардир турнира, Диас провел яркий турнир, несмотря на поражение сборной Панамы в четвертьфинале. 28-летний нападающий, выступающий за эквадорский клуб «Универсидад Католика», забил шесть мячей в четырех матчах и заслуженно получил «Золотую бутсу».

Исмаэль Диас globallookpress.com

Диас оформил хет-трик в матче группового этапа против Ямайки (4:1), а затем отличился и в четвертьфинальном матче с Гондурасом — игра завершилась вничью 1:1, но Панама в итоге уступила в серии пенальти (Исмаэль реализовал свою попытку).

Для Диаса это было по-настоящему прорывное выступление.

7. Кейлор Навас (Коста-Рика)

Скорее всего, Навас провел свой последний Золотой кубок. Надо сказать, что 38-летний вратарь не подвел свою команду. Навас стал героем группового этапа, особенно в матче с Мексикой (0:0), в котором совершил четыре сэйва.

Кейлор Навас globallookpress.com

В плей-офф Коста-Рика встретилась с США, и именно в этом матче Навас показал, пожалуй, лучшее вратарское выступление всего турнира. Игра завершилась вничью 2:2 и перешла в серию пенальти.

В основное время он дважды спас команду и отразил пенальти от Тилльмана. В серии пенальти Навас снова выручил, парировав удар Джона Толкина.

Коста-Рика и Навас могут гордиться собой: это единственная команда на турнире, не проигравшая (в основное время) ни одному из финалистов — ни США, ни Мексике.

6. Рубио Рубин (Гватемала)

Рубин был основным нападающим сборной Гватемалы на Золотом кубке. На групповом этапе он забил третий гол в драматичном матче с Гваделупой (3:2), а затем поразил ворота Канады — его мяч обеспечил ничью 1:1, а в серии пенальти гватемальцы одержали победу.

Рубио Рубин globallookpress.com

Когда-то Рубин выступал за сборную США, но воспользовался правом однократной смены футбольного гражданства, предоставляемым ФИФА, и присоединился к команде Гватемалы.

Его геройства уже привлекли внимание клубов из Южной Америки. Однако, по информации источников, сам Рубин, выступающий за «Чарлстон Бэттери», нацелен на переход в клуб МЛС.

5. Диего Луна (США)

Прозванный «Лунным человеком» («Moon Man»), 21-летний Диего Луна стал настоящим открытием Золотого кубка. Вингер «Реал Солт-Лейк» отлично проявил себя в отсутствие таких звезд, как Джио Рейна и Кристиан Пулишич.

Диего Луна globallookpress.com

Луна стал лидером команды по результативным действиям: на его счету три гола и четыре ассиста, которые помогли американцам дойти до финала.

Хотя в решающем матче с Мексикой он не забивал и не ассистировал, его выступление наверняка обеспечит ему место в шорт-листе Маурисио Почеттино на чемпионат мира 2026 года.

4. Луис Малагон (Мексика)

Лучший вратарь турнира по версии организаторов, Малагон уверенно довел Мексику до финала, демонстрируя очень солидный уровень. Он сохранил свои ворота в неприкосновенности в четырех матчах и пропустил всего три мяча за весь турнир.

Луис Малагон globallookpress.com

В финале голкипер «Америки» сделал два ключевых сейва, которые помогли мексиканцам выиграть второй Золотой кубок подряд.

Этими выступлениями Малагон, скорее всего, окончательно утвердился в статусе основного вратаря в сборной и развеял все сомнения по поводу своей способности заменить легендарного Гильермо Очоа.

3. Эдсон Альварес (Мексика)

Полузащитник сборной Мексики Эдсон Альварес забил победный мяч в финале, который принес «Эль Три» очередной титул. По итогам турнира он получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку Золотого кубка.

Эдсон Альварес globallookpress.com

Альварес завершил турнир с тремя результативными действиями: два забитых мяча и одна голевая передача. Уже в стартовом матче против Доминиканской Республики он открыл счет и отдал результативный пас, который принес команде победу со счетом 3:2 — как оказалось, одну из ключевых на пути к трофею.

Полузащитник «Вест Хэма» был капитаном команды и привел сборную Мексики ко второму титулу подряд.

2. Крис Ричардс (США)

Это было фантастическое выступление. После победы в Кубке Англии с «Кристал Пэлас» он провел, пожалуй, лучшие матчи за сборную в своей карьере и помог команде дойти до финала.

Крис Ричардс globallookpress.com

Ричардс выходил в стартовом составе и играл по 90 минут почти во всех встречах, за исключением одной. Он забил два важнейших гола, а сборная США в итоге заняла второе место.

Уже в первом матче турнира защитник отличился победным голом в ворота Саудовской Аравии (1:0), а затем открыл счет в финальной игре против Мексики.

Своим выступлением он практически гарантировал себе место в стартовом составе команды на ЧМ-2026.

1. Рауль Хименес (Мексика)

Хименес провел потрясающий турнир в составе сборной Мексики. Нападающий «Фулхэма» забил три гола и помог «Эль Три» завоевать трофей. Он стал автором первого гола в финале против США (2:1).

Рауль Хименес globallookpress.com

На групповом этапе Хименес отметился важным вторым голом в стартовом матче против Доминиканской Республики, в котором мексиканцы одержали победы со счетом 3:2, а затем забил победный мяч в полуфинальной игре с Гондурасом (1:0).