Футбол на фоне коронавируса. Десять ожиданий от нового сезона РПЛ

Новый сезон РПЛ 2020/2021 стартует в субботу, 8 августа. Ожидания от предстоящего чемпионата России во многом привычные — некоторые проблемы в нашем футболе вечны, но и пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Надеемся избежать новой приостановки спорта в мире

2020 год навсегда войдет в историю мирового спорта — весной, когда пандемия коронавируса COVID-19 вовсю набирала ход, один за другим приостанавливались крупнейшие турниры во всех видах спорта, а чемпионаты мира, Европы и даже Олимпийские игры были перенесены на следующий год.

Летом, когда кривая заболеваемости выровнялась, а спортивные лиги разработали меры безопасного проведения соревнований — спорт вернулся, хоть и не без отдельных эксцессов.

Но облегченно выдыхать рано — эксперты прогнозируют вторую волну пандемии осенью-зимой 2020 года. Часть исследователей проводит параллели с ходом эпидемии испанского гриппа, бушевавшей в начале 20-го века.

Календарь и таблица РПЛ

Другие считают, что количество случаев заражения может вновь начать увеличиваться из-за резкой отмены карантинных мер и пренебрежения защитными мерами — отказа от ношения масок, мытья рук, соблюдения социальной дистанции и использования санитайзера.

Вторая волна вновь может вызвать приостановку спортивных турниров во всем мире, поэтому остается надеяться, что ее удастся избежать.

Надеемся избежать серьезных вспышек коронавируса в командах

Для возобновления сезона РПЛ российским футбольным союзом был разработан специальный медицинский протокол, который должен был обеспечить безопасность игроков.

Протокол был во многом позаимствован у Бундеслиги, которая первой из европейских топ-чемпионатов успешно вернулась после коронавирусного перерыва, но в отличие от дисциплинированных немцев, россияне в очередной раз доказали, что компенсируют строгость правил необязательностью их выполнения.

Игроки не соблюдали карантинный режим, устраивали вечеринки, посещали массовые мероприятия, а клубы скрывали наличие зараженных игроков, не соблюдая протокол.

Кому-то удалось отделаться одним-двумя зараженными игроками и тренерами в составе, но по другим клубам коронавирус ударил сильнее, выкосив половину состава и заставив переносить матчи, играть юношеским составом или получать технические поражения.

Коронавирус подпортил концовку сезона в РПЛ globallookpress.com

Во время краткой передышки между сезонами коронавирусные новости не утихают — «Зениту» пришлось опровергать слухи о вспышке ковида в команде, а в других случаях остается лишь гадать, почему тот или иной игрок не тренируются с командой — травма или вынужденная самоизоляция.

Остается надеяться, что в новом сезоне удастся избежать крупных вспышек болезни в командах, приводящих к техническим поражениям и вредящих спортивному принципу.

Надеемся избежать чехарды с регламентом

Вспышки коронавируса в командах РПЛ в прошлом сезоне обнажили серьезные проблемы с регламентом, принятом РФС перед рестартом сезона — на одну и ту же проблему находилось по 4 разных решения, в результате чего команды были в неравных условиях.

«Динамо», ставшее первой жертвой болезни, сумело договориться с «Краснодаром» о переносе матча. «Ростов», где разгулялся ковид, не сумел достичь компромисса с «Сочи» и выпустил на поле молодежь, воспользовавшись пунктом со «сквозной заявкой» (играть за основу по ней может любой подросток из школы).

«Уфа» где число заболевших было минимально, просто продолжила играть, получив добро у местного Роспотребнадзора, а «Оренбург» (а затем и «Сочи») получили технические поражения.

«Динамо» легко отделалось globallookpress.com

К новому сезону пункты о переносах было решено убрать, но хочется надеяться, что РФС подчистит и все остальные «дырки» в регламенте, чтобы клубы были в равных условиях.

Меньше разговоров у судействе

Первая часть прошлого сезона РПЛ прошла под аккомпанемент громких судейских скандалов. Болельщики хором рассуждали о некомпетентности и коррумпированности российского судейского корпуса, а президент ЦСКА Евгений Гинер ругал главу судейского департамента РФС Александра Егорова.

9 января Департамент судейства Российского футбольного союза возглавил Виктор Кашшаи. Заслуг у венгра хватало — арбитр ФИФА с 2003 года, судил финал ЛЧ-2010/11, получил звание лучшего судьи 2011 года от IFFHS.

Но, после коронавирусной паузы скандалов с судейством меньше не стало, разве что вместо Гинера и ЦСКА, ругать судейство начали «Спартак» и Леонид Федун, которые обличали «судейский заговор» против красно-белых.

Разумеется, никакого заговора против «Спартака» и в помине не было, но результативных судейских ошибок хватало, а Кашшаи выбрал для себя позицию «о судьях либо хорошо, либо ничего», что лишь подогревало конфликт.

Хочется надеяться, что в новом сезоне профессионализм российских судей будет более заметен, а ВАР окажет достойную поддержку арбитрам.

Устоит ли гегемония «Зенита»?

В последние пару-тройку лет питерский клуб занял место единоличного лидера российского футбола, и хотя провалы «Зенита» в еврокубках еще дают хейтерам поводы для злорадства, в России сине-бело-голубым нет равных.

