Личный кошмар Варана. «Реал» без Рамоса не справился с давлением «Сити»

Командатеперь сразится с «Лионом» в формате плей-офф из одного матча после первого вылетаиз Лиги чемпионов. До этого французский тренер побеждал трижды в трех сезонах.

Мы увидели победу, которую футболисты «Сити» полностью заслужили, поскольку их жесткий прессинг вынудил «Реал» совершить множество ошибок. В частности, чемпион мира Рафаэль Варан не смог справиться с давлением Габриэла Жезуса.

Бразилец обокрал Варана, в результате чего Рахим Стерлинг забил уже на 9-й минуте. Но незадолго до перерыва точный удар головой Карима Бензема создал вероятность напряженного второго тайма.

Однако «Сити» создал более опасные моменты, тогда как «Реалу» не хватало лидерства и навыков Серхио Рамоса, который был дисквалифицирован после удаления в первом матче.

Не чувствуя поддержки Рамоса, дискомфортный Варан совершил еще одну ошибку, когда его пас головой назад прилетел не к Тибо Куртуа, а к Жезусу, который реализовал решающий момент на 68-й минуте.

Безжалостный «Сити» слишком силен для «Реала»

Превосходство «Манчестер Сити» над «Реалом» было на самом деле более очевидным, чем можно предположить по счету.

С первых секунд, когда Фил Фоден выдвинулся на передовую, а чемпионы Испании оказались в панике из-за мобильности Стерлинга и Жезуса, безжалостный прессинг и интенсивность позволили «Сити» взять игру под свой контроль.

Его олицетворением стал Жезус, который вынудил Варана ошибиться, хотя у «Сити» были и другие звезды на поле: Кевин де Брейне сделал несколько блестящих передач, а Кайл Уокер отлично сыграл в защите и атаке.

Вратарь Эдерсон действовал безупречно, когда это было нужно, и мы не видели признаков того, что оборонительная слабость в Премьер-лиге подорвала его уверенность в себе.

Если «Сити» так сыграет против «Лиона», вице-чемпионов Англии будет сложно остановить, но к французской команде нельзя относиться легкомысленно после того, как она выбила «Ювентус».

Лига чемпионов всегда ускользала от «Сити» и была вне досягаемости Гвардиолы со времен его славы в «Барселоне». Но если удастся сохранить нынешнее качество и дисциплину, возможно, в этом сезоне все изменится.

«Реалу» не хватало Рамоса

Капитан «Реала» Серхио Рамос издавал много шума, сидя на своем месте за пределами технической зоны и поддерживая партнеров на поле, но Зидан точно отдал бы все, чтобы он был рядом с ними.

34-летний футболист остается великолепным защитником, и на «Этихад» он заплатил высокую цену, получив красную карточку в матче, сыгранном на «на Сантьяго Бернабеу» шесть месяцев назад.

Его организованности и хладнокровия сильно не хватало его привычному партнеру по защите Варану, на которого в отсутствие Рамоса легло бремя ответственности, переросшее в личный кошмар.

Жезус стал главным мучителем Варана, отняв у него мяч, чтобы сделать передачу на Стерлинга, забившего свой 100-й гол за клуб. После этого бразилец воспользовался слишком слабым пасом француза назад и забил решающий мяч.

В лице Карима Бензема «Реалу» хватило качества в атаке, но Рамос по-прежнему остается неким звеном, скрепляющим эту команду. И мадридцы сильно уступали перед лицом желания и энергии «Сити».

«Нужно признать, что мы проиграли хорошей команде»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча сказал: «Очевидно, что мы не можем быть счастливы, потому что проиграли и выбыли из турнира.

Мы гордимся тем, чего достигли в этом сезоне, таков футбол. Мы проиграли хорошей команде и должны смириться с этим. Но у нас были шансы забить.

Я остаюсь тренером "Реала", пока не произойдет ничего необычного. Не нужно больше задавать вопросы о моем будущем. Мы все отдохнем и вернемся уже в следующем сезоне».

Гвардиола вошел в элитный клуб

— Пеп Гвардиола стал третьим тренером, выбившим «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов более одного раза, наряду с Марчелло Липпи (1995/96, 2002/03) и Оттмаром Хитцфельдом (2000/01, 2006/07).

— «Реал» выбыл из Лиги чемпионов до стадии 1/4 финала в двух подряд сезонах впервые с кампании 2009/2010. «Сливочные» выходили как минимум в полуфиналы в каждом из восьми сезонов в период с 2010 по 2018 год.

— Английская команда выиграла оба матча плей-офф Лиги чемпионов у испанского соперника впервые с сезона 2008/09, когда «Ливерпуль» по сумме двух встреч разгромил «Реал» 5:0.

— Зинедин Зидан впервые выбыл из плей-офф Лиги чемпионов в качестве наставника «Реала», пройдя все предыдущие 12 раундов.

— Рахим Стерлинг забил свой 100-й гол во всех турнирах за «Сити», став первым англичанином, достигшим трехзначного показателя после Денниса Таэрта в 1981 году.

— Нападающий «Сити» Габриэл Жезус — лишь второй игрок, забивший в обоих матчах плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» за английский клуб после Руда ван Нистелроя, сделавшего это за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2002/03.

— Карим Бензема забил пять голов в последних шести матчах плей-офф Лиги чемпионов за «Реал». 0