«Бавария» готовится к «Барселоне» в роли фаворита

В ответном поединке 1/8 финала «Бавария» со счетом 4:1 разгромила «Челси» с общим результатом 7:1 вышла в четвертьфинал. Приводим комментарии медиа об этой игре.

Пауза не нанесла вред «Баварии»

«Роберт Левандовски — выдающийся игрок! "Бавария" побеждает на пути к встрече с Лионелем Месси — она легко преодолевает последнее препятствие на пути к финальному турниру Лиги чемпионов, победив "Челси" 4:1 в 1/8 финала. Что неудивительно, с учетом первого матча на "Стэмфорд Бридж", который закончился со счетом 3:0 — 165 дней назад!», — напоминает немецкий Bild.

«"Бавария" легко вышла в финальный турнир. Короткий перерыв между окончанием Бундеслиги и возобновлением Лиги чемпионов не нанес ей вред. Как и в первом матче в конце февраля, мюнхенцы не оставили сомнений в матче против "Челси". Это прежде всего Левандовски просто не выпустил из-под своего контроля лондонцев», — отмечают их соотечественники из NTV.

«Баварии» предстоит непростая дуэль с «Барселоной»

«Долг выполнен, теперь пришло время для фристайла. В первом матче победа с разницей в три гола, во втором — тоже: 1/8 финала против "Челси" была прогулкой для "Баварии". Но следом за этим [в дуэли с "Барселоной"] немедленно начинаются испытания», — констатирует немецкий Spiegel.

«"Бавария" вышла в четвертьфинал. Чемпион Германии одержал победу и в ответном матче против "Челси" и вышел в следующий раунд. Но теперь, в финальном турнире в Лиссабоне ждет очень сложный соперник», — пишут на своих страницах их соотечественники из Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«"Бавария" готовится к мега-дуэли в Лиге чемпионов, но беспокоится по поводу здоровья [травмировавшегося] чемпиона мира Жерома Боатенга», — указывает немецкое издание TZ на чуть ли единственный недостаток победы «ротен» в матче.

«Челси» все еще сильно отстает от топ-клубов Европы

«Даже Дидье Дрогба не смог бы вытащить "Челси" из этой пропасти. Резкого поворота не произошло. Не было ни героического Петра Чеха в воротах, ни Дрогба, который пробил бы Мануэля Нойера ударом головой, ни надежды на то, что "Челси" совершит еще один чудесный камбэк против "Баварии"", — пишет на своих страницах английская The Guardian.

'Чудо Мюнхена не произошло. Это просто стало еще одной холодной и жестокой дозой реальности для Челси, который во второй раз в этом сезоне увидел, насколько все еще велико его отставание от лучших команд Европы. Однако первый сезон под руководством Фрэнка Лэмпарда показал, что лучшие времена впереди', — считают их соотечественники из Daily Mail.

'Барселона' — аутсайдер дуэли с 'Баварией'

'Челси, возможно, верил в чудо, но Бавария быстро лишила его надежды. После победы на Стэмфорд Бридж со счетом 3:0 в феврале мюнхенский клуб чисто завершил свою работу и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов', — отмечает французский L'Équipe.

'Впервые за много лет Барселона не стала фаворитом четвертьфинала Лиги чемпионов. Зрелищная серия Баварии заставляет каталонцев проявлять осторожность в Португалии. В то время, как Бавария не проиграла ни одного из 24 матчей с 7 декабря, команду Кике Сетьена охватывает неуверенность', — пишет испанская AS. 0