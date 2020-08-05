Главные лузеры сезона в Серии А

В минувшее воскресенье завершился сезон в итальянской Серии А. Называем главных неудачников минувшего розыгрыша.

4. «Фиорентина»

Сезон 2019-20 был пронизан нестабильностью в исполнении «Фиорентины», от которой ждут большего, нежели 10-е место. Это была еще одна такая кампания, когда у «Фиалок» было несколько превосходных выступлений против больших клубов, но также и катастрофические выступления против аутсайдеров.

Там, где Франк Рибери мог вдохновить их на необычайные высоты, после чего Федерико Кьеза, казалось, забыл, как бить по мячу в течение нескольких недель.

Замена Беппе Якини вместо Винченцо Монтеллы действительно стабилизировало ситуацию в конце декабря, но в итоге «Скуадра Виола» все равно затормозила. Январские подписания были ориентированы на будущее, а не на настоящее, где только Альфред Дункан может играть здесь и сейчас.

По крайней мере, команда обеспечила себе место в Серии А на следующий сезон, но это не был вдохновляющий первый год при новым владельце, американце Рокко Коммиссо.

3. СПАЛ

СПАЛ стал одним из вылетевших клубов по итогам минувшего сезона Серии А. Команда на порядок уступала подавляющему большинству участников элитного дивизиона Италии, и ни разу не дала повод подумать, что у нее есть шансы остаться.

Коллектив отстал от безопасной 17-й строчки на огромные 20 очков с разницей мячей в -50. Не удивительно, что у СПАЛа самая ненадежная оборона в топ-5 национальных чемпионатах Европы с тех пор, как они возобновились после карантина. В 12 заключительных поединках итальянского первенства он пропустил 33 года и завершили сезон на самом дне турнирной таблицы.

2. «Лечче»

Многолетний клуб-лифт Серии А в очередной раз оказался этажом ниже, чем ему того хотелось бы. Команда до последнего тура боролась за выживание с «Дженоа» и показал большое желание добиться своего, но ее класса было явно недостаточно, чтобы опередить тех же генуэзцев.

Отчаянная попытка «Лечче» остаться в Серии А после того, как он два сезона подряд поднимался по иерархии кальчо до самой элиты, завершилась серией матчей с большим количеством мячей, где 26 были забиты в последних шести турах, включая победы над «Удинезе» и «Брешией».

В конечном счете, этого не произошло, хотя «джаллоросси» будут надеяться, что им не потребуется еще семь лет, чтобы вернуться в главный дивизион страны.

1. «Наполи»

Седьмое место «Наполи» должно разочаровать нового главного тренера команды Дженнаро Гаттузо. Многими ожидалось, что клуб сможет бросить вызов «Ювентусу» в борьбе за скудетто, или, по крайней мере, попасть в Лигу чемпионов, но «адзурри» часто отмечались нестабильностью в минувшем сезоне. Красноречивым подтверждением проблем «Партенопеи» стало то, что ее лучший бомбардир Аркадиуш Милик забил всего 11 голов.

Конечно, во многом такая ситуация связана с непростой осенью, когда руководство клуба имело конфликт с игроками и бывшим наставником коллектива Карло Анчелотти, тем не менее, даже замена тренера не слишком помогла ему преуспеть в Серии А, где заняла всего лишь седьмое место.

И лишь завоевание Кубка Италии позволяет неаполитанцам готовиться к выступлениям в Лиге Европы и закрыть глаза на неудачах в Серии А. 0