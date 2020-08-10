Трансферный дайджест. 4-10 августа

Пауло Дибала

«Ювентус», нападающий, 26 лет

Мадридский «Реал» вернулся к идее приобретения форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Sport Mediaset.

Ради 26-летнего аргентинца «сливочные» готовы включить в сделку одного из полузащитников — Тони Крооса или Иско.

По данным источника, с учетом стоимости одного из этих игроков сделка может оцениваться в сумму свыше 100 млн евро.

Однако туринский клуб не собирается расставаться с Дибалой, тем более на фоне слухов о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду в «ПСЖ».

Все прогнозы на Лигу Европы

Ранее стало известно, что переговоры «Ювентуса» с Дибалой о продлении контракта находятся на продвинутой стадии.

По данным СМИ, контракт будет подписан на сумму около 10 миллионов евро в год, до 2025 года.

Наш прогноз: «Ювентус»

Крис Смоллинг

«Манчестер Юнайтед», защитник, 30 лет

Крис Смоллинг https://globallookpress.com/

Защитник Крис Смоллинг может остаться в Италии, но сменить клуб, сообщает Sport Mediaset.

В приобретении футболиста, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», заинтересован «Интер».

Миланцы готовы заплатить требуемые 20+5 миллионов евро, в английском игроке заинтересован Антонио Конте.

Также, по сообщениям СМИ, речь идет о возможной сделке по обмену с участием Милана Шкриньяра,

«Рома», где Смоллинг провел минувший сезон на правах аренды, не готова платить такую сумму, но если «МЮ» пойдет на понижение, готова выкупить защитника, сообщает журналист Николо Скира..

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Ранее «Юнайтед» отказал «Роме» в продлении аренды защитника на плей-офф Лиги Европы. Контракт Смоллинга с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2022 года.

Наш прогноз: «Интер»

Блез Матюиди

«Ювентус», полузащитник, 33 года

Блез Матюиди https://globallookpress.com/

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди в межсезонье сменит клуб, так как не входит в планы нового главного тренера туринцев Андреа Пирло, сообщает журналист Николо Скира.

У 33-летнего хавбека есть предложения из французской Лиги 1 и американской МЛС.

По данным журналиста Сэйбера Десфаржа, новым клубом полузащитника станет новичок МЛС «Интер Майами», принадлежащий экс-хавбеку «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму.

Как сообщает источника, на 10 августа запланирован медосмотр, который француз пройдет в Париже.

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Контракт Матюиди с «Юве» рассчитан до июня 2021 года, игрок зарабатывает 3,5 млн евро за сезон. Весной французом интересовались ПСЖ и «Тоттенхэм».

Наш прогноз: «Интер Майами»

Константинос Цимикас

«Олимпиакос», защитник, 24 года

Константинос Цимикас https://globallookpress.com/

Левый защитник «Олимпиакоса» Константинос Цимикас привлек к себе внимание «Ливерпуля».

Мерсисайдский клуб ведет переговоры о трансфере 24-летниего греческого футболиста за 13 млн евро, сообщает журналист «Атлетика» Джеймс Пирс.

Переговоры — на продвинутой стадии. «Ливерпуль» обратил внимание на Цимикаса после срыва трансфера защитника «Норвича» Джамала Льюиса.

«Ливерпуль», как сообщалось, ищет конкурента для левого защитника Эндрю Робертсона. Ранее источники в Греции утверждали, что греки хотят на 5 млн фунтов стерлингов больше, чем предлагают англичане.

По данным журналистки Мелиссы Редди, медосмотр Цимикаса должен пройти в начале этой недели. Греческий футболист заключит с «Ливерпулем» контракт до 2025 года.

На Цимикаса, успешно проявившего себя в этой еврокубковой кампании, претендует «Лестер», весной была информация об интересе к нему со стороны московского «Локомотива», «Челси», «Лацио», «Наполи» и «Ниццы».

Наш прогноз: «Ливерпуль»

Кшиштоф Пионтек

«Герта», нападающий, 25 лет

Кшиштоф Пионтек https://globallookpress.com/

Форвард «Герты» Кшиштоф Пионтек может вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Милан» и «Дженоа».

25-летним поляком интересуется «Фиорентина», сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Nazion.

Берлинский клуб оценивает Пионтека в сумму чуть более 20 млн евро, при этом есть вероятность, что «фиалки» арендуют нападающего на сезон с опцией выкупа.

Наш прогноз: «Фиорентина»

Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 26 лет

Бернарду Силва https://globallookpress.com/

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает The Telegraph.

26-летний игрок сборной Португалии — одна из трансферных целей каталонского клуба, при этом сине-гранатовые готовы предоставить ему одну из ключевых ролей в команде.

В концовке текущего сезона Силва потерял место в стартовом составе «горожан», проигрывая конкуренцию Филу Фодену.

По данным издания, «Барса» не готова оплачивать переход Силвы полностью, поэтому рассчитывает включить в сделку одного из игроков, в том числе защитника Нелсона Семеду.

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«Манчестер Сити», в свою очередь, считается заинтересованным в услугах Семеду и в конечном итоге может согласиться на сделку.

25-летний футболист провел впечатляющее количество матчей за команду Пепа Гвардиолы: 52 матча в этом сезоне, забив 8 голов и сделав 10 передач.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Марио Балотелли

«Брешиа», нападающий, 29 лет

Марио Балотелли https://globallookpress.com/

Форвард «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

«Бешикташ» ведет переговоры с Мино Райолой, агентом 29-летнего итальянца, и готов платить игроку 2,5 млн евро за сезон плюс бонусы.

Контракт Балотелли с «Брешией» рассчитан до 2022 года, но поскольку клуб вылетел из Серии А, соглашение могут расторгнуть досрочно.

Кроме того, по ходу минувшего сезона нападающий неоднократно вступал в конфликт с руководством «Брешии».

Наш прогноз: «Бешикташ» 0