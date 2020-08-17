Трансферный дайджест. 11-17 августа

Никола Влашич

ЦСКА, полузащитник, 22 года

«Наполи» уже давно интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, но в последнее время интерес итальянского клуба только усилился.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство неаполитанского клуба на прошлой неделе провело переговоры с представителями хорвата.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо хочет видеть Влашича в своей команде, что подтвердил в разговоре со спортивным директором Кристиано Джунтоли.

Загвоздка может оказаться в том, что «армейцы» просят за футболиста 22 миллиона евро, тогда как итальянцы рассчитывали на меньшую сумму.

Для Серии А это большие деньги, поэтому, как нам кажется, «Наполи» рассмотрит еще несколько альтернативных вариантов, прежде чем вступать в официальные переговоры с ЦСКА.

Наш прогноз: ЦСКА.

Усман Дембеле

«Барселона», полузащитник, 23 года

Усман Дембеле globallookpress.com

Всем давно известно, что руководство «Барселоны» рассматривает возможный уход из команды Усмана Дембеле. Француз подвержен травмам, из-за чего не способен помогать каталонцам в самые ответственные моменты.

После вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов, слухи об отъезде Дембеле усилились. Более того, как пишет Mundo Deportivo, из команды могут также уйти Луис Суарес, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Иван Ракитич, Серджи Роберто, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.

Но мы остановились именно на Дембеле, поскольку его услугами, как сообщает ESPN, заинтересовался «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассматривают футболиста как альтернативу хавбеку «Боруссии» Джейдону Санчо, цена на которого уж очень сильно кусается.

«Манчестер Юнайтед» уже провел неформальные переговоры о трансфере 23-летнего француза. Обсуждается возможность аренды на один сезон с обязательством выкупа.

Ривалдо Бывший полузащитник «Барселоны» По слухам «Манчестер Юнайтед» заинтересовался им после того, как столкнулся с трудностями при попытке подписать Джейдона Санчо из «Боруссии». Дембеле мог бы стать хорошим вариантом для «Ман Юнайтед». Он очень быстр и талантлив, и я считаю, что он может преуспеть в Премьер-лиге.

Сделка пока далека от завершения, но Дембеле действительно мог бы подойти «Юнайтед».

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Тиаго Алькантара

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Тиаго Алькантара globallookpress.com

«Ливерпуль» близок к подписанию полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары, сообщил журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

По его данным, «красные» согласовали с 29-летним футболистом условия четырехлетнего контракта.

Сам испанец уже нашел дом в Англии и рассказал партнерам по «Баварии» о своем скором уходе. Частично эту информацию подтвердил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Карл-Хайнц Румменигге Председатель правления «Баварии» Что касается Тиаго, общеизвестно, что он рассказал нам о том, что хочет чего-то нового. Если к нам обратится клуб, который готов заплатить справедливую цену за трансфер, мы будем работать над этим.

Что же это за справедливая сумма? СМИ говорят о 30 миллионах евро. Журналист The Guardian Фабрицио Романо утверждает, что английский клуб не хочет платить за испанца столь большие деньги, зная, что через пять месяцев может договориться о переходе игрока бесплатно.

Учитывая наступивший кризис, мы тоже сомневаемся, что «красные» отдадут за Тиаго 30 миллионов, да и «Бавария» вряд ли будет сговорчива после классной игры хавбека в Лиге чемпионов.

Наш прогноз: «Бавария».

Калиду Кулибали

«Наполи», защитник, 29 лет

Калиду Кулибали globallookpress.com

«Манчестер Сити» работает над трансфером защитника Калиду Кулибали из «Наполи», информирует журналист Николо Скира.

По его данным, английский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с агентом футболиста Фали Рамадани.

«Горожане» готовы предложить французу пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Что касается суммы трансфера, то Танкреди Палмери говорит о том, что «Сити» готов заплатить 63 миллиона евро.

Изначально «Наполи» требовал 80 миллионов, но, учитывая желание самого игрока, а также настойчивость «горожан» в поиске центрального защитника, стороны должны найти оптимальное решение.

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Рауль Хименес

«Вулверхэмптон», нападающий, 29 лет

Рауль Хименес globallookpress.com

А вот туринский «Ювентус» еще на шаг приблизился к подписанию нападающего Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона».

Игра мексиканца очень привлекает нового главного тренера «бьянконери» Андреа Пирло, поэтому форвард действительно может стать заменой серьезно сдавшему Гонсало Игуаину.

Николо Скира пишет, что агент Жорже Мендеш на протяжении нескольких месяцев ведет работу над этим трансфером.

Кого-то может смутить возраст мексиканца, которому следующей весной исполнится 30 лет, но прямо сейчас это один из лучших вариантов для «Юве», поскольку стоить он будет гораздо меньше звезд, а забивает на их уровне (27 голов и 10 результативных передач в сезоне 2019/20).

Наш прогноз: «Ювентус».

Эдинсон Кавани

Свободный агент, нападающий, 33 года

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Похоже, звездный нападающий Эдинсон Кавани, покинувший «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, определился с новым клубом.

Издание AS сообщает, что 33-летний футболист договорился о подписании трехлетнего контракта с «Бенфикой».

В лиссабонском клубе уругваец будет получать около восьми миллионов евро с учетом зарплаты, бонусов и имиджевых прав.

Ожидается, что в ближайшее время стороны встретятся в Париже для подписания соглашения.

Наш прогноз: «Бенфика».

Далер Кузяев

Свободный агент, полузащитник, 27 лет

Далер Кузяев globallookpress.com

Полузащитник Далер Кузяев, ставший свободным агентом, может продолжить карьеру в Турции, сообщает Haber Global.

По информации издания, российский футболист начала переговоры с «Бешикташем».

До этого появились слухи, что Кузяев ведет переговоры с «Валенсией», а также был предложен «Бернли».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что его клуб на неделю взял паузу в переговорах с Кузяевым.

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Мы взяли паузу еще на неделю. Я хоть и слежу за всеми чемпионатами, включая турецкий, но за планами «Бешикташа» не слежу.

Честно говоря, мы сомневаемся, что Кузяев найдет более оптимальный вариант, поэтому, скорее всего, останется в Санкт-Петербурге.

Наш прогноз: «Зенит». 0