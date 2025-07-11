Португалия (ж) — Бельгия (ж). Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 11 июля 2025 года

Португалия (ж)
Турнирное положение: Португалки еще имеют шансы на выход в плей-офф. Команда находится на 3 строчке своего квартета.
При этом Португалия (ж) в двух стартовых турах набрала лишь 1 очко. Команда в среднем пропускает 3 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Португалки не смогли одолеть итальянок (1:1).
До того команда потерпела поражение от испанок (0:5). А вот поединок с нигерийками завершился мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках Португалия (ж) забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 15.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Португалки забивают с огромной натугой. В двух первых турах команда отличилась всего одним точным ударом.
Причем Португалия (ж) традиционно сложно противостоит бельгийкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Португалки постараются добыть викторию и ждут осечки итальянцев.
Бельгия (ж)
Турнирное положение: Бельгийки уже пакуют чемоданы. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем Бельгия (ж) еще не добыла ни одного очка на женском Евро. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бельгийки по всем статьям уступили испанкам (2:6).
До того команда потерпела поражение от итальянок (0:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла гречанок (2:0).
При этом Бельгия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бельгийки нынче выглядят не столь выгодно. Команда уступила в двух своих последних матчах.
При этом Бельгия (ж) имеет довольно скромный подбор игроков. Да и поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются неудачно.
Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация хлопнуть дверью напоследок у нее огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне способна преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Бельгийки уступили в 2 своих последних поединках
- Португалки не побеждают еще с конца февраля
- Обе команды пропускают в среднем 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.
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Прогноз: Португалки до последнего будут биться за выход в плей-офф, и явно начнут встречу активно.
Номинальные хозяева выглядят сильнее соперниц, которые к тому же уже лишились турнирной мотивации.
Ставка: Победа Португалии (ж) в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75