Португалия (ж) — Бельгия (ж). Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 11 июля 2025 года

11 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия (ж) и Бельгия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия (ж) — Бельгия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Португалия (ж)

Турнирное положение: Португалки еще имеют шансы на выход в плей-офф. Команда находится на 3 строчке своего квартета.

При этом Португалия (ж) в двух стартовых турах набрала лишь 1 очко. Команда в среднем пропускает 3 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Португалки не смогли одолеть итальянок (1:1).

До того команда потерпела поражение от испанок (0:5). А вот поединок с нигерийками завершился мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках Португалия (ж) забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 15.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Португалки забивают с огромной натугой. В двух первых турах команда отличилась всего одним точным ударом.

Причем Португалия (ж) традиционно сложно противостоит бельгийкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Португалки постараются добыть викторию и ждут осечки итальянцев.

Бельгия (ж)

Турнирное положение: Бельгийки уже пакуют чемоданы. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Бельгия (ж) еще не добыла ни одного очка на женском Евро. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бельгийки по всем статьям уступили испанкам (2:6).

До того команда потерпела поражение от итальянок (0:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла гречанок (2:0).

При этом Бельгия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бельгийки нынче выглядят не столь выгодно. Команда уступила в двух своих последних матчах.

При этом Бельгия (ж) имеет довольно скромный подбор игроков. Да и поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются неудачно.

Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация хлопнуть дверью напоследок у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Бельгийки уступили в 2 своих последних поединках

Португалки не побеждают еще с конца февраля

Обе команды пропускают в среднем 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Португалки до последнего будут биться за выход в плей-офф, и явно начнут встречу активно.

Номинальные хозяева выглядят сильнее соперниц, которые к тому же уже лишились турнирной мотивации.

Ставка: Победа Португалии (ж) в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75