Уже к зимнему перерыву прошлого сезона команда Сергея Семака практически обеспечила себе титул, лидируя с десятиочковым отрывом. В Кубке России питерцы тоже не оплошали, победив в финале «на классе».

Только «Спартак» выигрывал больше двух чемпионатов России подряд, а «Зенит» в сезоне 2020/21 может взять третий титул кряду.

«Зенит» оформил золотой дубль globallookpress.com

Нам хочется, чтобы этого не случилось. И не из нелюбви к «Зениту», а потому, что отсутствие конкуренции снижает уровень чемпионата России.

Но команды, которая готова навязать питерскому тяжеловесу борьбу пока не видно — «Зенит» превосходит всех по уровню финансирования, качеству игроков и, чего уж греха таить — административному ресурсу.

Проявят ли себя «Химки» в РПЛ?

Подмосковный клуб устроил в межсезонье настоящий цирк, решая, в каком из турниров он будет выступать в следующем сезоне.

Завоевав в спортивной борьбе путевку в РПЛ, руководство химчан, казалось, было готово от нее отказаться, ссылаясь на безденежье, но с этим был не согласен наставник «Химок» Сергей Юран, развивший бурную медийную деятельность.

Юран рассказывал о спартаковском заговоре против себя и своей команды, во главе которого стоит Шамиль Газизов, а также о том, что место «Химок» в РПЛ уже было обещано (и продано) «Крыльям Советов», которые не хотели вылетать в ФНЛ.

В итоге, после того как общественное внимание было приковано к «Химкам», руководству Московской области не оставалось ничего, кроме как отправить клуб в РПЛ.....уволив предварительно Сергея Юрана.

После такой бурной увертюры, становится интересно, как проявит себя команда в РПЛ. Под руководством Юрана химчане в Кубке России выбили крепкий «Урал» и доставили проблем «Зениту», но без своего наставника, не станет ли команда мальчиками для битья, которые уже к зимнему перерыву оформят вылет в ФНЛ?

Развалится ли «Уфа» без Газизова?

В прошлом сезоне уфимцы приятно удивляли благодаря работе слаженного тандема из главного тренера Вадима Евсеева и опытного управленца Шамиля Газизова.

Команда едва не пробилась в еврокубки, успешно противостояла топ-клубам и справлялась с коронавирусной проблемой.

Однако теперь Газизов перебрался в «Спартак», вслед за ним уже покинули команду такие важные игроки, как Даниил Фомин и Остон Урунов, могут уйти Табидзе и Неделчару.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Новые руководители могут удержать «Уфу» от болезненного падения, но это будет сложный сезон.

Доработает ли до конца сезона Тедеско?

Некоторые вещи в российском футболе не меняются, например — бардак и неожиданные отставки в московском «Спартаке». Прошлый сезон лишь подтвердил это.

В сентябре 2019 года ушел отставку Олег Кононов, которого сменил Доменико Тедеско, а к концу сезона кресло закачалось уже под немецким специалистом.

Ярким признаком этого стало увольнение Томаса Цорна за несколько туров до конца сезона — совершенно очевидно эмоциональное решение руководства «Спартака».

Доменико Тедеско «Спартак»

Не менее показательны и слухи о возможной отставке Тедеско после проигранного кубкового матча с «Зенитом» — боссам «Спартака» не понравилось, что немец на пресс-конференции отдал должное силе питерского клуба.

Поэтому перспективы Доменико в «Спартаке», где решения раз за разом принимаются на эмоциях, совершенно туманны.

Как сложатся первые полноценные сезоны Николича и Слуцкого?

Леонид Слуцкий прошлой зимой вернулся вернулся восстанавливать пошатнувшееся за последние годы реноме — специалист возглавил упавший в зону вылета «Рубин».

Марко Николич должен был возглавить «Локо» после завершения сезона, но коронавирусная пауза спутала все планы, и серб пришел на еще «горячее» после некрасивого расставания «железнодорожников» с Юрием Семиным место, став объектом хейта болельщиков и критики экспертов.

Оба тренера худо-бедно выполнили свои задачи — «Рубин» не вылетел, а «Локомотив» удержал вторую строчку, дающую прямую путевку в Лигу чемпионов.

Марко Николич globallookpress.com

Но оба тренера понимают, что в новом сезоне перед ними будут стоять совсем другие задачи: Слуцкому надо вернуть «Рубин» в еврокубки, а Николичу выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, но при этом показать не трусливое отстаивание очков, а атакующую игру, опрометчиво пообещанную фанатам руководством «Локомотива».

Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?

Переход бывшего нападающего «Зенита» в «Спартак» — главная трансферная бомба нынешнего короткого межсезонья.

Скандальный футболист после отсидки не пригодился питерскому клубу и был отправлен в аренду в «Сочи», где умеренно блистал, не слишком при этом напрягаясь — ссылка Артема Дзюбы в Тулу всем запомнилась куда больше.

По завершении сезона договориться с «Зенитом» так и не удалось, а европейским клубам 29-летний форвард с мутным прошлым и непомерными запросами по зарплате оказался не нужен. Зато он оказался нужен «Спартаку».

Об огромном таланте Кокорина все говорят уже лет примерно десять, как и о том, что реализовать его игроку никак не удается.

Александр Кокорин «Спартак»

Похоже, переход в стан красно-белых стал для приближающегося к тридцатилетию футболиста последним шансом реализовать свой потенциал. Воспользуется ли он им?

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