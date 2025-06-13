Левандовский, Доннарумма, Кварацхелия и еще семь звезд, которые рискуют пропустить ЧМ-2026

Отборочная кампания, по сути, только стартовала, но уже сейчас нетрудно назвать сборные, а также их звездных игроков, которые могут пролететь мимо финальной части ЧМ-2026.

Уровень угрозы для каждого из них на этом этапе разнится от «умеренной» до «критической». Осенью нас ждет немало интригующих событий.

Роберт Левандовский (Польша)

Сославшись на «ментальную усталость», Левандовский отказался от участия в июньских матчах сборной Польши, после чего тренер Михал Пробеж лишил его капитанской повязки. В ответ Левандовский заявил, что не будет играть за национальную команду до тех пор, пока Пробеж остается у руля.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Польские футбольные власти отреагировали почти мгновенно: Пробеж уже покинул свой пост. Еще одним поводом для увольнения тренера стало поражения от Финляндии (1:2) в рамках квалификации ЧМ-2026. Теперь поляки занимают третье место в группе.

Дополнительная проблема заключается в том, что Польша заняла последнее место в своей группе Лиги наций, а это значит, что у нее не будет подстраховки в том случае, если она не сможет подняться хотя бы на вторую строчку.

Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Разгром от невероятно талантливой сборной Норвегии привел к тому, что Лучано Спаллетти пришлось покинуть пост главного тренера сборной Италии.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Но самое ужасное, что теперь итальянцы и их звездный вратарь Джанлуиджи Доннарумма рискуют пропустить третий подряд чемпионат мира.

Как и Польша, Италия не получит второй шанс через Лигу наций, поэтому ей необходимо обогнать Израиль и занять второе место в группе, чтобы попасть хотя бы в стыковые матчи.

Хвича Кварацхелия (Грузия)

Уже через шесть месяцев после перехода в «Пари Сен-Жермен» Кварацхелия стал победителем Лиги чемпионов и помог команде выиграть чемпионат Франции. Грузинский вингер вышел на новый уровень и теперь прочно входит в число лучших игроков мира.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Но путь на чемпионат мира со сборной Грузии по-прежнему остается крайне непростым: в Европе самый сложный квалификационный этап, при этом после расширения турнира до 48 команд именно этот регион получил меньше всего дополнительных квот.

Отборочная кампания Грузии стартует только в сентябре, и уже ясно, что им нужно занять минимум второе место в группе, чтобы попасть хотя бы в стыковые матчи. Если что, Грузия оказалась в одной группе с Испанией, Турцией и Болгарией.

Садио Мане (Сенегал)

В Африке квалификация ЧМ-2026 уже в самом разгаре. В финальную часть турнира напрямую выходит только победитель каждой из девяти групп, в каждой из которых по шесть сборных. Четырем лучшим сборным, которые займут второе место, предстоит пройти запутанный путь через стыковые матчи, чтобы побороться за одно место в межконтинентальном плей-офф в марте следующего года.

Садио Мане globallookpress.com

В числе сборных, оказавшихся под угрозой, в том числе Сенегал, один из традиционных фаворитов. Сейчас они занимают лишь второе место в группе B, уступая ДР Конго после двух разочаровывающих нулевых ничьих с Суданом и Того.

Бывшая звезда «Ливерпуля» Садио Мане остается главным действующим лицом в этой команде. Хотя совсем недавнего Сенегал без его помощи обыграл Англию в рамках товарищеского матча.

Исмаила Сарр (Сенегал)

Сарр, ставший в этом сезоне обладателем Кубка Англии в составе «Кристал Пэлас», уже выступал на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, но, несмотря на расширение турнира к 2026 году, он действительно рискует не поехать на следующий мундиаль.

Идрисса Гейе (Сенегал)

Опытнейший полузащитник, на счету которого 120 матчей за сборную. В свои 35 лет он, скорее всего, получит последний шанс сыграть на третьем чемпионате мира.

Идрисса Гейе globallookpress.com

В послужном списке Гейе — три титула чемпиона Франции и в общей сложности шесть лет выступлений за «Эвертон». Он точно один из тех, кто заслуживает участия в ЧМ-2026.

Если Сенегал все-таки провалит квалификацию, турнир также пропустят такие игроки, как Эдуар Менди, Калиду Кулибали и Папе Сарр.

Брайан Мбёмо (Камерун)

Один из лучших игроков сезона в английской Премьер-лиги, который, по слухам, близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Именно от игры Мбёмо во многом будет зависеть, сможет ли Камерун пробиться в финальную часть ЧМ-2026.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Времени на исправление ситуации у команды еще достаточно, но пока Камерун отстает от Кабо-Верде после ничьих с Ливией, Анголой и Эсватини.

Андре Онана (Камерун)

Основной вратарь «Манчестер Юнайтед», для которого и без того тяжелый сезон на «Олд Траффорд» может стать еще более болезненным, если Камеруну не удастся отыграть отставание в одно очко от Кабо-Верде.

Вилфрид Ндиди (Нигерия)

В нынешней сборной Нигерии, возможно, меньше громких имен, чем в легендарных составах прошлых лет, но все равно удивительно видеть ее лишь на четвертом месте в группе — с минимальными шансами попасть хотя бы в стыковые матчи.

Вилфрид Ндиди globallookpress.com

Ндиди остается одним из самых узнаваемых игроков в этой команде. Нигериец был опорой «Лестера» в его лучших сезонах, когда клуб дважды финишировал пятым в Премьер-лиге и выиграл Кубок Англии. После вылета «лис» в 2023 году он остался в команде и помог ей вернуться в элиту.

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Однако возвращение в АПЛ прошло примерно так же, как и кампания Нигерии в отборе на чемпионат мира — далеко не идеально.