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    Португалки начнут без раскачки

    Португалия (ж) — Бельгия (ж). Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 11 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Португалия (ж) — Бельгия (ж)
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    Португалки
    11 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия (ж) и Бельгия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия (ж) — Бельгия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Португалия (ж)

    Турнирное положение: Португалки еще имеют шансы на выход в плей-офф. Команда находится на 3 строчке своего квартета.

    При этом Португалия (ж) в двух стартовых турах набрала лишь 1 очко. Команда в среднем пропускает 3 мяча за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Португалки не смогли одолеть итальянок (1:1).

    До того команда потерпела поражение от испанок (0:5). А вот поединок с нигерийками завершился мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках Португалия (ж) забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 15.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Португалки забивают с огромной натугой. В двух первых турах команда отличилась всего одним точным ударом.

    Причем Португалия (ж) традиционно сложно противостоит бельгийкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Португалки постараются добыть викторию и ждут осечки итальянцев.

    Бельгия (ж)

    Турнирное положение: Бельгийки уже пакуют чемоданы. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Бельгия (ж) еще не добыла ни одного очка на женском Евро. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бельгийки по всем статьям уступили испанкам (2:6).

    До того команда потерпела поражение от итальянок (0:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла гречанок (2:0).

    При этом Бельгия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бельгийки нынче выглядят не столь выгодно. Команда уступила в двух своих последних матчах.

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    При этом Бельгия (ж) имеет довольно скромный подбор игроков. Да и поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются неудачно.

    Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация хлопнуть дверью напоследок у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Бельгийки уступили в 2 своих последних поединках

    • Португалки не побеждают еще с конца февраля

    • Обе команды пропускают в среднем 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Португалия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Португалки до последнего будут биться за выход в плей-офф, и явно начнут встречу активно.

    Номинальные хозяева выглядят сильнее соперниц, которые к тому же уже лишились турнирной мотивации.

    Ставка: Победа Португалии (ж) в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Португалия (ж) — Бельгия (ж)?

    Матч Португалия (ж) — Бельгия (ж) состоится 11 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Португалия (ж) — Бельгия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Португалия (ж) — Бельгия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия (ж) — Бельгия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Португалия (ж) — Бельгия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Португалия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.70.

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